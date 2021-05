архив



дата публикации 16.05.21 06:20 скаут: Игорь Львович Азербайджан Русскоязычные СМИ Азербайджана Израиль обхитрил ХАМАС Леонид Швец, автор haqqin.az 14 мая 2021, В ночь с 13-го на 14-е мая мировые информационные агентства с пометкой «молния» сообщили, что израильская армия приступила к наземной операции в секторе Газа. О том, что такая операция разрабатывается и взвешивается руководством Израиля, известно было заранее, да и больших сомнений в том, что ЦАХАЛ войдет в сектор, почти ни у кого нет, поэтому новость подхватили все. Тем более что ссылки на нее вели прямиком на официальные информационные ресурсы армии Израиля. Израильская артиллерия разгромила подземные тоннели террористов Однако затем наступила какая-то непонятная пауза. Никаких сообщений о том, как развивается операция, об успехах и потерях, как следовало бы ожидать в подобных случаях. Тут явно было что-то не так. Неопределенность развеялась не сразу. Спустя какое-то время представители ЦАХАЛ заявили, что их сообщение в мире неправильно поняли: дескать, наземные части действительно атакуют Газу, но речь идет исключительно о работе артиллерии. Хотя некоторые журналисты говорят, что сам представитель ЦАХАЛа Джонатан Конрикуст прямо заявлял, что в секторе Газа есть сухопутные войска. Потом последовало извинение и ссылка на «проблемы с внутренней коммуникацией». При этом отлично налаженная работа Армии обороны Израиля с прессой и общественным мнением всем прекрасно известна. И уже значительно позже появились объяснения, что имела место умышленная дезинформация. Под сектором Газа расположена разветвленная сеть тоннелей, которые используются боевиками ХАМАС для укрытия, перемещения под городом и внезапного нападения на израильские подразделения, в случае их вхождения в сектор. В этот раз сообщение о начале наземной операции было запущено якобы специально, чтобы боевики спустились в тоннели, а затем последовала мощная авиационная атака, в ходе которой более 160 самолетов в течение получаса сбросили 450 бомб по 150 целям, в том числе по тоннелям. Это должно было повлечь за собой гибель сотен боевиков и нарушение подземного сообщения. Воздушную атаку поддержала артиллерия и израильские корабли с моря. Пробил час Нетаньяху О том, что целью израильской армии были тоннели под сектором, рассказал и премьер Нетаньяху: «В последний день мы атаковали подземные объекты. ХАМАС думал, что может там спрятаться, но не смог». Глава правительства Израиля заверил, что не намерен останавливаться: «Они напали на нас в наш праздник - День Иерусалима, они напали на нашу столицу, они обстреляли наши города ракетами, они платят и будут платить за это высокую цену. Это еще не конец. Мы сделаем все, чтобы восстановить безопасность наших городов и наших граждан». Из чего можно сделать вывод, что наземная операция остается высоко вероятной. Нетаньяху, которому не удалось сформировать свою коалицию по результатам последних выборов, и которому, казалось, начала изменять политическая удача, вновь оказался в своей стихии: он в первую очередь лидер, оптимально чувствующий себя в чрезвычайной ситуации, и израильтяне ценят в нем это качество. Другое дело, что и с кризисом такого уровня Израиль давно не сталкивался. Как он его пройдет, еще совсем не ясно. Палестинская проблема, которую, казалось, удалось оттеснить на второй план в президентство Трампа благодаря дипломатическим усилиям его зятя, Джареда Кушнера, вернулась с новой, невиданной силой. И никто не готов никому уступать. «Гаванский синдром» бьет по агентам ЦРУ. Теперь в Европе и Азии Отдел международной информации и политики 15 мая 2021, Как сообщал haqqin.az, так называемый «гаванский синдром» - заболевание, спровоцированное источником неизвестного происхождения и впервые зафиксированное у сотрудников американского посольства на Кубе, продолжает вызывать серьезную озабоченность властей США. Аналогичные случаи повторились у дипломатов Соединенных Штатов в Китае, Узбекистане. По месту первого такого случая и назван целый комплекс болезненных ощущений. Среди его проявлений — внезапные головокружения, головная боль, боль в области шеи, тошнота. До недавнего времени было выявлено 60 подобных случаев, среди пострадавших есть и