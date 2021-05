архив



опубликовано редакцией на Переводике 20.05.21 01:32 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Daily Mail”,

"SBS veterans hired to storm Russian oligarch's superyacht: Ex-wife employs crack team of elite soldiers to seize £225m 'Luna' after billionaire refused to pay £453m divorce settlement" Великобритания - 19 мая 2021 г. «На абордаж!» или Развод по-олигархски Ветераны британского спецназа ВМФ наняты для штурма супер-яхты российского олигарха: его экс-жена наняла команду опытных диверсантов-подводников для захвата яхты «Luna» стоимостью 225 млн фунтов стерлингов после того, как миллиардер отказался выплатить ей 453 млн фунтов стерлингов отступных при разводе ЭКСКЛЮЗИВ: в ходе развода бывшая жена олигарха приказала захватить яхту

Суперяхта “Luna” за 225 миллионов фунтов стерлингов была, в своё время, построена для Романа Абрамовича

Татьяна Ахмедова заявила, что 64-летний магнат Фархад Ахмедов спрятал свои активы

Она обвинила их 27-летнего сына Тимура Ахмедова в том, что он действовал как «лейтенант» своего отца.

Она утверждает, что он вступил в сговор с олигархом, чтобы скрыть состояние в, почти, 70 миллионов фунтов стерлингов By DAN SALES FOR MAILONLINE PUBLISHED:, 19 May 2021 Бывшая жена российского миллиардера, борющаяся за 453 миллионов фунтов стерлингов (её долю имущества при разводе), наняла бывших бойцов SBS (special boat service - отряд специального назначения британских ВМС), чтобы захватить суперяхту стоимостью 225 миллионов фунтов стерлингов, являющуюся центральным объектом спора. Специалисты группы по возврату активов, после серии судебных исков по судну, получили указание забрать 115-метровую “Луну” у Фархада Ахмедова. Яхта является центральной частью урегулирования спора на сумму 453 миллиона фунтов стерлингов, лишь небольшая часть из которых была получена бывшей женой Татьяной. Этот драматическое событие произошло всего через месяц после того, как судья приказал ее старшему сыну выплатить ей 75 миллионов фунтов стерлингов, которые он помог скрыть своему отцу. 27-летний Темур Ахмедов был обвинен в том, что выступал в роли «лейтенанта» своего отца, чтобы скрыть причитающееся ей состояние в размере почти 70 миллионов фунтов стерлингов. В результате разбирательства было вынесено постановление о выплате ей около 75 миллионов фунтов стерлингов. Наем команды для взятия под контроль огромной яхты, будет выполнен бывшими сотрудниками спецназа британских ВМС - военно-морской версии SAS (специальной авиадесантной службы британских ВС). Юристы Татьяны подтвердили MailOnline: «Суды Маршалловых островов официально присудили Татьяне M/Y Luna, и мы, конечно, используем все доступные нам варианты, чтобы вернуть ее в рамках законного урегулирования, присужденного Татьяне. «Поэтому мы воспользовались услугами специализированной компании, чтобы вернуть все активы, причитающиеся нашему клиенту» Было установлено, что 64-летний Фархад Ахмедов (слева), нефтегазовый магнат, использовал своего 27-летнего сына Тимура в качестве «лейтенанта» и вступил с ним в сговор, чтобы скрыть свое состояние, чтобы ему не пришлось платить бывшей жене 48-летней Татьяне Ахмедовой (справа) даже “копейки”' после самого дорогостоящего в истории Великобритании развода произошедшего в 2016 году. В 2014 году Ахмедов купил 377-футовую супер-яхту под названием Luna (на фото) за потрясающие 225 миллионов фунтов стерлингов. Команда по возвращению яхты, будет сформирована из бывших бойцов SBS (иллюстративное архивное фото). Отдельно конфискованные активы включают частный Eurocopter стоимостью 5 миллионов фунтов стерлингов и скоростной катер Torpedo стоимостью 1,5 миллиона фунтов стерлингов, оснащенный рулевым колесом Ferrari GTO 1965 года выпуска. Также был конфискован самолет Global Express стоимостью 40 миллионов фунтов стерлингов. «Луна» остается под международным ордером на арест в Порт-Рашиде. Это произошло после того, как попытка Фархада отбуксировать ее в международные воды буксиром была сорвана. Яхта была построена для Романа Абрамовича в 2010 году, а в 2014 году она была продана Фархаду за 225 миллионов фунтов стерлингов. Она имеет девять палуб, место для 52 человек экипажа, две вертолетные площадки, большой