навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
14.05.21   Редакция

Российские офицеры будут следить за безопасностью полетов из аэропортов Хургады и Шарм-эль-Шейха

(0)
 
14.05.21  

На МКС сломалась американская система получения воды

(0)
 
13.05.21  

Россия и Китай могут перехватить стратегическую инициативу у США

(0)
 
13.05.21   Редакция

Результаты переписи населения Китая опровергли спекуляции Запада

(0)
 
12.05.21   Редакция

«Патриотов нужно растить с детства»

(0)
 
12.05.21  

Американцы подбрасывают "афганскую бомбу" России?

(0)
 
11.05.21  

"Хочу изменить мир к лучшему". В даркнете появились документы МИД России

(0)
 
11.05.21  

ДОКУМЕНТ: "О работе и поведении агентуры из числа епископата"

(0)
 
11.05.21  

Чехия: Люди собрались на кладбище у памятника советским солдатам, чтобы отпраздновать День Победы (видео)

(0)
 
11.05.21   Редакция

Россия построит плавучий док в сирийском порту Тартус

(0)

последние за вчера, 13.05.21  
 
23:10  

Россия и Китай могут перехватить стратегическую инициативу у США

(0)
 
22:51  

9 Мая и Бронзовая ночь

(0)
 
22:44  

Ростов-папа: сепаратисты Донбасса идут в Госдуму РФ

(0)
 
22:33   Редакция

Результаты переписи населения Китая опровергли спекуляции Запада

(0)
 
22:22  

Во Франции ультраправое издание опубликовало новое «воззвание военных»

(0)
 
20:09   Редакция

На берегах Ганга находят десятки мертвых тел (+видео)

(0)
18:28   Редакция

Подборка сообщений связанных с Польшей

(0)
 
05:42   Редакция

Высылка дипломатов не решит проблему России в Центральной Европе

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
опубликовано редакцией на Переводике 14.05.21 19:19
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Российские офицеры будут следить за безопасностью полетов из аэропортов Хургады и Шарм-эль-Шейха

 Date of publication: 14 May, 2021

Russian officers to monitor Egypt airports as Hughada, Sharm El-Sheikh flights prepare for resumption

Москва приостановила все полеты в Египет после того, как в  2015 году, террористами был взорван пассажирский  самолет

Российские наблюдатели будут размещены в аэропортах Шарм-эль-Шейха и Хургады, сообщил египетский политический источник.

Египет разрешит размещение российских сотрудников службы безопасности в двух своих аэропортах, чтобы облегчить возобновление чартерных рейсов российских туристов, которые были приостановлены в 2015 году после гибели  над  Синаем  российского пассажирского самолета.

Офицеры службы безопасности Москвы будут размещены в аэропортах Шарм-эль-Шейха и Хургады, двух важных пунктах  прибытия  туристов,  сообщил высокопоставленный египетский политический источник, беседовавший с арабской службой The New Arab .

Источник сообщил, что офицеры будут назначены на  определенные места в аэропортах, и им будет разрешено следить за безопасностью российских рейсов из  этих  двух городов.  

Москва приостановила все полеты в Египет после того, как в октябре 2015 года  в  самолете  над Синаем  была взорвана  бомба, заложенная  местной ячейкой  ИГИЛ, в результате чего погибли все 224 человека на борту. В 2017 году снова начал летать  рейс  в Каир, но прямые рейсы в два курортных города на Красном море остались приостановленными.

Во время телефонного разговора в прошлом месяце, президент Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обсудили возобновление авиасообщения.

Договоренность  последовала  за годами переговоров и уступок, сделанных  Египтом, включая инспекцию аэропорта, проведенную российской делегацией в составе экспертов по безопасности и авиации в начале этого года.

Просьба Москвы разместить своих офицеров в аэропортах изначально была  негативно  встречена Каиром  и расценена как посягательство на суверенитет и потенциальную угрозу национальной безопасности.

Египет и Россия пришли к выводу, что причиной крушения рейса 9268 стала бомба, заложенная в самолет перед вылетом из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Вскоре после этого Исламское государство взяло на себя ответственность за взрыв.

Заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов в среду подтвердил предыдущий отчет арабской службы The New Arab ’о том, что Каир допустил российских наблюдателей в аэропорты Шарм-эль-Шейха и Хургады.

Египет «принял все меры для снижения рисков безопасности, в том числе связанных с пандемией, но Россия сохранит контроль над вопросами, связанными с авиационной безопасностью», - говорится в заявлении Сыромолотова.  

По его словам, полное возобновление авиасообщения стало результатом сотрудничества российских и египетских специалистов по повышению уровня безопасности в аэропортах Шарм-эль-Шейха и Хургады.

Сыромолотов сказал, что проверка показала, что Египет принял «все возможные меры» для снижения рисков, но что Россия будет контролировать операции, «потому что безопасность наших граждан является нашим абсолютным приоритетом».

Ожидается, что во второй половине мая будет объявлено количество рейсов, соединяющих Россию с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом.

статью прочитали: 56 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2021
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2021  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 