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опубликовано редакцией на Переводике 13.05.21 20:09
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

На берегах Ганга находят десятки мертвых тел (+видео)

Число погибших от коронавируса в Индии превысило 250 000 человек 

Центральное правительство потребовало проводить расследование в отношении неопознанных тел,  подозревается что это  трупы  людей умерших от  Covid-19.

MAY 12, 2021  By Amy Sood

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В  то  время  когда  больницы и крематории по всей Индии накрыты  безудержной второй волной COVID-19, на берегах  реки Ганг  были   найдены  десятки мертвых тел.

Официальные лица восточно-индийского штата Бихар заявили во вторник, что по крайней мере 71 труп был вынесен на берег в городе Буксар, добавив, что они, вероятно, прибыли из самого густонаселенного штата Индии, Уттар-Прадеш. Точно так же официальные лица в Уттар-Прадеше заявили во вторник, что десятки вздувшихся  и разложившихся тел были найдены на их берегу  реки Ганг в районе Газипур.

Гаджендра Сингх Шехават, министр водных ресурсов, заявил в твиттере во вторник, что центральное правительство требует расследования  в  отношении  неопознанных тел, которые, как предполагается, принадлежат людям, умершим от Covid-19. Он добавил, что неопознанные тела будут кремированы в соответствии с правительственными протоколами безопасности при пандемии.

Image: People wait in a line to refill oxygen cylinders for Covid-19 patients at a refilling center in New Delhi

Люди стоят в очереди, чтобы заправить кислородные баллоны для пациентов с Covid-19 в центре заправки в Нью-Дели в мае.Осиф Мустафа / AFP - Getty Images

По данным Reuters, в столице Индии Нью-Дели прах пациентов с Covid-19 остается невостребованным.

В сообщении Press Trust of India в понедельник было сказано, что люди бросают тела жертв Covid-19, опасаясь заразиться инфекцией самим.

Индии сообщила (данные Министерства здравоохранения) о рекордном количестве смертей от Covid-19 в среду, в результате чего их общее число достигло 254 197, а общее число заболевших - более 23 миллионов, что уступает только США.

Однако считается, что это число сильно занижено, и эксперты предупреждают, что  в стране с населением более 1,3 миллиарда человек,  реальные цифры могут быть в 5-10 раз выше.

Анкит Гупта, волонтер, который поддерживает семьи с низкими доходами, рабочих-мигрантов и бездомных в Дели, обеспечивая их медикаментами и питанием, сказал, что количество смертей в столице сильно занижено.

«Многие люди, которым я пытался помочь, к сожалению, умерли дома», - сказал он. «Есть люди, которые не получают койки в больницах, эти смерти не регистрируются в официальных данных».

По всей Индии несколько штатов вводят локальные ограничения. Правительство премьер-министра Нарендры Моди  по-прежнему сталкивается с давлением с требованием объявить общенациональный  локдаун  для сдерживания распространения вируса.

В этом месяце Индия, пытаясь сдержать рост заболеваемости, начала  вакцинацию всего   взрослого  населения,  однако во многих индийских штатах наблюдается нехватка запасов вакцины.

Image: Beds are seen inside a Gurudwara converted into a Covid-19 care facility in New Delhi

Кровати внутри Гурудвара, преобразованного в учреждение по уходу за больными Covid-19 в Нью-Дели, Индия, в мае.Аднан Абиди / Reuters

Индия вводит две вакцины отечественного производства: вакцину Covishield, производимую Индийским институтом сыворотки, и вакцину Covaxin, производимую Bharat Biotech. Обе компании изо всех сил пытаются удовлетворить растущий спрос.

На пресс-конференции в среду заместитель главного министра Дели Маниш Сисодиа заявил, что в столице закончились резервные запасы вакцин, что вынудило город закрыть более 100 центров, использовавших Covaxin.

Тем не менее, в Индии по-прежнему проявляется явная нерешительность в отношении вакцинации. Гупта сказал: «Правильная информация о вакцинации не доходит до людей через правительство, поэтому отсутствует фактор доверия, и многие люди не регистрируются для вакцинации».

Он также обнаружил, что в  при попытках вакцинации в стране игнорируются рабочие-мигранты и бедняки. «Эти вакцины предназначены только для привилегированных людей или технически подкованных людей, а как насчет тех людей, у которых нет мобильных телефонов или подключения к Интернету? Как они получат вакцину?»

В то  время как  Индия продолжает бороться со своей второй волной, Всемирная организация здравоохранения в понедельник классифицировала вариант коронавируса, выявленный в Индии в прошлом году, как «вариант, вызывающий озабоченность на глобальном уровне».

«Имеется некоторая доступная информация, позволяющая предположить повышенную контагиозность (способность передаваться)  данного варианта коронавируса», - сообщило агентство, добавив, что этот вариант уже распространился в более чем 30 стран.

Страны, граничащие с Индией, также столкнулись с ростом новых случаев заражения Covid-19, включая Непал, Шри-Ланку, Мальдивы и Пакистан. Это вызвало опасения по поводу распространения  вируса  в Южной Азии   в ближайшие месяцы.






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