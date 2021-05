архив



опубликовано редакцией на Переводике 20.05.21 04:56 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Novinite.com”,

"Eleven Foreign Intelligence Agents Exposed in Bulgaria Last Year – State Agency for National Security" Болгария - 19 мая 2021 г. В прошлом году в Болгарии было выявлено одиннадцать агентов иностранных разведок - Государственное агентство национальной безопасности May 19, 2021 «Интерес иностранных спецслужб к политической, экономической, социальной сферам, а также сфере обороны и безопасности Болгарии остается неизменным», - говорится в годовом отчете о деятельности Государственного агентства национальной безопасности (DANS ) в 2020 году. В качестве конкретных результатов противодействия иностранным спецслужбам приводятся три случая, когда были пресечены попытки дипломатов России получить информацию, составляющую государственную тайну. В целях защиты национальной безопасности, 11 иностранных граждан, связанных с деятельностью иностранных спецслужб, включены в список «персон нон грата» и выдворены из страны. Что касается терроризма, то в 2020 году, по приказу генерального директора DANS, в связи с причастностью к террористической деятельности, к 8 гражданам иностранных государств были применены административные меры принудительного воздействия - «лишение права проживания», «высылка», «запрет на въезд в Республику Болгария » и «запрет на въезд в Республику Болгария», «въезд и проживание на территории государств-членов ЕС». База данных нежелательных иностранцев в Республике Болгария включает 13 человек. В отчете также говорится, что пандемия Covid-19 «обостряет глобальную политическую и экономическую конкуренцию на фоне продолжающейся нестабильности в ряде регионов, близких к Болгарии». В отчете ДАНС также добавлено, что распространение коронавируса является основной причиной значительного снижения активности ультраправых и крайне левых движений в Европе в 2020 году. Что касается миграционного давления, DANS указывает, что оно остается на относительно низком уровне, «несмотря на некоторое увеличение по сравнению с предыдущим годом». В 2020 году, по инициативе Государственного агентства национальной безопасности (DANS ) и в целях защиты национальной безопасности в базу данных о нежелательных иностранцах, включены 4 иностранных гражданина, совершивших нарушения, связанные с нелегальной миграцией. Сотрудники агентства провели в общей сложности 1590 интервью с иностранцами, незаконно въехавшими в страну (1102 в 2019 году), в результате общей оценки 11 человек были определены как представляющие потенциальные риски для национальной безопасности, и были приняты меры по предотвращению их легализации в Болгарии. «В 2020 году болгарская финансовая система сохраняла относительную стабильность и устойчивость, банковский сектор продолжал поддерживать высокую ликвидность и хороший уровень достаточности капитала», - говорится в отчете агентства . Среди рисков для финансовой безопасности, согласно DANS , - «увеличение количества неработающих кредитов в результате длительного процесса экономической неопределенности, краха отдельных отраслей и секторов и высокого уровня безработицы», а также попытки распространять ложные утверждения в медиа-пространстве, дискредитируя отдельные финансовые учреждения или целые сектора политики /системы. В 2020 году Государственное агентство национальной безопасности ( DANS ) провело операции по раскрытию многочисленных схем налогового мошенничества и других махинаций, наносящих ущерб государственной казне. По данным Государственного агентства национальной безопасности (DANS ), в результате преступной деятельности государственной казне был нанесен ущерб на сумму 510 миллионов левов, в то же время «сумма предотвращенного ущерба, с учетом долгосрочного характера криминальной деятельности, в несколько раз больше». Что касается оружейной промышленности, то в 2020 году «сохраняется наблюдаемая в последние годы тенденция к сокращению внешнеторговых контрактов на продукцию оборонного назначения на предприятиях болгарской оружейной промышленности». В 2020 году Агентство провело 15 спецпроверок данных для отслеживания оружия возможного болгарского происхождения, обнаруженного в зонах конфликта. Нарушений законодательства и международных норм не обнаружено. статью прочитали: 50 человек Комментарии