дата публикации 19.05.21 06:59 скаут: Игорь Львович Подборка сообщений русскоязычных СМИ о Китае Новости Китая, утро: запрет на озападненное обучение и падение числа разводов Опубликовано 2021/05/18 Ученики одной из школ города Шэньчжэнь идут домой. Фото: Reuters Главные новости Китая, по будням в 7 утра и 7 вечера по Москве. — Китай использовал 14 млн доз вакцины от Covid-19 за день. Рекорд страна зафиксировала 16 мая. Общее число поставленных прививок превысило 400 млн. Китай ускоряет темпы вакцинации: вторую сотню миллионов прививок поставили за 25 дней, третью — за 16 дней, а четвертую — всего за 9 дней. Напомним, Китай планируют к концу июня вакцинировать 40% населения — 560 млн человек. — В Китае усилят контроль за деятельностью частных учебных заведений. С 1 сентября 2021 года вступит в силу закон о содействии негосударственным учебным заведениям. В частных детских садах и школах до 9 класса запретят обучать детей по зарубежным программам. Также власти оградят иностранные организации от владения или контроля за образовательными учреждениями. Китайские законодатели постановили, что в руководстве частных детских садов или школ должны присутствовать граждане Китая и представители контролирующих органов. Кроме того, негосударственные школы более не смогут заранее проводить вступительные испытания или набирать учеников. Подобные меры необходимы руководству страны для контроля над быстрорастущей сферой образования Китая. — В провинции Гуандун запретят сбор биометрических данных с 1 июня. В этот день заработает провинциальная система социального кредита. Положение о системе утвердили еще в марте на 30-м заседании постоянного комитета собрания народных представителей провинции Гуандун. Согласно положению, государство запрещает сбор биометрических данных, информацию о вероисповедании, состоянии здоровья и других личных сведений. Кроме того, организации обязуют уведомлять людей о сборе их личной кредитной информации. В вопросе принятия положения о системе социального кредита провинция Гуандун равнялась на город Тяньцзинь — там подобный запрет вступил в силу с 1 января нынешнего года. — В Китае создадут систему частных пенсионных накоплений. Соответствующее постановление издал комитет КНР по регулированию банковской и страховой деятельности. С 1 июня в пилотном режиме программа специального коммерческого пенсионного страхования заработает в провинции Чжэцзян и городе центрального подчинения Чунцин. Участники проекта смогут открыть личные пенсионные счета в одной из шести страховых компаний-партнеров. По мнению регулятора, частные пенсионные фонды должны стать третьей опорой пенсионной системы и снизить нагрузку на государства в этом вопросе. Фото: South China Morning Post — Количество разводов в Китае упало на 70% в первом квартале. Об этом свидетельствуют данные Министерства гражданской администрации КНР. За первые три месяца 2021 года в Китае официально расторгли брак 260 тыс. супружеских пар. Это на 71,76% ниже аналогичного показателя прошлого года (1,06 млн пар) и на 72,15% меньше (1,05 млн) количества разводов в первом квартале 2019 года. Ключевым фактором снижения числа разводов в стране называют «примирительный период». Также, по мнению демографов, сыграл роль двухлетний запрет на покупку недвижимости сверх установленных ограничений недавно разведенными супругами. С 2020 года правило «примирительного периода» длиной в месяц закреплено в Гражданском кодексе КНР. Оно вступило в силу с 1 января 2021 года. По мнению властей, за 30 дней пары обдумают решение о разводе более тщательно и станут действовать менее импульсивно. Кроме того, пары обязали ждать дополнительные 30 дней до того, как они смогут получить свидетельство о разводе. Однако активисты считают, что период на обдумывание вредит жертвам домашнего насилия — часто это женщины. — Китайские астрономы обнаружили ярчайшие во Вселенной частицы света. Открытие совершили исследователи с помощью наблюдательной установки в Тибетском автономном районе КНР. Фотоны обнаружили на расстоянии 1,47 тыс. световых лет от Земли в одном из созвездий Млечного пути. По словам ученых, фотоны из далекого созвездия несут 1,4 петаэлектронвольт (1015 электронвольт) энергии. Это в 700 трлн раз сильнее света фотонов, доступных для наблюдения человеческим глазом. Китайские ученые отмечают, что существование настолько ярких частиц света нарушает законы физики. Открытие поможет исследователям развеять скептицизм относительно повсеместного наличия во Вселенной подобных фотонов. Свечение одного из созвездий Млечного пути. Фото: SCMP Цензура, слежка и прибыль: трудная сделка для Apple в Китае 19.05.21 На окраине этого города в бедной горной провинции на юго-западе Китая мужчины в касках недавно завершили отделку белого здания длиной в четверть мили с несколькими окнами и высокая окружающая стена. Не было никаких признаков его предназначения, кроме развевающихся рядом флагов Apple и Китая. Внутри Apple готовилась хранить личные данные своих китайских клиентов на компьютерных серверах, управляемых государственной китайской фирмой. Фото: SensorTower, The New York Times Тим Кук, исполнительный директор Apple, заявил, что данные в безопасности. Но в центре обработки данных в Гуйяне, строительство которого Apple надеялась завершить к следующему месяцу, и еще одном центре обработки данных во Внутренней Монголии, Apple в значительной