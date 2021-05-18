Наши дела плохи

Президент Джо Байден, за короткое время своего пребывания у власти, сумел нанести огромный вред репутации вооруженных сил США в мире. Новые видео рекламирующие службу в армии практически ничем не отличаются от рекламной кампании демократов.
В одном из видео из серии, озаглавленной The Calling («Призвание»), капрал. Эмма Мэлонелорд описала свой путь в армию. Анимационный фрагмент видео включал лесбийскую свадьбу, парад и женское общество в Калифорнийском университете в Дэвисе.
«Все началось в Калифорнии, с маленькой девочки, воспитанной двумя мамами», - рассказала Малонелорд на видео. «Несмотря на то, что у меня было довольно типичное детство, - я занималась балетом и играла на скрипке, я также выступала за равенство. Мне нравится думать, что я защищаю свободу с раннего возраста».
Прямо с первых кадров, видео начинает уничижать службу в армии. Утверждать, что маршировать в радужных футболках каким-то образом сродни защите свободы нашей страны дома и за границей, - это явное безумие.
Затем капрал Мэлонелорд рассказала, что одна из ее матерей была парализована в результате несчастного случая, но она боролась с этим и восстановила способность ходить. Это была бы вдохновляющая история, но реклама быстро возвращается к тому, чтобы заставить зрителей “заглотить” главную идею видео.
Капрал сказала, что ее искалеченная мать смогла “пройти по проходу” и выйти замуж за другую свою маму - момент, показанный в ролике.
После этого Мэлонелорд рассказала, что училась в колледже в Калифорнийском университете в Дэвисе. Она сказала, что когда она думала об окончании учебы, она чувствовала, что в жизни ей многое дано.
«Мне были нужны собственные приключения, собственный вызов, и после встречи с армейским вербовщиком я нашла его», - сказала Мэлонелорд. «Способ доказать свою внутреннюю силу и, возможно, разрушить некоторые стереотипы».
Поступление в армию должно быть обязательством защищать свободы Америки. Вместо этого это видео предполагает, что это своего рода поиски социальной справедливости, чтобы найти смысл жизни и внутренний мир.
«Само собой разумеется, что видео не вызвало прилива энтузиазма и уверенности в наших вооруженных силах среди консервативных критиков, особенно по сравнению с тем типом рекрутинговых видео которые выпускают наши противники» написала Лиа Баркукис в своей статье в Townhall опубликованной в среду.
В качестве примера она привела видео о вербовке в российские вооруженные силы, которое опубликовал в Твиттере Коскович Золтан, аналитик Центра основных прав.
Это видео показало, как сильные мужчины оставляют своих близких, чтобы пройти интенсивную подготовку и присоединиться к вооруженным силам своей страны.
Армейская реклама появилась вслед за видео о вербовке в Центральное разведывательное управление. Видео, размещенное на странице ЦРУ на YouTube в прошлом месяце в рамках его инициативы «Люди ЦРУ», изображает гея, который сказал, что он работает в ЦРУ библиотекарем.
«Когда я рос геем в маленьком южном городке, мне повезло, что у меня была замечательная и приветливая семья», - сказал он.
«Я всегда боролся с мыслью, что я не могу обсуждать свою личную жизнь на работе. Каково же было мое удивление, когда в тот момент когда я давал присягу в ЦРУ я заметил радугу на шнурке тогдашнего директора [Джона] Бреннана».
Эти примеры показывают, что леворадикальное либеральное мышление проникло почти во все американские институты, включая военные и разведывательные круги. Если эти учреждения продолжат идти по этому пути, они быстро потеряют свою репутацию и, возможно, часть своей мощи.
Подборка видеороликов рекламирующих службу в американской армии
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