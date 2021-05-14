Россия, благодаря антироссийским санкциям, завалила Латвию зерном

13.05.2021

Foto: agricorner.com

Россия рекордно нарастила объемы поставок агропромышленной продукции в Латвию. За первый квартал российский экспорт в Прибалтийскую республику вырос на 64%. Латвия благодаря в том числе ею же развязанной войне санкций вошла в десятку крупнейших потребителей российского продовольствия, при том что сама она из-за санкций потеряла рынок сбыта в России.

«По итогам первого квартала Латвия заняла седьмое место среди покупателей пшеницы и четвертое среди импортеров кукурузы из России. За этот период в Прибалтийское государство было отгружено 298 тысяч тонн зерновых стоимостью 72 миллиона долларов, кукурузы — 96 тысяч тонн на 22 миллиона долларов. В первом квартале прошлого года поставки пшеницы и кукурузы составляли лишь 6,3 тысячи тонн и 6 тысяч тонн соответственно», — сообщает «Агроэкспорт», федеральный центр развития экспорта продукции АПК при Министерстве сельского хозяйства России.

Рост российских поставок в Латвию продолжался последние несколько лет.

Благодаря рекордным показателям начала этого года Латвия вошла в десятку основных потребителей российского продовольствия в мире.

Более трети российского аграрного экспорта в Латвию (37%) составляет пшеница. По поставкам российской пшеницы Латвия занимает 7 место в мире. По поставкам российской кукурузы входит в четверку основных покупателей.

Эксперты «Агроэкспорта» считают, что у российской аграрной продукции большой потенциал для экспансии в Латвию. В первом квартале в республику было поставлено товаров почти на 200 миллионов долларов. К 2030 году у России есть возможность нарастить этот объем вдвое.

Успехи российских аграриев на прибалтийском направлении — малая толика их общих успехов после 2014 года. Уже в 2018 году Россия вышла на первое место в мире по производству пшеницы, на треть увеличила сбор плодов, ягод и орехов и в полтора раза нарастила объемы уборки яблок и груш.

Вопрос собственной продовольственной безопасности к концу 2010-х годов был закрыт. Встал вопрос о продаже излишков за границей.

В результате решения этой задачи Россия в новом десятилетии стала крупнейшим в мире экспортером пшеницы.

Лучшим качественным доказательством триумфа российского агропрома, не менее убедительным, чем цифры статистики, стала невротическая реакция западной пропаганды, которая кинулась писать, что у Кремля появилось новое «гибридное оружие»: Путин теперь может давить на международных партнеров, блокируя поставки продовольствия непокорным странам и провоцируя в них продовольственный кризис.

Так или иначе, каждый на своем языке, но все признают «чудо» возрождения сельского хозяйства в России. Признают по-разному: одни с восхищением, другие — с неохотой, и все — с некоторым недоумением.

На Западе давно убедили себя, что в стране — «взбесившейся бензоколонке» никакого экономического «чуда» не может быть в принципе. В России, возможно, с этим не соглашались в целом, но по части агропрома многие склонны были согласиться, потому что сельское хозяйство в стране с советских времен считалось «черной дырой», в которой гибнет каждый, кто пытается его поднять.

С начала 1960-х годов Советский Союз постыдно покупал зерно за границей. В начале 1990-х годов прилавки страны с самыми большими черноземами в мире остались без хлеба. Приход капитализма решил эту проблему за счет все того же импорта.

Теперь же вот вам, пожалуйста. Россия — крупнейший в мире экспортер, ситуация создает угрозу международной продовольственной безопасности, Путин может «по щелчку» устроить продовольственный кризис…

А ведь из-за продовольственной безопасности «чудо» и совершилось. Россия в 2014 году настолько зависела от импорта продовольствия, что эта зависимость превращалась в потенциальный рычаг политики «сдерживания». Это Запад мог задействовать этот рычаг и вызвать в России продовольственный кризис с помощью очередного пакета санкций, чтобы «заставить Кремль изменить свое поведение».

Революцией в своем сельском хозяйстве Россия обязана таким странам, как Латвия, которые требовали усиливать давление на Москву, вводить все новые и новые санкции, тем самым вынудив российское руководство ввести продовольственное эмбарго и запустить программы импортозамещения.

Спустя семь лет Латвия рекордно закупает российскую пшеницу и кукурузу.

Закупает ли Россия так же рекордно латвийскую кильку и молоко? Ничего подобного. За несколько месяцев после введения продовольственного эмбарго латвийский экспорт в Россию рухнул на четверть.

Через полтора года после запрета потери сельского хозяйства республики превысили 200 миллионов евро. Через три года Министерство земледелия констатировало, что латвийские молочники не смогли компенсировать на новых рынках потери, которые они понесли с утратой рынка России.

Вдобавок к общему эмбарго Москва ввела запрет на латвийские шпроты, из-за чего национальная экономика за один год потеряла не менее 100 миллионов евро, а целые рыбоконсервные заводы в полном составе были разобраны и перевезены в Россию.

Потери латвийского транзита в широком смысле также прямое следствие санкций и контрсанкций. Из-за внешней политики Риги основные порты страны простаивают без грузов, а «Латвийская железная дорога» распродает рельсы на металлолом.

Война санкций, развязанная в 2014 году Латвией в составе дружной антироссийской своры, спустя семь лет привела к тому, что латвийские аграрии вытеснены с российского рынка импортозамещающей продукцией, при этом сама Латвия исправно оплачивает поставки российского продовольствия.

Такая «принципиальная политика ценностей» в народе называется «назло кондуктору куплю билет и пойду пешком».

Александр Носович

rubaltic.ru

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