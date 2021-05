архив



опубликовано редакцией на Переводике 16.05.21 05:57

"Is France cracking down on Chechen asylum seekers?" Катар - 14 мая 2021 г. Франция принимает жесткие меры в отношении просителей убежища из Чечни? Дело Магомеда Гадаева, которого в прошлом месяце депортировали в Россию, вызвало обеспокоенность у экспертов по правовым вопросам и правозащитных организаций. Магомед Гадаев на снимке в Париже [Предоставлено семьей Гадаевых] By Valeria Costa-Kostritsky 14 May 2021 Ключевой свидетель по редкому делу, возбужденному против чеченских властей о похищении и пытках, Магомед Гадаев бежал из России в 2010 году. Он искал безопасности во Франции, но 9 апреля Франция депортировала 36-летнего чеченца, добивавшегося предоставления ему убежища. В приказе о высылке, изданном министерством внутренних дел Франции 9 апреля - в день его депортации, - утверждалось, что Гадаев «имеет глубокие корни в радикальном чеченском исламистском движении» и «может совершить насильственные действия» на французской земле. Его высылка была сочтена «срочным делом». Но правозащитные организации, в том числе Amnesty International, осудили этот шаг, заявив, что он нарушает международное право и подвергает Гадаева «высокому риску пыток». После приземления в Москве он отправился в далекий сибирский город Новый Уренгой, где живет его брат. Там он попросил защиты у полиции. Но вместо этого Гадаева передали чеченским правоохранительным органам. Как сообщается, чеченские власти, после недавнего обыска в доме его отца, который он покинул 11 лет назад, предъявили ему обвинение в незаконном хранении оружия, и сейчас он находится в тюрьме в Чечне в ожидании суда. «[Французское] министерство сделало все возможное, чтобы помешать мне подать апелляцию на это решение», - сказал Al Jazeera адвокат Гадаева Арно Тулуза, имея в виду ограниченное количество времени, которое ему было предоставлено для ответа на приказ о депортации. До этого момента три французских суда постановили, что Гадаев не подлежит депортации в Россию. Жена Гадаева Марет из Лиможа, где она живет с пятью детьми пары, сказала «Аль-Джазире»: «Не могу поверить, что он в их руках. Я все думаю, что это какой-то страшный сон, что он снова войдет в комнату». В настоящее время она ждет, чтобы узнать, могут ли она и ее дети остаться во Франции. 14 апреля, через пять дней после его депортации, несколько аккаунтов в Instagram, поддерживающих нынешнее руководство Чечни, разместили короткое видео с Гадаевым. Голос за кадром просит Гадаева сказать, что он жив и не был избит. Гадаев делает это и пытается улыбнуться. 'Люди, которые дают показания, обычно не выживают' Гадаев, воевавший против российских войск во время Второй чеченской войны, в конце 2009 года был незаконно заключен на четыре месяца в подвале на базе ОМОНа в Чечне - обычная практика, по словам Олега Орлова, члена правления российской общественной организации "Мемориал". «Эти люди были готовы к смерти», - сказал он телеканалу «Аль-Джазира». «Их держали до тех пор, пока у них не отрастили бороды, чтобы их можно было расстрелять в горах как повстанцев». Орлов считает, что обвинения, выдвинутые против Гадаева в Чечне, были сфабрикованы и что ему грозят пытки и длительный срок, если не смерть. «Я боюсь, что [чеченские власти] сделают из него пример - вот что будет с любым человеком, который осмелится выступить против них», - сказал он. Родственники Ислама Умарпашева, заключенного вместе с Гадаевым, подали жалобу в Европейский суд по правам человека, и оба мужчины были освобождены в апреле 2010 года. Затем Умарпашев подал жалобу в Следственный комитет России. Как и большинство чеченцев, бежавших в Европу, Гадаев сначала попросил убежища в Польше, оно было ему предоставлено. Но после получения угроз он с семьей, в декабре 2012 года, уехал во Францию. Он дал показания против чеченского спецназа дистанционно, из Франции. «Люди, которые дают показания о пытках и называют имена людей, причастных к этому, обычно не выживают», - сказал Al Jazeera Адам Дервишев, чеченский беженец живущий во Франции. Наглядным примером этого является то, что в 2006 году Умар Исраилов, бывший телохранитель чеченского лидера Рамзана Кадырова, и его отец подали жалобу в Европейский суд по правам человека на правительства России и Чечни. Дело было закрыто после того, как Исраиловы скрылись. Умар Исраилов был убит в Вене в 2009 году. Между тем, чеченские соискатели убежища сталкиваются с возрастающими трудностями при поиске убежища в Европе. Польские пограничники на границе с Беларусью, регулярно отказывают во въезде просителям убежища из Чечни. А в соответствии с Дублинским регламентом, регламентом Европейского союза, который определяет