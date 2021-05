архив



дата публикации 17.05.21 04:26 скаут: Игорь Львович Украина Русскоязычные СМИ Украины "Видят в Киеве провокатора" Почему США и НАТО не хотят воевать с Россией из-за Украины Максим Минин 16 мая 2021 Владимир Зеленский и Энтони Блинкен во время визита госсекретаря в Киев. Фото Офиса президента На днях Владимир Зеленский заявил, что если Россия вторгнется в Украину, то начнется третья мировая война. Иными словами, за Украину впишется Запад, который вступит с Москвой в прямую конфронтацию. Иначе слова Зеленского интерпретировать нельзя. Однако риторика президента резко противоречит сигналам, которые на самом деле идут из-за океана. Американские СМИ, близкие к правящей в Белом доме администрации, регулярно пишут, что на военную поддержку НАТО или отдельных стран Альянса Украине рассчитывать не стоит. Вчера с аналогичной статьей выступило еще одно центральное американское издание. The Washington Post выпустило материал под заголовком: "США и НАТО обещали защитить Украину. Но если она выступит агрессором, сделка отменяется". "Страна" разобрала этот материал и проанализировала, планирует ли Запад поддерживать Украину. "Что, если Украина разожжет войну?" Материал начинается с настоящей "зрады". "Американцы уверяют, что Москва нападет на Украину - и недавнее наращивание военной мощи России на границе с Украиной покрепило эту озабоченность. Но что, если Украина разожжет войну?", - задается вопросом автор материала. Ответ звучит сразу же - Украина в этом случае останется без поддержки Запада и неизбежно проиграет России. Автор статьи - Иванка Барзашка из Лондонского королевского колледжа. Там она занимается в частности сценариями военных конфликтов. Именно такие сценарии - конфликта Украины с Россией - составили эксперты колледжа и пришли к неутешительным для Киева выводам. Но к ним мы еще вернемся, а пока ответим на вопрос: а почему вообще встал вопрос о том, что конфликт спровоцируют украинские власти? На этот счет в статье дается развернутая аргументация. "Столкнувшись с падением рейтинга общественного одобрения, Зеленский стал более жестким в отношении России. В феврале его правительство разработало новую стратегию изгнания российских "оккупантов" из Украины", - пишет издание. "Страна" уже рассказывала, что по сути именно с этой стратегии началось очень серьезное обострение на Донбассе и передвижение украинских войск к линии разграничения. В документе прописывалось, кроме прочего, что Украина может в любой момент начать наступление на "ЛДНР". Параллельно начались заявления украинского Генштаба о том, что к наступлению армия готова, и ждет лишь приказа. И только после этого российские войска начали сосредотачиваться у границ. "Лидеры Украины заявляют, что их вооруженные силы готовы к войне", - говорится и в обсуждаемой статье. The Washington Post объясняет настроения украинской власти так: "военная сдержанность может привести к дальнейшему разделу Украины". И цитирует главу Минобороны Андрея Тарана: "Советы не провоцировать Российскую Федерацию в 2014 году привели к потере Крыма и некоторых районов Донбасса". В украинском руководстве многие также рассматривают военный кризис как возможность достичь более широких целей "деоккупации" - чтобы изменить статус-кво на Донбассе и в Крыму. "Военная победа может дать Киеву рычаги воздействия на переговоры о новом мирном соглашении на более выгодных условиях", - передает автор статьи настроения внутри украинской власти. При этом стратегия руководства Украины в том, чтобы Россия позволила ВСУ зачистить сепаратистов. То есть, чтобы России не вмешалась в конфликт. "Теория победы Киева опирается на использование угрозы военного вмешательства США, чтобы удержать Москву от введения войск через украинскую границу", - пишет издание. И далее дает расклад, почему эта стратегия ошибочна. "Результат: военная победа России над Украиной" Первый тезис аналитиков - если Украина еще может в теории разбить "ДНР/ЛНР", то в прямом столкновении с российскими войсками поражение ВСУ обеспечено. Последние три года несколько экспертных организаций - королевский колледж Лондона, Академия обороны Великобритании и другие - проводили "штабные игры" по поводу вероятного конфликта вокруг Украины. В эксперименте приняли участие 46 действующих и бывших чиновников из США и Европы. Они исследовали 32 сценария развития кризиса в Украине. "На всех этапах игры (западные - Ред.) союзники стремились к сдержанности Киева и не вмешивались с военной точки зрения, чтобы отразить военные действия России против Украины. Вместо этого они удвоили усилия по предотвращения нападения России на свою территорию", - говорится в статье. Другими словами, Запад ни в одном из сценариев не заступается за Украину в случае ее войны с Россией. А начинает укреплять собственные границы. При этом даже отдельные демонстрации силы между НАТО и Россией хоть и ставят их на грань войны, но ее в большинстве сценариев удается избежать. "Неизменный результат: