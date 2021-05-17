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дата публикации 17.05.21 23:26
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

О польском еврее замолвите слово или Почему израильтяне воспринимают польскую культуру как курьёз и предмет насмешек

Многие израильтяне имеют польские корни. Так откуда же взялись эти расистские стереотипы?

Офри Илани | 16 мая 2021 г. |

Как  представлена  Польша в израильской культуре? Время от времени в  дискуссиях всплывает  вопрос о «польскости», и почти в каждом случае она представляется  в издевательской, если не уничижительной  форме. Последняя возможность для местных жителей посмеяться над  “польскостью”  появилась в связи с новым польским телесериалом «Sexify» (в настоящее время доступным на Netflix) - легкой комедией о молодых польских женщинах, которые изобретают приложение, предназначенное для повышения качества  оргазма.

Чудесная вещь, современная Польша производит замечательные,  остроумные, феминистские культурные продукты. Но в Израиле обзоры сериала тут же вытащили из  него  и  подхватили обычные клише о фригидности польских женщин, как будто это их само  собой  разумеющееся свойство. Этот жанр анекдотов, характерный для Израиля, берет свое начало в отношениях между ашкеназами* и мизрахимом** (см. примечание). В других странах никто не приписывает польским женщинам большую фригидность, чем их немецким, русским или британским сестрам. В Европе, если и существует стереотип, который отождествляют с польскими женщинами, так, на самом деле, это их непревзойденная красота - образ, заложенный уже в стихи Генриха Гейне в 19 веке. Кроме того, поляки считаются романтиками и сентименталистами. Что угодно, только не “холодные как  рыба”.

В любом случае, если дело касается  чего-то  “польского”, в Израиле можно говорить все, что угодно. Очевидно, это связано с предположением, что польская культура является здесь доминирующей. «Польскость» равна  «ашкеназности», что означает «белые». На самом деле, однако, большинство из нас ничего не знает о польской культуре. Несмотря на то, что многие израильтяне действительно имеют польские корни, польской культуры в Израиле практически нет. В значительной степени ее можно даже описать как подавленную культуру.

При  этом  я не из тех, кто утверждает, что культура ашкенази в Израиле подавляется культурой мизрахи. Даже если за последние несколько десятилетий культурный баланс сил в некоторой степени сместился в сторону Мизрахи, ясно, что ашкенази остаются доминирующими в культурной, академической и политической элите  Израиля. Я говорю о другом: с момента появления сионизма “польскость” подвергалась внутреннему подавлению со стороны ашкеназов. А “топтала”,  подавляла  его на самом деле, прежде всего, русская культура.

В этом нет ничего нового - ситуация восходит к периоду Второй алии (волна еврейской иммиграции в Палестину 1904-1910 гг.). В 2014 году литературовед Игаль Шварц опубликовал книгу «Ашкенази: Центр против Востока» (на иврите). Шварц описывает разрыв между двумя культурными типами, существовавшими в европейском еврействе: русские, жившие в  Российской империи; и галичане (или галичанцы)  -   центральноевропейские жители этого региона -  современной Украины и Польши, которые жили под властью Австро-Венгерской империи. (Немецких  евреев  Шварц почти не упоминает). Между русскими и галичанами существуют различия в менталитете, что он иллюстрирует, сравнивая работы С.Ю. Агнона, Дэвида Фогеля и Гершона Шофмана, хотя он также привлекает более поздних авторов, даже нынешних.

Еще несколько десятилетий назад в Израиле все еще изобиловали шутки о галичанах  и галичанском  акценте. Например: «Почему Бог перестал с нами разговаривать?» «Потому что он не хотел, чтобы мы знали, что он галичанец». Сколько людей в сегодняшнем Израиле вообще знают, что такое галицийский еврей и в чем разница между ними и русскими евреями? Тем, кто вырос в ограниченной культуре Израиля с ее упрощенными образами, очень трудно уловить разницу.

Фактически, многие ашкенази даже не знают, откуда они. Различия рассматриваются как несущественные нюансы, но Шварц показывает, что это два разных ментальных мира.

В целом русский идеальный тип - всегда  в  боевой готовности, фанатичный  и играющий на публику, с тенденцией к дидактическому и декларативному. Вспомните  русского радикала, произносящего пламенную  речь на политическом митинге, или его  местную аналогию  -  малайника,  - из давней гегемонистской партии Мапай, предшественницы лейбористов, - разглагольствующего  на заседании рабочего совета. Этот тип определенно доминировал во Второй алии и после нее. Тип  Галичанин, напротив,  рефлексивен и неуклюж и склонен рассматривать реальность из  дальнего угла. Галичане  меланхоличны, беглецы  от  реальности  и психологически  склонны  копаться в себе.

