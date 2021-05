архив



опубликовано редакцией на Переводике 18.05.21 16:53 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “The Sun”,

"Space war between China, Russia & US 'imminent' & could lead to nuclear conflict with no space arms control" Великобритания - 13 мая 2021 г. Без контроля над космическими вооружениями, война в космическом пространстве между Китаем, Россией и США «неизбежна» и может привести к ядерному конфликту On May 13, 2021 Olivia Burke Космическая война между мировыми державами «неизбежна», это является результатом «отсутствия» контроля над космическими вооружениями и «развитием технологий», сказал ученый-физик. «Основными противоборствующими державами» могут быть Китай, Россия и США, и кое-кто из них, возможно, уже начал военные действия - блокируя и подавляя сигналы со спутников. Сверхдержавы, возможно, уже начали блокировать передачи и подавлять сигналы со спутников Марк Губруд, адъюнкт-профессор учебной программы по вопросам мира, конфликтов и обороны в колледже Северной Каролины, отметил, что «гонка космических вооружений - это путь к войне в космосе». Три мировых державы долгое время боролись между собой за победу в космосе - и похоже, что эта битва может привести к конфликту, который будет иметь серьезные последствия на Земле, пишет Space.com. «Именно здесь, возможность быстрой эскалации превращается в чрезвычайную угрозу для ядерной стабильности, поскольку основными противоборствующими державами практически наверняка будут США, Россия и Китай», - отметил физик. "Так что на самом деле, гонка вооружений, которую долгое время откладывали - это путь к войне в космосе Но он говорит, что это сделало войну только ещё «более неминуемой и потенциально ещё более опасной» из-за появления «технологических достижений», которые имеют свободу действий из-за отсутствия «обязательств по контролю над космическими вооружениями». Несмотря на существование Закона о космическом пространстве, принятого Организацией Объединенных Наций в 1967 году, всё все более и более увеличивается вероятность того что пространство может стать полем битвы для будущих конфликтов, что представляет собой огромную угрозу миру. Высокоэффективное оружие может достигать целей за считанные минуты и уничтожать спутники, вращающиеся вокруг Земли, в то время как страны продолжают битву за создание ещё более мощного оружия для использования в надпланетной войне. «Мы должны основываться на Договоре Организации Объединенных Наций о внешнем пространстве с его пунктами запрещающими все виды опасного вмешательства и создания оружия для вмешательства», - добавил Губруд. Китай непрерывно разрабатывает оружие для ведения войны в космическом пространстве США уже обвинили Россию в проведении испытаний оружия в космосе Физик предсказал, что Россия может быть одной из доминирующих в космосе сил. Создание в Америке Космических сил в 2019 году стало еще одним важным признаком того, что США готовятся к войне, потому как они были созданы именно чтобы обеспечить гарантию того что «Доминированию Америки в космосе ничто не угрожает». А Россия, похоже, уже начала - после того, как Космическое командование США (USSC) упомянуло, что у него есть «доказательства того, что Россия провела неразрушающую проверку противоспутникового оружия космического базирования». Кремль заявил, что инцидент 15 июля касался небольшого спутника, который «обследовал один из многих общенациональных спутников с большого расстояния с использованием определенных инструментов». Однако командование Космических сил США оспорило это, заявив, что это был запуск для проверки оружия. Китай также сообщил, что они работают над «контр космическим оружием», которое будет противодействовать самолетам США, вероятно, «ослепляя их сенсоры». Китай, у которого уже есть противоспутниковые ракеты и лазеры наземного базирования, «по всей вероятности, разрабатывает оружие которое предназначено для того, чтобы ослепить или повредить чувствительные оптические сенсоры космических аппаратов», - говорится в докладе Global Risk Assessment Создание Космических сил США в 2019 году стало прямым указанием на то, что нация готовится к войне Credit: Reuters Но профессор Уитман Кобб сомневается, что война в космосе когда-либо материализуется, и считает, что «экономические последствия» удержат сверхдержавы от участия в конфликте за пределами Земли. «Достаточно одного обломка, чтобы вывести из строя спутник, через который проходят финансовые транзакции и ключевые коммуникации», - сказал Кобб. «Неисправный спутник может иметь серьезные экономические последствия не только для какой-то одной страны». Также ходят слухи об альянсах между соперниками, например, о том, что Китай и Россия построят общую базу на Луне. В первые годы своей космической программы, Китай активно использовал российский опыт, но, с момента запуска своей первой пилотируемой миссии в 2003 году, в значительной степени идет своим собственным путём. А в США запрещены почти все контакты между НАСА и Китаем из-за опасений по поводу кражи технологий и секретного, поддерживаемого военными характера космической программы Китая.