степени уступила контроль правительству Китая. Китайские госслужащие физически управляют компьютерами. Apple отказалась от технологии шифрования, которую использовала где-то еще, после того, как Китай не разрешил это. И цифровые ключи, которые открывают информацию на этих компьютерах, хранятся в центрах обработки данных, которые они должны защищать. Внутренние документы Apple, рассмотренные The New York Times, интервью с 17 нынешними и бывшими сотрудниками Apple и четырьмя экспертами по безопасности, а также новые документы, поданные по судебному делу в Соединенных Штатах на прошлой неделе, дают редкое представление о компромиссах, на которые пошел Кук, чтобы вести бизнес в Китае. Они предлагают подробный взгляд изнутри — о многих аспектах которого ранее не сообщалось — на то, как Apple уступила растущим требованиям китайских властей. Два десятилетия назад, будучи операционным директором Apple, г-н Кук возглавил выход компании на рынок Китая, шаг, который помог сделать Apple самой дорогой компанией в мире и сделал его наследником Стива Джобса. Сейчас Apple собирает почти все свои продукты и зарабатывает пятую часть своей выручки в КНР. Но точно так же, как г-н Кук придумал, как заставить Китай работать на Apple, Китай заставляет Apple работать на китайское правительство. Г-н Кук часто говорит о приверженности Apple гражданским свободам и конфиденциальности. Но чтобы оставаться на стороне китайских регуляторов, его компания подвергает риску данные своих китайских клиентов и способствует государственной цензуре в китайской версии своего App Store. После того, как китайские сотрудники пожаловались, компания даже удалила слоган «Разработано Apple в Калифорнии» с обратной стороны iPhone. Лидер Китая Си Цзиньпин ужесточает свои требования к западным компаниям, и г-н Кук неоднократно сопротивлялся этим требованиям. Но в конечном итоге он одобрил планы хранения данных клиентов на китайских серверах и агрессивной цензуры приложений, согласно интервью с нынешними и бывшими сотрудниками Apple. «Apple стала винтиком в машине цензуры, которая представляет собой подконтрольную правительству версию Интернета», — сказал Николас Бекелин, азиатский директор Amnesty International, правозащитной группы. «Если вы посмотрите на поведение китайского правительства, вы не увидите никакого сопротивления со стороны Apple — никакой истории отстаивания принципов, которым Apple, как заявляет, так привержена». Хотя администрации Трампа и Байдена заняли более жесткую позицию в отношении Китая, ухаживания Apple за китайским правительством демонстрируют разрыв между политиками в Вашингтоне и самой богатой компанией Америки. Г-н Кук начал наступление на очарование Китая, совершая частые государственные визиты и встречи с высшими лидерами. Во время одной поездки в 2019 году он совершил поездку по Запретному городу, встретился со стартапом и опубликовал информацию о поездке в китайской социальной платформе Weibo. За кулисами Apple создала бюрократию, которая стала мощным инструментом в обширной операции цензуры в Китае. Он проактивно подвергает цензуре свой китайский App Store, полагаясь на программное обеспечение и сотрудников, чтобы помечать и блокировать приложения, которые, по мнению менеджеров Apple, могут столкнуться с китайскими чиновниками, согласно интервью и судебным документам. Анализ Times показал, что за последние несколько лет из китайского App Store Apple исчезли десятки тысяч приложений, больше, чем было известно ранее, в том числе зарубежные новостные агентства, службы знакомств для геев и приложения для обмена зашифрованными сообщениями. Он также заблокировал инструменты для организации демократических протестов и обхода ограничений в Интернете, а также приложения о Далай-ламе. А в своих центрах обработки данных компромиссы Apple сделали практически невозможным для компании воспрепятствовать китайскому правительству получить доступ к электронной почте, фотографиям, документам, контактам и местоположениям миллионов жителей Китая, по мнению экспертов по безопасности и инженеров Apple. В заявлении компании говорится, что она соблюдает законы Китая и делает все возможное, чтобы обеспечить безопасность данных клиентов. «Мы никогда не ставили под угрозу безопасность наших пользователей или их данных в Китае или где бы то ни было, — заявили в компании. Представитель Apple сказал, что компания по-прежнему контролирует ключи, которые защищают данные своих китайских клиентов, и что Apple использовала свою самую передовую технологию шифрования в Китае — более продвинутую, чем та, что она использовала в других странах. Apple добавила, что удаляла приложения только в соответствии с китайскими законами. «Эти решения не всегда просты, и мы можем не соглашаться с законами, которые их формируют», — заявили в компании. «Но нашим приоритетом остается создание наилучшего пользовательского опыта без нарушения правил, которым мы обязаны следовать». Г-н Кук отказался от интервью для этой статьи. В публичных выступлениях он сказал, что, хотя он часто не соглашается с законами Китая, миру лучше, если Apple в Китае. «Ваш выбор: вы участвуете? Или ты стоишь в стороне и кричишь, как должно быть? « — сказал он на конференции в Китае в 2017 году. «Мое собственное мнение таково: вы приходите и участвуете. Вы попадаете на арену, потому что за боковой линией ничего не меняется». Нет плана