военная победа России над Украиной", - делают вывод авторы. "Данные игрового процесса показывают, что США и их союзники не хотят рисковать прямой войной с Россией из-за Украины. НАТО считает прямое вмешательство выходящим за рамки своего мандата, поскольку Украина не является членом альянса", - говорится в статье. Но есть еще одна причина, по которой Запад ни в одном разыгранном сценарии Украине так и не помог. Виной тому - "неуверенность в отношении Украины и намерений России". А именно - "несмотря на то, что союзники осуждали Москву, они все равно видели в Киеве провокатора". Очень важное признание. То есть во время обсуждения сценариев конфликта, западные аналитики не исключали, что его скорее всего при любых раскладах начнет Украина, которая пытается вернуть свои территории, а не Россия, которая напротив - заинтересована в исполнении политической части Минска-2 (о том, что Украина хочет этот договор пересмотреть, уже говорилось выше). При этом среди выводов "штабной игры" есть и такой, что результаты могли быть иными, если бы Россия однозначно было агрессором в новой войне. То есть дается намек, что в этом случае Запад бы вмешался. Однако почему-то такой сценарий сами же аналитики даже не рассматривали. Причем автор статьи уверена в том, что результаты трехлетних исследований отражают реальность. "Бывший заместитель министра обороны США сказал, что игра, в которой он участвовал, была одной из лучших в воспроизведении процесса принятия решений на высоком уровне в реальном мире". "Дилемма сдерживания" Авторы материала таким образом сталкиваются с проблемой - как им сдерживать Россию, если та, по всем прогнозам, первой атаковать не собирается. И ждать первого удара можно как раз от Украины. "Есть логичные причины, по которым украинское руководство может начать военное нападение и рассматривать это как ответный удар", - пишет The Washington Post. Однако сценарии военных игр показывают, что если Киев предпримет военные действия, которые провоцируют Россию, Запад вряд ли защитит Украину. Именно этим журналисты объясняют, почему Запад очень сдержан в обещаниях военной помощи - а в последнее время так особенно. "Обещания могут придать Украине смелость и создать политические и военные риски. Лидеры США и Европы скорее всего не готовы пойти на это", - делает выводы газета. Но тут появляется другая проблема - такая политика укрепляет положение России. "Признаки того, что Запад не будет вмешиваться, могут придать России смелость", - резюмирует автор. Правда, что делать дальше и какие соображения у американцев - ничего не говорится. Видимо, здесь никакого понимания пока нет. Какова реальная стратегия Запада по Украине? Статьи с намеками о том, что военной помощи Украине ждать не следует, начали выходить в период обострения ситуации - в марте и апреле. Во многом эти сигналы были услышаны - тем более, что доносились они наверняка и по более закрытым каналам. Украина перешла от наступательной активности к оборонительной, о чем рассказывала "Страна". Визит в Украину госсекретаря США Блинкена только укрепил это впечатление: о Донбассе говорилось мало, а главное - на закрытых встречах с украинским руководством прозвучала рекомендация перестать проситься в НАТО. Если сопоставить это с другими фактами (например, из стенограммы Белого дома вырезали одобрение натовских перспектив Украины), то становится очевидно, что прямой войны между Россией и Украиной Запад пытается избежать. Особенно такая медийная активность начинает нарастать в сложные моменты, когда может полыхнуть большая война. То есть появляется риск, что конфликт станет неуправляемым. В то же время, атлантическая часть Запада одобряет управляемую "холодную" войну между странами, что делает невозможным переход к полноценному миру с Россией и обеспечивает постоянное тление конфликта на Донбассе. Блокируя полное выполнение "Минска-2", что дает повод продлевать (или даже усиливать) санкции против России. При этом американцы прямо говорят, что если война стартует по-настоящему, то помощи Украине никакой, кроме моральной, не будет. Понятно, что в рамках этой стратегии США с одной стороны будут поддерживать в Украине радикально антироссийский актив. И с другой - постоянно сдерживать его от полноценных атак на РФ и подконтрольные ей территории Украины. Другой вопрос, что такая стратегия внутренне противоречива. И приведет рано или поздно к эскалации насилия, которое будет уже не удержать. В этом смысле интересно, что единственный более-менее конкретный сценарий, который озвучили в статье The Washington Post, когда писали о "штабной игре" - это вариант внутреннего взрыва, который привел к войне. Если дословно - "гражданские беспорядки, которые привели к оборонительным военным действиям Украины". Симптоматично, что среди десятков сценариев упомянули именно этот. В общем, не особо "радужные" перспективы рисуют Украине ее международные партнеры: ни войны, ни мира с крупнейшим соседом нашей страны. Если, конечно, предстоящая встреча Байдена и Путина что-то радикально не поменяет в этих подходах.

