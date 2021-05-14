Космический стартап вызывает настороженность в Вашингтоне из-за связей с Россией

13 мая 2021 г.

"Администрация Байдена обеспокоена тем, что космический стартап в Кремниевой долине, поддерживаемый основателями-россиянами, может помогать Москве заполучить технологические секреты США, сообщил Foreign Policy американский чиновник, проинформировавший об этом вопросе".

"Momentus, который помогает транспортировать коммерческие спутники между орбитами с помощью оригинальной двигательной установки на водной основе, рассматривается как большое благо для расширения космического бизнеса, вызывая сравнения с Uber и FedEx, только в космосе. Но компания сталкивался с проблемами почти на каждом шагу из-за своих бывших российских владельцев на фоне того, как администрация Байдена все больше вникает в технологическую гонку с Россией и Китаем", – говорится в статье.

"Американский чиновник, который говорил на условиях анонимности при обсуждении чувствительного расследования, сообщил, что правительственные учреждения особенно обеспокоены водно-плазменной двигательной установкой на борту космического транспортного средства Momentus, которая может помочь сделать спутники менее обнаруживаемыми в космосе. Если российское правительство получит эту технологию, ее можно будет использовать для улучшения способности российских спутников выслеживать и уничтожать американские образцы. добавил чиновник. Министерство обороны США считает, что в прошлом году Россия начала испытания технологий, которые можно использовать для уничтожения других спутников, уже находящихся на орбите", – отмечается в публикации.

Издание указывает, что в среду Momentus, соучредителем которой является живущий за рубежом россиянин Михаил Кокорич, должна была проголосовать за определение того, может ли компания стать публичной посредством обратного слияния, которое не может быть заблокировано правительством США. (...) "И это несмотря на проведенный правительством США анализ иностранного капитала, стоящего за компанией, и постановление Федерального управления гражданской авиации США (FAA) в понедельник об отмене июньского тестового запуска, что стало последним ударом по амбициям компании стать специализированным поставщиком услуг по переброске спутников в космосе", – пишет издание.

"Но слияние также может быть еще одним признаком того, что иностранные компании и враждебный капитал вторгаются в сектор национальной безопасности США так, что администрация Байдена оказывается не готова остановить это. Хотя спутниковый проект Momentus до сих пор не нарушил никаких законов США, он указывает на растущие опасения внутри правительства, что Россия и Китай будут все активнее догонять его, используя деньги США на исследования и разработки для покупки и расширения своих технологий. Американский чиновник сравнил ситуацию с нахождением в наручниках в тот момент, когда открываются ворота Рима, чтобы запустить вестготов", – сообщается в публикации.

(...) "Проблемы национальной безопасности, связанные с российским происхождением компании, уже заставили задуматься партнеров по отрасли. В апреле Lockheed Martin исключила Momentus из контракта НАСА на разработку технологий для исследования Луны. А отсрочка тестового запуска Momentus по постановлению FAA (...), связанная с сохраняющейся озабоченностью правительства США корпоративной структурой фирмы, вызывает новые вопросы о ее коммерческой жизнеспособности. Уход Кокорича, который покинул компанию из-за тревог по поводу иностранного владения в январе, может помочь Momentus обойти обременительные правила экспортного контроля США, которые не позволяют американским компаниям делиться секретными технологиями с иностранными гражданами. (...) В своем заявлении президент Momentus Фред Кеннеди сказал, что цель компании – "быть безупречной" и что калифорнийская фирма "полностью привержена" разрешению любых опасений правительства США по поводу своей деятельности, технологий и владения (...)".

"Но чиновники и источники в отрасли, которые пообщались с Foreign Policy, все еще сомневаются в том, что фирма будет полностью отрезана от российских денег. Американский чиновник, проинформированный по этому делу, заявил, что в настоящее время компания финансируется за счет иностранного капитала, который размывается через корпорации с ограниченной ответственностью. "Когда вы очищаете луковицу с российским владением, я думаю, очень редко можно увидеть истинное отчуждение [позиций владения], – сообщил Foreign Policy источник в космической отрасли на условиях анонимности, опасаясь возмездия. – С некоторыми иностранными деньгами, поступившими в отрасль, нужно снять с луковицы три или четыре слоя, чтобы выяснить, кто является конечными заинтересованными участниками".

"Я не верю, что они выскоблились дочиста, а даже если и так, что потребуется время, чтобы душок рассеялся", – добавил источник.

"Но, несмотря на опасения, Momentus набирает обороты. (...) В прошлом году CNBC сообщила, что компания Momentus, основанная в 2017 году, привлекла почти 50 млн долларов капитала. По некоторым оценкам, ее стоимость составляет более чем в 1,2 млрд долларов", – подчеркивается в статье.

(...) "Сочетание возможного появления враждебного капитала на рынке США, в то время как Россия и Китай стремятся продвинуться дальше в области космического оружия, вызывает еще большее беспокойство чиновников США. Космические силы США, зарождающаяся космическая служба Пентагона, все больше обеспокоены усилиями России по испытанию систем космического оружия. (...) "Если есть значительное влияние на такие вещи, как ракеты-носители и космические транспортные системы, доступ одного человека в космос является потенциальным оружием для другого человека, – заметил источник в космической отрасли. – Очень быстро это может стать поистине страшным".

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