Б В 2014 году Apple наняла Дуга Гатри, уходящего декана бизнес-школы Университета Джорджа Вашингтона, чтобы помочь компании сориентироваться в Китае, стране, которую он изучал десятилетиями. Одним из его первых исследовательских проектов была китайская цепочка поставок Apple, в которой участвовали миллионы рабочих, тысячи заводов и сотни поставщиков. Китайское правительство сделало эту операцию возможной, потратив миллиарды долларов на асфальтирование дорог, набор рабочих и строительство заводов, электростанций и жилых домов. Г-н Гатри пришел к выводу, что ни одна другая страна не может предложить масштабы, навыки, инфраструктуру и государственную помощь, которые требовались Apple. Китайские рабочие собирают почти все iPhone, iPad и Mac. Потребители в этом регионе платят Apple более 55 миллиардов долларов в год, что намного больше, чем у любой американской компании в Китае. «Эта бизнес-модель действительно подходит и работает только в Китае», — сказал г-н Гатри в интервью. «Но тогда ты замужем за Китаем». Китайское правительство начало принимать законы, которые давали стране больший рычаг влияния на Apple, и г-н Гатри сказал, что, по его мнению, г-н Си вскоре начнет искать уступки. Он понял, что у Apple не было плана Б. «Для китайских властей это уже не вопрос:" Сколько денег вы вкладываете в Китай? " Речь идет о том, что вы отдаете? «- сказал г-н Гатри. Г-н Гатри передал свое предупреждение высшим заместителям г-на Кука, включая Фила Шиллера, давнего директора по маркетингу; Эдди Кью, руководитель отдела программного обеспечения и услуг для Интернета; Лиза Джексон, глава компании по связям с правительством; и Джефф Уильямс, начальник отдела операций, которого многие считают правой рукой Кука. Пока г-н Гатри выступал со своими предупреждениями, Apple взялась за то, чтобы китайское правительство оставалось довольным. Частью этих усилий стали новые центры исследований и разработок в Китае. Но эти центры исследований и разработок усложнили имидж Apple как калифорнийской компании. На саммите для своих новых китайских инженеров и дизайнеров Apple показала видео, которое закончилось фразой, которую Apple долгие годы писала на задней панели iPhone: «Разработано Apple в Калифорнии». По словам г-на Гатри и еще одного человека в комнате, китайские сотрудники были возмущены. Они кричали, что если продукты были разработаны в Калифорнии, то что они делают в Китае? «Это заявление было для них глубоко оскорбительным, — сказал г-н Гатри, который покинул Apple в 2019 году, чтобы вернуться в свой дом в Мичигане. „Они были просто в ярости“. Следующий iPhone не включал эту фразу. 'Золотые ворота' В ноябре 2016 года Китай одобрил закон, требующий, чтобы вся „личная информация и важные данные“, собираемые в Китае, хранились в Китае. Это были плохие новости для Apple, которая сделала ставку на обеспечение безопасности данных клиентов. В то время как Apple регулярно отвечала на судебные приказы о доступе к данным клиентов, г-н Кук отказал ФБР после того, как оно потребовало помощи Apple во взломе iPhone, принадлежащего террористу, причастному к убийству 14 человек в Сан-Бернардино, Калифорния. Теперь у китайского правительства была еще более широкая просьба. Другие компании столкнулись с подобной дилеммой в Китае, но Apple оказалась уникальной из-за своего высокого статуса и острой зависимости от страны. Служба Apple iCloud позволяет клиентам хранить некоторые из своих наиболее конфиденциальных данных — такие как личные контакты, фотографии и электронные письма — в центрах обработки данных компании. Служба может создавать резервные копии всего, что хранится на компьютере iPhone или Mac, и может раскрывать текущее местоположение устройств Apple пользователя. Большая часть этих данных для китайских клиентов хранилась на серверах за пределами Китая. Команда Apple в Китае предупредила г-на Кука, что Китай может закрыть iCloud в стране, если не будет соблюдать новый закон о кибербезопасности. Поэтому г-н Кук согласился перенести личные данные своих китайских клиентов на серверы китайской государственной компании. Это привело к проекту, известному внутри Apple как „Золотые ворота“. Apple шифрует личные данные клиентов в своей службе iCloud. Но для большей части этой информации у Apple также есть цифровые ключи, чтобы разблокировать это шифрование. Расположение ключей к данным китайских клиентов было камнем преткновения в переговорах между Apple и китайскими официальными лицами, сказали два человека, близких к обсуждению. Apple хотела оставить их в Соединенных Штатах; китайские власти хотели, чтобы они были в Китае. Закон о кибербезопасности вступил в силу в июне 2017 года. По словам одного человека, в первоначальном соглашении между Apple и китайскими официальными лицами местонахождение ключей было намеренно неопределенным. Но восемь месяцев спустя ключи шифрования были отправлены в Китай. Это удивило как минимум двух руководителей Apple, которые работали над начальными переговорами и заявили, что этот шаг может поставить под угрозу данные клиентов. Непонятно, что привело к изменению. Документы, рассмотренные The Times, не показывают, что китайское правительство получило доступ к данным. Они лишь указывают на то, что Apple пошла на компромиссы, которые облегчили правительству эту задачу. Необычная аранжировка Эксперты по безопасности говорят, что с ключами в Китае у правительства