Русскоязычные СМИ Украины

17.05.2021 Автор: nightbomber_y2

Расследованию причин головных болей у высокопоставленных русофобов придали высший приоритет.

Неугомонные американцы снова нашли себе дело, как кот из шутки, которому нечем заняться. Теперь они с той же серьёзностью, с которой в своё время ловили бин Ладена, решили посвятить себе другой задаче: выяснить, кто виноват в головной боли сотрудников зарубежных посольств США. Наивысший приоритет, короче!

Ещё раз: главный приоритет деятельности ЦРУ теперь – в расследовании, почему у американских дипломатов время от времени болела голова то в одной стране мира, то в другой. Произнесите эту фразу сами с той интонацией, которая покажется вам наиболее гротескной. Можно даже несколько раз. Оно того стоит!

Напомним, в 2016 году у сотрудников посольства США в Гаване началось необъяснимое ухудшение самочувствия (с их собственных слов): то голова болела, то в ушах шумело. Потом подобное (что именно?) начало происходить в других странах мира – то в Узбекистане, то в Китае, то в России, то ещё где-нибудь. Всего пострадало больше 130 человек. Пострадало, опять же – как в случае с Харви Вайнштейном: с их собственных слов. Некоторые, впрочем, действительно оглохли.

И вот сейчас ЦРУ задалось вопросом: а сколько вообще было таких инцидентов? И инциденты стали предсказуемо множится! Например, такие:

«В 2019 году военный офицер, проходивший службу за границей, выехал на своем автомобиле на перекресток, после чего его одолели тошнота и головные боли, по словам четырех действующих и бывших официальных лиц, проинформированных о событиях. Его двухлетний сын, сидевший на заднем сиденье, заплакал. После того, как офицер отъехал от перекрестка, его тошнота прекратилась, и ребенок перестал плакать».

То есть, коварные враги не просто подобрались к посольствам США в разных странах, но и взялись контролировать все перекрёстки, по которым могут проехать офицеры США. Да, а дело-то – серьёзное! Если грамотно сопоставлять похмельную тошноту и плач детей с перекрёстками, то тут просто поле непаханое! «Вьетконговцы повсюду».

Надо признать, что вообще-то в руководстве США ещё остаются робкие голоса, которые призывают не спекулировать на такой скользкой теме, где буквально не на что опереться. Но сами подумайте, до таких ли мелочей сейчас, если можно найти ещё одну причину в очередной раз наказать Россию санкциями? Склады в Чехии мы уже взрывали, Скрипалей травили, в выборы вмешивались, Каталонию отделяли, Черногорию пытались захватить, спонсировали «жёлтых жилетов», шантажировали американские газопроводы – есть ли для нас ещё хоть что-то невозможное? Нет! Всё могут эти русские, в любой стране мира, на любом перекрёстке. И они за это ответят!

Правда, пока остаётся совершенно непонятным, как именно эти самые русские (а кто же ещё у нас так хозяйски себя чувствует в Узбекистане и Гаване?) осуществили своё фантастическое внедрение в мозги американских дипломатов? Пока размыто говорится о «электромагнитном» и «радиочастотном» излучении, но это всё общие слова. Что конкретно воздействовало: инфразвук, ультразвук, микроволновое излучение, в ЦРУ не определились.

Попробуем тогда разобраться мы.

Начнём с того, что да, негативное воздействие на человека с помощью электромагнитного излучения возможно и, более того, уже довольно давно применяется. «Боевые микроволновки», обжигающие голые участки кожи, стоят на вооружении армии и полиции не только США, но и Грузии. А инфразвуковые системы LRAD активно применяются в море для нелетального отпугивания пиратов. Но тут всё кроется в деталях. Дело в том, что всё это – очень чувствительные к преградам системы. Мощный СВЧ-магнетрон, способный вскипятить воду в клетках тела, легко блокируется тонким листом металла. А мощные инфразвуковые системы, извините, просто очень громкие. Не заметить их применения – просто невозможно. Есть и ещё простые аргументы против: например, направленный импульс СВЧ не только вызовет головную боль, но и нарушит работу электроники вокруг. Если бы такое произошло в посольствах США, то расследование было бы коротким и несложным по причине очевидности ситуации.

