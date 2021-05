архив



опубликовано редакцией на Переводике 18.05.21 22:41 "'Have a little empathy': Bali tires of badly behaved foreign influencers" Великобритания - 14 мая 2021 г.

"‘Have a little empathy’: Bali tires of badly behaved foreign influencers" Великобритания - 14 мая 2021 г. #ПрекрасноеБали за..э-э-э..долбали отмороженные иностранные блогеры и инстаграммеры Разгулявшиеся туристы угрожают восстановлению экономики острова, игнорируя протоколы Covid, в том числе отказываясь носить маски и даже снимая порнофильмы. Турист наслаждается пейзажным бассейном на курорте в Убуде, Бали. Экономика индонезийского острова была разрушена Ковидом. Фотография: swissmediavision / Getty Images Туристы угрожают восстановлению экономики острова, игнорируя протоколы Covid, в том числе отказываясь носить маски и даже снимая порнофильмы. Febriana Firdaus in Ubud Fri 14 May 2021 Русский инстаграммер, гонявший по причалу на мотоцикле, сбросил его в море. Два шутника с YouTube, обманувшие охранника супермаркета нарисованными на лицах масками, нарушили санитарные правила действующие на острове. Пара даже вроде бы снимала порнофильм на священной горе. Во время пандемии Бали принимал у себя ряд интернет-инфлюенсеров, которые плохо себя вели. И теперь власти острова решили - “Хватит!”. В то время когда, в связи с распространением Covid, некоторые страны отправляли иностранных путешественников домой, Индонезия разрешила своим гостям остаться. И теперь, спустя год после начала пандемии, полиция заявляет, что многие иностранные туристы по сию пору демонстрируют вопиющее пренебрежение к местным правилам поведения при пандемии и санитарным протоколам. «Да, иностранцы приносят нам доход. Но их действия ставят под угрозу местных жителей, которые обслуживают их. Могут ли они хотя бы немного по-сочувствовать им, войти в их положение?» сказала балийский политик и дизайнер Нилух Джелантик, которая опасается, что поведение гостей острова ставит под угрозу шансы Бали перезапустить свою туристическую индустрию. Интернет-инфлюенсеры, влиятельные в социальных сетях лица, которых привлекают идеальные для фотографий, изумрудно-зеленые поля острова, его живописные храмы и пляжи, оказались особой проблемой. «Ключом к выздоровлению Бали (после пандемии) является низкое количество случаев (Covid-19). Но иностранец, у которого есть (онлайн) подписчики, создает контент где показывает нарушение санитарных протоколов, создавая тем самым впечатление, что Бали небезопасен», - сказала Нилух. За последние несколько месяцев сообщения о неуважительных, дерзких выходках, неосторожных вечеринках и даже оскорбительном поведении со стороны влиятельных в социальных сетях лиц, разозлили общественность. Некоторые фигуранты громких дел были депортированы, в том числе совсем недавно - популярная российская влиятельная инстаграммер Лея Се, чья шутка с маской в ​​супермаркете стала вирусной. В видеообращении, снятом вместе с тайваньским ютубером Джошем Палером Лином, она извинилась за свою проделку. Джош Палер Лин сказал, что он не намеревался вести себя неуважительно или поощрять нарушение правил. «Я сделал это видео, чтобы развлекать людей, потому что я создатель контента, и моя работа - развлекать людей», - сказал он. Паспорт Леи Се был изъят после розыгрыша, в ходе которого она нарисовала на лице маску чтобы войти в супермаркет на Бали. Фотография: YouTube «Правила нарушают не только иностранные звезды социальных сетей, но и туристы в целом», - сказал Робби Септиади, начальник полиции провинции Бадунг. «У иностранцев низкий уровень соблюдения правил протоколов здоровья по сравнению с местными жителями. Очень низкий». По сообщениям местных СМИ, на сегодняшний день, правила санитарных протоколов нарушени примерно 346 иностранных туристов, а 60 были депортированы с острова. С иностранцев взимается штраф - 1 000 000 рупий (70 долларов США) за несоблюдение правил по охране здоровья, что в 10 раз больше, чем с местных жителей, поскольку, по словам официальных лиц, они с большей вероятностью будут вести себя плохо, и необходимы более жесткие меры сдерживания. Полиция даже заставляла иностранцев, в качестве наказания, делать отжимания. Один иностранный фотограф был настолько разочарован другими, которые игнорировали требования к маскам, что создал знак с фотомонтажом туристов, замеченных без маски, и разместил его на традиционном рынке Убуда. «Многие зарубежные гости здесь, на Бали, не носят масок. Они делают это, потому что у них разные представления о масках», - говорится в сопроводительном тексте. «Неважно, что это за идеи. Закон на Бали - носить маску на публике». 'Позор всем этим людям' Балийская писательница Ни Маде Пурнама Сари сказала, что такое поведение туристов является наследием голландского колониального отношения к острову. После пупутанской войны в начале 20-го века голландцы продвигали его только как товар: экзотический остров, упавший с небес, девственный остров. «Это прочное колониальное наследие. Они рассматривают балийцев только как орудия труда для индустрии туризма», - сказала она. Недавние инциденты вызвали гнев в Интернете: «Ковид - это вовсе не шутка, позор этим людям», - написал один из комментаторов. Но некоторые балийцы неохотно отзываются о плохом поведении, сказал Ни Мадэ, потому что их поощряют приветствовать посетителей: «Балийцы очень терпимы к иностранцам, а более терпимы чем к местным посетителям». Распространяемый во всем мире имидж Бали - прекрасного острова с щедрыми людьми, где жить дешево - усугубил ситуацию. В недавнем отчете International Living, представленном Forbes, Бали описывается как место с таким хорошим соотношением цены и качества, что иностранцы могут переехать туда и жить, не работая, - хотя далее отмечалось, что в большинстве городов для хорошей жизни потребуется 1900 долларов США в месяц. «Они пригласили тех, у кого была власть, из развитых стран, приехать в страну третьего мира, чтобы осуществить свою мечту: жить в дешевом месте», - сказала Ни Мадэ. Пандемия разрушила местную экономику, которая в значительной степени зависит от туризма. По данным статистического агентства Индонезии, в 2020 году экономика островов сократилась на 9,3%. Многие отели и рестораны закрыты. Балийцы теряют работу, что побуждает некоторых вернуться к сельскому хозяйству и рыбной ловле . 38-летняя Санг Аю, которая работает домработницей на вилле в Тегаллаланге, сказала, что зарабатывает 1,7 миллиона рупий в месяц (118 долларов США). «Мы благодарны за эту зарплату», - сказал Санг Аю. Минимальная заработная плата в провинции составляет около 174 долларов США. Правительство Индонезии стремится создать «зеленые зоны» с высокими показателями вакцинации, чтобы стимулировать внутренний и, в конечном итоге, иностранный туризм на основных туристических направлениях страны. Нилух надеется, что со временем иностранцы, в том числе влиятельные в социальных сетях персоны, будут поддерживать местных жителей в обеспечении безопасности Бали. «[Обращаюсь] К иностранцам, у которых есть фолловеры, давайте возьмемся за руки вместе с балийцами. Проявите немного сочувствия к людям. Вы могли бы избегать публикаций (спорных сообщений) и больше думать о людях, среди которых вы здесь живете», - сказала она. статью прочитали: 51 человек Комментарии