Русскоязычные СМИ Казахстана

18.05.2021

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В Семее в мусорную свалку превратился трансграничный Иртыш. Прибрежная линия утопает в пластике. Вдоль берега бросают бутылки (по всей видимости, отдыхающие), а в районе дач все завалено отходами, передает телеканал КТК.

Николай Исаев, член общественного совета:

– В итоге мы получаем свалку. Вы видите, вот сейчас мы посмотрели, никто, никого не интересует то, что есть. Это несется по всему Иртышу, вот от наших дач и досюда. И в конечном итоге когда-то Россия предъявит, наверное, нам иски. Или даже тот же Павлодар предъявит нам иски за то, что мы сейчас допускаем. Неужели трудно остановить это? Прочистить берег?

С подъемом уровня воды в Иртыше мусор с затопленного берега смывает вниз по течению. Пока одни жители требуют наладить вывоз отходов с жилых дачных массивов и частного сектора, другие вываливают мусор прямо в реку. Подключились активисты. Предлагают на набережной установить камеры наблюдения, чтобы выявлять грязнуль и обязать их убирать за собой. Выходят жители и на субботники, снимают социальные ролики. Но этого, говорят, недостаточно: через некоторое время берега и зеленые зоны снова заполняются отходами. Коммунальщики же заявляют, что всю весну и так массово ликвидируют стихийные свалки, и винят население, которое не хочет платить за вывоз мусора.

Руслан Сергазин, руководитель отдела ЖКХ и жилищной инспекции акимата г.Семея:

– По городу 70% только охвачены организацией вывоза мусора. С нашей стороны ведутся переговоры с организациями, чтобы подключились к данному виду работ. Также хотелось бы отметить, чтобы горожане все заключили договор по вывозу мусора.

Видео https://www.ktk.kz/ru/news/video/2021/05/17/180342/





18.05.2021

Геннадий Онищенко. Фото: Sasha Mordovets/Getty Images

Бывший глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что COVID-19 продемонстрировал силу вирусов и назвал опасными биолаборатории Пентагона, которые находятся в СНГ и Грузии, передает Sputnik Узбекистан.

Официальная Москва опасается того, что под видом изучения различных инфекций, США разрабатывают в этих лабораториях биооружие.

Строгого надзора над подобными лабораториями сейчас не осуществляется.

В 1972 году была принята Конвенция о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). Однако США заблокировали ратификацию документа с разработками механизма контроля.

Американские лаборатории сейчас действуют в Азербайджане, Армении, Грузии, Казахстане, Молдове, Узбекистане и на Украине.

"В этих лабораториях сидят высокопрофессиональные военные микробиологи. Конечно, они не разрабатывают что-то, предназначенное для защиты грузинских или азербайджанских детей. Они занимаются изучением природных вирусных очагов и вывозом штаммов. Их задача простая – сделать вирулентные (с высокой способностью к заражению – Sputnik) штаммы, которые могли бы легко сойти за местные", - сказал Геннадий Онищенко.

Россия уделяет особое внимание Центральной референс-лаборатории, расположенной недалеко от Алматы (Казахстан).

В ней собрано самое современное оборудование, лаборатория входит в научную сеть Пентагона в Центральной Азии.

"Лаборатория – очень мощная, с самым высоким уровнем защиты. Там разрабатывают военные биологические рецептуры. К гражданскому здравоохранению Казахстана это место никакого отношения не имеет. В США практически не скрывают, что ведут активную биологическую программу на территории Казахстана", — отметил Онищенко.

Год назад официальный представитель МИД России Мария Захарова сделала резкое заявление в адрес американских биологических лабораторий. Тогда она сказала, что в объектах США могут разрабатываться возбудители опасных заболеваний в военных целях.

Автор: Тунгушбаева Асема

18.05.2021

Казахстан покидает огромное число молодых людей, больше половины из которых – специалисты высочайшей квалификации.

Фото - Из открытых источников

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что Россия заинтересована в привлечении сильных талантливых кадров из-за рубежа, о чем сообщал официальный сайт Кремля.

«Несмотря на пандемию и другие негативные факторы, мы фиксируем, что сохраняется высокий интерес к российскому высшему образованию со стороны иностранных абитуриентов. Конечно, мы заинтересованы в притоке в страну сильных талантливых кадров, поэтому с учетом растущей привлекательности было принято решение об увеличении количества квот для обучения иностранных граждан. Здесь лидерами являются наши ближайшие соседи — это и Казахстан, и Таджикистан, и Узбекистан, и Кыргызстан. Там традиционно очень большой спрос на российское образование», — сказал Кравцов в своем докладе президенту РФ Владимиру Путину.