Очень настораживает и следующее описание гаванских пострадавших: «Сами пострадавшие также рассказывают, что ощущали боль, чувство паники, головокружения, «сдавления головы» и странные звуки так, будто это были «лучи», исходившие из определенной точки в помещении, где они вдруг возникали и так же неожиданно пропадали. Это свидетельствует о направленном потоке радиочастотной энергии».

То есть, внимание: «из определённой точки ПОМЕЩЕНИЯ». Не извне кто-то посольство атаковал, а изнутри. И это логично: через полметра бетона (найдите фото посольства в Гаване) никакое излучение никакой частоты не пробьётся. Источник должен быть внутри.

И вот тут мы переходим к самому интересному! Оказывается, у американцев уже больше 10 лет существует крайне интересное оружие – и слово «крайне» тут ещё слабое. Проект MEDUSA.

Вкратце: существует такая интересная штука как микроволновой слуховой эффект.

«Для информационного эффекта данный показатель должен быть менее 10 мегаватт на квадратный сантиметр. В этом случае создается низкоэнергетическое поле микроволнового излучения, способное эффективно воздействовать на центральную нервную систему человека, изменяя функциональное состояние слуховых, зрительных и других анализаторов. Такое воздействие микроволн на человека основано на так называемом эффекте радиослышимости. Он получается в результате быстрого разогрева подчерепных тканей под воздействием микроволн и формирования внутренних колебаний в голове человека с последующим преобразованием их в сигналы адаптивные для восприятия слуховым нервом. При определенной настройке микроволнового излучения человек начинает слышать “внутренний голос” и невольно подчинятся ему».

Устройство Mob Excess Deterrent Using Silent Audio (сдерживание агрессивной толпы с помощью бесшумного звука) было создано в 2003-2004 годах корпорацией «Сьерра-Невада» и оказалось способно – только не пугайтесь и не смейтесь – реально транслировать голос напрямую в мозг. «Телепатическое оружие», так сказать. Ну и, само собой, при нужной настройке вызывать головную боль, тошноту и так далее.

И да, шапочка из фольги теоретически тут должна помогать. Металл блокирует СВЧ. Радиочастоты, ультра и инфразвук нет, а СВЧ – да.

Новости про «Медузу» промелькнули в 2008 году и больше не повторялись. Но это совершенно не значит, что проект был свёрнут. Напротив, не исключено, что о проекте немногие знают и внутри США. Дипломаты, например, могли не знать…

Что у нас есть: источник излучения внутри здания – раз. «Телепатическое оружие» американского производства – два. Возможность таскать это оружие по всему миру вслед за подопытными дипломатами – три. Способность знать, куда поедет тот самый собственный офицер с ребёнком, через какой перекрёсток – четыре. И желание сделать скандал с настоящими пострадавшими, но «малой кровью» (не убивать же, чёрт возьми, полпосольства), в политических интересах – пять.

Соответственно, всё ровно наоборот с гипотетическим участием России: неясна цель создания тошноты у бедных консулов и полпредов, неясен метод проникновения в кучу разных зданий, неясно, зачем «тошнить» какого-то солдафона на каком-то перекрёстке, неясно абсолютно всё. Но! Но главное уже сказано: «The New York Times обращает внимание на факт, о котором мало упоминалось ранее: симптомы странного психофизического заболевания с 2016 года в нескольких странах мира, совершенно разных и часто очень удаленных друг от друга, испытывали не только сотрудники Госдепартамента США, но и ЦРУ и других американских спецслужб. И происходило это в основном тогда, когда они находились в процессе переговоров с представителями дружественных американскому разведсообществу спецслужб других государств, а темой их было противодействие России и ее секретной зарубежной активности разного рода».

