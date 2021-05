архив



опубликовано редакцией на Переводике 19.05.21 10:59

Ссылка на оригинал Кто же такой мистер Омбадыков?



Для меня не стало сюрпризом, что информация о "скелетах в шкафу" мистера Омбадыкова вызвала противоречивые эмоции среди истинно верующих, а вместе с тем породила массу вопросов, на некоторые из которых я сейчас постараюсь дать ответ.



Главный из них, как мне кажется, кроется во взаимоотношениях Омбадыкова со своими "вашингтонскими хозяевами" и личности индийца, тайно спонсирующего Эрдни Омадыкова ради продвижения интересов своей страны (в вопросе реинкарнации Далай-лама XIV).



Итак, главное, что произошло после публикации статьи - это паника среди американских "кукловодов" Омбадыкова, которые всерьез обеспокоились личной безопасностью своего протеже во время его нахождения в России. Эти опасения связаны с возможностью преследования Эрдни Омбадыкова, о чем были предупреждены официальные лица в посольстве США в Москве (то место, куда побежит прятаться мистер Омбадыков при первых признаках опасности). Причина всех страхов кроется в той самой фотографии Эрдни Омбадыкова с неким индийцем, встречи с которым Омбадыков проводил по просьбе и под контролем американских официальных лиц!







Давайте же разберемся, что же такого примечательного в том человеке с фотографии. Потратив несколько часов на поиски в Интернет и пролистав в Google десятки фото с различных мероприятий с участием официальных лиц Индии в Москве и в Вашингтоне, мне удалось обнаружить того самого "таинственного индийца", с которым сфотографирован Эрдни Омбадыков. Это Алок Радж (Alok Raj) - министр образования и общественных связей посольства Индии в Москве (Minister of Education & Community Welfare).









И теперь, чтобы окончательно развеять сомнения и последовавшие за моей первой статьей опровержения о связи мистера Омбадыкова с разведкой прошу всех обратить внимание на следующие обстоятельства.



Первое - все дипломаты являются личностями публичными, они ведут страницы в социальных сетях, появляются в прессе, отмечены на официальных сайтах своих министерств иностранных дел и посольств, в которых им когда-либо доводилось работать. Второе - профессиональные дипломаты - это специалисты в одной области, которые двигаются по карьерной лестнице от поездки к поездке (например, одну командировку дипломат работает секретарем по экономическим вопросам, а в следующую вырастает до министра по экономическим вопросам).



Однако Алок Радж - исключение из этих правил! Его не найти ни в одной из социальных сетей, нет практически никаких данных о нем до его приезда в Москву в 2018 году. А ведь он состоит в должности министра посольства - это заместитель посла. В Интернет есть лишь два эпизодических упоминания об Алоке Радже (оба относятся к осени 2014 года): одно - на странице Facebook посольства Индии в Вене (Австрия), другое - в протоколе заседания ООНовской конференции по борьбе с коррупцией (Conference of the States Parties to the United Nations Convention against Corruption (UNCAC)), где Алок Радж выступал в качестве эксперта.











Позвольте, но каким образом эксперт по коррупции из ООН за 4 года сумел превратиться в специалиста по студентам в Москве?



Ответ на этот вопрос находится в публикациях индийских изданий "Times of India" и "India Today" (статьи можно найти на их сайтах). Газеты пишут о конфликте, разразившимся в 2009 году между Министерством иностранных дел Индии (Ministry of External Affairs, MEA) и Управлением Исследований и Анализа (Research and Analysis wing, R&AW) - внешней разведкой Индии. Тогда по требованию австрийских властей из посольства Индии в Вене был выслан дипломат, который занимался махинациями с паспортами индийцев, желавших продлить свое пребывание в Европе. Рави Джоши (Ravi Joshi) (так звали изгнанного коррупционера) мог бы опозорить MEA на всю Европу, поэтому индийское министерство открыто заявило о том, что он являлся не их сотрудником, а разведчиком из R&AW. Со ссылкой на источники в MEA индийские газеты написали о том, что R&AW использует для прикрытия должности не только в посольстве в Вене, но и практикует это в других странах. Естественно, узнав столь интересные новости Австрия, потребовала от Индии запретить работу разведчиков R&AW в их стране под прикрытием дипломатов. Поэтому R&AW с 2009 года пришлось искать новые возможности для работы своих сотрудников в Австрии, например, в миссии при ООН в Вене.

















Вот и известный нам разведчик R&AW Алок Радж сначала незаметно для общественности поработал в Вене в качестве эксперта по коррупции при ООН, а затем был направлен в Москву на привычную для любой разведки должность прикрытия - дипломата. Жаль только, что в MEA не нашли для Алока Раджа подходящей позиции и ему пришлось "переквалифицироваться" в специалиста по образовательным программам.



Сопоставить все эти факты я предлагаю вам. От себя только хотелось бы задаться несколькими вопросами:



- Неужели всезнающие и всесильные американцы, которые были осведомлены об общении Омбадыкова с Алоком Раджем, не управляли его действиями? Так как вопрос противостояния с Китаем является для США одним из важнейших, почему бы не делать эту работу руками индийцев?



- Что может связывать дипломата по вопросам образования, работающего в чужой стране, с лидером буддистов России, проживающим в США? За участие в каких "образовательных программах" Омбадыков получал от индийца деньги?



- Не является ли мистер Омбадыков всего лишь пешкой в большой геополитической игре США?



Впрочем, все может оказаться не так запутано, а Эрдни Омбадыков лишь в силу своей глупости и жадности влез во "взрослые дела" как минимум двух разведок.



Источник.

