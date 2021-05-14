В Дании, российский инженер осужден на три года за шпионаж

AFP/Ritzau/The Local 11 May 2021

Люди изучают один из топливных элементов SerEnergy на торговой выставке в Китае. Этих людей не обвиняют в шпионаже. Фото: SerEnergy

В понедельник датский суд приговорил россиянина к трем годам тюремного заключения с последующей высылкой из Дании без возможности возвращения после того, как он был признан виновным в шпионаже.

36-летний Алексей Никифоров был арестован в июле 2020 года, но его дело стало известно только в декабре.

В конце закрытого судебного разбирательства, суд Ольборга заявил, что он «несколько лет собирал информацию из Технического университета Дании и из бизнеса на северо-западе страны, и за оплату передавал эту информацию российской разведке».

SerEnergy, датская компания, специализирующаяся на топливных элементах, подтвердила, что наняла обвиняемого, и суд назвал его особенно заинтересованным в «энергетических технологиях».

В Москве назвали судебный процесс «охотой на ведьм» и примером «антироссийской истерии», охарактеризовав этого человека как «российского эксперта в Дании».

Дело ведется за закрытыми дверями, поэтому подробностей известно очень мало.

«Представление доказательств проходило за закрытыми дверями. Это означает, что я не могу воспроизвести конкретные основания для решения», - сказала председательствующая судья Хелле Дитц, зачитывая приговор. «Но могу сказать, что жюри было единодушным».

Никофоров не признал себя виновным и, хотя и не присутствовал при оглашении приговора, впоследствии через своего адвоката сообщил, что обжалует приговор.

«Шокирует то, что бывший сотрудник привлекается к ответственности по такому серьезному делу и что наша компания могла стать жертвой организованного шпионажа», - говорится в заявлении компании, когда в декабре стало известно об аресте Никифорова.

Это не первый случай, когда в стране обнаруживается деятельность российских спецслужб.

В 2012 году, финский профессор Копенгагенского университета был осужден за предоставление информации российской разведке ФСБ.

Профессор дал оценку российской политике безопасности, а также имена студентов-политологов, которых, по его мнению, могли бы успешно нанять русские. Финского профессора приговорили к пяти месяцам тюрьмы.

статью прочитали: 58 человек