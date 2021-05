архив



опубликовано редакцией на Переводике 15.05.21 05:16 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Associated Press”,

"Ex-Army Green Beret gets 15 years for Russian espionage" США - 14 мая 2021 г. «ГРУ не угрожает, они выполняют обещанное» Бывший «зеленый берет» получил 15 лет за шпионаж в пользу России By MATTHEW BARAKAT FALLS CHURCH, Va. (AP) —В пятницу, бывший «зеленый берет», который признал, что в течение 15-лет разглашал военные секреты русским, был приговорен по обвинению в шпионаже к более чем 15 годам тюремного заключения. Приговор к 15 годам и 8 месяцам, вынесенный окружным судьей Клодом Хилтоном 46-летнему Питеру Дзибински Деббинсу из Гейнсвилля, штат Вирджиния, в основном соответствовал 17-летнему сроку, которого добивалась прокуратура. Адвокаты добивались 5-летнего срока. Адвокат Деббинса, Дэвид Беновиц, утверждал, что Деббинс нанес минимальный ущерб и что российские агенты шантажировали Деббинса, угрожая разоблачить его однополые влечения в эпоху, когда «не спрашивай, не говори» все еще оставалось в силе в военной среде. На пятничных слушаниях по вынесению приговора в Александрии, Деббинс принес своего рода извинения, в которых он в значительной степени подчеркнул, как он стал жертвой ГРУ, российской разведки, и сказал, что подверг себя опасности возмездия с их стороны за то, что признал свою службу им. «Я страдал в одиноком молчании 25 лет», - сказал Деббинс. Что касается опасности, с которой он сталкивается со стороны ГРУ, он сказал: «ГРУ не угрожает, они выполняют обещанное». Обвинители, добиваясь 17-летнего срока, заявили, что Деббинс за все 20 часов собеседований с сотрудниками ФБР ни разу не упомянул о шантаже. Они сказали, что он сфабриковал оправдание и что его первоначальное объяснение своих мотивов - что он был огорчен своим пребыванием в армии и считал себя «верным сыном России», гораздо более вероятно. И они сказали, что сам факт того, что солдат спецназа согласился предать свою страну, является столь же разрушительным, как и любая конкретная информация, которую он передал. «Мир увидел, что Россия успешно рекрутировала шпиона в элитном спецназе армии США, что стало пропагандистской победой России за счет репутации спецназа», - написали прокуроры Томас Тракслер и Джеймс Трамп в заключении своего постановления. Отношения Деббинса с российской разведкой начались в 1996 году и длились 15 лет, рассказал Деббинс еще в ноябре, когда признал себя виновным в нарушении федерального закона о шпионаже. Это началось, когда он был студентом ROTC в Университете Миннесоты и во время своего визита в Россию дал куратору имена четырех католических монахинь, которых он посетил после того, как агент российской разведки сказал ему, что монахини участвовали в деятельности секты. В последующие годы он предоставил подробную информацию о деятельности своего подразделения спецназа за границей и имена товарищей по спецназу. Деббинс поступил на действительную военную службу в 1998 году и к тому времени уже письменно обязался служить русским и получил кодовое имя «Икар Лесников». В рукописном признании, поданном в суд, Деббинс написал, что в 1997 году он дал российской разведке подписанное заявление, в котором говорилось, что «я хочу служить России». «У меня было мессианское видение себя в России, что я собираюсь освободить их от их деспотического правительства, поэтому я был польщен, когда они обратились ко мне», - написала Деббинс. Позже он присоединился к спецназу и прослужил там до 2004 года, когда он был капитаном, назначенным в Азербайджан. Но он был с позором уволен за нарушение правил безопасности, в частности, за то, что привез в Азербайджан свою жену и предоставил ей мобильный телефон правительства США. В 2008 году он побывал в России и предоставил разведчикам информацию о деятельности бывшего спецназа в Грузии и Азербайджане. Оценка ущерба, нанесенного тем, что раскрыл Деббинс, была засекречена - в протоколах суда сказано, что Деббинс заявил, что, по его мнению, он предоставил русским информацию, которую они уже знали. Деббинс получил номинальную плату за свою информацию, хотя первоначально он отказался от предложения о выплате наличными в размере 1000 долларов. Согласно обвинительному заключению, на одной из встреч с российской разведкой он принял в качестве оплаты бутылку коньяка и российскую военную форму. Радж Парех, исполняющий обязанности прокурора Восточного округа штата Вирджиния, чей офис вел дело, заявил после слушаний, что «наглое разглашение обвиняемым информации агентам российской разведки поставило под угрозу национальную безопасность США и безопасность его сослуживцев. Это судебное преследование подчеркивает нашу твердую решимость привлечь к ответственности тех, кто нарушает присягу, и привлечь их к ответственности за их исключительно серьезные преступления ».