Нетрудно заметить, что в сионистском климате русский типаж в буквальном смысле задавил галицийский. Некоторые утверждали, что ивритская культура подверглась «русификации». Будучи идеологически и  политически более  громкими  и склонными к драматическим жестам, русские задают тон. Шварц не говорит об этом прямо, но можно отметить, что результат этого очевиден в общей израильской культуре: шумной,  несдержанной и, в то же время   решительной  и  упорной. В соответствии с российскими культурными кодами и мужественность, и женственность здесь имеют тенденцию быть экстремальными и не иметь промежуточных уровней.

Идеи Шварца открывают глаза, но он применяет их исключительно к литературным произведениям. Интересная задача состоит в том, чтобы определить  выражение и продолжение этих типов в израильской культуре среди политиков, знаменитостей, поваров и даже простых людей. Потому что, как отмечает Шварц, эти два типа персонажей продолжали существовать в местном контексте - даже среди тех, кто не имел генетической связи ни с русским, ни с галицийским еврейством.

Польский фактор

Другая проблема заключается в том, что Шварц обращается к галичанам, но без включения польского фактора в уравнение. Это сложный вопрос, потому что Польша не существовала как независимое государство как таковое с конца 18 века до Первой мировой войны. Она неоднократно была разделена, а затем покорена своими могущественными соседями Германией и Россией. Таким образом, многие евреи находились в широком  диапазоне  влияний  Польши и России. Тем не менее польский язык и культура никогда не перестали существовать. Городская польская культура сформировала поколения евреев не только в Галиции (где поляки были доминирующим культурным элементом), но и в тех частях Польши, которые находились под властью России.

К сожалению, у польской культуры было очень мало значительных агентов в Израиле. Даже носители польского языка предпочитали подчиняться русскому господству. Более искушенные израильтяне смотрели на Германию или Францию, прежде чем все было смыто бурными водами американской культуры. Редким исключением был покойный критик и переводчик Йорам Броновски, который больше, чем кто-либо, внес вклад в то, чтобы польская интеллектуальная традиция оставалась неизменной в Израиле. После него остались в основном переводчики популярной здесь польской поэзии. Но поклонники поэзии - небольшая тихая группа. Насколько богаче была бы израильская культура, если бы любящие литературу юноши и девушки носили в своих рюкзаках романы Станислава Виткевича или Витольда Гомбровича. Но  таких, к сожалению,  нет.

С момента моего первого визита в Польшу много лет назад, когда я смотрю в зеркало, я вижу поляка. И я не одинок. Многие из нас - поляки, и не только те, чьи бабушки и дедушки или родители родились в Польше. Это  вопрос  не  гордости или стыда,  просто нам пора начинать  понимать, что это значит.


*Ашкена́зы (ивр. ‏אשכנזים‏‎, ашкенази́м; ед. ч. ашкенази́) — субэтническая группа евреев, сформировавшаяся в Центральной Европе. Употребление этого названия для данной культурной общности зафиксировано источниками, относящимися к XIV веку. Исторически бытовым языком подавляющего большинства ашкеназов был идиш[1], принадлежащий германской ветви индоевропейской языковой семьи.

Термин происходит от слова «Ашкеназ» — семитского названия средневековой Германии, воспринимавшейся как место расселения потомков Аскеназа, внука Иафета. По состоянию на конец XX века, ашкеназы составляют большую часть (около 80 %) евреев мира, их доля среди евреев США ещё выше. Однако в Израиле они составляют лишь около половины еврейского населения[2]. Традиционно противопоставляются сефардам — субэтнической группе евреев, оформившейся в средневековой Испании


**Мизрахи́м (восточные евреи; ед. ч. мизрахи́, ивр. ‏מזרחי‏‎, Mizraḥi, множ. ч. מזרחים, Mizraḥim «жители Востока») — условное название евреев, проживающих и проживавших в странах Ближнего Востока и Северной Африки, а также выходцев из этих стран в Израиле. В широком смысле, мизрахим включают в себя прежде всего арабских евреев (в том числе марокканских), а также персидских, бухарских, горских, индийских и курдистанских евреев. Иногда этот термин употребляют в более узком смысле, обозначая им только арабских евреев.

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