Тут уже просто кричать хочется от восторга: где бы ни были замышляющие нечто против России американцы, в каком бы здании, в каком бы городе – сказал что-то плохое о России, и всё, свалился в корчах. Нет, ну волшебно же! Рука Бога!

Итак, ещё раз: в любой точке мира у русофобов начинает болеть голова, когда они начинают строить планы против нашей страны. И ВОТ ЭТО они теперь начинают расследовать с бин-ладеновским приоритетом!

Что тут комментировать или высмеивать – уже непонятно. Но будут санкции и за это. Не сомневайтесь.

Григорий Игнатов

17 мая, 2021 11.20

Ротару выставила отель в аннексированном Крыму на продажу

Фото: sofiarotaru.official / Instagram

Российская актриса и певица Анна Калашникова в комментарии изданию KP.ru 14 мая призналась, что риелтор предложил ей купить отель украинской певицы Софии Ротару Villa Sofia в Ялте.

"Во время поездки в Ялту познакомилась с риелтором, который в качестве вложения предложил моей семье выкупить отель Ротару Villa Sofia. Эта гостиница находится в центре города на фундаментах купален Роффе, построенных в 1897 году. В начале 90-х Ротару взяла их в аренду. Говорят, потратила более $1 миллиона на реставрацию. Отель сейчас закрыт, но был очень дорогим. Цены там недоступные. Как говорится, космические. Более 80 тыс. руб. (около €892. – "ГОРДОН") стоила ночь в люксе. А самый скромный номер тоже был не из дешевых – 15 тыс. руб. (около €170. – "ГОРДОН") за сутки", – отметила Калашникова.

По ее словам, риелтор назвал причиной, по которой Ротару продает отель, отсутствие концертов.

"Сын Ротару Руслан Евдокименко, который занимался этим бизнесом, выставил гостиницу на продажу за €25 млн. Но сейчас кризис, у людей нет денег, покупателей пока не нашлось. Поэтому сейчас цена на Villa Sofia снизилась до €23 млн", – рассказала Калашникова.

Она отметила, что сейчас ей не по карману такая покупка.

Контекст:

Охранник отеля в январе 2019 года рассказывал, что Ротару не посещала свой отель Villa Sofia после аннексии полуострова Крым Россией. Отель приостановил свою работу в конце 2019 года.

7 августа 2019 года Ротару исполнилось 72 года. Она обладательница званий народная артистка СССР, народная артистка Украины, Герой Украины.

В репертуаре Ротару более 500 песен на украинском, русском, молдавском, английском, болгарском, сербском, французском, итальянском, испанском, польском, немецком языках.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

Кремль дал понять, что у Зеленского никаких встреч с Путиным, Меркель, Макроном больше не будет. Только с марионетками из Донецка и Луганска

Юрий Вишневский

политический обозреватель

среда, 19 мая 2021,

Владимир Зеленский, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Путин во время встречи в "нормандском" формате, декабрь 2019

Утром 19 мая российская газета «Коммерсантъ» на первой странице своего свежего номера выложила издевательскую статью об украинских предложениях по продвижению к миру на Донбассе. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак внес эти предложения еще месяц назад. Но «Коммерсантъ» решил потоптаться по их содержанию именно сейчас.

Telegram-каналы, близкие к Банковой, уже поделились предположениями, что Кремль организовал этот слив информации специально накануне большой пресс-конференции, которую Владимир Зеленский собрался провести 20 мая. Дескать, таким образом Путин хочет подпортить Зеленскому празднование второй годовщины президентства.

Спойлер о будущих переговорах 26 мая

Напомним «краткое содержание предыдущей серии». 16 апреля Зеленский в Париже после встречи со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном сообщил, что на заседании советников лидеров стран «Нормандской четверки» 19 апреля «будут обсуждаться кластеры, сделанные французской и немецкой стороной. Будут дополнения от Украины. Эти кластеры рассматриваются также Россией. Все четыре страны подготовят приложения к этим кластерам: с чем согласны, с чем не согласны». Зеленский пояснил, что кластеры — это шаги по выполнению Минских договоренностей, и политические советники будут согласовывать позиции по ним.