агенты ЦРУ. посольство США в Гаване Но сравнительно недавно стало известно, что количество проявлений «гаванского синдрома» куда больше, чем вначале предполагалось. С декабря 2020 года как минимум у трех сотрудников Центрального разведывательного управления обнаружены симптомы заболевания, которые проявились у них за границей. Новые случаи были зафиксированы уже в Европе и разных регионах Азии. Всем попавшим под воздействие таинственного излучения функционерам разведки потребовалось амбулаторное лечение. Один из инцидентов имел место последние пару недель назад. «Уровень поражения мозга очень различен. Некоторые жертвы имеют хронические, потенциально необратимые симптомы, что может свидетельствовать о длительном повреждении мозга», - так об этом пишет The New York Times. Врачи предостерегают, что наиболее пострадавшим может даже грозить самоубийство. ЦРУ создало специальную группу, которая занимается этой проблемой. «Функционеры работают с той же решимостью, что и расширенная группа управления (ЦРУ - прим. ред.) после терактов 11 сентября», - отмечает The New York Times, комментируя происходящее. В США обеспокоены всерьез. Именно потому даже Белый дом работает над стандартизацией отчетов по инцидентам и над улучшением протокола лечения жертв «гаванского синдрома». консульство США в Гуанчжоу. Работающие здесь дипломаты, как и их кубинские коллеги, подверглись странному звуковому воздействию Некоторые эксперты утверждают, что причиной атак на американских дипломатов могут быть микроволны, но эта гипотеза пока еще не дождалась подтверждения. «Пока еще мы не имеем окончательной информации о причинах этих инцидентов, а спекуляции на эту тему преждевременны и безответственны», - заявила пресс-секретарь Управления директора Национальной разведки Аманда Дж. Шоч. Какое-то время назад в прессе с подачи Пентагона прозвучали подозрения о том, что якобы «гаванский синдром» - дело рук российских спецслужб. Однако, как видно, даже не слишком положительно настроенные к России американцы, а точнее разведка, предпочитают пока не выдвигать конкретных обвинений в ее адрес. По данным The New York Times, всего до сих пор пострадали от этого загадочного синдрома 130 дипломатов США в представительствах этой страны мире.

Обнародованы подробности спецоперации ЦРУ по ликвидации генерала Сулеймани: взяли под контроль 3 телефона 15 мая 2021 В окружение генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, убитого в начале января 2020 года в результате удара США, внедрили мобильный телефон с установленным шпионским программным обеспечением, но это дало только временный эффект, пишут западные СМИ со ссылкой на доклад американской разведки. Аппараты часто меняли, в связи с чем этих мер оказалось недостаточно. За шесть часов до приземления самолета Сулеймани в Багдаде американцам передали номера трех мобильных телефонов, которыми пользовался генерал. Согласно докладу, специалисты ЦРУ взяли их на контроль. Восточную часть города якобы закрыли для проведения учений, тогда как на земле работали три группы снайперов «Дельта». Оперативные данные собирали специалисты одного из наиболее секретных подразделений. Идентификацию Сулеймани после приземления самолета произвели переодетые в сотрудников аэропорта оперативники союзного США курдского спецподразделения. Отмечается, что в это время в небе над Багдадом дежурили БПЛА MQ-9 Reaper. После получения команды ракеты ударили по внедорожнику, в котором ехали Сулеймани и заместитель командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Второй автомобиль увеличил скорость, но также был поражен снайпером. Сулеймани погиб в иракском Багдаде 3 января 2020 года при ракетном обстреле со стороны США. Вместе с генералом были убиты несколько сопровождавших его офицеров и Абу Махди аль-Мухандис. В ответ Тегеран в ночь на 8 января выпустил десятки ракет по американским объектам в Ираке. Состоявшаяся операция получила название «Мученик Сулеймани». В США заявили об отсутствии жертв и минимальном ущербе военным базам. В Пентагоне заявляли, что приказ об убийстве Сулеймани был отдан лично бывшим президентом США Дональдом Трампом. Эту идею американскому лидеру мог подать Майк Помпео, занимавший на тот момент пост госсекретаря. США считали генерала причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.