Без космических войск Украина будет беззащитной - боевой офицер Петр Недзельский Чтобы полноценно противостоять России на Донбассе - нужны свои спутники Екатерина Черновол, Адриан Радченко Воскресенье, 16 мая 2021, Петро Недзельский Украина всегда гордилась своей космической отраслью. Однако в силу определенных политических процессов уже несколько лет наша страна не имеет ни одного спутника на орбите. Это существенно усложняет противостояния врагу на Донбассе, поскольку при наличии таких спутников и космических снимков было бы значительно проще и дешевле определять дислокацию противника. Насколько важны спутники в оборонной отрасли - в эфире Апостроф Live на Апостроф TV рассказал начальник группы космической разведки ГУР МО Украины в 2000-2002 годах, начальник группы разведки 92 ОБМР в 2015-2017 годах, участник боевых действий и боевой офицер ПЕТР НЕДЗЕЛЬСКИЙ. - Расскажите, пожалуйста, в каком состоянии сейчас наша космическая отрасль? Что она может предложить украинцам, чтобы обеспечить более комфортную ситуацию, чтобы стало спокойнее, чтобы можно было предвидеть то, что происходит на границе? - Мы можем с гордостью сказать, что Украина - это космическая держава. Но, к сожалению, в результате тех политических процессов, которые произошли в Украине - это отрасль притормозила и не развивалась так, как было нужно. На орбите должны были летать не один-два-три, а 103 спутника со значительно лучшими характеристиками, которые могли бы иметь не 8 метров разрешающую способность, а значительно больше. В советские времена были такие спутники, которые позволяли видеть - как мы, офицеры космических войск, шутили - так, что можно было сосчитать звезды на погонах. Но есть американцы, есть НАТО, которые также наблюдают за этим регионом, где может возникнуть конфликт, в который может быть втянуто все мировое сообщество. Это обнадеживающий для нас факт - у нас есть помощь. Но Украина должна не стоять на месте, а развивать эту отрасль, которая очень положительно влияет на оборонную сферу. Без космических войск Украина останется беззащитной со стороны космоса. Россия развивается в этом направлении и стоит значительно выше. Она очень опасна для нас с использованием космических войск в этом конфликте. И не дай Бог, будут широкомасштабные боевые операции - безусловно, будет побеждать тот, кто будет побеждать в космосе. Это понятно. Поэтому действия руководства государства, Министерства обороны на развитие космической отрасли и использование ее достижений в оборонной сфере являются абсолютно правильными. Я приветствую то, что наши ученые уже работают в этой области.

- Есть возможности сейчас для развитии отрасли? Не только финансовые, но и системные. Насколько государство обращает внимание на то, что это большая помощь обороне? - Вы понимаете, космическая разведка - очень серьезная. Кстати, она наиболее эффективна с экономической точки зрения. Чтобы собрать такую информацию о перемещении войск - из космоса можно видеть на десятки, а то и сотни километров - нужно задействовать тысячи агентов, подготовленных людей. Это экономически невыгодно. Лучше один спутник запустить, собрать информацию о дислокации этих войск. Потом не забывайте, что в армии НАТО, даже в подразделениях сухопутных войск - командир имеет планшет. Через спутник он поддерживает связь с каждым своим бойцом. И это настолько эффективно, что ему не надо вылезать под пули и давать команды. Он по планшету видит, где находятся его солдаты, дает команду и руководит боем. То есть НАТО уже настолько ушло вперед, что они уже на сто лет обошли нас. Мы должны подтянуться к этому. Развитие космической отрасли - это прежде всего оборона. Оборона нашего государства. И правильно делают руководство государства и Министерство обороны, что обращают на это внимание. Без развития космической отрасли в Украине мы будем тормозить, и это будет создавать опасность в оборонном секторе. Поэтому я абсолютно благосклонно отношусь, когда этому уделяется внимание. - Так в каком состоянии отрасль находится? - В Украине есть много предприятий: в том же Харькове, в Днепре носители классные были. Внутреннюю начинку спутников разрабатывали в Харькове, в других городах. Космическая отрасль у нас была на достаточно высоком уровне. Даже на мировом уровне - Украина разрабатывала спутники для мировых держав, понимаете? - Здесь главное - не потерять, но и продвинуться вперед. - Да. Государство сделает абсолютно правильно, если она будет уделять космической отрасли соответствующее определенное положительное внимание, вкладывать сюда средства. Это положительно повлияет на оборонную сферу, на промышленность, на экономику, на сельское хозяйство и другие сферы. Без космоса сегодня продвигаться по пути цивилизационного прогресса просто невозможно. - Спутник Сич-2-1 можно будет использовать для аграриев, эко-служб и нацбезопасности. Но