Грузины, уехавшие в Германию по программе трудоустройства, жалуются на условия

Грузия ქართული

19.05.2021

Грузины, приехавшие в Германию по программе трудоустройства на сезонные работы, жалуются на условия. Информацию об этом распространяет грузинская телекомпания Formula TV.

Согласно репортажу, зарплата работников оказалась в три раза меньше, чем прописано в контракте. С питанием тоже проблема. «Мы начинали работу в шесть утра. Нас кормили только в восемь часов вечера», — говорит один из работников.

Жалуются рабочие и на жилищные условия. По их словам, «на нескольких квадратных метрах» живут до 24 человек. Как они отмечают, это противоречит тому, что было прописано в контракте:

«Это два процента из ста от моих ожиданий. Лично меня обманули. В контракте нам обещали 9,5 евро в час и шесть рабочих дней в неделю. Приехав сюда, мы столкнулись с реальностью, что нам дают три евро в час. А работали мы всего четыре часа, начинали в шести утра».

Жилище грузинских рабочих в Германии. Кадр ТВ «Формула»

Жилище грузинских рабочих в Германии. Кадр ТВ «Формула»

Жилище грузинских рабочих в Германии. Кадр ТВ «Формула»

Грузинские рабочие в Германии обратились за помощью в государственное агентство по содействию занятости и в консульство Грузии в Германии, но агентство ответило только через 11 дней после выхода в эфир сюжета.

Агентство заявляет, что полностью разделяет беспокойство, выраженные одной из групп, уехавших в Германию по трудовому договору:

«Как и все инициативы, на данном этапе реализации соглашения есть как положительные отзывы, так и отдельные вопросы, которые необходимо решить с немецкой стороной. Подтверждаем, что было недовольство со стороны представителей одной группы из-за нарушения работодателем условий, предложенных в рабочем описании. После получения информации госагентство содействия занятости связалось с немецкой стороной. Со своей стороны, федеральное агентство занятости Германии привлекло к этому процессу другие соответствующие ведомства, которые заинтересовались этой темой, это заняло несколько дней».

По данным агентства, в случае невыполнения немецким работодателем обещания о почасовой оплате, грузинская сторона потребует перераспределения рабочих из этой группы среди других работодателей.

«Нужно строго требовать ответа от агентства по трудоустройству, подписавшего договор. Когда там прописана другая зарплата и когда вы приезжаете и сталкиваетесь с горькой реальностью, что вам платят два евро или 2,5 в час, надо обязательно требовать ответа», — заявил Леван Симонишвили, президент грузинской ассоциации эмигрантов.

Первые группы работников уехали из Грузии в Германию 1 апреля. Несмотря на то, что желающих — до 100 тысяч человек, пока в Германию отправились всего 54 человека.

По словам посла Германии в Грузии, Грузия — первая страна, с которой Германия начала работать в этом направлении.

Программа предусматривает сезонные работы в аграрном секторе. Другими словами, граждане Грузии в основном будут заняты на сборе урожая различных сезонных культур.

Согласно программе, регулируются продолжительность и условия занятости — граждане Грузии будут находиться в Германии от одного до трех месяцев. По первоначальному контракту, они должны были работать пять или шесть дней в неделю, по 8-10 часов в день.

Минимальная заработная плата должна была составить 9,5 евро в час с вычетом из этой суммы налогов, расходов на питание и жилье.

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