19 апреля действительно прошло заседание советников в режиме видеоконференции. Именно тогда Ермак и внес предложения от Украины в ответ на французско-немецкие и российские предложения. По итогам заседания Ермак сообщил, что «советники лидеров Украины, Франции, Германии и России договорились на следующих заседаниях продолжить работу над согласованием кластеров».

Дата следующего заседания до сих пор не согласована. Обсуждается вариант проведения видеоконференции советников 26 мая. Наверное, на пресс-конференции 20 мая Зеленский мог бы рассказать о блистательных перспективах скорейшего прорыва к миру на Донбассе и заверить, что переговорный процесс идет полным ходом: вот, мол, 26 мая встретятся советники и снимут все спорные вопросы.

Как известно, Кремль регулярно использует «Коммерсантъ» для слива информации о ходе переговоров по Донбассу. И вот сейчас через эту газету Путин фактически уведомил Зеленского и Ермака о том, что их предложения будут отвергнуты.

Тройной ультиматум Кремля

Таким образом, Зеленский 20 мая, конечно, сможет раздавать очередные обещания быстрого мира. Но реально Кремль фактически выдвинул ультиматум Киеву. Статья в «Коммерсанте» словно специально рассчитана на тех, кто «не любит много букв». Там нет подробного изложения и анализа предложений Ермака, а просто указаны три условия, на которых Кремль намерен категорически настаивать.

Первое требование — сначала выборы в ОРДЛО и лишь затем передача Украине контроля над границей, а не наоборот.

Второе требование в «Коммерсанте» сформулировано так: «Российская позиция состоит в том, что проект конституционной реформы надлежит согласовать с Донецком и Луганском (такого же мнения придерживаются и власти самопровозглашенных республик)». То есть Кремль требует от Банковой того, чего нет в Минских договоренностях. В «Комплексе мер по выполнению Минских соглашений» говорится лишь о согласовании с представителями ОРДЛО «особенностей ОРДЛО», которые должны быть учтены при проведении конституционной реформы в Украине.

А третье требование — это чтобы до выборов в ОРДЛО порядок на этой территории поддерживала «народная милиция» (то есть фактически оккупационные войска РФ), а не совместные патрули Национальной гвардии Украины и украинских граждан из ОРДЛО, как предлагает Киев.

Чем угрожает Путин

«Коммерсантъ» акцентирует на том, что Кремль хочет вынудить Киев отказаться от «линии на то, что Россия, а не Донбасс, является стороной конфликта». И первым шагом для этого (еще до подписания каких-либо документов) должно стать согласие Киева перевести переговоры о будущей «дорожной карте» урегулирования конфликта на Донбассе из компетенции «нормандского формата» (где никаких представителей ОРДЛО нет) в Трехстороннюю контактную группу (где представители России усиленно изображают себя посредниками, а на роль представителей стороны конфликта продвигают каких-то мутных персонажей из Донецка и Луганска).

То есть все вот эти предложения о кластерах — французско-немецкие, российские, украинские — должны, настаивает Москва, рассматриваться не в «нормандском формате» (он в таком случае становится вообще излишним), а в «минском формате» в его кремлевской интерпретации (Киев, Донецк, Луганск — стороны, ОБСЕ и Россия — посредники). Никакой «Нормандии» больше не будет, только «Минск». И никаких встреч с Путиным, Меркель, Макроном. Только с кремлевскими марионетками из Донецка и Луганска.

А что будет, если Банковая откажется? «Коммерсантъ» уже сформулировал новый пропагандистский штамп Кремля: Зеленский отказался от Минских соглашений. Эта мысль вынесена прямо в заглавие статьи: «Мы наш, мы новый Минск построим. Украина документально оформила изменение минских соглашений на свой вкус».

