Русскоязычные СМИ Латвии

Май 18, 2021

Рекламное агентство Nord DDB, которое разрабатывало рекламную кампанию "2 миллиона причин вакцинироваться", будет наказано штрафом в 2000 евро за ошибку, допущенную в плакате на русском языке, сообщает LETA cо ссылкой на руководителя Проекта вакцинации Национальной службы здоровья (так теперь называется Бюро вакцинации) Эву Юхневичу.

По словам Юхневичи эта сумма составляет 10% от выделенных рекламному агентству на "творческую подготовку" кампании часть.

Напомним, что участвовать в информационной компании, призванной побудить жителей Латвии вакцинироваться, были о здравоохранения пригласило ряд известных в обществе личностей, которые рассказывали, почему стоит привиться. Футболист и экс-глава Латвийской федерации Каспарс Горкш сказал, что хочет привиться, чтобы повидаться с бабушкой и дедушкой.

Однако при переводе на русский язык получилось вот что: "Я вакцинируюсь, потому что хочу встретиться с прабабушкой и прадедушкой". После этого рекламное агентство попыталось реабилитироваться, но снова вышло не очень. В общественном транспорте появились новые плакаты с изображением Горкша, но теперь запись была такой: "Я вакцинируюсь, потому что хочу встретиться в гости к бабушке и дедушке".

После разразившегося скандала агентство Nord DDB Riga извинилось за допущенные ошибки пере обществом. "Отдельно мы извиняемся перед Горкшом, который бескорыстно согласился участвовать в кампании, и конечно, не рассчитывал на ажиотаж, который возник в связи с неправильным переводом", - заявил руководитель Nord DDB Riga Андрис Рубинс.

"Вопрос был обсужден с агентством. Достигнуто соглашение о том, что счет агентства будет уменьшен, то есть агентство в связи с этими недостатками понесет финансовые убытки", - добавил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

BB.LV 18 мая, 2021

Источник предоставил мурманскому порталу СеверПост фотографию. На снимке на фоне загородного дома в Латвии запечатлен глава Мурманска Андрей Сысоев.

Глава столицы Заполярья разговаривает по телефону и, судя по улыбке на лице, пребывает в отличном настроении и радуется жизни. На ногах у него — сланцы.

Severpost

on Monday

Солнце, дом под Ригой и Сысоев в сланцах

Источник предоставил СеверПост одну фотографию. На снимке на фоне загородного дома в Латвии запечатлен глава Мурманска Андрей Сысоев. Глава столицы Заполярья разговаривает по телефону и, судя...

https://severpost.ru/read/116025

SEVERPOST.RU

Солнце, дом под Ригой и Сысоев в сланцах

Ранее СеверПост опубликовал документы, согласно им Эльмира Сысоева, в бытность самого Сысоева главой администрации Мурманска, зарегистрировала в Латвии бизнес и открыла счет в банке за рубежом. А еще Сысоева оформила вид на жительство в стране НАТО.

После публикации журналистского расследования СеверПост Сысоев опроверг связь с Латвией, заявив, что это нападки политических оппонентов.

Напомним, что президент России Владимир Путин в 2015-2016 годах в рамках политики по национализации элит инициировал принятие закона и дал российским чиновникам выбор: остаться в должности либо попрощаться с имуществом за рубежом. За 4 дня до окончания этого срока Сысоев развелся с женой Эльмирой, однако, по данным СМИ, еще в статусе жены главы Мурманска она получила вид на жительство в Латвии и имеет там недвижимость.

РИА Новости 18 мая, 2021

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Международного старообрядческого форума, посвящённого 400-летнему юбилею протопопа Аввакума, отметив, что культурные и духовные традиции староверов – часть национального наследия, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Всемирный старообрядческий форум, который в 2020 году планировали посвятить 400-летию со дня рождения идеолога старообрядчества протопопа Аввакума, был перенесен на 2021 год из-за эпидемии коронавируса.

"Подчеркну, многовековые культурные и духовные традиции староверов – неотъемлемая часть нашего богатейшего национального наследия, которое мы вместе должны бережно хранить. И потому важно, что ваш форум проходит в таком широком составе", - говорится в телеграмме.

Президент подчеркнул, что форум собрал глав и представителей старообрядческих Церквей, учёных и общественных деятелей из разных стран, чтобы обсудить вопросы, связанные с укреплением контактов и взаимопомощи между старообрядческими общинами, решением насущных проблем государственно-церковных отношений.

"И, конечно, в центре вашего внимания – 400-летний юбилей протопопа Аввакума, который отмечался в минувшем году. Протопоп Аввакум был мужественным, сильным духом человеком, личностью поистине исторического масштаба", - добавляется в сообщении.

Президент отметил, что имя протопопа Аввакума и его творчество вошли в золотой фонд отечественной и мировой культуры.

"А главный труд подвижника – "Житие протопопа Аввакума" по праву считается одним из наиболее ярких произведений русской литературы", - подчеркивается в сообщении.

Протопоп Аввакум (1620-1682) – один из идеологов старообрядчества. В 1650-е годы он выступил против церковной реформы патриарха Никона и царя Алексея Михайловича, целью которой было приведение обрядов Русской церкви в соответствие с греческой традицией. За свои взгляды Аввакум больше 20 лет провел в ссылках и тюрьмах и в итоге был сожжен.

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