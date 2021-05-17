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скаут: Игорь Львович;
   
 

"Заговоренная змея" Вашингтона: в России ответили на "военные угрозы" Швеции

16 мая 2021 | 

Истребители-бомбардировщики Су-27 и Су-30 на международном военно-техническом форуме "Армия-2015"

© Sputnik / Александр Вильф

Шведская армия может создать проблемы России. В этом уверен главнокомандующий ВВС страны. Однако в самой России такие заявления вызывают улыбку.

Накануне главнокомандующий Военно-воздушными силами Швеции Карл-Юхан Эдстрем завил, что шведская армия якобы способна вести войну с Россией и даже создать ей проблемы.

Эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин считает, что смелые заявления шведских военнослужащих являются лишь частью противостояния России с коллективным Западом.

"Какие проблемы? Швеция конкретно никаких проблем создать не может. Это вообще смешно. Несопоставимо. Дело в самой постановке вопроса: у нас есть противостояние с так называемым коллективным Западом, который олицетворяют Соединенные Штаты. Последние, конечно, могут и будут создавать России проблемы. На сегодняшний день идет, можно сказать, проба пера. Время горячее. Можно посмотреть даже, что происходило недавно на Украине", – отметил Костикин в разговоре с Baltnews.

В силу некомпетентности слов главкома ВВС Швеции, эксперт сравнил их с кричалками футбольных фанатов, цель которых – сломить дух противника на поле.

"Я бы назвал происходящие маневрирование "игрой на нервах". Напоминает футбольных фанатов, которые кричат и оскорбляют игроков противника, сбивая им тем самым прицел. Такого рода заявления нацелены в первую очередь на внутрироссийский [медийный] рынок", – пояснил Костикин, добавив, что такие небольшие государства, как Швеция, ничем не могут угрожать России.

"Швецию, как, к примеру, и Чехию, связывают обязательства с США. Ведь у Европейского союза нет своей армии, он не может защитить себя сам, вот и пляшут, что называется, под дудку Вашингтона. Все это идет в рамках единой концепции информационного противодействия России, снижения ее роли на международной арене. Вспоминается история со Скрипалями 2018 года, которая была нацелена на создание определенного общественного мнения, причем низкого пошива", – заключил эксперт.

Ранее Эдстрем заявил, что потенциала Швеции якобы будет достаточно, "чтобы создать военные проблемы даже такому крупному противнику, как Россия".

Причиной подобных заявления, по словам главкома, является увеличение количества и масштаба российских учений за последний период. При этом он отметил, что Швеция будет отрабатывать удары по уязвимым местам потенциального противника, чтобы иметь над ним превосходство.

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