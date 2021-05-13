Во Франции ультраправое издание опубликовало новое «воззвание военных»

На этот раз — полностью анонимное

Опубликовано: 11/05/2021 Ксения Гулиа

Ультраправое издание Valeurs actuelles 9 мая опубликовало второй за месяц текст, представленный как «воззвание военных». На этот раз речь идет о полностью анонимном обращении ультраправого толка. © Fotomontagem RFI/Adriana de Freitas

Ультраправое издание Valeurs actuelles 9 мая опубликовало второй за месяц текст, представленный как «воззвание военных». На этот раз речь идет о полностью анонимном обращении крайне правого толка. Утверждается, что оно составлено действующими военнослужащими. Вторая публикация такого рода снова подверглась резкой критике правительства, анонимное обращение поддержала лидер крайне правых Марин Ле Пен.

Ультраправое издание Valeurs actuelles 9 мая опубликовало второй за месяц текст, представленный как «воззвание военных». На этот раз речь идет о полностью анонимном обращении ультраправого толка. Кто его автор или авторы — неизвестно.

В тексте говорится, что речь идет о действующих военнослужащих «всех видов войск и всех званий», которые недавно начали свою карьеру и которые не могут «по регламенту» выступать «с открытым лицом». Утверждается, что некоторые из инициаторов обращения служили в Афганистане, Мали, ЦАР и других местах, и «почти все» участвовали в антитеррористической операции «Часовой» во Франции.

Новое обращение адресовано президенту Эмманюэлю Макрону, членам правительства, парламентариям и старшим офицерам. В нем, как и в предыдущем скандальном воззвании, говорится, что власти «делают уступки» исламизму, и упоминается «гражданская война». «Речь идет о выживании нашей страны», «ненависть к Франции и ее истории становится нормой», «гражданская война назревает», — такого рода анонимный текст был опубликован 9 мая от имени действующих военных.

Valeurs actuelles не уточняет, сколько военных подписали обращение. При этом издание открыло анонимную публикацию для подписания всеми «французскими гражданами». Согласно счетчику сайта, к утру 11 мая обращение подписали почти 230 тысяч человек.

Как отмечает издание L’Obs, в социальных сетях многие указывали, что письмо можно подписать несколько раз без дополнительной проверки IP-адреса или электронной почты. Более того, в первое время Valeurs actuelles представляло число «читателей» как число подписантов. Но и после корректировки к счетчику остались вопросы.

Письмо «отставных генералов»

Отмечается, что воззвание составили в поддержку аналогичного по духу и смыслу обращения, опубликованного 21 апреля тем же ультраправым изданием Valeurs actuelles. Там говорится о «разрушении» Франции и готовности «поддержать политиков», которые будут выступать за «сохранение нации». Некоторые увидели в этом призыв к путчу. Письмо было адресовано президенту, министрам и парламенту.

Как утверждало издание Valeurs actuelles, предыдущее обращение подписали «около двадцати генералов, около сотни высокопоставленных военных и более тысячи других военнослужащих». Под текстом стоит 19 фамилий. Министр обороны Флоранс Парли подчеркнула, что все подписанты — военные в отставке, не имеющие никаких должностей в армии.

Воззвание трехнедельной давности резко осудило французское правительство. Премьер-министр Жан Кастекс заявил, что такого рода инициативы противоречат республиканским ценностям. Министр обороны Флоранс Парли с сожалением высказалась о политизации в армии и потребовала наказаний.

Тем временем глава крайне правого «Национального объединения» Марин Ле Пен за год до президентских выборов поддержала это обращение и призвала его подписантов к ней «присоединиться».

«Военные по отношению к политике руководствуются двумя незыблемыми принципами: нейтралитет и лояльность. Слова мадам Ле Пен демонстрируют глубокое непонимание армии как института», — отметила Флоранс Парли.

Реакция на новое обращение

Новое открытое письмо тоже подверглось критике с разных политических флангов. «Анонимное выступление — это разве храбрость?», — сказал министр внутренних дел Жеральд Дарманен в интервью телеканалу BFMTV. Новое воззвание он назвал «грубым маневром» перед региональными и президентскими выборами.

Французский премьер-министр Жан Кастекс заявил, что видит в обращении «политический маневр». «О чем мы говорим? Это политический манифест крайне правых — давайте называть вещи своими именами», — подчеркнул премьер, заявив о полном доверии к французским вооруженным силам.

«Грубую политическую махинацию» увидела в анонимном воззвании министр вооруженных сил Флоранс Парли. Она отметила, что в текст «использует риторику, словарь, тон и позиции», характерные для крайне правых — с «очевидной целью разделить, расколоть нацию». По словам Парли, авторы «ломятся в открытую дверь»: упомянутыми в обращении проблемами правительство «вплотную занимается уже четыре года». Политический «нейтралитет армии», по словам министра, является основой «доверия французов к своим военным» и «элементом национальной сплоченности». Нарушение этого принципа «подрывает нашу Республику», — указала Флоранс Парли.

Министр экономики Брюно Ле Мэр также осудил тех, кто «под покровом анонимности» транслируют «риторику крайне правых». По его словам, такого рода инициативы «противоречат тому, чего ждут от военных», и вредят «части наших армий».

«Это мятежники и трусы. Я не боюсь, называю свое имя и заявляю, что сделаю, если меня изберут (президентом): очищу армию от мятежных группировок», — заявил глава крайне левой «Непокорной Франции» Жан-Люк Меланшон.

Бывший президент Франции Франсуа Олланд подчеркнул, что такого рода анонимным обращениям без подписей нельзя доверять.

Поддержала анонимное обращение глава «Национального объединения» Марин Ле Пен, согласившаяся с его содержанием, как и в случае с апрельским «воззванием отставных генералов».

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