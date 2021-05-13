Ростов-папа: сепаратисты Донбасса идут в Госдуму РФ

Радио Свобода/Свободная Европа признана в России организацией “иностранным агентом”

Май 12, 2021 Андрей Красно

Александр Бородай (в центре), бывший премьер-министр "ДНР"

В Ростове-на-Дону 10 мая прошел расширенный Совет командиров "Союза добровольцев Донбасса", на котором в преддверии выборов в Госдуму было подписано соглашение о сотрудничестве с партией "Единая Россия". Председатель правления союза сепаратистов, московский политтехнолог и первый председатель совета министров так называемой Донецкой народной республики Александр Бородай объявил об участии в праймериз российской партии власти.

Заключив соглашение с секретарем генсовета "Единой России" и первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком, он, вероятно, победит и во внутрипартийном, и в реальном голосовании. Бородай выдвигается от Ростовской области – граничащего с Донбассом региона, ставшего местом выдачи российских паспортов сотням тысяч жителей украинских Луганска и Донецка.

Бородай близок к реализации давней мечты – влиться в политико-партийную жизнь России

Параллельно от Ростовской области в Госдуму может пойти сопредседатель партии "Справедливая Россия – За правду", бывший заместитель командира батальона спецназа армии "ДНР" писатель Захар Прилепин. СМИ писали, что он планирует баллотироваться по Шахтинскому или Таганрогскому одномандатным округам, хотя в самой партии это пока опровергают.

Оба – и Бородай, и Прилепин – объявлены в розыск Службой безопасности Украины. Первый обвиняется в руководстве террористической организацией, посягательстве на территориальную целостность страны и захвате государственной власти. Второй – в финансировании терроризма и участии в деятельности террористической организации.

Почему в преддверии думских выборов в России политтехнологи парламентских партий разыгрывают донбасскую карту? Как к выдвижению Бородая и Прилепина отнесутся их вчерашние соратники и жители неподконтрольной Киеву территории Донбасса? Станет ли их голосование решающим в предстоящей кампании? Об этом – в материале Кавказ.Реалии.

Герои жутковатой эпохи

Бородай близок к реализации давней мечты – влиться вместе с "Союзом добровольцев Донбасса" в политико-партийную жизнь России, утверждает с беседе с Кавказ.Реалии публицист и редактор портала "Политема" Станислав Смагин.

"Несколько попыток уже были. Прошлой осенью торжественное подписание договоренностей с партией "Родина" сорвалось буквального за несколько часов до съезда "Союза" – о нем даже успели рассказать СМИ", – напоминает журналист.

После заключения соглашения с "Единой Россией" Бородай, как отмечает собеседник, "убивает и прежде иллюзорный образ "Союза добровольцев Донбасса" как национально-патриотической парамилитарной организации, поддерживающей политику главы государства, но чуждой всякой "паркетной возне".

"Он связывается с самой влиятельной и одновременно самой "токсичной" в плане отношения к ней граждан партией", – добавляет Смагин.

Александр Бородай, по отзывам знающих его людей, "донельзя своеобразный" в выстраивании отношений и уже испортил их с рядом функционеров "Единой России" в Ростовской области, утверждает собеседник Кавказ.Реалии. Речь идет, например, о бывшем атамане Всевеликого войска Донского, депутате Викторе Водолацком, занимающемся Донбассом в качестве первого заместителя председателя думского комитета по делам СНГ.

Захар Прилепин упорно опровергает желание баллотироваться по одномандатному округу Ростовской области. Вместе с тем его команда и партия "Справедливая Россия – За правду" делают в регионе серьезную ставку на состав списка возможных кандидатов.

"К "Справедливой России" отношение в Донбассе неплохое – партия активно занималась там гуманитарными вопросами, да и вообще Донбасс исторически довольно левый регион. Но лично к новому союзнику партии – Прилепину – отношение там довольно скверное. Оно возникло именно после того, как он туда приехал, поиграл в героического политрука, "повоевал" вместе с Захарченко за банкетными столами пафосных ресторанов Донецка, а затем, накануне гибели Захарченко и ухода его команды с политической арены, ретировался в Россию", – объясняет собеседник Кавказ.Реалии.

Неблестящая репутация на Донбассе и у Бородая. Многие забыли о его краткосрочном премьерстве, а те, кто помнят, – добрых слов не находят. Вот как обоих бывших командиров сепаратистов характеризовал один из самых одиозных участников событий весны-лета 2014 года в Донбассе Игорь Стрелков (Гиркин).