есть два пути к данным: потребовать — или забрать, не спрашивая. Китайское правительство регулярно запрашивает данные у китайских компаний, часто для расследований правоохранительных органов. Китайское законодательство требует от компаний соблюдения. Закон США уже давно запрещает американским компаниям передавать данные китайским правоохранительным органам. Но Apple и правительство Китая предприняли необычные шаги, чтобы обойти американские законы. В Китае Apple передала юридическое право собственности на данные своих клиентов Guizhou-Cloud Big Data, или GCBD, компании, принадлежащей правительству провинции Гуйчжоу, столицей которой является Гуйян. Apple недавно потребовала от своих китайских клиентов принять новые условия использования iCloud, в которых GCBD указывается в качестве поставщика услуг, а Apple — в качестве „дополнительной стороны“. Apple сообщила клиентам, что это изменение должно " улучшить услуги iCloud в материковом Китае и соответствовать китайским нормам». « Условия включают новое положение, которого нет в других странах: «Apple и GCBD будут иметь доступ ко всем данным, которые вы храните в этом сервисе», и могут обмениваться этими данными «друг с другом в соответствии с действующим законодательством». По словам Apple, китайские власти запрашивают данные клиентов Apple у GCBD, а не у Apple. Apple считает, что это дает ей юридическую защиту от американского законодательства, по словам человека, который помогал в создании соглашения. GCBD отказался отвечать на вопросы о своем партнерстве с Apple. Согласно статистике, опубликованной компанией, за три года до вступления в силу китайского закона о кибербезопасности Apple ни разу не предоставила китайским властям содержимое учетной записи iCloud пользователя и оспорила 42 запроса правительства Китая на предоставление таких данных. Apple заявила, что оспорила эти запросы, поскольку они были незаконными в соответствии с законодательством США. За три года после вступления в силу закона Apple заявила, что предоставила правительству содержимое нераскрытого количества учетных записей iCloud в девяти случаях и оспорила всего три правительственных запроса. Apple по-прежнему предоставляет гораздо больше данных правоохранительным органам США. За тот же период, с 2013 по июнь 2020 года, Apple заявила, что передала содержимое учетных записей iCloud властям США в 10 781 отдельном случае. Китайские официальные лица заявляют, что их закон о кибербезопасности направлен на защиту данных жителей Китая от иностранных правительств. Люди, близкие к Apple, предположили, что китайские власти часто не нуждаются в данных Apple и поэтому требуют их реже, потому что они уже наблюдают за своими гражданами множеством других способов. Но данные iCloud в Китае уязвимы для китайского правительства, потому что Apple пошла на ряд компромиссов, чтобы удовлетворить требования властей, согласно десяткам страниц внутренних документов Apple о планируемом дизайне и безопасности китайской системы iCloud, которые были проанализированы. для The Times инженером Apple и четырьмя независимыми исследователями в области безопасности. Документы показывают, что сотрудники GCBD будут иметь физический контроль над серверами, в то время как сотрудники Apple будут в основном контролировать работу из-за пределов страны. Эксперты по безопасности заявили, что эта договоренность сама по себе представляет угрозу, которую не может решить ни один инженер. «Китайская разведка имеет физический контроль над вашим оборудованием — это, по сути, уровень угрозы, которого вы не можете допустить», — сказал Мэтью Д. Грин, профессор криптографии в Университете Джонса Хопкинса. Apple заявила, что разработала систему безопасности iCloud «таким образом, что только Apple может контролировать ключи шифрования». Документы также показывают, что Apple использует другую технологию шифрования в Китае, чем где-либо в мире, что противоречит тому, что г-н Кук предложил в интервью 2018 года. Цифровые ключи, которые могут дешифровать данные iCloud, обычно хранятся на специализированных устройствах, называемых аппаратными модулями безопасности, которые производятся французской технологической компанией Thales. Но, по словам двух сотрудников, Китай не одобрил бы использование устройств Thales. Поэтому Apple создала новые устройства для хранения ключей в Китае. В документах от начала 2020 года указывалось, что Apple планировала основывать новые устройства на более старой версии iOS, программного обеспечения, лежащего в основе iPhone, которое является одной из наиболее целевых систем для хакеров. Apple также планировала использовать дешевое оборудование, изначально разработанное для Apple TV. Это встревожило исследователей безопасности. Но Apple заявила, что документы содержат устаревшую информацию и что ее китайские центры обработки данных «оснащены нашими самыми последними и самыми сложными средствами защиты», которые в конечном итоге будут использоваться в других странах. Китайское правительство должно одобрить любую технологию шифрования, которую Apple использует в Китае, по словам двух нынешних сотрудников Apple. «Китайцы — серийные взломщики iPhone», — сказал Росс Дж. Андерсон, исследователь кибербезопасности Кембриджского университета, который просмотрел документы. «Я убежден, что у них будет возможность взломать серверы». Согласно документам, Apple попыталась