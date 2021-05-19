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17.05.2021

Ракеты Patriot, отмечают эксперты, могли бы переломить ситуацию, снизив до критически малой вероятность воздушной операции со стороны РФ

Украинская сторона передала Соединенным Штатам список самых экстренных потребностей украинской армии, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью программе DW Conflict Zone. «Некоторые позиции из этого списка выполнить легче, другие труднее. Мы не рассчитываем получить все и сразу, но мы добиваемся прогресса по тем позициям, которые можно получить на данный момент, - сказал глава МИД. Он также заверил, что Украина все же получит определенное количество позиций из этого списка. - Это вопрос кооперации, технических деталей, и я не сомневаюсь, что мы все это получим», - отметил господин Кулеба.

Но что конкретно имеется в виду? Что это за списки «самых экстренных потребностей»? Отметим, что недавно госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Пентагон рассмотрит любой запрос Украины на военную помощь: «Сейчас мы думаем над тем, какая дополнительная помощь - кроме тоӥ, очень значноӥ помощи, которую мы уже предоставили, в частности оснащение, - была бы полезна для Украины именно сейчас. Этот вопрос на стадиӥ активного рассмотрения».

Итак, какой поддержки от Соединенных Штатов ожидает (может рассчитывать) украинская армия?

Капитан I ранга в запасе, руководитель военных программ Центра глобалистики «Стратегия ХХI» Павел Лакийчук в комментарии Укринформу отметил, что в своем осторожном заявлении госсекретарь США действовал в полном соответствии со своими полномочиями: ни Белый дом, ни Госдеп непосредственно не занимаются военно-технической помощью и торговлей оружием. В США сформирована достаточно сложная, но функциональная система принятия решений по этим вопросам. И роль президентской администрации в ней чисто политическая. «Грубо говоря, он (президент США) или дает «зеленый свет», или выступает тормозом для военно-технических инициатив с тем или иным государством (достаточно вспомнить позицию Барака Обамы о предоставлении Украине летального оружия на начальном этапе российско-украинской войны). Инициатор и прямой переговорщик в данных вопросах - Пентагон. Ключевые органы - Конгресс и Сенат, которые в конечном итоге принимают бюджетные решения. То есть процедура довольно длительная», - обращает внимание г-н Лакийчук.

По его словам, в этом году мы можем, главным образом, рассчитывать на поставки вооружений Украиной в рамках уже действующих договоренностей. В первую очередь это «Инициатива помощи Украине в вопросах безопасности» (Ukraine Security Assistance Initiative - USAI). «В январе Конгресс США принял оборонный бюджет, в который включена программа USAI в размере 250 млн долларов. Из них 75 млн долларов будут направлены на передачу летального вооружения, а 175 млн долларов пойдут на оснащение, нелетальное оружие, обучение личного состава и т.д.», - говорит военный эксперт.

В первую очередь, это патрульные катера Mark VI (на два первых Министерство обороны США уже заключило контракт с SAFE Boats International), а также, уже традиционно хорошо зарекомендовавшие в ходе войны на Востоке станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, AN/TPQ- 48 (или TPQ-49) и средства артиллерийской разведки, средства радиосвязи L3Harris. «Разговоры идут также о возможной передаче систем автоматизированного управления войсками (это очень важный момент), а также медицинского оборудования, транспортных средств поля боя, специального стрелкового вооружения и боеприпасов к нему», - перечисляет Лакийчук.

Павло Лакійчук

Но это не все. Конечно, мы как всегда хотим «сразу всего и побольше, и, желательно, бесплатно». Но американцы, отмечает эксперт, умеют считать деньги и соотносить их с нашими реальными потребностями. «Переговоры, часто сложные, ведутся на уровне военно-дипломатических представительств двух государств. Ответственный в том числе за сотрудничество с Украиной, отдел военного сотрудничества (Office of Defense Cooperation - ODC) Европейского командования ВС США (EUCOM) сотрудничает с Министерством обороны Украины и Вооруженных Сил Украины по ряду программ - это Программа продажи вооружения и военной техники вооруженным силам иностранных государств / Программа финансовой помощи вооруженным силам иностранных государств (FMS/FMF), которая осуществляется главным образом с целью приобретения в США или предоставления со стороны США военной техники и обеспечения мероприятий подготовки; Международная программа военного образования и подготовки (IMET), предоставляющая образовательные возможности в США для украинских военнослужащих; Двусторонняя программа «Mil-Mil» ( «военные-военным»), в рамках которой проходят ежегодные военные учения и ознакомительные мероприятия», - рассказывает Павел Лакийчук.

