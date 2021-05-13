Результаты переписи населения Китая опровергли спекуляции Запада

12/05/2021

12 мая, «Жэньминь жибао» онлайн -- Численность населения континентальной части Китая достигла 1,41178 млрд. человек, сообщили во вторник в Государственном статистическом управлении Китая со ссылкой на данные 7-й общенациональной переписи населения. Опубликованные 11 мая данные переписи населения продемонстрировали новую картину китайского населения за последние 10 лет, а также опровергли спекуляции и ложные слухи отдельных западных СМИ.

«Разные «теории кризиса», связанные с демографическими данными Китая, безосновательные», - заявил 11 мая заместитель директора Центра социальных исследований Чжэцзянского университета Лю Чжицзюнь в интервью газете «Хуаньцю шибао».

«На протяжении 10 лет сохранялась тенденция медленного роста численности населения Китая», - заявил Лю Чжицзюнь. По его словам, вне зависимости от численности населения или ежегодного прироста на протяжении 10 лет, данные соответствуют правилам развития населения, нет резкого падения или отрицательного роста.

Отдельные зарубежные СМИ подчеркивают, что «это самый медленный рост населения Китая с 60-х годов прошлого века». «Китайская долговременная бомба замедленного действия» - с таким сенсационным заголовком американская газета New York Times опубликовала статью, отметив, что падение показателя рождаемости и старение трудоспособного населения бросают серьезный социальный и экономический вызов для КПК.

По мнению Лю Чжицзюня, зарубежные СМИ критикуют Китай по вопросам населения, однако «их аргументы необоснованные». В интервью газете «Хуаньцю шибао» он сказал, что Китай достиг такого уровня социального развития, уже не только опираясь на трудоспособное население. Критики продолжают использовать численность населения или традиционный подход о трудоспособном населении в качестве предлога, однако так думали в эпоху производства.

Профессор факультета социологии Пекинского университета Лу Цзехуа заявил, что данные переписи демонстрируют хорошее развитие китайского общества. Например, уровень урбанизации стремительно увеличивается, за прошлые 10 лет коэффициент урбанизации, рассчитанный на основе численности постоянно проживающего в городах населения, вырос на 14.21 п.п., повышается уровень образования населения.

По словам Лю Чжицзюня, нельзя отрицать, что снижение рождаемости и старение населения являются основными особенностями демографической ситуации страны. Кроме этого, означает ли замедление роста, что год нулевого увеличения населения наступит раньше? Это фактическая проблема, стоящая перед КНР.

Лу Цзехуа сказал, что к настоящему времени темп старения населения в Китае еще не достиг пика. Ожидается, что этот темп ускорится в 2023 году, так что нужно заранее к этому подготовиться. Некоторые из существующих проблем возникли, как ожидалось; нет никаких признаков потери контроля над ситуацией. «Нам необходимо воспользоваться возможностями, которые появляются в процессе демографических изменений, а также своевременно предотвращать связанные с ними риски. Нельзя быть чрезмерно оптимистичными, но и не следует иметь излишне пессимистическое настроение».

Китай использовал QR-код для проведения крупнейшей в мире переписи населения

Отдельные западные СМИ всегда ставили под сомнение достоверность и точность данных переписи населения Китая. 11 мая на пресс-конференции главный статистик Государственного статистического управления отметил, что коэффициент погрешности результатов переписи составляет 0.05%, что ниже международного признанного стандарта на 3%. Такие данные свидетельствуют о достоверности и высоком качестве итогов 7-й общенациональной переписи населения.

Особое внимание внешнего мира вызвал метод Китая, который был предпринят для осуществления переписи в условиях эпидемии.

Заместитель руководителя ведущей группы 7-й общенациональной переписи населения Госсовета КНР, начальник Государственного статистического управления Китая Нин Цзичжэ сказал, что в ходе нынешней переписи использовался метод электронного сбора данных, которые были доступны в режиме реального времени. Впервые люди могли заполнить собственные данные самостоятельно с помощью QR-кода, использование приложений с большими данными, связанных с административной документацией, электричеством и мобильными телефонами, повысило качество и эффективность работы по переписи населения.

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