И дальше в преамбуле жирным шрифтом: «Украинские предложения — это первое документально оформленное видение того, как именно Киеву хотелось бы изменить минские соглашения, незыблемость которых отстаивает Москва и другие участники нормандского формата».

Некоторые сайты с украинской пропиской, имеющие репутацию кремлевских помоек, уже начали активно продвигать эти тезисы. Дескать, предложения Киева расходятся с буквой Минских соглашений и противоречат европейскому варианту кластеров.

Несомненно, Путин затем постарается воспользоваться своими пропагандистскими достижениями, чтобы оправдать какую-то новую кампанию против Украины. Это не обязательно новая военная агрессия. Например, обвинения в отказе Киева от Минских договоренностей могут быть использованы Москвой для легализации своих войск в ОРДЛО. А также для попыток склонить Париж и Берлин к совместному давлению на Киев.

Двухлетняя вилка Зеленского

Итак, у Банковой сейчас реальная вилка: или выполнять требования Кремля, или признавать, что двухлетние попытки договориться с Путиным зашли в тупик. Ибо поддерживать иллюзию движения к миру или хотя бы «переговоров ради переговоров» будет все труднее.

Для Зеленского, конечно, оба варианта плохи, чтоб не сказать катастрофичны. Начать выполнять требования Кремля, даже хотя бы одно из вышеперечисленных требований, будет означать полный разрыв с патриотическим электоратом. Признать провал двухлетних надежд на «мир в глазах Путина» и приступить к какому-то плану «Б» — значит окончательно потерять рейтинг у «ждунов мира», которые согласны на предательство любых украинских интересов, лишь бы война быстро прекратилась.

Можно, конечно, вообще делать вид, что вилки нет, и не выбирать никакой вариант — в надежде, что все проблемы чудесным образом сами собой рассосутся. Но Путину нужны уступки Киева, причем побыстрее, поэтому он наверняка будет подбрасывать Банковой новые сюрпризы.

Людмила Ксенз 19 мая 2021

Достройка "Северного потока-2" уже на завершающей стадии. Фото Nord Stream

Вокруг газопровода "Северный поток - 2" закручивается новая интрига. Напомним, "Северный поток - 2", который уже готов на 95%, сейчас активно достраивается. Причем после прихода к власти президента США Джо Байдена в этом вопросе наметился перелом. Америка по-прежнему пугает санкциями, но дает понять, что может изменить свою точку зрения.

Что, собственно, и происходит сейчас.

Администрация Байдена намерена отказаться от санкций против компании-оператора, контролирующей "Северный поток - 2" в Германии. Об этом вчера сообщило американское издание Axios со ссылкой на два своих источника.

Издание Politico со ссылкой на свои источники также пишет, что Госдеп предложит отказаться от санкций против компании-оператора "Северного потока - 2" Nord Stream 2AG и ее руководителя Маттиаса Варнинга.

И уже сегодня об отказе Белого дома от санкций против оператора "Северного потока - 2" сообщило агентство "Рейтерс".

С учетом того, что информация поступила сразу из трех СМИ, она, скорее всего, соответствует действительности.

Мотивом отказа от санкций называется нежелание Байдена портить отношения с Германией из-за "Северного потока - 2", на достройке которого настаивает Берлин.

Однако не факт, что американцы решили вообще оставить "Северный поток - 2" в покое.

Судя по утечкам в американских СМИ у США иной замысел. Они не хотят вводить жесткие санкции против немецких компаний, чтобы не сорвать процесс укрепление связей с Германией. Но при этом рассчитывают, что немцы сами откажутся от достройки газопровода после выборов, когда будет сформировано новое правительство, в котором, возможно, главную роль будут играть "зеленые" - активные противники "Северного потока - 2".

Но если этот расчет не оправдается, то уже вряд ли что-то сможет остановить запуск газопровода до конца текущего года.

