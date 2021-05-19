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Бундесвер вынес «последнее предупреждение» российскому журналисту за правду о войне

18 мая 2021

«Последнее предупреждение!» российскому журналисту от бундесвера.

Российские пользователи «Ютуба» столкнулись с угрозами блокировки со стороны официальных лиц бундесвера за то, что провели историческую параллель между «миссией» германских солдат в Литве в 1941 и 2021 годах.

Вчерашняя новость EADaily о премьере фильма о «буднях немецких солдат, обороняющих восточный фланг НАТО в Литве» (в 90 км от границы с Россией), вызвала волну комментариев россиян на официальном аккаунте бундесвера на «Ютубе» (со стороны немецких зрителей отклики были, в основном, милитаристские и даже антироссийские, типа: «Не пропускайте русских!»). Вот лишь некоторые комментарии из России:

«Читаю комментарии немцев и думаю, что так уже было 80 лет назад. Вы так же захватили Прибалтику, топтали Украину, грозно рычали и топали ножками и думали, что вы там навсегда. А потом все дружно стали вопить, что были против Гитлера, при этом стояли в очередях за кашей, русской, ну или советской кашей. Тогда политики США на полном серьёзе и это не шутка, предлагали всех немцев кастрировать. Видать зря Сталин отказал им в этом удовольствии. Всё повторяется?»

«Вспомните 1941 год под Москвой, там тоже холодно было».

«Немцы — неблагодарные люди. Русские вернули вам ГДР без компенсации, а вы из благодарности отправляете свои танки к границам России. Видно, история ничему не учит».

«Путин предложил вам дружбу, но вы предпочитаете служить дяде Сэму пушечным мясом. Это ваш выбор».

«Немецкий солдат, сдавайся! Или ты книжек не читал, что было с такими, как ты, в 1945 году?»

Последний комментарий, написанный журналистом из Калининграда Андреем Выползовым, вызвал негодование со стороны официального представителя Ютуб-канала Bundeswehr Exclusive. Администратор канала написал нашему коллеге:

«Последнее предупреждение! Воздержитесь от комментариев, иначе мы вас заблокируем!»

Цензурные установки Bundeswehr Exclusive поддержали немецкие интернет-пользователи. Один из них написал, что «склонен опасаться, что неопытные третьи лица прочитают и поверят этому (историческим параллелям «миссии» германских солдат в 1941 и 2021 гг. — EADaily).

«Ясно, что я не могу убедить вышеупомянутого господина (Выползова). Но приятно, что здесь что-то модерируют», — похвалил цензора немецкий пользователь.

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