Например, что касается тех же вышеупомянутых катеров Mk VI, то, продолжает он, заказать их строительство на американских верфях - только полдела. ВС США берут на себя установку на них вооружения (какого именно - переговоры еще продолжаются), подготовку экипажей, доставку судов в Украине, оплату логистических услуг (украинской таможни, например - нонсенс, но так есть) и др. Из-за этого заложена по программе Foreign Military Sales окончательная стоимость переданных Украине катеров будет для Пентагона значительно выше, чем 19,96 млн долларов на их постройку.

«По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, с 2015 до 2020 года США предоставили Украине военную помощь на сумму 2 млрд долларов. «Это и "Джавелин", это и много других вещей», - отметил он. Но на самом деле общий объем военной помощи США Украине значительно шире, чем чисто военно-техническая помощь оружием и оборудованием, и не всегда он измеряется в конкретных суммах», - указывает господин Лакийчук. И добавляет, что ВС США совершают регулярные полеты разведывательной и базовой патрульной авиации в акватории Черного и Азовского морей у временно оккупированного Крыма и части Донбасса и оперативно обмениваются полученной информацией с ВС Украины. «Их боевые корабли совершают заходы в украинские порты, тем самым гарантируя безопасность судоходства, проводятся международные учения для обмена опытом и интеграции украинской армии в объединенную систему управления силами НАТО и еще много чего, что способствует повышению наших оборонных возможностей, готовности дать отпор агрессору», - отмечает руководитель военных программ Центра глобалистики «Стратегия ХХI».

Михаил Самусь

Дополнил предыдущего спикера заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь. Кроме уже упомянутых противотанковых Javelin, контрбатарейных радаров, которые в позиционной войне являются мегаполезной системой, позволяющей быстро выявлять позиции противника, которые наносят артиллерийский удар, а также патрульных катеров Mark VI, военный эксперт рассчитывает на помощь Соединенных Штатов еще в развитии флотской инфраструктуры на украинском побережье Черного и Азовского морей.

Еще одно важное направление, который выделил эксперт - это воздушные силы. «На сегодня украинской армии нужно как минимум 48 самолетов - истребителей следующего поколения, а также ударные и многофункциональные вертолеты», - отметил Самусь.

Наконец, он акцентирует внимание на потребностях ВСУ в усилении противоракетной обороны. В наследство от Советского Союза Украина получила зенитно-ракетные комплексы - ЗРК средней дальности Бук-М1, а также несколько модификаций системы С-300. Теоретически, эти ЗРК, а также системы ПВО имеют возможности сбивать баллистические цели и крылатые ракеты, но... «Надо учитывать, что это системы времен холодной войны. То есть, они изготовлены в Советском Союзе и, конечно, они заточены на те цели, которые существовали в то время - 50 лет назад. Сейчас, конечно, техника идет вперед, и я не уверен, что те системы, которые у нас есть, могут эффективно отразить массированную ракетную атаку со стороны РФ», - говорит эксперт ЦИАКР.

В этом контексте Михаил Самусь рассчитывает на поставку Украине ЗРК «Патриот» (Patriot). «Это высокотехнологичное оружие могла бы вообще переломить ситуацию. Если рядом с существующей ПВО у нас была бы еще и такая сильная ПРО, то, поверьте, этого было бы достаточно, чтобы россияне сперва несколько раз подумали над тем, а стоит ли начинать широкомасштабное наступление на Украину. Мы могли бы гарантировать себе снижение до критически малого вероятность воздушной операции со стороны РФ. Уверен, что в том списке, который Украина передала США нашлось место для «патриотов», - отметил военный эксперт.

Впрочем, он осознает, что процедура их получения сложна не только технологически, но и политически. «Все зависит от конкретных решений «там». Ведь поставки ЗРК «Патриот» означает, по сути, что Соединенные Штаты фактически официально признают Украину своим союзником. Готова ли администрация Байдена к такому - не знаю. Сейчас американский президент пытается снизить градус напряжения в отношениях с Россией, деэскалировать обстановку в Европе и, вообще, перевести общение с Путиным в другое русло, не такое агрессивное. Если представить, что США сейчас поставят нам «Патриоты», то, думаю, это наоборот повысит градус», - подытожил Михаил Самусь.

Мирослав Лискович. Киев

Май, 18 Дарина Сиволодська |

Флагман Госпогранслужбы Георгий Куропятников от Одесского побережья вышел в Черное море. Почти в то же время от противоположного берега, из грузинского Батуми отшвартовывается другой корабль – катер береговой охраны США Хэмилтон.

Украинский и американский корабли должны встретиться в точке рандеву. Она расположена в нейтральных водах Черного моря.

