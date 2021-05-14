На МКС сломалась американская система получения воды

13.05.2021

Поломка не станет критичной для экипажа: ее планируется устранить уже на следующей неделе.

МИНСК, 13 мая - Sputnik. Система получения воды вышла из строя на американском сегменте Международной космической станции (МКС),сообщило НАСА.

"Система получения воды WPA в модуле Tranquility выключилась из-за возможной утечки", – уточняется в сообщении на сайте космического агентства.

Поломка не станет критичной для экипажа: ее планируется устранить уже на следующей неделе (все необходимые запчасти на МКС в наличии), а запаса воды хватит на несколько месяцев.

Система WPA получает питьевую воду путем переработки конденсата атмосферной влаги и мочи. Подобные установки есть и на российском сегменте МКС.

Сейчас на МКС работают россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, японец Акихико Хосиде и француз Тома Песке.

Проблемы с туалетом и электричеством

Это не первая поломка в американском сегменте МКС. В 2019-м были проблемы с работой туалета: в феврале из туалета вытекло большое количество воды, вторая поломка случилась в декабре того же года – тогда ходили в россиянам.

А в октябре того же года из-за короткого замыкания американские астронавты не могли пользоваться кухней: неполадки с электричеством оставили их без горячей воды и возможности подогреть пищу. Завтракать ходили на российский сегмент станции.

Утечка воздуха

Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз, экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС для проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда".

В октябре космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с помощью чаинок обнаружили трещину длиной 4,5 сантиметра. Ее временно заклеили каптоновой лентой (термостойким скотчем), а затем заплаткой - гибким диском из резины и алюминиевой фольги. Однако это не помогло до конца устранить утечку воздуха. В "Роскосмосе" уверяют, что трещина не угрожает МКС и экипажу, а наземные специалисты решают, как залатать ее надолго.

В январе 2021-го руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев заявил, что на МКС может быть еще одно место утечки воздуха. Обе трещины, обнаруженные ранее в российском модуле, были заделаны в марте, но утечка все равно продолжается.

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