По прогнозам экономиста Алексея Куща, подводную часть газопровода завершат в июне.

"Полноценная прокачка газа по "Северному потоку - 2" может начаться уже к отопительному сезону, то есть с осени 2021 года", - говорит он.

Неудивительно, что в Украине по этому поводу заволновались.

На днях генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон подсчитал, что в случае запуска газопровода наша страна будет терять ежегодно по 5-6 млрд долларов. Также стоит готовиться к консервации ГТС (трубу попросту перекроют) и росту тарифов на газ.

Аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук считает, что цифры завышены, хотя и потери, и рост стоимости газа (точнее, его доставки) все же будут. Причем не только из-за "Северного потока - 2", но и из-за "Турецкого потока", третьи и четвертая ветки которой покроют те регионы, куда сейчас идет транзитный газ через Украину.

"Страна" разбиралась, достроят ли "Северный поток - 2" и что будет с украинским транзитом и ценами на газ для потребителей.

Когда достроят "Северный поток - 2"

Мы уже писали об интригах вокруг "Северного потока - 2". Появилась информация, что Госдеп США хочет ввести санкции против четырех кораблей и связанных с ними компаний, строящих газопровод. Это предложение якобы будет включено в отчет Госдепа и направлено в Конгресс сегодня, 19 мая.

Впрочем, даже если предложение примут, то достройка "Северного потока - 2" не остановится. Разве что несколько задержится.

Действительно большие проблемы строительству газопровода могли бы создать санкции непосредственно против немецких компаний, которые занимаются "СП-2", а также против германских потребителей газа.

Но вот как раз по ним Вашингтон может "дать заднюю".

В отчет Госдепа, согласно утечкам СМИ, предпожительно включено также ходатайство об отказе от санкций против компании-оператора "Северного потока - 2" Nord Stream 2AG и ее руководителя Маттиаса Варнинга.

Администрация Байдена не хочет портить отношения с Германией, которая, напомним, крайне заинтересована в запуске "Северного потока - 2" (по сути, это позволит не только закрыть газовые потребности Германии, которая сейчас активно переводит угольные ТЭС на газ, но и поможет ФРГ стать крупным европейским газовым хабом).

"Плюс, если Трамп лоббировал интересы газовщиков, которые были заинтересованы в освоении европейского рынка и которым "Северный поток - 2" мог помешать, то Байден представляет совсем другой лагерь. В его "группе поддержки" бизнес, специализирующийся на зеленой энергетике, и по-хорошему он заинтересован в росте цен на газ, ведь зеленые проекты имеет смысл активно развивать, только если газ стоит дороже 200 долларов за тысячу кубов", - говорит Корольчук.

Но у США может быть другой расчет - потянуть время до выборов в Германии, где, как ожидается, к власти могут прийти зеленые. И тогда уже они сами будут решать по "Северному потоку - 2", а, если его остановят, США будут уже ни при чем. То есть портить отношения с Германией не придется.

Напомним: 15 января этого года в Германии продлили разрешение на достройку "Северного потока-2". Но уже спустя несколько дней его действие приостановили из-за жалоб в BSH (Федеральное морское и картографическое агентство Германии) от немецких экологов. В апреле зеленая организация Deutsche Umwelthilfe подала иск в суд по этому вопросу.

На "Северный поток - 2" в BSH пожаловались также экологи природоохранной организации NABU, которые утверждали, что район прокладки газопровода имеет особое значение для гнездовых птиц.

Но недавно Федеральное морское и гидрографическое агентство (BSH) разрешило продолжить работы.

"Строительство на участке "не окажет какого-либо значительного неблагоприятного воздействия на охраняемые виды птиц", - говорится в сообщении регулятора.

Стоит отметить, что по "Северному потоку - 2" осталось совсем немного работ. На 17 мая, по данным компании Nord Stream, нужно проложить еще 80 километров трубы, тогда как на март был 121 километр.