государства, ответственные за рассмотрение ходатайств о предоставлении убежища, третьи страны, такие как Австрия или Германия, начали отказывать в предоставлении убежища чеченцам, въезжающим через Польшу. «Властям трудно отличить, у кого действительно есть основания предоставления для убежища, а у кого нет», - сказала Ольга Гулина, консультант по вопросам миграции из Берлина. Она объяснила, что немецкие чиновники часто спрашивают о внутреннем убежище в России. «Почему внутреннее убежище не работает в стране с 11 часовыми поясами?» спрашивают они." После обезглавливания школьного учителя репрессивные меры ужесточаются Вскоре после прибытия во Францию ​​в 2012 году Гадаев был «fiché S» («занесен в реестр S») - другими словами, правоохранительные органы отметили его как серьезную угрозу национальной безопасности, говорит его адвокат Тулуза. Тулуза утверждает, что дело против его клиента в значительной степени опирается на «обезличенные записи», неподписанные и недатированные отчеты, выпущенные французскими спецслужбами, в которых отмечалось, что Гадаев знал о двух мужчинах, подозреваемых в радикализме. Но репрессии против лиц, внесенных в регистр «S», усилились после ужасного нападения на школьного учителя Самуэля Пати, совершенного 16 октября 2020 года 18-летним беженцем из Чечни Абдуллахом Анзоровым, который обезглавил учителя. Двумя днями позже министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин объявил о депортации 231 иностранного гражданина, о котором спецслужбы сообщили что они внесены в реестр. Французский полицейский стоит рядом с портретом учителя французского языка Сэмюэля Пати на фасаде Оперы Комеди в Монпелье 21 октября 2020 года во время национального траура [Pascal Guyot / AFP] (AFP) Через десять дней после убийства Дарманин вылетел в Россию, чтобы встретиться с министром внутренних дел и обсудить вопросы депортации. С тех пор Дарманин регулярно обновляет свой аккаунт в Twitter. 26 января он написал в Твиттере, что 113 из этих иностранных граждан покинули Францию, 83 помещены под домашний арест или в следственный изолятор, а 35 заключены в тюрьму. На момент публикации французское министерство внутренних дел не ответило на запрос «Аль-Джазиры» о комментариях. В постановлении Министерства внутренних дел о высылке Гадаева, которое видела «Аль-Джазира», говорится, что Гадаев был причастен к различным насильственным инцидентам, что он был осужден за нападение на свою бывшую жену в Бельгии и нанесение ударов кулаком кому-то в следственном изоляторе. "Да. Гадаев был осужден в Бельгии после ожесточенного спора со своим партнером в 2017 году, четыре года назад. [Министерство] включило все, что могло, в ордер на высылку, даже то что не имеет никакого отношения к терроризму», - заявил Тулуза. Адвокат добавил, что Гадаев был помещен в изолятор административного задержания в прошлом году, как и все лица из списка «S», потерявшие вид на жительство по приказу МВД после убийства Пати. Тулуза отклонил обвинение, выдвинутое против Гадаева в насилии в отношении сокамерника, как средство продления срока содержания под стражей его клиента. По закону срок административного задержания не может превышать трех месяцев. После того случая Гадаев отбыл трехмесячный тюремный срок. «Удар кулаком парня в следственном изоляторе не делает его террористом», - сказал адвокат. Паскаль Шодо, возглавляющая Comité Tchétchénie, сказала, что видела около пяти файлов чеченцев, помещенных в регистр «S», которые включали “обезличенные” записи. «Когда я увидела файлы, я была поражена. Есть описание фактов без объяснения причин. Г-н такой-то встретил человека, о котором тоже есть отчет, в таком-то городе в такое-то время. При каждом описании ты думаешь, хорошо, есть ли что-нибудь еще кроме этого?» говорит она. В перспективе, по словам Шамиля Албакова, пресс-секретаря Ассамблеи чеченцев Европы, соучредителем которой является Гадаев, большему количеству чеченцев, внесенных в регистр S, грозит депортация. «На данный момент у нас есть около 20 человек, которые были внесены в регистр S, и им либо было отказано в убежище, либо их статус убежища был снят», - сказал он Al Jazeera. «Из депортированных мужчин некоторые находятся в тюрьме в Чечне по новым обвинениям, некоторые исчезли». Другие европейские страны также депортируют чеченцев, что вызывает опасения у диаспор. В декабре 2020 года представители чеченского меньшинства Австрии выразили протест против массовой депортации 27 граждан России. По словам Хусейна Ишканова, возглавляющего австрийскую организацию «Ичкерия», большинство этих депортированных составляли молодые люди чеченского происхождения, осужденные за мелкое преступление, такое как кража или хулиганство, отбывшие тюремный срок, и, как результат, утратившие статус беженца..

