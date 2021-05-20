Русскоязычные СМИ Израиля

19.05.2021

Иностранного специалиста, переехавшего жить и работать в чужую страну, обычно называют «экспатом». В рейтинге лучших мест для жизни и работы за границей Expat Insider 2021, составленном компанией InterNations, первые три места заняли Тайвань, Мексика и Коста-Рика.

Для исследования эксперты компании попросили более 12 тысяч экспатов, проживающих в 59 странах, оценить различные аспекты жизни в стране. «Худшие страны для экспатов: Кувейт (последнее, 59-е место), Италия, ЮАР, Россия, Египет, Япония, Кипр, Турция, Индия и Мальта» – сообщила InterNations по итогам опроса.

Лучшими местами для жизни и работы за рубежом в 2021 году, исходя из стоимости жизни, легкости поселения и общего качества жизни, оказались Тайвань, Мексика и Коста-Рика. Тайвань становится лидером рейтинга третий год подряд.

Особенно экспаты ценят медицинское обслуживание (96 процентов респондентов), а также стабильность работы и состояние местной экономики. Мексику и Коста-Рику особенно ценят за то, что там легко поселиться иностранцам. Мексика находится лишь на 51-м месте в подкатегории «Безопасность и защита», но 89 процентов экспатов в целом довольны своей жизнью, а 80 процентов удовлетворены своим финансовым положением. В Коста-Рике 91 процент экспатов описывают население, как в целом дружелюбное, а 96 процентов положительно оценивают природу.

В первую десятку также вошли Малайзия, Португалия, Новая Зеландия, Австралия, Эквадор, Канада и Вьетнам. Израиль не принимает экспатов и поэтому не включен в рейтинг.

Украина заняла 27-е место, Эстония — 28-е. Россия попала в число худших стран по качеству жизни и работы для экспатов — 56 место среди 59 стран в рейтинге. Иностранцев в России особенно пугают сложный язык, состояние экономики и грязный воздух: недовольство качеством воздуха высказал каждый третий опрошенный иностранец, живущий в России. Каждый пятый пожаловался на водоснабжение и канализацию. Фактором в пользу России стала стоимость жизни — ее положительно оценили 49 процентов экспатов.

США заняли 34-ю позицию, получив низкие оценки качества и стоимости жизни. Всего 20 процентов опрошенных назвали доступной медицинскую помощь в США, 19 процентов назвали ее качество низким. Великобритания заняла в рейтинге 45-е место, Гонконг — 46-е.

время публикации: 18 мая 2021 г.

"Кремль использует массовые репрессии против любых оппозиционных сил в России. Эксперты сходятся во мнении, что Владимир Путин начинает новую фазу своего 21-летнего правления: трансформацию гибридного авторитаризма в абсолютный", – пишет немецкий журнал Stern.

"Юстиция привлекает к ответу сотни людей: за их выступление за освобождение Навального, за посты в социальных сетях или даже просто за то, что они оказались не в том месте и не в то время", – отмечает журналистка Эллен Ивитс.

"Посыл ясен: это может коснуться каждого. Где угодно. В любое время. Будь то студентка, учитель, журналистка, врач или обычный пенсионер: каждый может стать мишенью для этой машины – и если не оказаться за решеткой, то быть приговоренным к выплате огромных штрафов. Страх того, что рано утром раздастся стук в дверь, уже давно ходит среди всех социальных слоев. Ведь сотрудники государственного аппарата любят приходить на рассвете", – пишет издание.

"Некоторые вспоминают о темных временах. И именно Владимир Путин напоминает своим подданным о прошлом".

"У нас не 1937 год", – год за годом глава Кремля повторяет эту фразу, как мантру. (...)Однажды Путин даже позволил себе в шутку объяснить, почему те времена Большого террора не вернутся. "Что-то я не припомню, чтобы в 1937 году интернет был", – заявил он".

