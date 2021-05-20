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опубликовано редакцией на Переводике 20.05.21 04:10
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Посольство Израиля обвинило китайское государственное телевидение в «оголтелом антисемитизме»

The Associated Press, Beijing

Published: 19 May ,2021

Люди в масках  проходят мимо штаб-квартиры китайского государственного средства массовой информации - CCTV и его  англоязычного канала CGTN, в Пекине, Китай, 5 февраля 2021 г.  (Reuters)

Посольство Израиля в Китае протестует против того, что оно называет «оголтелым антисемитизмом», в  транслируемой  зарубежным каналом государственной телекомпании CCTV  программе, в которой обсуждается продолжающееся насилие в Газе и других местах.

В своем твите посольство заявило: «Мы надеялись, что времена  конспирологических теорий  «Евреи контролируют весь мир»  закончились, но, к сожалению, антисемитизм снова показал свое уродливое лицо».

«Мы потрясены, увидев  оголтелый антисемитизм, высказываемый в официальных китайских СМИ», - говорится в твите.

Пресс-секретарь Эрез Кац Воловельский сказал, что посольству нечего добавить к своему твиту, и что  до сих пор не получено ответа от CGTN, канала  CCTV  который, как и российский RT,   вещает  на  иностранную аудиторию.

Во вторник,  в эфире телеканала CGTN ведущий Чжэн Цзюньфэн задал вопрос, действительно ли поддержка Израилем США была основана на общих демократических ценностях, заявив, что «некоторые люди считают, что произраильская политика США связана с влиянием богатых евреев и еврейского лобби в США на  внешнюю  политику  страны».

«Евреи доминируют в финансовом и интернет-секторах», - сказал  Чжэн по-английски. «Так есть ли у них мощное лобби, как говорят некоторые? Возможно"

Затем Чжэн обвинил США - главного геополитического соперника Китая - в использовании Израиля в качестве «плацдарма» на Ближнем Востоке и в качестве посредника в своей кампании по разгрому панарабизма.

Никаких комментариев от CCTV не последовало.

Китай долгое время был решительным сторонником палестинского дела, и в последние дни министерство иностранных дел осудило США за блокирование в Совете Безопасности ООН,  заявления  осуждающего насилие.

Тем не менее, с момента установления официальных дипломатических отношений с Израилем в 1992 году, Пекин наладил тесные экономические, технологические и военные связи, включая покупку ранних моделей израильских беспилотников.

Однако иудаизм не является одной из официально признанных религий Китая, и среди китайской общественности распространены стереотипы о евреях как о  хитроумных  бизнесменах и манипуляторах рынка.

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