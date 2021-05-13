На берегах Ганга находят десятки мертвых тел (+видео)

Число погибших от коронавируса в Индии превысило 250 000 человек

Центральное правительство потребовало проводить расследование в отношении неопознанных тел, подозревается что это трупы людей умерших от Covid-19.

MAY 12, 2021 By Amy Sood

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В то время когда больницы и крематории по всей Индии накрыты безудержной второй волной COVID-19, на берегах реки Ганг были найдены десятки мертвых тел.

Официальные лица восточно-индийского штата Бихар заявили во вторник, что по крайней мере 71 труп был вынесен на берег в городе Буксар, добавив, что они, вероятно, прибыли из самого густонаселенного штата Индии, Уттар-Прадеш. Точно так же официальные лица в Уттар-Прадеше заявили во вторник, что десятки вздувшихся и разложившихся тел были найдены на их берегу реки Ганг в районе Газипур.

Гаджендра Сингх Шехават, министр водных ресурсов, заявил в твиттере во вторник, что центральное правительство требует расследования в отношении неопознанных тел, которые, как предполагается, принадлежат людям, умершим от Covid-19. Он добавил, что неопознанные тела будут кремированы в соответствии с правительственными протоколами безопасности при пандемии.

Люди стоят в очереди, чтобы заправить кислородные баллоны для пациентов с Covid-19 в центре заправки в Нью-Дели в мае.Осиф Мустафа / AFP - Getty Images

По данным Reuters, в столице Индии Нью-Дели прах пациентов с Covid-19 остается невостребованным.

В сообщении Press Trust of India в понедельник было сказано, что люди бросают тела жертв Covid-19, опасаясь заразиться инфекцией самим.

Индии сообщила (данные Министерства здравоохранения) о рекордном количестве смертей от Covid-19 в среду, в результате чего их общее число достигло 254 197, а общее число заболевших - более 23 миллионов, что уступает только США.

Однако считается, что это число сильно занижено, и эксперты предупреждают, что в стране с населением более 1,3 миллиарда человек, реальные цифры могут быть в 5-10 раз выше.

Анкит Гупта, волонтер, который поддерживает семьи с низкими доходами, рабочих-мигрантов и бездомных в Дели, обеспечивая их медикаментами и питанием, сказал, что количество смертей в столице сильно занижено.

«Многие люди, которым я пытался помочь, к сожалению, умерли дома», - сказал он. «Есть люди, которые не получают койки в больницах, эти смерти не регистрируются в официальных данных».

По всей Индии несколько штатов вводят локальные ограничения. Правительство премьер-министра Нарендры Моди по-прежнему сталкивается с давлением с требованием объявить общенациональный локдаун для сдерживания распространения вируса.

В этом месяце Индия, пытаясь сдержать рост заболеваемости, начала вакцинацию всего взрослого населения, однако во многих индийских штатах наблюдается нехватка запасов вакцины.

Кровати внутри Гурудвара, преобразованного в учреждение по уходу за больными Covid-19 в Нью-Дели, Индия, в мае.Аднан Абиди / Reuters

Индия вводит две вакцины отечественного производства: вакцину Covishield, производимую Индийским институтом сыворотки, и вакцину Covaxin, производимую Bharat Biotech. Обе компании изо всех сил пытаются удовлетворить растущий спрос.

На пресс-конференции в среду заместитель главного министра Дели Маниш Сисодиа заявил, что в столице закончились резервные запасы вакцин, что вынудило город закрыть более 100 центров, использовавших Covaxin.

Тем не менее, в Индии по-прежнему проявляется явная нерешительность в отношении вакцинации. Гупта сказал: «Правильная информация о вакцинации не доходит до людей через правительство, поэтому отсутствует фактор доверия, и многие люди не регистрируются для вакцинации».

Он также обнаружил, что в при попытках вакцинации в стране игнорируются рабочие-мигранты и бедняки. «Эти вакцины предназначены только для привилегированных людей или технически подкованных людей, а как насчет тех людей, у которых нет мобильных телефонов или подключения к Интернету? Как они получат вакцину?»

В то время как Индия продолжает бороться со своей второй волной, Всемирная организация здравоохранения в понедельник классифицировала вариант коронавируса, выявленный в Индии в прошлом году, как «вариант, вызывающий озабоченность на глобальном уровне».

«Имеется некоторая доступная информация, позволяющая предположить повышенную контагиозность (способность передаваться) данного варианта коронавируса», - сообщило агентство, добавив, что этот вариант уже распространился в более чем 30 стран.

Страны, граничащие с Индией, также столкнулись с ростом новых случаев заражения Covid-19, включая Непал, Шри-Ланку, Мальдивы и Пакистан. Это вызвало опасения по поводу распространения вируса в Южной Азии в ближайшие месяцы.

















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