нужны и квалифицированные кадры, которые будут анализировать данные из этих спутников. Как с кадрами в этой области вообще? Мы смогли удержать кадры на высоком уровне? - Украина была самой передовой космической державой. У нас было очень много прекрасных кадров, докторов наук - физико-математических и других. Много было научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро, предприятий, работавших на космическую отрасль. Украина была одной из самых высокоразвитых космических держав. Но за последние годы в результате тех социально-политических процессов, которые произошли в Украине и мире, в частности, много кадров мы потеряли. Они разъехались по всему миру, работают на другие экономики, на космические сферы других стран. И этот факт потери является объективным. Кстати, как и в других отраслях. Много и врачей, и прекрасных медиков выехали за границу, и математиков, и инженеров. Это факт. Но если государство будет уделять этому соответствующее внимание, вкладывать средства, развивать социальную сферу и другие, то мы очень быстро сможем пополнить этот кадровый состав. У нас очень высокий потенциал. - Помогают ли сейчас партнеры в нашей космической отрасли? Есть ли сотрудничество? Возможно, есть какие-то украинские разработки, интересные мировому сообществу, и мы можем вместе с мировым сообществом более эффективно работать на достижение мира в Украине? - Вы знаете, чтобы не нарушать закон о государственной тайне, я буду говорить более общими вещами. То, что украинские ученые, конструкторы и инженеры имеют много разработок, которые затем используются миром - в некоторых областях мы опережаем другие космические державы. И Соединенные Штаты, и ту же Россию. Это факт. У нас есть все основания развивать эту космическую отрасль в Украине. Для этого нужны соответствующие финансовые вливания, соответствующая государственная политика. Отдача будет очень быстро. В космической отрасли буквально на один вложенный доллар десяток долларов прибыли. Это очень прибыльная отрасль. Екатерина Черновол, Адриан Радченко

Гибридное издевательство: Россия и США сравняли счет в игре «Забей на Украину» 16.05.2021 Автор: nightbomber_y2 Намедни приключилась маленькая, но очень обидная зрада. Москва включила в официальный перечень государств, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации или ее юридических лиц, только две страны – Соединенные Штаты и Чехию. На месте Украины я бы сильно обиделся. Столько лет, выпрыгивая из штанов и не вылезая из окопов: – воевать с Россией, отражая регулярные российские вторжения и наступления по всем фронтам; – индуцировать собственное население милитаристской истерикой, пропагандировать эту эпическую войну с «государством-агрессором» на весь мир, подпрягая ООН, НАТО и ОБСЕ; – принимать резолюции и законы, кошмарить и виктимизировать внутри собственной страны тех, кто воевать ни в какую не хочет и ни в какую войну не верит; – не считая того, что на этой войне столько выдающихся и отважных сынов и дочек украинского народа уже полегло (это только с «правильной» стороны, ватников мы не считаем). И вот, на тебе. Враг этого даже не заметил. Считаю, что это прямое оскорбление, можно сказать плевок в украинскую душу со стороны агрессора. А соответствующим ведомствам надо утроить усилия. Нет, конечно, ходить в атаки за родной борщ и родное сало – это тоже вещь необходимая. Но по факту КПД получается не очень. Вон, Чехия 18 русских дипломатов из страны выставила, и скандал на весь мир. А Киев уже давно живет без посла из Белокаменной – и ничего. Никто этого даже не заметил. Впрочем, Киев уже больше года и без посла США живет, так что тут великие державы сравняли счет в игре «Забей на Украину». Но чехи-то, чехи, мать их за ногу! Украина хуже Чехии получается? Эти стервецы, не прикладывая и сотой доли украинских усилий, можно сказать, не вставая с дивана, нанесли русскому медведю такой серьезный урон, что в самой Москве отреагировали и меры приняли. А героическая Ненька, направляющая на войну 5% собственного ВВП, (при том, что лишь 6 европейских стран-членов НАТО тратят на оборону 2% ВВП, и чехов в этом списке нет) никак не может настолько вывести Россию из себя, чтобы ее тоже заметили? Нет, они действительно издеваются. Это такое тонкое, можно сказать, гибридное издевательство. Как там пел большой друг украинского народа Макаревич: Мы старания утроим, построение устроим, И пройдем железным строем накануне перед боем. Пусть не кажется порою, что сражаться будет просто, – Мы отважные герои очень маленького роста. А враги – гора горою, мимо нас глядят устало, Они вовсе не герои, но огромные, как скалы, И холодные, как льдины, – не воюют, а скучают. Мы бы всех их победили, только нас не замечают. Просто нас не замечают из-за разницы в размерах И поэтому прощают, очень маленьких, но смелых. Роман Рейнекин (Украина)