То есть, по словам Алексея Куща, основные работы смогут закончить уже к июню, а осенью по "Северному потоку - 2" может пойти российский газ.

"Точка невозврата по этому газопроводу уже фактически пройдена. Его в любом случае запустят", - уверен Юрий Корольчук.

Миллиарды потерь и консервация трубы

Похоже, что в скором запуске "Северного потока - 2" уже не сомневаются и в компании "Оператор ГТС Украины". Ее глава Сергей Макогон на днях нарисовал далеко не радужную картину - что ждет нашу страну после того, как газ пойдет по новому газопроводу. В интервью консалтинговой компании Exploration & Production Consulting он расписал, какие ожидаются убытки и что будет с ценами на газ для отечественных потребителей.

По подсчетам Макогона, убытки Украины от потери российского транзита в случае запуска "Северного потока - 2" составят 5-6 млрд в год.

В том же, что Россия откажется от нашей трубы, как только прекратится действие текущего контракта (то есть после 2024 года), он не сомневается. "Если "Северный поток - 2" достроят, то да, это 100%", - сказал он в ответ на вопрос, грозит ли Украине потеря транзита.

В этом случае, по словам Макогона, придется оптимизировать инфраструктуру.

"Без гарантий постоянного использования системы на достаточном уровне мы просто вынуждены будем оптимизировать 80% компрессорных станций и не будем способны прокачивать нынешние объемы газа. Все трубы останутся, их нет смысла выкапывать. Мы снизим мощности компрессорных станций и изменим уникальную мощность 146 млрд кубометров газа в год, доступную для ЕС, к объему, который необходим собственно Украине. Мы оставим столько, сколько нужно для внутренней работы. Иначе, чтобы поддерживать всю инфраструктуру в нынешнем состоянии, нужно будет повысить тариф в четыре раза. Но в этом нет смысла", - сказал глава "Оператора ГТС".

По его мнению, если Европа хочет оставить наш маршрут действующим, она должна обеспечить нам объемы транзита газа, которые покроют расходы на поддержание необходимой инфраструктуры.

"Наши потребители не должны платить за избыточные мощности", - заявил Макогон.

Затем он назвал сумму убытков для Украины от запуска "Северного потока - 2". По его данным, мы потеряем 1,5 млрд долларов доходов от транзита ежегодно.

"Если газ пойдет через "Северный поток - 2", у нас он автоматически подорожает, так как стоимость транспортировки из Германии будет дороже, это еще около $2-3 млрд потерь для экономики. Кроме того, дополнительные субсидии, поскольку газ подорожает. Я оцениваю прямые и косвенные потери Украины от запуска "Северного потока - 2" в $ 5-6 млрд в год. И особенно нужно помнить о военной безопасности. Без транзита интерес к нам со стороны ЕС значительно снизится, а это развяжет руки России", - считает Макогон.

Юрий Корольчук говорит, что цифры в 5-6 млрд по "Северному потоку - 2" взяты "с потолка".

"Это не отображает реальных затрат, которые нужны будут на оптимизацию ГТС. Думаю, точные цифры вам пока никто не скажет, там нужно будет не только консервировать, но и строить дополнительные коннекторы для подачи магистрального газа в распределительные сети, а кто этим займется - облгазы или какая-то другая структура, и кто за все это будет платить - вопрос открытый", - говорит он.

По мнению Алексея Куща, цифры о 5-6 млрд убытках более-менее точные. Но с учетом не только "Северного потока - 2", а и "Турецкого потока".

"Просто о последнем не принято говорить, так как Турция является стратегическим партнером Украины и властям важно сохранять с ней хорошие отношения. Но именно "Турецкий поток", а также другие проекты, в которых участвует Турция (ТАНАП, Восточно-средиземноморский газопровод) оттянут на себя поставки газа, которые сейчас идут через Украину (прежде всего, Болгария, Греция, Италия)", - говорит он.