Украинский корабль недавно был модернизирован – установлена новейшая система радиолокационного слежения. Это корабль, который Украине удалось вовремя вывести из оккупированного Крыма в 2014 году. Среди его экипажа есть те, кому пришлось тогда покинуть полуостров.

Несмотря на внешнее спокойствие, команда максимально сосредоточена: понимают, что в любой момент может быть провокация российской ФСБ.

Главный объект противостояния – это буровые вышки Голицинского газового месторождения. Оккупанты захватили их еще в 2014 году. Теперь используют, помимо добычи газа, также для установки радиолокационных систем.

Это было самое перспективное украинское месторождение. Теперь Москва ворует отсюда 2 млрд м³ газа ежегодно. Ставки для Кремля высокие, поэтому украинских пограничников может ждать что угодно.





Украинский командир проложил курс между вышками Одесского газового месторождения, чтобы россияне не пытались препятствовать. Но уже ночью на горизонте появляется судно, которое спешит со стороны оккупированного Крыма. Его пеленгуют радары.

Корабль ФСБ распознали по визуальным характеристикам.

Он не просто дежурил рядом с украинским кораблем. Сторожевик ФСБ начинает опасные маневры. Несмотря на то, что на море – четырехбалльный шторм. Он без предупреждения идет на сближение.

Но украинскому кораблю удалось обыграть россиян: быстро развернувшись, наш корабль зашел к русским, как говорят моряки, прямо в корму.

Поняв это, оккупанты выходят на связь с требованиями покинуть экономическую зону Российской Федерации. Странная логика – украинскую зону они называют русской. Украинцы остаются ждать в точке рандеву американцев, а россияне зону наших учений покидать отказываются.

К утру на горизонте появляется американский Хэмилтон.

Это один из самых современных кораблей береговой охраны США. Его постоянное место базирования – в итальянском Неаполе. Когда русские замечают американский корабль, они пытаются его остановить.

Это все потому, что Хэмилтон оснащен легким вооружением. А на его борту есть еще и вертолет, и самое главное – самая современная радиолокационная аппаратура. Это своеобразные глаза, которые позволяют видеть почти все, что планируют русские.

Оккупанты понимают, что на экипаж корабля США повлиять не в силах – и снова переключаются на украинцев.

Этот российский корабль с бортовым номером 351 был определен как Безупречный. Именно он пытался срезать наш курс в ночь перед первым днем учений и до сих пор сопровождает украинско-американскую группу.

В радиоэфире звучат прямые угрозы:

— Вы приближаетесь к опасной зоне! Российская Федерация не будет нести ответственности, если ваш корабль будет поврежден! В этой зоне проходят учения с использованием артиллерии и ракетного оружия.

Ни украинцы, ни американцы на это не ведутся. И продолжают совместные учения. Они проводят тренировочное слаживание. Условия фактически приближены к боевым.

К учениям кораблей Госпогранслужбы и береговой охраны США присоединяются и украинские военно-морские силы. Это катер Айленд, который Вашингтон передал Киеву три года назад.

Корабли отрабатывают тактические маневрирования. Моряки – взаимодействие в небе и на море, применяя американский вертолет. Следующий этап – корабли защищаются от условной воздушной атаки, которую имитирует уже украинский вертолет!

Под конец учений из воды достают манекен – якобы это пострадал человек. Его поднимают на борт украинского военного катера. Уже после захода в порт Одессы участники подводят итоги учений, которые россиянам сорвать не удалось.

Опасность эскалации в Черном море остается. В прошлом месяце Россия стянула в оккупированный Крым корабли сразу трех флотов –Каспийского, Балтийского и Северного.

При этом для украинцев остается только узкий коридор захода в порты одесского региона. Россияне сознательно затрудняют торговлю с Украиной. Этот коридор пролегает между захваченными газовыми платформами и островом Змеиный. Постоянно существует риск его блокировки со стороны оккупантов.

На этой неделе корабль Хэмилтон отправился дальше по Черному морю – у американцев запланированы еще и учения с Румынией.

Тем временем в черноморскую акваторию зашел еще и французский корвет Командир Биро. Поэтому НАТО демонстрирует России – альянс держит руку на пульсе ситуации в Черном море.

Украино-американские учения принесли много хлопот россиянам, которые пытаются показать себя хозяевами Черного моря, вопреки международному морскому праву.

ВСУ примут участие в учениях Defender Europe-21

Военные Вооруженных сил Украины примут участие в некоторых мероприятиях многонациональных учений США Defender Europe-21.

В частности украинские военные присоединятся к одному из главных мероприятий учений — Dynamic Front, которое будет проводиться на полигоне Графенвер в Германии и предусматривает отработку совместимости и способности работать как единая боевая артиллерийская сила.

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