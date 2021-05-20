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опубликовано редакцией на Переводике 20.05.21 04:56
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

В прошлом году в Болгарии было выявлено одиннадцать агентов иностранных разведок - Государственное агентство национальной безопасности

May 19, 2021

Bulgaria: Eleven Foreign Intelligence Agents Exposed in Bulgaria Last Year – State Agency for National Security

«Интерес иностранных спецслужб к политической, экономической, социальной сферам, а также сфере обороны и безопасности  Болгарии остается неизменным», - говорится в годовом отчете о деятельности Государственного агентства национальной безопасности (DANS ) в 2020 году.

В качестве конкретных результатов противодействия иностранным спецслужбам приводятся три случая, когда были пресечены попытки дипломатов России получить информацию, составляющую государственную тайну. В целях защиты национальной безопасности, 11 иностранных граждан, связанных с деятельностью иностранных спецслужб, включены в список «персон нон грата» и  выдворены  из  страны.

Что касается терроризма, то в 2020 году,  по приказу генерального директора  DANS,  в связи с причастностью к террористической деятельности,  к  8 гражданам иностранных государств  были  применены административные меры принудительного воздействия  -  «лишение права проживания», «высылка», «запрет на въезд в Республику Болгария » и «запрет на въезд в Республику Болгария», «въезд и проживание на территории государств-членов ЕС».  База данных нежелательных иностранцев в Республике Болгария включает 13 человек.

В отчете также говорится, что пандемия Covid-19 «обостряет глобальную политическую и экономическую конкуренцию на фоне продолжающейся нестабильности в ряде регионов, близких к Болгарии». В  отчете  ДАНС также добавлено, что распространение коронавируса является основной причиной значительного снижения активности ультраправых и  крайне левых движений в Европе в 2020 году.

Что касается миграционного давления, DANS указывает, что оно остается на относительно низком уровне, «несмотря на некоторое увеличение по сравнению с предыдущим годом».

В 2020 году,  по инициативе Государственного агентства национальной безопасности (DANS ) и в целях защиты национальной безопасности в базу данных о нежелательных   иностранцах, включены 4 иностранных гражданина, совершивших нарушения, связанные с нелегальной миграцией.

Сотрудники агентства провели в общей сложности 1590 интервью с иностранцами, незаконно въехавшими в страну (1102 в 2019 году), в результате общей оценки 11 человек были определены как представляющие потенциальные риски  для национальной безопасности, и были приняты меры по предотвращению их легализации в Болгарии.

«В 2020 году болгарская финансовая система сохраняла  относительную стабильность и устойчивость, банковский сектор продолжал поддерживать высокую ликвидность и хороший  уровень достаточности капитала», - говорится в отчете агентства .

Среди рисков для финансовой безопасности, согласно DANS , - «увеличение количества неработающих кредитов в результате длительного процесса экономической неопределенности, краха отдельных отраслей и секторов и высокого уровня безработицы», а также попытки распространять ложные утверждения в медиа-пространстве, дискредитируя отдельные финансовые учреждения или целые сектора  политики /системы.

В 2020 году Государственное агентство национальной безопасности ( DANS ) провело операции по раскрытию  многочисленных схем налогового мошенничества и других  махинаций, наносящих ущерб государственной казне. По данным Государственного агентства национальной безопасности (DANS ), в результате  преступной деятельности  государственной  казне был нанесен  ущерб на сумму 510 миллионов левов, в то же  время  «сумма предотвращенного ущерба,  с учетом  долгосрочного характера  криминальной  деятельности, в несколько раз больше».

Что касается оружейной промышленности, то в 2020 году «сохраняется наблюдаемая в последние годы тенденция к сокращению внешнеторговых контрактов на продукцию оборонного назначения на предприятиях болгарской оружейной промышленности».

В 2020 году Агентство провело 15 спецпроверок  данных для отслеживания оружия возможного болгарского происхождения, обнаруженного в зонах конфликта. Нарушений законодательства и международных норм не обнаружено.

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