изолировать китайские серверы от остальной части своей сети iCloud. Китайская сеть будет «создаваться, управляться и контролироваться отдельно от всех других сетей, без возможности перехода к другим сетям за пределами страны». Два инженера Apple заявили, что эта мера заключалась в том, чтобы предотвратить распространение нарушений безопасности в Китае на остальные центры обработки данных Apple. Apple заявила, что изолировала китайские центры обработки данных, потому что они, по сути, принадлежат правительству Китая, и Apple держит все третьи стороны отключенными от своей внутренней сети. В Купертино, штат Калифорния, инженеры Apple спешили закончить дизайн нового китайского iCloud. На презентации для некоторых инженеров в прошлом году, согласно слайдам, просмотренным The Times, менеджеры дали понять, что ставки высоки. «Чтобы это сделать, будет огромное давление. Мы согласовали этот график три года назад «, — говорится на одном из слайдов. «Важные люди рискуют своей репутацией. iCloud нужны влиятельные друзья в Китае». Документы показали, что крайний срок для Apple начать хранить данные в новых китайских дата-центрах — июнь 2021 года. 'Процесс сокрытия Китая' В начале 2018 года Гуо Вэнгуи, китайский миллиардер в изгнании, проводил большую часть своего времени на Манхэттене, пытаясь транслировать свои заявления о коррупции внутри Коммунистической партии. Его последней попыткой было приложение для iPhone в Китае, которое соответствовало этим требованиям. Еще до того, как его приложение стало доступно на iPhone, китайское правительство пыталось заблокировать его. Вскоре после того, как г-н Го подал заявку в App Store, Администрация киберпространства Китая, государственный регулятор Интернета, сообщила Apple, что хочет отклонить приложение. Непонятно, откуда официальные лица узнали об этом. Эти события и цепная реакция, которую они инициировали внутри Apple, были изложены в судебных документах на прошлой неделе по делу о неправомерном прекращении деятельности против компании. Документы и интервью проливают свет на бюрократию внутри Apple, предназначенную для цензуры и блокировки приложений, часто проактивно, чтобы успокоить китайское правительство. 4 февраля 2018 г., вскоре после того, как китайские власти потребовали отклонить приложение г-на Го, менеджер Apple отправил коллеге письмо по электронной почте с вопросом: входит ли г-н Го в «список уязвимых мест Китая» вместе с такими людьми, как Фалунь. Гонг — китайское духовное движение — и Далай-лама? Коллега ответил, что г-н Го, вероятно, должен быть в списке, учитывая, что он распространял неподдающиеся проверке клеветнические истории о китайских чиновниках. Она предложила передать этот вопрос «исполнительному наблюдательному совету» Apple, группе руководителей, которые решают самые сложные вопросы в App Store, включая высокопоставленных заместителей г-на Кука. Две недели спустя правление заявило, что г-н Го находится в черном списке Apple в Китае. Согласно документам, сотрудники Apple добавили его имя на внутреннюю «китайскую вики-страницу по удалению приложений из магазина приложений», а также добавили программу, которая автоматически помечала бы все приложения, в которых он упоминался. Шесть месяцев спустя г-н Го снова представил свое приложение с изменениями, не связанными с программным обеспечением Apple. Приложение было назначено Триу Фаму, обозревателю приложений из Купертино. Он не нашел ничего, что нарушало бы правила Apple. 2 августа он его одобрил. Три недели спустя Тристан Космынка, руководитель отдела обзора приложений Apple, в 2:32 отправил электронное письмо нескольким менеджерам. Тема письма была «Горячо: Го». Китайское правительство обнаружило новое приложение г-на Го, и г-н Космынка хотел узнать, как оно было опубликовано. «Это приложение и любое приложение Guo Wengui не могут быть в китайском магазине», — написал он, согласно электронным письмам, поданным в суд. «Можем ли мы установить необходимые элементы, чтобы предотвратить это как можно скорее». Apple вытащила приложение и начала расследование. В итоговом отчете говорится, что приложение было опубликовано, потому что, согласно судебным документам, «не был соблюден процесс сокрытия в Китае». В нем говорилось, что г-н Фам, рецензент приложения, должен был отправить приложение специалистам Apple по китайскому языку, которые были обучены тому, какие темы блокировать в китайском App Store, включая г-на Го. Когда менеджеры Apple допросили г-на Фама, он сказал им, что приложение не нарушает никаких правил. Менеджеры ответили, что приложение подвергло критике правительство Китая, сказал г-н Фам в судебных документах, и что этого достаточно для отказа. Шесть месяцев спустя Apple уволила г-на Фама. В ответ он подал в суд на компанию, обвинив ее в том, что она подтолкнула его к умиротворению китайского правительства. Apple заявила, что удалила приложение г-на Го в Китае, поскольку определила, что оно там незаконно. Apple заявила, что уволила г-на Фама из-за плохой работы. Средства массовой информации г-на Го известны своей историей распространения дезинформации. Точная природа приложений в деле 2018 года была неясна, хотя в судебных документах говорилось, что в них обсуждалась коррупция Коммунистической партии Китая. Филип Шумейкер, который управлял Apple App Store с 2009 по 2016 год, сказал в интервью, что юристы Apple в Китае