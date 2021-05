архив



опубликовано редакцией на Переводике 14.05.21 05:41 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “The Local”,

"Russian engineer jailed for three years for spying in Denmark" Дания - 11 мая 2021 г. В Дании, российский инженер осужден на три года за шпионаж AFP/Ritzau/The Local 11 May 2021 Люди изучают один из топливных элементов SerEnergy на торговой выставке в Китае. Этих людей не обвиняют в шпионаже. Фото: SerEnergy В понедельник датский суд приговорил россиянина к трем годам тюремного заключения с последующей высылкой из Дании без возможности возвращения после того, как он был признан виновным в шпионаже. 36-летний Алексей Никифоров был арестован в июле 2020 года, но его дело стало известно только в декабре. В конце закрытого судебного разбирательства, суд Ольборга заявил, что он «несколько лет собирал информацию из Технического университета Дании и из бизнеса на северо-западе страны, и за оплату передавал эту информацию российской разведке». SerEnergy, датская компания, специализирующаяся на топливных элементах, подтвердила, что наняла обвиняемого, и суд назвал его особенно заинтересованным в «энергетических технологиях». В Москве назвали судебный процесс «охотой на ведьм» и примером «антироссийской истерии», охарактеризовав этого человека как «российского эксперта в Дании». Дело ведется за закрытыми дверями, поэтому подробностей известно очень мало. «Представление доказательств проходило за закрытыми дверями. Это означает, что я не могу воспроизвести конкретные основания для решения», - сказала председательствующая судья Хелле Дитц, зачитывая приговор. «Но могу сказать, что жюри было единодушным». Никофоров не признал себя виновным и, хотя и не присутствовал при оглашении приговора, впоследствии через своего адвоката сообщил, что обжалует приговор. «Шокирует то, что бывший сотрудник привлекается к ответственности по такому серьезному делу и что наша компания могла стать жертвой организованного шпионажа», - говорится в заявлении компании, когда в декабре стало известно об аресте Никифорова. Это не первый случай, когда в стране обнаруживается деятельность российских спецслужб. В 2012 году, финский профессор Копенгагенского университета был осужден за предоставление информации российской разведке ФСБ. Профессор дал оценку российской политике безопасности, а также имена студентов-политологов, которых, по его мнению, могли бы успешно нанять русские. Финского профессора приговорили к пяти месяцам тюрьмы. статью прочитали: 58 человек Комментарии