бассейн и мини-подводную лодку. На Luna также есть одна из двух в мире. изготовленных на заказ, многоцелевых спасательных шлюпок-лимузинов, стоимостью более 2,8 миллиона фунтов стерлингов каждая. В центре битвы была супер-яхта стоимостью 225 миллионов фунтов стерлингов, которую Ахмедову было приказано передать своей бывшей жене после того, как судья постановил, что он пытался скрыть ее от нее в «тщательно продуманном» плане, чтобы «уклониться и расстроить» ее, передавая 377-футовое судно через множество оффшорных компаний На фото: 115-метровая яхта - в центре самого дорогостоящего в Великобритании развода. Одна из самых больших яхт в мире, Luna может похвастаться 20-метровым открытым бассейном (вверху), вертолетной площадкой и мини-подводной лодкой. Ахмедов купил её в 2014 году у своего друга, владельца «Челси» Романа Абрамовича. Они могут одновременно выполнять роль VIP-транспорта и спасательных шлюпок. Право собственности на судно было недавно передано Татьяне государством флага, что стало решающей юридической победой. По словам юристов Татьяны, любые активы, покидающие судно, будут арестованы, где это возможно, на суше. В 2017 году при посадке в аэропорту недалеко от Бодрума, Турция был арестован вертолет. Судебные приставы проинструктировали пилотов, что, прежде чем отправиться обратно в дальний полет на остров Мэн, они должны переместить вертолет в близлежащее воздушное пространство Греции. Дело о разводе считается одним из самых крупных и болезненных дел о разводе, которые рассматриваются английскими судами. Во время брака пара вела невероятно роскошный образ жизни, имея особняк в Суррее за 39 миллионов фунтов стерлингов в качестве их семейного дома, а также дом для отдыха за 27,8 миллионов фунтов стерлингов. Г-н Ахмедов, состояние которого ранее оценивалось более чем в 900 миллионов фунтов стерлингов, был включен в «список Путина», опубликованный Министерством финансов США, в котором указаны имена 210 известных россиян, имеющих тесные связи с Кремлем. Он владеет коллекцией произведений искусства стоимостью 90 миллионов фунтов стерлингов и частный самолет стоимостью около 42 миллионов фунтов стерлингов. В прошлом месяце, пресс-секретарь их сына Тимура заявил после последнего решения суда: «Как и миллионы молодых людей, Тимур оказался втянутым в распад брака своих родителей. Он никогда не пытался встать на чью-либо сторону или вмешиваться, но неизбежно оказался втянутым в водоворот жестокого семейного спора. Его последующие действия были мотивированы только его желанием положить конец войне между его родителями. «Хотя он принципиально не согласен с этим решением суда, он считает, что это цена, которую стоит заплатить, если она приведет к разумному урегулированию между родителями, которых он обоих любит». В центре битвы на первых этапах развода оказалась супер яхта Luna, купленная в 2014 году. Бесчисленное множество доводов за и против было приведено на слушаниях, и суды выносили различные решения о том, кто имеет на него права. Ахмедову было приказано передать судно своей бывшей жене после того, как судья постановил, что он пытался скрыть его в «тщательно продуманном» плане «обмануть и нанести ей ущерб», передавая 377-футовое судно через множество оффшорных компаний. Яхта была конфискована судебными приставами в Дубае, а местный суд отказал Ахмедову в ее возвращении. Но позже другой судья передумал, постановив, что полноправным владельцем яхты является магнат. Затем, в октябре прошлого года, последняя апелляция Фархада по его иску о возмещении ущерба в связи с незаконным захватом «Луны» была признана Кассационным судом «необоснованной». Во время последних слушаний в Великобритании суд заслушал подробности невероятных денежных сумм, которые были потрачены на Тимура в рамках решимости Ахмедова не выплачивать своей бывшей жене её долю состояния. Среди наиболее сенсационных открытий стало то, что Тимур потерял 35 миллионов фунтов стерлингов (50 миллионов долларов) денег своего отца, инвестируя в акции и акции в 2015 году, и получил еще миллионы фунтов в следующем году, что привело к дальнейшим убыткам. Он сказал суду, что стал жертвой «невезения». Судья Ноулз постановила: «Переводы очень крупных сумм денег Тимуру в 2015 и 2016 годах были вызваны желанием мужа сохранить свои активы от жены. «Тимур понимал