предоставили его команде список тем, которые не могут отображаться в приложениях в стране, включая площадь Тяньаньмэнь и независимость Тибета и Тайваня. Он сказал, что политика Apple была прозаичной: если юристы считали, что какая-то тема запрещена в Китае, Apple удаляла ее там. На китайских iPhone Apple запрещает приложения о Далай-ламе, одновременно размещая приложения из китайской военизированной группировки, обвиняемой в задержании и жестоком обращении с уйгурами, группой этнического меньшинства в Китае. Компания также помогла Китаю распространить свое мнение о мире. Китайские iPhone подвергают цензуре эмодзи тайваньского флага, а их карты предполагают, что Тайвань является частью Китая. По словам Патрика Уордла, бывшего хакера из Агентства национальной безопасности, какое-то время простой ввод слова «Тайвань» мог привести к сбою iPhone. Иногда, по словам Шумейкера, его просыпали посреди ночи с требованиями правительства Китая удалить приложение. Если в приложении упоминаются запрещенные темы, он удалит их, но он отправит более сложные дела руководству высшего звена, в том числе г-ну Кью и г-ну Шиллеру. В 2012 году Apple сопротивлялась приказу правительства Китая удалить приложения The Times. Но пять лет спустя, в конце концов, это произошло. Г-н Кук одобрил решение, по словам двух людей, знающих об этом, которые говорили на условиях анонимности. Apple недавно начала раскрывать, как часто правительства требуют удаления приложений. По последним имеющимся данным, за два года, закончившихся июнь 2020 года, Apple заявила, что утвердила 91% запросов правительства Китая на удаление приложений, удалив 1217 приложений. Во всех остальных странах, вместе взятых за этот период, Apple одобрила 40% запросов, удалив 253 приложения. Apple заявила, что большинство приложений, которые она удалила для правительства Китая, были связаны с азартными играми или порнографией или работали без государственной лицензии, например, ссудные услуги и приложения для прямой трансляции. Тем не менее, анализ данных о китайских приложениях, проведенный Times, показывает, что эти раскрытия представляют собой небольшую часть приложений, которые Apple заблокировала в Китае. С 2017 года примерно 55000 активных приложений исчезли из магазина приложений Apple в Китае, согласно анализу данных, проведенному в Times компанией Sensor Tower, занимающейся данными о приложениях. Большинство этих приложений остались доступными в других странах. Более 35 000 из этих приложений были играми, которые в Китае должны получить одобрение регулирующих органов. Остальные 20 000 относятся к широкому кругу категорий. Приложения, которые отображали пробежки пользователей, редактировали селфи или обучали сексуальным позициям, были удалены. Так же были приложения, которые позволяли пользователям обмениваться сообщениями, документами и просматривать веб-сайты, заблокированные китайским правительством. Также исчезли более 600 новостных приложений. Apple оспорила эти цифры, заявив, что некоторые разработчики удаляют свои собственные приложения из Китая. Apple заявила, что с 2017 года она закрыла 70 новостных приложений в ответ на требования правительства Китая. Расхождение между раскрытием информации Apple и анализом Times отчасти объясняется тем, что Apple удаляет приложения еще до того, как китайские интернет-цензоры даже пожалуются. Apple не раскрывает в своей статистике подобные разборки. Г-н Шумейкер сказал, что он и его команда рационализировали удаление приложений, представив их как просто соблюдение законов страны. По его словам, аналогичные шаги были предприняты в таких странах, как Саудовская Аравия и Россия. «В то же время мы не хотели, чтобы нас вытащили перед Сенатом, чтобы поговорить о том, почему мы цитируем» цензуру приложений в Китае «, — сказал он. «Нам пришлось идти по натянутому канату». Перевод статьи New York Times

Китай исчерпал эффект низкой базы Мониторинг мировой экономики Газета "Коммерсантъ" №83 от 19.05.2021, стр. 2 Деловая активность в Китае снизилась до уровня, который наблюдался до пандемии,— об этом свидетельствуют показатели промышленного выпуска и розничных продаж. По данным Нацбюро статистики страны, рост промпроизводства в апреле замедлился до 9,8% в годовом выражении (14,1% месяцем ранее, месяц к месяцу темпы прироста также сократились — с 0,6% до 0,5%). Капвложения в апреле выросли на 10,9% (19,4% год к году в марте), но месяц к месяцу их рост ускорился с 1,5% до 2,2%. Прирост розничных продаж замедлился с 34,1% до 17,7%, причем помесячная статистика показала также резкое сокращение темпов прироста — с 0,9% до 0,3% (в среднем в 2019 году — 0,7%). Рост цен между тем продолжил ускоряться — в апреле цены производителей выросли в среднем на 6,8% против 4,4% в марте, розничные — на 0,9% против 0,4% в марте (в годовом выражении). Напомним, основной спад в китайской экономике на фоне пандемии пришелся на первый квартал прошлого года — ВВП страны сократился тогда на 6,8%. Уже во втором квартале прирост оказался положительным (3,2%), в четвертом квартале он ускорился до 6,5%, в целом же по году китайская экономика выросла на 2,3%, тогда как большинство крупных экономик зафиксировали падение. В первом квартале этого года из-за эффекта низкой базы рост, напротив, составил рекордные 18,3%. Но уже во втором квартале этот эффект будет нивелирован, полагают в Capital Economics, отмечая, что