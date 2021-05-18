Национализация бизнеса: Смысл и значение показательной порки нидерландского офшора

14 мая 2021 |Источник: РУССТРАТ

deschide.md

В США давно существует такая поговорка – «Что выгодно «Форд», выгодно Америке». К сожалению, не все российские компании, ведущие бизнес в России и получающие здесь основную операционную прибыль, следовали этой правильной общественно и государственно обоснованной логике. Они зарабатывали здесь, на гражданах России, а деньги (прибыль) выводили на Запад.

Теперь этой порочной практике российское государство приказало долго жить – если деньги зарабатываются в России, то и оставаться они должны здесь и вкладываться в развитие граждан, национального бизнеса и страны.

Деофшоризация экономики, это не только про деньги, точнее, деньги тут играют лишь вторую роль. Потому что первую занимает вопрос национализации элит. Именно отсутствие принятия своей четкой связи со своей страной, своим государством, своей Родиной, в конечном итоге, и приводит к просчету вариантов по «типа» «минимизации налогообложения».

Причем, это правило полностью универсально, хоть поначалу и было выдумано безымянным западным аналитиком в качестве инструмента «мягкой силы» для разрушения противостоявших Америке систем.

Мол, правильный мир по определению должен быть открытым, а значит, каждый человек имеет законное право жить там и так, как лично он для себя посчитает лучшим. В том числе и платить меньше налогов. Главное, чтобы законно, то есть на основе официальных межправительственных соглашений. На чем и основывался механизм благополучия офшоров.

Потом, правда, выяснилось, что он разрушает не только противников Америки, но и сами Соединенные Штаты. Уже в 2016 году американские корпорации накопили в офшорах денег столько, что налоги с них перекрыли, по меньшей мере, пять годовых бюджетов США, но подвигнуть владельцев корпораций заплатить эти налоги по американским ставкам не смог даже радикально настроенный Трамп.

Например, Amazon не заплатил ни цента из 11,2 млрд долл накопленной в офшорах прибыли за 2018 год. Кстати, за 2017 год налоги Amazon не платил тоже. Впрочем, это несколько другая история. Сейчас мы про Россию. И про ее геополитическое противостояние с Западом.

Объявленная Россией денонсация налогового соглашения с Нидерландами означает, что Gazprom International, Svyaznoy N.V., X5 Retail Group, Yandex, будут обязаны платить больше налогов в России. По дивидендам ставка вырастет с 5% до 15%, по процентам и роялти – с 0% до 20%. Для понимания: дивидендов и процентов за 2019 год российский бизнес перевел в Голландию на 339 млрд. рублей, заплатив с них 18 млрд рублей налогов. А всего за 20 лет – более 8 трлн рублей! А мы тут говорим, что в Пенсионном фонде денег не хватает.

Как отметила в своем докладе в Госдуме член комитета по международным делам, директор Института РУССТРАТ Елена Панина, «в текущих экономических условиях сохранение двустороннего российско-нидерландского сотрудничества в налоговой сфере без внесения соответствующих изменений противоречит интересам России. Проект направлен на то, чтобы перекрыть каналы вывода финансовых ресурсов российского происхождения с территории РФ.

С 2017 по 2019 год объем выплат из России в Нидерланды превысил 1,2 трлн рублей. По пониженным ставкам было выплачено налогов на 33,1 миллиарда. При ставке 15% в бюджет РФ могло бы поступить 180 миллиардов рублей».

По новым условиям с этой суммы теперь в год платить придется не менее 60 млрд, то есть в 3,3 раза больше. А это пенсии нашим, а не голландским пенсионерам, зарплаты нашим учителям, ракеты и танки нашим военным, гранты нашим ученым, увеличенные стипендии нашим одаренным студентам, благоустройство наших, а не голландских городов и дорог, и так далее.

Точнее, столько платить придется только в России, плюс еще и местные налоги в Голландии. Тем самым ненавязчиво заставляя корпоративное руководство серьезно задуматься о рациональности продолжения использования офшорной схемы, и целесообразности возврата головных контор назад в Россию. А также о безусловной необходимости поддержки российского правительства и российского государства в его борьбе с внешним противником.

Теоретически они могут попытаться перебраться на Кипр или Мальту, подписавшие с Россией новые условия «избегания двойного налогообложения». Но не стоит забывать, что это не отменит неизбежности налогообложения по ставке 15%, зато прибавит технических проблем при повседневной хозяйственной деятельности, так как разрешение от регулятора на такое перебазирование еще нужно получить. Так что кому-то провести рокировку получится, но большинство российских бизнесов, в конечном итоге, вернутся домой, что, безусловно, хорошо в нынешних условиях обострения внешнеполитического противостояния России и Западом.

Но самый интересный вопрос тут в другом: почему Мальта и Кипр (а также Люксембург и еще 34 страны) на российские условия согласились, а Нидерланды пошли на принцип. Ответ кроется в сочетании двух между собой тесно связанных факторов.

Первый заключается в относительно незначительной доле «русских» денег в совокупном офшорном капитале Голландии. Это вам совсем не Кипр, где на 24,6 млрд долл. годового ВВП приходится 190,8 млрд офшорного капитала из России. Тогда аналогичный баланс в Нидерландах выглядит как 44,57 млрд. капитала и 900 млрд годового ВВП. Этого слишком мало, чтобы соглашаться создавать опасный прецедент.

Любой офшор - это не просто остров в океане, созданный капризом геологии. Налоговой гаванью его делает наличие множества официальных соглашений со значительным количеством прочих государств. Подписанных на примерно одних и тех же правилах и ставках. Когда-то такие соглашения эти страны считали для себя выгодными, рассчитывая на приток инвестиций из офшора.

Сейчас положение изменилось. Большинство подписантов желают условия пересмотреть. Так что уступка российским требованиям может оказаться последним камешком, страгивающим глобальный оползень.

А помогают голландским властям держать оборону против Москвы «американские деньги», инвестировавшие в российскую экономику через Нидерланды порядка 49,25 млрд долларов. С весьма серьезной доходностью: от 7,5 до 8 млрд долл в 2017 году, 6,5 млрд долл в 2019 и примерно 5 млрд долл в 2019. Т.е. со среднегодовой доходностью около 13%, в то время как в российский бюджет они платили от 0 до 5%. То есть практически ничего.

Достаточно прибыльный бизнес, чтобы за него побороться. Тем более, что 2/3 этого капитала весьма мобильны. Сейчас, после падения «голландской цитадели», они достаточно быстро сменят локацию, оставив правительству Нидерландов самостоятельно разгребать убытки.

Впрочем, нас это уже волнует мало. Чтобы сохранить активы в России, эти беглецы могут прийти только в те офшоры, которые будут играть по российским правилам. То есть, платить нам налоги им все равно придется. Зато пример Нидерландов послужит вполне наглядным уроком для Гонконга, Сингапура и Швейцарии, переговоры с которыми пока еще продолжаются.

Таким образом, в текущем году Россия намерена окончательно навести порядок в офшорном вопросе, охватив 90% уходящего туда денежного потока. Потом можно будет дорабатывать оставшееся. Не стоит забывать, что соглашения об избегании двойного налогообложения у нас заключены с более чем восьмью десятками стран. Большинство из них подписывались на пике либеральных настроений (Германия – 1997 год, Швейцария – 1998, Италия – 1999, Франция – 2000, Австрия – 2003, Сингапур – 2010), потому, безусловно, нуждаются в кардинальном пересмотре.

Но сначала – показательная порка. Как слишком много о себе возомнившего глупца, так и слишком жадных наглецов из-за океана. Защита национальных интересов – это святое.

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