"Но многим не до смеха. Ведь за время 21-летнего правления Путина 1937 год, по-видимому, стал для него ориентиром. Для историка Ивана Куриллы очевидно: российский президент упоминает эту дату не случайно. "Страх этого страшного года у нас в крови", – говорит о себе и своих соотечественниках профессор, преподающий в независимом Европейском университете в Санкт-Петербурге. "1937 год врезался в нашу коллективную память как символ сталинского террора. И правительство использует это в своих целях. Кремль хочет, чтобы в воздухе витала угроза: если понадобится, условия 1937 года могут вернуться", – объяснил Курилла мотивы обращения к прошлым временам в интервью Stern".

"По его словам, российскому обществу присущ страх в какой-то момент оказаться в ГУЛАГе, и он препятствует возникновению любых движений сопротивления. (...) Тем не менее Курилла не хочет сравнивать режим Путина со сталинской эпохой террора. Слишком много отличий: "Сегодня нет объединяющей идеологии. Также не предпринимается никаких попыток построить что-то новое. Наоборот, Путин лишь пытается законсервировать то, что уже существует. Однако есть независимые институты, учреждения и отдельные люди. Их мало, но они существуют. При Сталине это было невозможно", – считает историк. (...)"Сегодняшние силовики также не готовы к осуществлению репрессий сталинского масштаба", – полагает Курилла".

"В исторической ретроспективе путинская Россия имеет гораздо больше параллелей с эпохой, которая уходит корнями в более далекое прошлое. Историк проводит сравнение с царской империей во время так называемого "мрачного семилетия", последних семи лет правления Николая I – с 1848 по 1855 год. Глубоко напуганный революциями в Европе, император посвятил себя борьбе с любыми революционными идеями в своем государстве. "Внутри страны все подавлялось. Даже малейшее стремление к независимости воспринималось как угроза", – объясняет Курилла события того времени. Николай I продолжал этот курс и во внешней политике, помогая Австрийской империи подавить попытку революции в Венгрии", – говорится в статье.

"Война за Крым в 1853 году быстро превратилась в конфликт со всей Европой. (...) В итоге Николай I потерпел горькое поражение, что означало для России потерю господствующего положения, которое империя занимала со времен Наполеоновских войн".

"Что общего между Николаем I и Путиным? "Попытка подавить все в стране. Страх того, что Россия может разделить судьбу соседних государств. Путин слишком хорошо помнит "оранжевую революцию" и последующий Майдан на Украине. Как когда-то император, Путин боится разрастания революции. Чтобы предотвратить ее, он прибегает к тем же средствам: запугиванию внутри страны и поддержке единомышленников за рубежом. Сегодня Кремль спешит на помощь белорусскому диктатору Лукашенко. Тогда это была Австрия", – объясняет параллели Курилла".

"Все направлено на то, чтобы воспрепятствовать любой деятельности гражданского общества, которую Кремль не может контролировать", – сказал в разговоре с изданием политолог Андрей Колесников. "То, что мы наблюдаем в последние годы, – это трансформация гибридного авторитаризма в абсолютный", – считает руководитель программы "Российская внутренняя политика и политические институты" Московского Центра Карнеги.

"Путин совершенно открыто отворачивается от демократии. Ее место занимает идеология русского национализма, традиционализма и империализма", – сказал Колесников. Россия, по его словам, по сей день испытывает "фантомные боли империализма". В этом контексте аннексию Крыма следует понимать как шаг к восстановлению империи. "Путин делает большой акцент на империалистической истории России. Вокруг собственной истории нагнетается истерия, создается настоящая мифология. При этом в путинском подходе к истории нет ни капли правды", – полагает Колесников".

"В частности, Кремль беззастенчиво использует в пропагандистских целях победу Советского Союза над нацистской Германией. "У нас уже давно шутят, что может сложиться впечатление, будто Путин сам завоевал Берлин и поднял флаг на Рейхстаге". Колесников напомнил о знаменитом высказывании спикера Госдумы Володина. "Путин – это Россия. А Россия – это Путин", – заявил он однажды. "В соответствии с этой логикой, сейчас Путин – это Победа. А Победа – это Путин", – говорит политолог Колесников".

"С моей точки зрения, Путин всегда был националистом и империалистом. Еще в 2000 году я предупреждал, что он может пойти по пути Бенито Муссолини и создать государство, в котором все общественные институты будут находиться под контролем Кремля. Именно так и произошло", – отмечает политолог.