хотя потребление поддержит сокращение безработицы, текущий рост капвложений вряд ли останется прежним — поддержку ему в значительной степени оказывают госинвестиции, но объем стимулирующих мер будет сокращаться. Однако это не касается сектора технологий — здесь объем капвложений в апреле вырос на 30,8% год к году, тогда как объем выпуска полупроводников увеличился на 29,7% — нехватку чипов острее всего ощутили в автопроме (минус 3,5% в апреле год к году). Накануне китайские власти также продлили период отмены пошлин на импорт 79 категорий товаров из США, что пролонгирует действие торгового соглашения двух стран, однако в прошлом году Китай так и не нарастил покупки американской продукции в соответствии с планом, более того, торговый профицит страны в апреле вновь увеличился, составив $42,9 млрд против $13,8 млрд в марте. Татьяна Едовина

Русская в Китае. Бывшая хабаровчанка – о том, как жить в Поднебесной 18.05.2021 Арина Проскурина Дарья Павлышена / личный архив Сон на двухъярусной кровати прямо на работе, отсутствие отопления и горечей воды, аренда велосипедов и подгузники через интернет – таковы будни среднего класса в соседнем Китае. «Но обращать на них внимание приезжий начнет только после того, как привыкнет к постоянному шуму: население страны общается между собой исключительно на повышенных тонах», – отмечает Дарья Павлышена. Она с небольшими перерывами живет и работает в Китае 12 лет. Жизнь в телефоне Арина Проскурина, «АиФ-Дальинформ»: Дарья, когда вы решили, что будете жить в Китае? Дарья Павлышена: Впервые я приехала сюда в 2008 году по работе и решила остаться. Поездила по стране, жила и в Пекине, и в Санье. Но до 2018 года я обычно находилась здесь не постоянно: раз в несколько лет уезжала в Россию, потом возвращалась. Последние три года живем здесь, снимаем квартиру в городе Хайкоу на южном острове Хайнань, всей семьей – я, муж и сын, ему почти 3 года. Муж русский, поженились в Хабаровске. Сложностей с поиском работы здесь у меня не было: в Хабаровске я окончила институт по специальности «переводчик английского и китайского языков». Пока жила в России, занималась внутренним туризмом – приемом иностранных граждан, отправкой россиян за рубеж. А в Китае занимаюсь приемом наших соотечественников. В целом на китайском рынке труда сейчас востребованы профессии, связанные с международной торговлей, айтишные специалисты, профессиональные актеры, певцы, танцовщицы. Необходимо владеть иностранными языками. Китайцы больше не берут на работу любого иностранца, просто за то, что он иностранец. А когда-то это было очень даже престижно. – Легко было адаптироваться после переезда? – Как оказалось, одно дело ездить в Китай по работе, возить туристические группы, и совсем другое – выбрать эту страну в качестве места постоянного проживания. Я столкнулась с языковой проблемой. Языковой барьер был настолько большой, что я понимала, о чем говорят китайцы, но сама говорила с трудом. Мне потребовалось четыре месяца для того, чтобы разговориться. А мой ребенок, живущий в Китае с 4 месяцев, уже хорошо понимает китайский. Говорит, правда, еще не очень – может по-русски ответить на вопрос, заданный по-китайски. Дома мы общаемся с ним по-русски, а во-дворе он осваивает со сверстниками китайский. – А что впечатлило после того, как освоились? – Приложение WeChat, к которому привязана жизнь каждого китайца. Это изначально был обычный мессенджер, как например, WhatsApp. Но сейчас из WeChat выросло приложение, охватывающее все стороны жизни, через которое ты можешь пользоваться всеми услугами, производить покупки, заказывать такси, платить за ЖКХ, записываться в больницу и так далее. Я не видела ни одного китайца, у которого не установлена эта программа. Даже те, кто приезжает на заработки из глубинки, пользуются этим приложением. При этом большинство привычных вам сайтов и соцсетей в Китае просто-напросто заблокированы. Электронный сервис посылок и покупок очень развит: через телефон покупают продукты, одежду, подгузники ребенку. Покупаешь в WeChat, оплачиваешь электронным способом и тебе отправляют товар. Посылку можно отслеживать, все происходит достаточно быстро. С помощью телефона обычно оплачиваются практически все покупки. Сейчас в ходу бумажных денег практически нет – в магазинах ими расплачивается, по ощущениям, не более 20%. Все остальные – телефоном. Банковские карты также редко используются. Как-то у меня сломался телефон, и я пыталась расплатиться в магазине картой, но не получилось: все платят через телефон или с помощью специальных терминалов, а терминалы для приема карт есть даже не везде. Дарья Павлышена Фото: личный архив/ Дарья Павлышена Обеденный культ – Слышала, что в Китае особенное отношение к еде. Это так? – Да. В целом Азии принято кушать не дома, а в кафе. У них очень строго регламентирован прием пищи, обед начинается в 12, ужин – в 18 часов. Китайцев с детства приучают к правилам приема пищи в установленное время, и если житель Поднебесной вовремя не начнет обедать или ужинать, то он будет сильно нервничать. Примерно с 11.40 до 13 часов начинают ездить доставщики еды. Доставка еды стоит очень дешево, переводя на русские деньги – 30-40 рублей. Этот сервис очень развит. Мы обычно готовим дома, покупаем свежие овощи. Едим китайскую еду, когда, например, куда-нибудь едем, но каждый день питаться китайской пищей мы не готовы. – Как в