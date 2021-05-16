Уволены не по собственному желанию

Как лишают работы тех, кто поддерживает оппозицию в России

Опубликовано: 15/05/2021

По данным «Открытых медиа», по меньшей мере 40 сотрудников московского метро были уволены из-за регистрации на сайте Навального или посещения митинга AP - Pavel Golovkin

Елена Поляковская

Из Московского метрополитена увольняют сотрудников. Предположительно причиной увольнений стала регистрация людей на сайте в поддержку Навального. Сотрудникам предлагают уволиться по соглашению сторон, в случае отказа увольняют по статье за прогул.

Первая информация об увольнениях в Московском метрополитене появилась вечером в четверг. «Новые обращения уволенных сотрудников продолжают поступать, — сказал в интервью RFI заместитель председателя независимого профсоюза ГУП „Московский метрополитен“ Василий Шеляков, — поэтому назвать точное число тех, кого уволили, я пока назвать не могу. Надо понять сколько людей и из каких служб увольняли. Но уже сейчас можно сказать, что идут масштабные увольнения».

Вероятной причиной увольнений в Московском метрополитене могла стать регистрация на сайте в поддержку Навального. Об этом публично заявили сразу несколько сотрудников. Как известно в апреле произошла утечка данных с сайта который собирал заявки желающих выйти на митинг в поддержку оппозиционера, электронные адреса тех, кто зарегистрировался на сайте, попали в открытый доступ.

«По указанию сверху»

Ранее регистрация на сайте в поддержку Навального стала причиной увольнения сотрудницы Мосгортранса Яны Холодовой. Ее начальник потребовал от Холодовой уволиться «по указанию сверху». Запись разговора девушка отправила телеграм-каналу «Открытка».

В апреле также прошла череда увольнений оппозиционно настроенных сотрудников ВГТРК — работу потеряли несколько операторов и монтажеров государственной телерадиокомпании. Так же, как и в случае с сотрудниками Метрополитена всем уволенным предлагалось подать заявление «по собственному желанию».

Но если на место уволенных телевизионщиков несложно найти новых сотрудников — на этом рынке предложения превышают спрос, то за счет кого собирается пополнять штат сотрудников руководство Московского метрополитена не очень понятно. Все же эта работа требует определенной квалификации. Это тем более выглядит нелогичным в условиях разрастания московского метро. «Руководство метрополитена всегда говорит „не нравится работать — уходите, за воротами всегда много народа“, — говорит Василий Шеляков. — Хотя на самом деле это не так. Сейчас увольняют и машинистов, и дежурных, и представителей рабочих профессий, и путейцев. Но я не уверен, что их есть кем заменить. Скорее всего, оставшихся людей будут нагружать дополнительной работой. То есть то, что делает три человека, будет делать один человек, а значит будут нарушаться права и тех, кто остается», — отмечает Шеляков.

Увольнять и не разглашать

В поддержку уволенных сотрудников выступил не только профсоюз Московского метрополитена, но и депутат столичного парламента от «Справедливой России» Михаил Тимонов. В интервью RFI он назвал массовое увольнение неправовым антиконституционным деянием, которое «входит в противоречие в том числе с уголовным кодексом РФ, не допускающим дискриминацию». Тимонов собирается в ближайшее время встретиться с уволенными. Но уже та информация, которая есть у депутата, позволяет ему квалифицировать действия руководства метрополитена как административный произвол.

«Им предлагают уволиться по собственному желанию, а в противном случае собираются уволить за прогул. Но понимаете, такая штука проходит, если у вас единичные случаи прогулов, но если таких прогульщиков, как минимум несколько десятков человек, — а речь идет о таких цифрах, — то вам будет трудно доказывать, что несколько десятков человек вдруг прогуляли работу. Никто в это не поверит!»

— говорит Тимонов.

Михаил Тимонов называет ситуацию вопиющей и требующей широкой огласки. Этому, правда, мешает одно обстоятельство:

«У уволенных сотрудников в контракте, есть пункт о неразглашении и это сейчас мешает им, потому что не все считают, что игра закончена, но боятся, что если скажут что-то лишнее, то возможно это повредит восстановлению на работе через суд».

В профсоюзе обращают внимание на то, что руководство ГУП «Московский метрополитен» не гнушается не только шантажом бывших сотрудников, но и нарушением трудового законодательства. «Увольняют даже людей, которые находятся на больничном, — говорит заместитель председателя независимого профсоюза ГУП „Московский метрополитен“ Василий Шеляков. — Один из работников обратился ко мне и сказал, что ему чинят препятствия, не дают вовремя заступить на смену. К вечеру выяснилось, что его рассчитали и отправили на больничный в этот день. Другому сотруднику позвонили с линейного пункта и сообщили, что у него выходной, а на следующий день ему сказали, что он прогулял. Людям уже нечего терять, их выставляют на улицу, они ничего не нарушали, у них не было никаких взысканий. Им просто каждому лепят прогул».

Руководители профсоюза Московского метрополитена намерены помогать уволенным сотрудникам и в ближайший понедельник обещают обнародовать по этому поводу заявление.

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