Управление по связям с общественностью Для немедленного обнародования Пятница, 14 мая 2021 г. Бывший зеленый берет осужден за шпионаж в пользу России ВАШИНГТОН. Житель Вирджинии и бывший «зеленый берет» был приговорен сегодня к 188 месяцам тюремного заключения за сговор с сотрудниками российской разведки с целью предоставления им информации о национальной безопасности США. 46-летний Питер Рафаэль Дзибински Деббинс из Гейнсвилля признался в сговоре с агентами российской разведки. Согласно судебным документам, с декабря 1996 года по январь 2011 года Деббинс периодически посещал Россию и встречался с агентами российских спецслужб. В 1997 году российские спецслужбы присвоили Деббинсу кодовое имя и он подписал заявление, подтверждающее, что он хочет служить России. «Деббинс нарушил свою присягу как офицер армии США, предал спецназ и поставил под угрозу национальную безопасность нашей страны, раскрывая секретную информацию российским разведчикам, сообщая подробности о своём подразделении и определяя членов команды спецназа, которых российская разведка могла бы попытаться завербовать как шпионов», - сказал помощник генерального прокурора Джон К. Демерс из отдела национальной безопасности Министерства юстиции. «Его поведение является предательством коллег и страны, и оно отражает опасность операций российской разведки, направленных против наших военных. Сегодняшний приговор к почти 16 годам свидетельствует о серьезности его преступления. Он также должен служить предостережением для тех, у кого возникнет искушение сделать то же самое». «Деббинс чудовищно и неоднократно предавал свою страну, в том числе в то время, когда он служил капитаном в спецназе армии США», - сказал Радж Парех, исполняющий обязанности прокурора США в Восточном округе Вирджинии. «Наглое разглашение обвиняемым информации агентам российской разведки поставило под угрозу национальную безопасность США и безопасность его сослуживцев. Это судебное преследование подчеркивает нашу твердую решимость привлечь к ответственности тех, кто нарушает присягу, и привлечь их к ответственности за их исключительно серьезные преступления «Предательство сограждан США и военнослужащих непростительно, и сегодня Деббинс был осужден за свои предосудительные и опасные действия», - сказал заместитель директора Вашингтонского полевого офиса ФБР Стивен М. Д'Антуоно. «Ему было поручено служить своей стране и защищать своих товарищей по спецназу, но вместо этого он решил предоставить секретную информацию о национальной обороне противнику своей страны. Это расследование, в результате которого был вынесен сегодняшний приговор, является напоминанием о том, что ФБР и наши партнеры будут продолжать усердно и упорно противодействовать угрозам национальной безопасности США ». «Зеленые береты олицетворяют героизм, лидерство и храбрость, но Деббинс представляет собой нечто прямо противоположное», - сказал помощник директора Алан Э. Колер-младший из отдела контрразведки ФБР. «Действия Деббинса в данном случае свидетельствуют о полном пренебрежении к своим однополчанам и своей стране. ФБР сделает все, что в его силах, чтобы выявить тех, кто решил предать нашу страну, и привлечь их к ответственности ». С 1998 по 2005 год Деббинс проходил действительную военную службу в армии США, служил в химических подразделениях, прежде чем был выбран в спецназ армии США. Агенты российской разведки предложили его присоединиться и продолжить карьеру в спецназе, что он и сделал, где служил в звании капитана. В ходе заговора Деббинс предоставил агентам российской разведки информацию, которую он получил в качестве военнослужащего армии США, в том числе информацию о своих химических подразделениях и подразделениях специального назначения. В 2008 году, оставив действительную службу, Деббинс раскрыл российским разведчикам секретную информацию о своей предыдущей деятельности во время службы в спецназе. Деббинс также предоставил агентам российской разведки имена и информацию о ряде своих бывших членов команды спецназа, чтобы агенты могли оценить, стоит ли приближаться к членам команды, чтобы узнать, будут ли они сотрудничать с российской разведкой. Помощник прокурора США Томас Тракслер и Джеймс Л. Трамп от Восточного округа Вирджинии и судебный поверенный Дэвид Аарон из отдела контрразведки и экспортного контроля Управления национальной безопасности возбудили дело. Исполняющий обязанности прокурора США Парех и помощник генерального прокурора Демерс высоко ценят помощь армейской контрразведки, полевого офиса ФБР в Миннеаполисе, Столичной полицейской службы Соединенного Королевства и MI5. Topic(s): Counterintelligence and Export Control National Security Component(s): Federal Bureau of Investigation (FBI) National Security Division (NSD) USAO - Virginia, Eastern Press Release Number: 21-440 Updated May 14, 2021