Китае с транспортом? – Ездят на велосипедах. Есть услуга аренды, которой можно воспользоваться практически везде. Велосипед стоит в пересчете 16 рублей за 30 минут, и пользуются ими все, в том числе в поездках на работу. Бывает, видишь красивую ухоженную женщину на шпильках на велосипеде, или мужчину в деловом костюме. Также на них удобно ездить за продуктами. Заказ такси стоит относительно недорого. Первые 5 км стоят 10 юаней (примерно 110 рублей), а потом начинается отсчет по километрам. В городе, где мы живем, Хайкоу – центре провинции Хайнань, автобус стоит один юань (11,5 рублей), и ты через весь город можешь проехать за один юань. Расплачиваться за проезд в автобусе можно через приложение WeChat или банковской картой. Пенсионеры пользуются специальной картой для оплаты общественного транспорта. – А как с парковками обстоят дела? – Бесплатных очень мало. Можно на свой страх и риск оставлять автомобиль на обочине, но эвакуаторы их увозят исправно. Торговые центры, универы, офисные парковки – за все нужно платить. Во дворе у дома тоже парковка платная: в месяц 100 юаней (около 1140 рублей), 200 юаней – за подземный гараж. У нас во дворе нет парковки, только подземный гараж. Гости платят по часам. Дворы оборудованы специальными зарядками для электротранспорта, бензиновые байки уже запрещено использовать. Зарядка стоит юань за 4 часа. Электротранспорта на Хайнане много, даже городские автобусы процентов на 90 заряжаются от электричества, не говоря уже о том, что все «модные» китайцы пересели на электрокары. Дорожный налог в нашей провинции отдельно не платят, он уже входит в стоимость бензина. Фото: личный архив/ Дарья Павлышена Без воды и отопления – Как на Хайнане с коммунальными услугами? – Кроме арендной платы за жилье, ежемесячно оплачивается коммунальный сбор, в который входит обслуживание закрытой территории: уход за садом, благоустройство, освещение, охрана, вывоз мусора, травля грызунов и опрыскивание от комаров, зарплата сотрудников, бассейн, детские и спортивные площадки. Все это обходится в сумму от 2 до 4 юаней за каждый квадратный метр вашего жилья. В провинции, где мы живем, введена обязательная сортировка мусора, возле каждого дома стоят четыре разных контейнера для сбора разного типа. Также у нас запрещено использование пластика в общепите. Упаковка, стаканчики, трубочки, приборы – все должно быть из перерабатываемого материала. Вода подается только холодная, так как в нашей провинции в принципе отсутствует центральное отопление. Поэтому во всех квартирах электро- или газовые нагреватели. Вода стоит 4 юаня за тонну. Электричество в среднем 0,6 юаня за кВт. – Существует ли служебное жилье? – Интересная вещь, что многие работодатели обеспечивают питанием и проживанием своих сотрудников. Чаще всего, работодатель предоставляет общежитие по гендерному признаку, а питание либо организовывает на работе, либо выплачивает денежную компенсацию от 50 до 100 долларов в месяц. Однажды я работала в компании, где девочкам снимали хорошую отдельную квартиру с раздельными санузлами, а для парней организовали общежитие прямо в офисе, поставив в отдельном помещении четыре двухъярусные кровати. А еще у нас на юге есть сиеста – обед с 12 до 15 часов. Как правило, это время китайцы используют для сна, кто-то идет спать домой, а у кого нет такой возможности, тот спит за рабочим столом. Фото: личный архив/ Дарья Павлышена Шум и дружелюбие – Расскажите про китайский менталитет? – Думаю, что неподготовленного человека раздражать в Китае будет много чего. Ты занимаешь очередь в супермаркете на взвешивание овощей, и в ней тебя пытается обогнать большое количество людей, могут толкнуть. Сложно привыкнуть к тому, насколько громко они себя ведут: могут на полную громкость смотреть фильм в телефоне в автобусе, громко говорят, хлопают в ладоши. Есть и много положительных качеств. Китайцы очень приветливые и открытые. Часто стараются помочь, много занимаются спортом и вообще заботятся о здоровье. Мне очень нравится, как китайцы воспитывают своих детей, они много занимаются с ними, учат, стараются привить полезные и правильные качества и привычки. – Много ли на Хайнане русских? – С появлением коронавируса очень многие русские уехали. Думаю, что около 60%. Уезжали, когда еще не были закрыты границы России, можно сказать, бежали из Китая. Сейчас общаемся с соотечественниками в русских сообществах в социальных сетях. Есть городские чаты, кружки по интересам, группы спортсменов, работников шоу-бизнеса. В нашем городском чате сейчас около 500 человек. Наша семья в этом городе живет всего пять месяцев, мы еще не особо обзавелись русскими друзьями тут, на месте. Но особых различий между нашими китайскими друзьями и русскими я не вижу. – Чего вам больше всего не хватает из российской действительности? – Скучаем по привычным продуктам. Не хватает русской медицины, иногда хочется пообщаться с русским врачом, но, к сожалению, здесь такого нет. – Вернуться не планируете? – Сейчас добраться до России очень проблематично, так как закрыты границы. Раз в неделю летают самолеты из Шанхая в Москву, и билеты на них стоят очень дорого. Для того, чтобы нашей семье сейчас добраться до Хабаровска, пришлось бы потратить тысяч 500 рублей. Когда ситуация наладится и откроют границы, мы обязательно будем рассматривать возможность вернуться в Россию. статью прочитали: 20 человек Комментарии