Министр просвещения РФ также рассказал, как будет проходить прием документов для поступления в российские вузы.

«Прием в вузы будет проходить с учетом опыта, полученного в условиях пандемии. То есть абитуриенты смогут подавать документы на поступление как очно, так и дистанционно, мы в прошлом году это хорошо отработали. В этом году мы возвращаемся к традиционным срокам. Уже с 20 июня можно будет подать документы, и прием документов продлится до 29 июля. Дополнительные вступительные испытания, в том числе и творческой направленности, проводятся вузами также до 29 июля. 17 августа будут изданы приказы о зачислении на первый курс студентов по очной форме обучения», — сообщил министр просвещения.

Соответственно 1 сентября в штатном режиме планируется начать учебный год во всех вузах РФ. Также, по словам Кравцова, расширены возможности абитуриентов по выбору направлений подготовки.

«В предыдущие годы абитуриенты имели право подавать заявление на поступление по трем специальностям и направлениям не более чем в пять вузов, то с этого года поступающие смогут подать до десяти заявлений в пять разных университетов.

Иными словами, Россия увеличивает количество квот для абитуриентов из Казахстана, расширяет ассортимент специальностей, помимо этого, дает иностранным студентом возможность сдавать вступительные экзамены в дистанционном формате.

Утечка мозгов является одной из наиболее острых проблем в Казахстане. Но насколько и в какое русло может повернуться ситуация с учетом вышеизложенных факторов? Об этом корреспондент медиа-портала Caravan.kz решил разузнать у отечественного специалиста в сфере образования, эксперта ЮНЕСКО и директора международного образовательного центра «Molodium» Василия Шахгулари.

- Отток студентов идет уже давно, особенно если посмотреть на северные регионы и Западный Казахстан. И, разумеется, это более заметно по русскоязычным студентам. В этом году при пока дистанционной форме обучения и проведении ЕНТ в несколько этапов отток будет проходить по нескольким причинам.

Первое – это конкурентоспособность нашей системы высшего образования.

Второе – востребованность тех специальностей, которые существуют на казахстанском рынке. А по сравнению с российским рынком у нас их намного меньше.

Третье – Россия увеличивает спектр специальностей. В IT-сфере много направлений, в медицине. Во многих направлениях экономики у них появляются новые специальности. Россия прежде всего нуждается в медицинских работниках и работниках в IT-сфере. Цифровизация идет в экономике бурными темпами, и, как следствие, растет потребность в расширении.

Четвертое – процесс естественного переселения русскоязычного населения из Казахстана в Россию. Многие уезжают семьями, кто-то хочет жить на исторической родине и т.д. – это тоже один из побуждающих факторов.

И последнее – самое главное – это доступность образования. Казахстанские студенты спокойно могут получить гранты в российских вузах. Россия выдвигает довольно легкие требования, и количество грантов резко увеличено в этом году. И, по мнению многих специалистов, если в Казахстане 50-60 процентов выпускников поступают в вузы, из них 20-22 процента обеспечивают бесплатным обучением. А в России сейчас в разы увеличивается число грантов, примерно до 40 процентов от общего числа студентов.

Конечно, по словам эксперта, есть и демографический фактор, который позволяет им (россиянам. – Прим. ред.) ориентироваться на наше население и других соседей – Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан.

- И еще один момент, но, на мой взгляд, менее важный, чем остальные: у них более ускоренный процесс вакцинации населения и борьбы с коронавирусом, чем у нас. И в силу этого ситуация там более спокойная. Скорее всего, российское правительство уже обещает населению коллективный иммунитет. Это тоже является безопасностью для человека, который с дистанционной формы обучения возвращается к традиционной.

У нас в Казахстане такой четкой картины – когда народ перейдет на традиционную форму обучения – нет. Все это, само собой, влияет на людей, они мечутся и думают, лучше бы поехать учиться туда, где поспокойней. Такова моя точка зрения, - пояснил Шахгулари.

- Василий Вачикович, можно ли говорить, что утечка мозгов из Казахстана идет либо вскоре приобретет массовый характер?

- Нет. Я бы так не сказал. Объясню почему: большая часть казахстанских выпускников учится на казахском языке, потому и такой опасности нет. Отток будет идти в промежутке 10-15 процентов – не более того. И увеличиваться, на мой взгляд, он вряд ли будет, - резюмировал эксперт.

Автор: Ахмет Талапулы

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