Главным образом это выдвижение рассчитано не на жителей Донбасса, а на россиян, которым пытаются показать: мы своих не бросаем

Прилепина он назвал клоуном и "тварью сурковской" (Владислав Сурков – бывший помощник президента России. – Прим. ред.), который "в процессе военных действий умудрялся проводить творческие вечера в Париже". Нынешнего Бородая, с которым ранее Стрелков дружил, он описывал как "жадного и подлого, крайне неприятного во всех отношениях человека".

"В лучшем случае Бородай может относительно удовлетворительно выглядеть на контрасте с нынешним [донецким] режимом. Время, с которым он ассоциируется, было жутковатым, но эпохально-героическим. Сейчас же просто мрак, безнадежность и тоскливая неизвестность", – продолжает Станислав Смагин.

По его словам, непонятно, будут ли Бородай и Прилепин всерьез бороться за голоса донбасских россиян и между собой (а у них отношения плохие), либо же они будут рассчитывать на административный ресурс, объяснив итоговые результаты "поддержкой благодарного Донбасса".

Сложные выборы

В последние годы властям все сложнее проводить выборы в Ростовской области, в том числе из-за ухудшения отношения местных жителей к "Единой России", отмечает Смагин. По его мнению, голосование с участием Бородая и Прилепина гораздо важнее для жителей неподконтрольных Киеву территорий, нежели для россиян.

Как отмечает собеседник, несмотря на очевидное разочарование в политике Москвы по Донбассу, эти выборы – "символический мостик с Россией, возможность почувствовать себя ее частью, и поэтому донецкие общественники активно хлопотали о том, чтобы местным российским гражданам облегчили доступ к процедуре голосования".

"Партиям власти – я говорю во множественном числе, потому что речь не только о "Единой России", – предстоят чрезвычайно сложные выборы. По многим направлениям ресурс исчерпан, необходимо искать новые способы привлечения избирателей. И среди них – актуализация донбасской темы. Это близко государственной российской стратегии развития патриотизма, изоляции и противостояния с другими странами", – считает руководитель украинской экспертной группы "Сова" Михаил Савва.

Он полагает, что получившие российские паспорта жители Донбасса не станут определяющим фактором на выборах в Ростовской области, так как для голосования им нужно выезжать на территорию России.

"Понимаю, что их могут вывозить организованно. На самих же самопровозглашенных территориях избирательные участки открыты не будут, так как это станет очередным явным нарушением. Даже хорошо понимая, что такое российский режим, не думаю, что осенью создадут участки в так называемых "ЛНР" и "ДНР", – говорит политолог.

В то же время он не считает появление в Госдуме депутатов, представляющих сепаратистов Донбасса, намеком на его включение в состав России. В этом вопросе, по мнению Саввы, поставлена точка.

"Скорее, это намек, что Российская Федерация при необходимости вмешается, чтобы защитить их интересы. Главным образом это выдвижение рассчитано не на жителей Донбасса, а на россиян, которым пытаются показать: мы своих не бросаем. Разумеется, это декларативный, а не практический жест", – заключил собеседник.

В Охотном ряду услышат Донбасс

Политтехнолог Сергей Смирнов в беседе с Кавказ.Реалии указывает, что Ростовская область тесно связана с сопредельной частью Донбасса.

"В 2004 году ростовские единороссы направляли туда многочисленные автоколонны с гуманитарными грузами. Долгое время обсуждался проект создания "Еврорегиона Донбасс", в том числе с участием Ростовской и Воронежской областей. В 2014–2015 годах Ростовская область приняла сотни тысяч беженцев [с востока Украины]", – напоминает собеседник.

По его мнению, предвыборное соглашение "Единой России" с "Союзом добровольцев Донбасса" возникло не на пустом месте.

"Оно дает возможность более полумиллиону имеющих российское гражданство жителей ЛДНР – а это численность практически целого одномандатного округа – не просто проголосовать на думских выборах, но и иметь своих кандидатов, а в дальнейшем – депутата", – считает Смирнов.

Киев и страны Запада с начала войны на Донбассе в 2014 году обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов. За это в отношении Кремля введены экономические санкции.

Москва обвинения в причастности к конфликту отвергает, даже несмотря на многочисленные доказательства непосредственного участия российских военных в боях на стороне сепаратистов.

В 2019 году президент Владимир Путин подписал указ об упрощенной процедуре выдачи российских паспортов жителям "ДНР" и "ЛНР". Киев такие паспорта не признает.

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