"При этом Колесников считает поведение Путина признаком слабости. "Правительство осознает, что от него все больше ускользает контроль над обществом. Даже если под контролем находится одна часть общества, а другая куплена, антиправительственные настроения продолжают накаляться. В ответ на это Кремль превращает Россию в государство репрессий. Неудачное отравление Навального только ускорило процесс радикализации режима", – объясняет политолог".

"Тот факт, что Кремль воспринимает Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Навального как опасность, которую необходимо устранить, лишний раз свидетельствует о его слабости. (...) Режим теряет силы и поддается иллюзии, что разгром ФБК даст ему новую власть", – считает историк Курилла.

"В действительности политика Кремля увеличивает число его врагов, полагает он. "Недовольство велико, – говорит историк. – Что станет последней каплей – вопрос совершенно открытый. История показывает, что массовые протесты порой начинаются с очень мелких событий. Как говорится, жизнь побеждает смерть неизвестными науке способами".

время публикации: 18 мая 2021 г.

"США и Чехия попали в список "недружественных государств". Новый инструмент также затрагивает интересы российских граждан и еще больше осложняет отношения с ЕС", – пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Какое государство является самым недружелюбным в мире? В России недавно появился соответствующий список. Три недели назад президент Владимир Путин поручил правительству определить государства, которые являются "недружественными" по отношению к России, – передает журналист Маркус Акерет. – (...)В итоге пострадали только двое: США и Чехия. Но все остальные государства не могут вздохнуть с облегчением. Сообщается, что при необходимости список будет адаптирован к политической ситуации".

"Ограничения, под которые теперь официально попадают "недружественные государства", на первый взгляд, касаются только бюрократических вопросов, но последствия будут серьезными: в будущем дипломатическим представительствам в России будет запрещено нанимать так называемый местный персонал – в случае с США вообще, а в случае с Чехией – в значительной степени".

"Во многих посольствах административные, технические и даже дипломатическо-консультативные функции выполняют россияне, граждане третьих стран или собственные граждане, нанятые на месте. Их знание местных условий очень важно. Технический персонал, водители и повара обеспечивают обслуживание и комфорт дипломатического представительства", – поясняет автор статьи.

"Без местного персонала выполнение многих функций становится невозможным. Уже две недели назад американское посольство ясно дало понять, что сможет оказывать консульские услуги своим гражданам только в экстренных случаях. Объявление о том, что впредь до особого разрешения в России будут выдаваться только дипломатические визы, вызвало беспокойство и недовольство среди россиян".

"Сорвались не только запланированные путешествия. Студенты, обучающиеся в США, также беспокоятся о возможности въезда в страну. В экономически напряженное время сотни российских граждан теряют хорошо оплачиваемую работу. От мер российского правительства, как это часто бывает, страдают не только зарубежные страны, но и собственное население", – указывает NZZ.

"В дипломатических кругах новый инструмент внешней политики Москвы вызвал беспокойство. Там задаются вопросом, насколько такое серьезное вмешательство в работу иностранных представительств совместимо с Венской конвенцией о дипломатических сношениях. Эта мера – вероятно, абсолютно в интересах ее авторов – сеет неопределенность: никому не ясно, какой "проступок" приведет к попаданию в список и как можно будет избавиться от клейма".

"(...) Отношения с Вашингтоном почти демонстративно сопровождаются речами со смесью беспокойства, сожаления и гнева. (...)В то же время запланированный саммит Путина и Джо Байдена связывается с надеждой на урегулирование сосуществования", – отмечает издание.

"Однако появление Чехии в этом списке, похоже, является симптомом разлада в отношениях России и ЕС. (...) Определение государства-члена ЕС как "недружественного" рассматривается союзом как перчатка, брошенная Москвой. Этот список и враждебная риторика – признаки того, как Россия изолирует себя во внешней политике. До сих пор это касалось в основном дипломатии и политики. Но клеймо "недружественной страны" может нанести долгосрочный ущерб и на уровне взаимопонимания между народами", – заключает Neue Zürcher Zeitung.

