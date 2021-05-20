«Интернациональный долг» России…

Чтобы оправдать официальную идеологию и политику какие только слова и выражения, идеологические штампы не придумывали партийно-идеологические инструкторы Советского Союза!

Одним из них было выражение «интернациональный долг». Его советы применили еще в первые годы установления Союза, чтобы восстановить СССР в былых границах царской России. Потом наступила очередь Испании, где советские коммунисты исполняли свой «интернациональный долг». За этим последовала война с финнами и сражение в Монголии…

Я лично помню только последнее десятилетие Советского Союза. Но даже тогда не обошлось без «интернационального долга»: сначала Вьетнам, а потом уже кровавый Афганистан, где погибали совсем молодые советские парни.

А почему, собственно говоря, я вдруг вспомнил эту известную деталь? Как известно, на днях прошла фестиваль «Харыбюлбюль» в освобожденной Шуше.

Этот праздник был примечательным по нескольким обстоятельствам и причинам. Во-первых, всем нам вновь стало ясно и понятно, что если от души верить во что-то, то это обязательно сбудется.

Конечно, за все эти годы находились единицы, которые умничали по поводу того, что Карабах уже нам не вернуть.

Абсолютное большинство же нашего народа не переставало верить в обратное, ни на минуту сомневаясь, что победа будет за нами.

Во-вторых, всем стало ясно, что географический ареал каждого народа не есть какая-то случайная территория, она есть Родина, которая выстрадана кровью сыновей и дочерей каждого народа.

Тут такие номера, как пришел и захватил, присвоил, не получатся, потому что есть истинные хозяева каждой территории, каждого метра того географического ареала, который называется Родиной.

Но когда по телевизору смотрел фестиваль «Харыбюлбюль», меня не оставляли некоторые мысли. Ведь мы могли бы освободить весь Карабах, в том числе, Ханкенди, раз и навсегда покончив с карабахской проблемой. Но нам помешал и вновь мешает Кремль, со своим «интернациональным долгом». На наши земли вновь пришли российские солдаты под другим названием (миротворцы!), но со старым содержанием – да, они пришли сюда, чтобы в очередной раз выполнить свой «интернациональный долг», защищать т.н. «народ Карабаха».

Поверьте, я не выступаю против последнего мирного процесса в карабахском военно-политическом театре. Нет, сделано много, и до сих пор делается все, чтобы требования ноябрьских и январских соглашений были бы выполнены армянскими властями. Конечно, есть моменты, которые стоят пристального внимания и критики, но Москва пока держится в пределах мира и сотрудничества.

Но вещи надо называть своими именами. Российские миротворцы в Карабахе продолжают выполнять свой «интернациональный долг» в прежнем смысле. Знаете, это весьма интересный момент. Помнится, когда на одном мероприятии немцу сказали о миссии Германии в новой Европе, он сразу же сделал оговорку: у Германии нет никакой миссии, потому что это слово пахнет тоталитаризмом, т.к. только в тоталитарных государствах говорят о какой-то миссии, о какой-то национальной идее, о каких –то социальных мобилизациях…

В России же всегда было наоборот. Русская философия в первую очередь, конечно, это русская литература, и величайшими философами России были Ф.Достоевский и Л.Толстой. Но в России также были философы в классическом смысле слова. Нам особенно запомнился Н.Бердяев. Все его творчество было пронизано только одной идеей: якобы у России есть особая миссия, якобы она должна нести пламя свободы и прогресса другим народам.

Наш Азербайджан также почти двести был в составе российской империи. Нельзя сказать, что эти годы прошли даром, нет, мы у русских научились многому. Но нам пришлось разделить с Россией одну и ту же судьбу: в течение двух столетий мы так и не узнали, что же такое настоящая свобода?

Можно сказать, что за все эти двести лет мы горели желанием «освободить» другие народы и народности, вовсе не ведая от кого, и как мы собираемся освобождать их, — только постоянно твердили о том, чтобы якобы это есть наш «интернациональный долг».

Гусейнбала Салимов| 19 мая 2021,

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18 мая, Fineko/abc.az. В 2020 году объем денежных переводов физических лиц из России в Азербайджан составил $901 млн (1,531 млрд манатов).

По данным Центробанка России, это на 9,8% меньше, чем в 2019 году, сообщает ABC.AZ со ссылкой на Apa.

Средняя сумма переводов в 2020 году составила $341.

81% трансфертов в Азербайджан направлены резидентами России.

Отметим, что посредством платежных систем было осуществлено 33,1% ($298,6 млн.) всех денежных переводов. В списке денежных трансфертов России в страны СНГ Азербайджан занимает 4 место, а лидирует Узбекистан ($4,420 млрд.).

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