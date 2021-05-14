Всемирный банк признал переводы денег из России самыми выгодными

13.05.2021

ЕРЕВАН, 13 мая. /АРКА/. Денежные переводы из России за рубеж остаются самыми выгодными в мире. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка, подготовившего доклад по вопросам миграции и развития (есть у РБК).

В 2020 году стоимость перевода денег из России упала с 2,1% до 1%. Это наименьшее значение не только для Европы и Центральной Азии (6,4% в среднем), но и для мира в целом. Самыми дешевыми названы транзакции из России в Грузию.

В то же время объем переводов из страны в долларовом эквиваленте в прошлом году значительно сократился. Причинами стали снижение курса рубля, низкие цены на нефть и пандемия, ухудшившая положение мигрантов. Эта тенденция свойственна для всего европейского и центральноазиатского региона, где объем переводов упал на 9,7%, до $56 млрд.

Однако падение в пандемийный год не стало рекордным по сравнению с другими кризисами: в 2009 году объем денежных переводов снижался на 11%, а в 2015-м — на 15%. Аналитики Всемирного банка ожидают, что в 2021 году объем денежных переводов здесь сократится еще на 3,2% из-за медленного восстановления после кризиса из-за коронавируса.

В целом эксперты отмечают, что, несмотря на COVID-19, объем денежных переводов в мире в 2020 году остался на стабильном уровне, а его снижение на 1,6% (до $540 млрд) оказалось меньше ожидаемого. Это произошло из-за нескольких факторов. Всемирный банк отмечает, что в популярных у мигрантов странах экономическая ситуация была лучше ожидаемой. Кроме того, на сохранение объема позитивно повлиял переход к цифровым переводам по официальным каналам.

Центробанк зафиксировал в 2020 году минимальный за последние четыре года объем денежных переводов из России. Физлица отправили за границу $7,4 млрд, меньше было только в 2017 году — $7,3 млрд. Большая часть денежных переводов — $6,2 млрд — приходится на страны СНГ

Регулятор учитывал переводы через Western Union, «Золотую корону», «Юнистрим», Contact, Blizko и «Почту России». Из-за границы в Россию в прошлом году перевели $3,1 млрд, больше половины этих транзакций ($1,7 млрд) делалось из стран дальнего зарубежья.

Наиболее сильно сокращение трансграничных денежных переводов проявилось весной 2020-го — закрытие границ, остановка работы предприятий сферы услуг, падение рубля привели в апреле к минимальной сумме переводов в $302 млн в годовом выражении. В мае после отмены части карантинных ограничений объем транзакций начал расти.

Единственным сервисом денежных переводов, который показал рост в 2020 году, стала созданная ЦБ Система быстрых платежей (СБП). На ее долю, по подсчетам Frank RG пришлось 1,5% от общего объема транзакций (53,6 трлн руб.).

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