Борис Ентин 16.05.2021

В этот день 105 лет назад, 16 мая 1916 года, Великобритания и Франция заключили тайное соглашение о разделе ближневосточных владений Османской империи по окончании Первой мировой войны. Его подписали советник военного министра Великобритании Марк Сайкс и бывший консул Франции в Бейруте Франсуа Жорж-Пико. Это соглашение во многом предопределило границы будущих ближневосточных государств, в том числе и Израиля.

Россия, как участница Антанты, была проинформирована о подготовке тайного англо-французского договора, учитывавшего и ее интересы. В отличие от союзников, Россия не стремилась к захвату нефтяных месторождений, находившихся на территории Османской империи – ей хватало собственных промыслов в Баку и в Грозном. По окончании войны Россия рассчитывала получить контроль над Босфором и Дарданеллами, а также аннексировать часть северо-востока современной Турции от черноморского побережья до озера Ван.

В соответствии с соглашением Сайкса-Пико, Великобритании доставалась территория современных Ирака и Иордании, а Франции – юго-восток современной Турции, Сирия и Ливан. Палестину союзники планировали поделить. Район от северного берега озера Кинерет до Рош ха-Никра на севере отводился Франции вместе с Сирией, Великобритания получала Хайфу и Акко. Территорию от Тверии на севере до Газы на юге планировалось передать под совместное управление Великобритании, Франции, России и Италии. Этот район включал Иерусалим, Тель-Авив, Яффо, Назарет, Вифлеем и Хеврон. Южная оконечность Палестины от Беэр-Шевы до Красного моря должна была стать частью арабского государства, находящегося под британским протекторатом.

Таким образом, соглашение Сайкса-Пико вступало в противоречие с обещаниями, данными британским Верховным комиссаром в Египте Генри Мак-Магоном шерифу Мекки и Хиджаза Хусейну бин-Али. Переписка между ними продолжалась с июля 1915 по март 1916 года. В ней Мак-Магон призывал арабов поднять антитурецкое восстание, обещая взамен независимость по окончании войны. В границы арабского государства должны были войти Аравийский полуостров, часть нынешнего Ирака и Сирия, за исключением территорий, «лежащих к западу от Дамаска, Хамы, Хомса и Алеппо». Палестина в переписке отдельно не упоминалась – в то время она не представляла собой отдельную территориальную единицу, являясь частью Дамасского вилайета. Ее границы не поддавались четкому определению. По арабской версии, в переписке Мак-Магона Хусейна Палестина подразумевалась как часть Сирии, и потому должна была войти в состав независимого арабского государства. По еврейской версии, отсутствие упоминания о Палестине означает то, что англичане не намеревались отдавать ее арабам. Единого мнения по этому поводу не существует до сих пор.

Декларация Бальфура, обещавшая создание еврейского национального очага в Палестине, также вступала в противоречие с тайным соглашением Сайкса-Пико. По иронии судьбы она была опубликована в том же номере газеты «Таймс», что и сообщение об Октябрьской революции в России. Большевистское правительство обнаружило соглашение Сайкса-Пико в архиве МИДа и немедленно предало его гласности. Это повлекло за собой крупный скандал. Великобритания и Франция были вынуждены отменить тайное соглашение. Тем не менее, оно послужило основой для раздела ближневосточных владений Османской империи. Франция получила Сирию и Ливан, Великобритания закрепилась в Палестине, Месопотамии и на Аравийском полуострове. Вопрос о независимости оказавшихся под британским и французским протекторатом арабских государств был отложен на будущее. Точно так же был отложен и вопрос о создании еврейского национального очага в Палестине. А об отмененном в 1918 году соглашении Сайкса-Пико на Ближнем Востоке вспоминают до сих пор. Уже в начале нынешнего века в ходе мирных переговоров с Израилем на него ссылались сирийцы, требуя передать под их контроль не только Голанские высоты, но и северный берег Кинерета.

Борис Ентин, «Детали»˜

На фото: генерал Алленби в Иерусалиме, 1911. Фото: GPO

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