Тысячи сторонников ХАМАС вышли на митинг в Торонто (видео)
Фото: Pixabay Creative Commons Public Domain На фото: Иллюстрация.
Тысячи жителей Торонто вышли на митинг в поддержку Палестины
Флаги Палестины и плакаты «Свободу Палестине» заполнили площадь Натана Филлипса вечером в субботу
Протестующие осуждали несправедливость к народу Палестины посреди разрастающегося конфликта между армией Израиля и группировкой Хамас.
Конфликт начался, когда в восточной части Иерусалима полиция Израиля начала выселение палестинских семей из их домов. Хамас начал обстрел Иерусалима в понедельник, а армия Израиля начала ответные действия в секторе Газа. С тех пор, Хамас выпустил более двух тысяч ракет по Израилю.
В результате конфликта уже погибло 145 палестинцев и 8 израильтян.
На площади Натана Филлипса также появилось несколько десятков человек с флагами Израиля. Полиция разделила две группы, встав в линию между ними.
Улицы во время митинга вокруг площади были перекрыты.
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