"Северный поток - 2", по крайней мере в первое время, не будет закрывать потребности стран, куда сейчас идет наш транзитный газ, или же будет закрывать их не полностью. Поэтому для нас в этом плане более опасен действительно "Турецкий поток", - добавил Корольчук.

"Мы потеряем 1,5 млрд долларов в год от приостановки транзита. Что это значит для Украины? Сейчас на эти 1,5 млрд "Нафтогаз" закупает газ в Европе. Если их не будет, вернуться времена, когда НАК в преддверии закупок газа выходил на валютный рынок за долларом и раскачивал курс. Кроме того, непонятно, как закрывать дополнительную дыру в платежном балансе, - снова брать дорогие внешние займы? Также нынешние поступления от транзита позволяют содержать и обслуживать ГТС. Понятно, что ее придется "оптимизировать". Но законсервировать трубу без ущерба для всей системы можно максимум на год. После более длительного срока ее уже не запустить, то есть, по-сути, наша ГТС рискует превратиться в груду металлолома", - отметил Кущ.

Еще порядка 2 млрд убытков, по его подсчетам, - это последствия полноценного запуска "Турецкого потока" (третья и четвертая нить газопровода еще не запущены).

"После достройки "Северного потока - 2" в роли распределителя газа будет выступать Германия: ожидается, что она будет получать около 2 млрд долларов в год. Понятное дело, у Украины возникнут и различного рода косвенные потери: цены на ЖКХ будут расти, а это окажет негативное влияние на стоимость всех остальных товаров. Часть убытков можно компенсировать путем добычи собственного газа, но активизации в этом плане пока не видно. ГТС в любом случае необходимо реформировать, чтобы подстроиться под происходящие глобальные изменения. Потребление газа в Европе планируют снижать, а значит, ГТС может трансформироваться в поставщика "зеленого" водорода, а для этого необходимо интегрироваться в европейскую систему. В отсутствии изменений "труба" уже после 2024 года (до этой даты действует контракт с "Газпромом") рискует стать бесполезной: сейчас Россия поставляет через Украину газ Молдавии, Румынии и Венгрии, в то время как остальные южные страны получают топливо через "Турецкий поток" и его ответвление "Балканский поток". В не столь отдаленном будущем "Балканский поток" может дойти и до этих стран", - рассказал нам руководитель компании Perfomance Management Сергей Сароян.

"То есть Украина фактически потеряла свои шансы стать европейским газовым хабом. Вместо нас хабами станут Польша, Германия, Турция, которые изначально находились в менее выигрышной позиции", - говорит Кущ.

Что будет с ценами на газ

Ключевой вопрос, который в связи со всей этой историей волнует украинцев, - что будет с ценами на газ. Эксперты говорят, что газ однозначно будет дорожать. Но до каких отметок - пока неясно.

По словам Макогона, если поддерживать ГТС в нынешнем состоянии, то есть не консервировать, то тарифы могут взлететь в четыре раза. Понятно, что это крайний вариант, и на него власти вряд ли пойдут.

"Но, понятно, что ценник будет расти, так как подорожает сама стоимость транспортировки, ведь объемы прокачки существенно снизятся", - говорит Корольчук.

По его словам, стоит ожидать существенного подорожания доставки газа (за нее потребители также платят в общем тарифе на газ).

"По цене на газ все будет зависеть от тарифов в Европе. Причем не номинально, как сейчас, когда мы закупаем российский газ через европейских посредников и только считаем его цену по формуле "европейский хаб плюс доставка". Придется уже в реальности закупать газ на европейских биржах и платить за него с учетом котировкок и реальных затрат на логистику", - отметил он.

По словам Куща, в такой ситуации ценники для населения вырастут не так существенно, так как для частных потребителей идет газ внутренней добычи. Но, как говорят эксперты, с учетом дорогой доставки ценники вполне могут составить 12-15 гривен в отопительный сезон.

"А вот промышленность в таких условиях станет совсем неконкурентноспособной, так как ей придется платить за газ еще дороже", - резюмировал Кущ.

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