опубликовано редакцией на Переводике 20.05.21 04:10 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Al Arabiya”,

"Israeli embassy accuses Chinese state TV of ‘blatant anti-Semitism’" Саудовская Аравия - 19 мая 2021 г. Посольство Израиля обвинило китайское государственное телевидение в «оголтелом антисемитизме» The Associated Press, Beijing Published: 19 May ,2021 Люди в масках проходят мимо штаб-квартиры китайского государственного средства массовой информации - CCTV и его англоязычного канала CGTN, в Пекине, Китай, 5 февраля 2021 г. (Reuters) Посольство Израиля в Китае протестует против того, что оно называет «оголтелым антисемитизмом», в транслируемой зарубежным каналом государственной телекомпании CCTV программе, в которой обсуждается продолжающееся насилие в Газе и других местах. В своем твите посольство заявило: «Мы надеялись, что времена конспирологических теорий «Евреи контролируют весь мир» закончились, но, к сожалению, антисемитизм снова показал свое уродливое лицо». «Мы потрясены, увидев оголтелый антисемитизм, высказываемый в официальных китайских СМИ», - говорится в твите. Пресс-секретарь Эрез Кац Воловельский сказал, что посольству нечего добавить к своему твиту, и что до сих пор не получено ответа от CGTN, канала CCTV который, как и российский RT, вещает на иностранную аудиторию. Во вторник, в эфире телеканала CGTN ведущий Чжэн Цзюньфэн задал вопрос, действительно ли поддержка Израилем США была основана на общих демократических ценностях, заявив, что «некоторые люди считают, что произраильская политика США связана с влиянием богатых евреев и еврейского лобби в США на внешнюю политику страны». «Евреи доминируют в финансовом и интернет-секторах», - сказал Чжэн по-английски. «Так есть ли у них мощное лобби, как говорят некоторые? Возможно" Затем Чжэн обвинил США - главного геополитического соперника Китая - в использовании Израиля в качестве «плацдарма» на Ближнем Востоке и в качестве посредника в своей кампании по разгрому панарабизма. Никаких комментариев от CCTV не последовало. Китай долгое время был решительным сторонником палестинского дела, и в последние дни министерство иностранных дел осудило США за блокирование в Совете Безопасности ООН, заявления осуждающего насилие. Тем не менее, с момента установления официальных дипломатических отношений с Израилем в 1992 году, Пекин наладил тесные экономические, технологические и военные связи, включая покупку ранних моделей израильских беспилотников. Однако иудаизм не является одной из официально признанных религий Китая, и среди китайской общественности распространены стереотипы о евреях как о хитроумных бизнесменах и манипуляторах рынка. статью прочитали: 2 человек Комментарии