цели своего отца в соответствующее время и работал с ним, чтобы достичь цели сохранения активов семьи, не допуская их попадания в руки жены». В 19 лет, будучи студентом Лондонской школы экономики, Тимур получил квартиру за 29 миллионов фунтов стерлингов в One Hyde Park, самом престижном многоквартирном доме в стране, и еще 5 миллионов фунтов стерлингов были потрачены на ее ремонт. Суд также услышал, как ему выдали джип Mercedes за 120 000 фунтов стерлингов в возрасте 17 лет, он покинул дом с «безлимитной кредитной картой», а позже у него был ряд роскошных автомобилей, в том числе Rolls Royce за 346 000 фунтов стерлингов, который, как он заявил в суде он «не знал», что он ему принадлежит. Суд также услышал сенсационные подробности о разрыве в семье, когда Тимур обвинил свою мать в романе с двумя мужчинами, когда она все еще была замужем за г-ном Ахмедовым. В преддверии прошлогоднего суда в роскошной лондонской квартире Тимура был проведен обыск после того, как г-жа Ахмедова успешно получила постановление суда об изъятии документальных и электронных доказательств. Судья Ноулз отметила в своем постановлении: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастная семья несчастлива по-своему. «Приношу свои извинения Толстому, семья Ахмедовых - одна из самых несчастных, из когда-либо появлявшихся в моем зале заседаний». Госпожа Ахмедова также участвует в судебных процессах с целью урегулирования финансовых вопросов бракоразводного процесса в отношении ряда трастов и компаний, которые создал её бывший муж в четырех других странах; США; Дубай; Россия и Лихтенштейн. Ее поддерживает Burford Capital, судебная финансовая фирма, которая получит часть ее выплат, если ей удастся добиться урегулирования финансовых вопросов. Г-жа Ахмедова со своим сыном Тимуром в 2014 году, до того как их отношения испортились. Представитель Ахмедова сообщил MailOnline: «Все попытки захватить “Luna” в Дубае были признаны незаконными высшими судами Дубая. Его судьи заявили, что незаконное присуждение Татьяне второго урегулирования бракоразводного процесса Высоким судом Англии не имеет законной силы в Дубае. Дальше апеллировать некому. «Луна» пришвартована у лайнера «Дубай», который принадлежит правителю Эмирата шейху Мохаммеду. Поскольку английский Высокий суд сейчас пытается принять участие в супружеском разбирательстве против шейха Мохаммеда, возможно, этот фантомный батальон оперативников SBS попытается штурмовать его одновременно с “Луной”. «Решение Маршалловых островов касается только свидетельства о регистрации яхты «под удобным флагом». Помимо юристов Берфорда, нет ни одного авторитетной морской или юридической фирмы, которая полагала бы, что это приведет к принудительной смене владельца. «Спор по поводу собственности “Luna” был заслушан и полностью разрешен в Дубае. Любой неавторизованный персонал, который попытается ступить на “Луну” в Дубае, будет арестован и заключен в тюрьму, как это ясно показали решения высших судей и судов». Ранее он сказал: «После скандального присуждения Высоким судом Лондона компенсации моей бывшей жене в 2016 году, фирма Берфорда предприняла ошеломляюще дорогостоящее глобальное турне по мировым судам, пытаясь наложить арест на активы мои и моих семейных трастов. «Не сумев за четыре года вынести значимого приговора и ничего не получив ни от одного суда в мире, они вернулись в Лондон, чтобы подать трусливый иск против нашего сына. «Совершенно предсказуемо, учитывая свое первоначальное неправильное и ошибочное решение, лондонский суд вынес решение в пользу возложения «грехов» отца на невиновного и верного сына». Представитель семьи добавил: «Отношения Татьяны с Тимуром сейчас действительно очень странные. «Есть надежда, конечно, со стороны Татьяны, что со временем эти отношения могут быть восстановлены. Она конечно любит сына. «Но это было обосновано и уместно, что она предприняла это действие, и мы рады, хотя и не удивлены, что Высокий суд согласился с этим. «Важно отметить, что Татьяна - частное лицо, не разговаривала с прессой во время этого дела и желает двигаться дальше в своей жизни. «Она надеется, что сможет сосредоточиться на будущем, теперь, когда она удалила тень Фархада из своей жизни, и это было признано законом, что она была права, добиваясь своего». статью прочитали: 58 человек Комментарии