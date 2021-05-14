Голландский выход: денонсация налогового соглашения с Нидерландами

Четверг, 13 мая 2021

11 мая Госдума России единогласно приняла закон о денонсации российско-нидерландского Соглашения об избежании двойного налогообложения. Это очень важное событие, которое отразится и на Кипре. Но сначала – об истории вопроса.

В марте прошлого года Владимир Путин обратил внимание на то, что российские компании ежегодно выплачивают за границу, а именно в «транзитные» юрисдикции, большие суммы дивидендов и процентов, причем российский налог, взимаемый с этих выплат, сравнительно мал. Был сделан вывод, что это несправедливо, особенно сейчас, когда необходимы деньги на борьбу с пандемией и ее последствиями. Минфин немедленно получил указание предложить правительствам определенных стран изменить условия и ставки налога на проценты и дивиденды, установленные в соглашениях об избежании двойного налогообложения. Если же предложение российской стороны будет отклонено, то соглашения денонсируются.

Конечно, источник инвестиций, поступивших ранее из этих стран, в основном имеет иное происхождение. И доходы, выплачиваемые российскими предприятиями компаниям в этих «транзитных» странах, в конце концов получают бенефициары, как правило, не проживающие в них.

Иностранные переговорщики из Люксембурга, Мальты и Кипра пытались сопротивляться, тянуть время, но российский Минфин действовал жестко, и соглашения были пересмотрены. Ставки налога при выплате дивидендов и процентов из России выросли до 15%, а возможность применять пониженные осталась лишь в ограниченных случаях для публичных компаний. Чтобы сохранить лицо, европейские переговорщики поставили себе в заслугу то, что они не только сохранили налоговые соглашения с Россией, но и не позволили увеличить ставки налога на роялти.

Следующей страной в списке оказались Нидерланды. Объем выплат дивидендов и процентов в эту страну и суммы удержанных российских налогов в последние годы были следующими (в млрд руб.):

Несомненно, деньги большие. И цена вопроса высокая. Но у Нидерландов были основания считать, что в их случае можно договориться о пересмотре ставок на их условиях. Ведь у множества крупнейших российских групп материнские компании созданы именно в стране тюльпанов и дамб. В том числе у «Газпрома», X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток»), «Яндекса», «Связного», а у них есть свои влиятельные заступники, которые будут лоббировать отказ от увеличения налоговой нагрузки на доходы акционеров.

Но ничего не помогло: российский Минфин не принял предложения голландцев и инициировал расторжение налогового соглашения, а Госдума одобрила законопроект о денонсации.

Что будет теперь?

У переговорщиков с нидерландской стороны еще есть шанс предотвратить процесс денонсации, но он тает с каждым днем. Соглашение утратит силу 1 января 2022 года, если голландская сторона получит соответствующее уведомление не позднее 30 июня 2021 года. К выплатам по итогам 2021 года будут применяться существующие низкие или нулевые ставки, а затем надо будет платить российский налог на доходы так, как установлено Налоговым кодексом России, а именно:

Кроме того, Нидерланды, не имея действующего налогового соглашения с Россией, попадут в разряд стран, для компаний которых не будут действовать некоторые важные преференции. Это означает, что большинство инвесторов и руководителей международных групп выберет другие юрисдикции для организации инвестиций в Россию.

Надо учесть и то, что в Нидерландах создано много структур российских акционеров, получающих доходы из разных международных источников. И теперь с дивидендов, выплачиваемых этим акционерам, голландская сторона начнет удерживать свой налог.

Конечно, можно думать о редомициляции – «переезде» компаний в другие юрисдикции, например, на тот же Кипр. Но такая процедура вряд ли пройдет гладко, ведь в соответствии с многосторонней конвенцией БЕПС есть «тест основной цели», применяющийся в России с 2021 года к 34 налоговым соглашениям, и он как раз борется с подобной реструктуризацией в налоговых целях. Поэтому велика вероятность того, что голландские холдинги будут менять свой адрес именно на российский, а в альтернативных юрисдикциях будут прописываться в основном новые компании. А кто-то останется в Нидерландах, ведь 15% ставка налога на дивиденды одинакова как при наличии соглашения, так и без него.

Вряд ли мы будем наблюдать массовое свертывание бизнеса в России: он «первичен» и существует независимо от того, где зарегистрирована холдинговая структура. Поэтому российский бюджет точно получит дополнительные поступления, и они будут существенными.

Так что же происходит?

Логично рассматривать реформирование международных налоговых соглашений в неразрывной связи с иными процессами, которые характерны для России в последние годы: последовательного курса на политическую и экономическую самостоятельность, реальный суверенитет.

Россию пытаются сдерживать во всех областях, постоянно указывая на место, удобное всем, кроме самой России. Наши иностранные партнеры, проводя русофобскую политику, стали часто и непредсказуемо использовать методы недобросовестной конкуренции, шантаж, механизмы санкций и ограничений по надуманным предлогам.

Конечно, иностранные инвестиции полезны для экономики. Но лишь в тогда, когда люди, компании и страна не становятся заложниками, вынужденными выполнять капризы и волю других государств. А если головные холдинговые компании крупного российского бизнеса находятся в иностранных государствах, то он вынужден учитывать особенности политики этих стран и их отношение к Российской Федерации.

Вот почему Кремль создает новые условия, когда на российский бизнес будет сложно влиять иностранным правительствам, когда экономически невыгодно структурировать владение через иностранные юрисдикции и выводить дивиденды за границу.

Очевидно, что настало время, когда Владимир Путин и его команда поняли, что бесконечные увещевания к совести и логике не эффективны, и начали действовать исключительно с учетом национальных интересов. И оказалось, что оппоненты склонны уступать, соглашаясь с жесткой позицией российской стороны, и в результате начинают относиться к ней с большим уважением, чем ранее.

В ближайших планах российского Минфина – пересмотр налоговых соглашений с Сингапуром, Швейцарией и Гонконгом, сообщил в Госдуме замминистра финансов Алексей Сазанов. Учитывая историю с Нидерландами, вряд ли иностранные переговорщики настроены оптимистично и склонны к долгим дискуссиям или денонсации соглашений. Пересмотр позволит в итоге охватить более 90% выплат в традиционные транзитные юрисдикции и увеличить поступления в российскую казну.





Михаил Соболев,

Налоговый консультант

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