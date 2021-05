архив



дата публикации 20.05.21 20:51 скаут: Игорь Львович Россия Подборка сообщений российских СМИ «У высоких берегов Аляски дипломаты родины стоят» 18 мая Фото: 40a.media Накануне заседания Арктического совета американская дипломатия напомнила стране и миру о своей принципиально важной роли на полярных широтах. Подробнее – в материале медиаисследователя Сергея Климакова. Месяц назад Муксун.fm написал об ужесточении «игры мускулами» в Арктике между Россией и США и констатировал «выход милитари в лидирующий арктический медиа-тренд». В преддверие рейкьявикской министерской встречи Arctic Council 19-20 мая, передающей председательство в Совете нашей стране, и первого очного контакта Сергея Лаврова и Энтони Блинкена, от американцев подошли заявления, утверждающие для сложных вопросов Арктики если не приоритет, то, как минимум, большой потенциал двусторонней дипломатии. Заявления на серьезном политическом уровне. В последние дни отечественные СМИ тиражировали ответ агентству ТАСС координатора госдепартамента США по Арктике Джима Дехарта про «твердую нацеленность на конструктивное сотрудничество с Россией в рамках Арктического совета». Ответ не развернутый. Но и не отговорка. Позицию официального лица лучше оценить по его интервью, которое Дехарт дал в майский номер «Журнала дипломатической службы» (The Foreign Service Journal). Этот выпуск ежемесячника Американской ассоциации дипломатической службы (American Foreign Service Association, профессиональное объединение почти 30 тысяч бывших и действующих дипработников) – вообще особенный. «Встречайте свой персональный учебник дипломатии Арктики, подготовленный с участием людей, лучше всех разбирающихся в проблемах региона», – так его анонсирует редактор FSJ Шон Дорман. Помимо интервью Дехарта, в номере – статьи сенатора от Аляски Лизы Меркауски, двух экс-председателей Комитета старших должностных лиц Арктического совета (от США и Исландии), рассказ о недавно открывшемся американском консульстве в Гренландии. Эта ударная доза высокоранговой северной дипломатии/дипломатичности была выпущена в онлайн-версии на сайте AFSA во второй половине апреля, когда Соединенные Штаты и весь мир еще не отошли от медийной встряски «путинским апокалиптическим полярным оружием Poseidon 2M39», «смывающими побережье радиоактивными волнами русских торпед» и «зеркальными» высылками представителей дипмиссий. Диссонанс – вряд ли случайный, и тем более подчеркивает значимость данных материалов. Объемное насыщенное интервью с Джимом Дехартом сделала сама редактор журнала. Рефрен: «Арктика – пространство пересекающихся интересов, среди которых безопасность, наука и экономическое развитие, и разные части должны приспосабливаться друг к другу». Как раз в обеспечении сбалансированного интегрирующего подхода к реализации всего спектра американских целей в Арктике и заключается, по словам Дехарта, его логика координатора (и госдепа в целом) по этому региону. Необходимость баланса и связности ясна особенно сегодня, потому что из-за изменения климата, Крайний Север все более доступен для самых разных видов деятельности. Офис координатора («нас всего четверо, мы по-арктически малонаселены») работает со всеми заинтересованными государственными и неправительственными структурами, каждая из которых «рассматривает Арктику через собственную призму», а также с большим количеством ученых и других специалистов. Среди партнеров стратегически в тексте указываются команда спецпосланника президента по климату Джона Керри, аналитические центры Вильсона (Wilson Center) и стратегических и международных исследований (CSIS), делегация Конгресса от Аляски и сообщества коренных жителей этого штата.

Далее из высказываний Джима Дехарта по актуальным вопросам Арктики: Об американских приоритетах «Мы хотим, чтобы регион оставался мирным, свободным от конфликтов, без угроз для нашей родины, и местом, где превалирует интернациональное сотрудничество. Хотим, чтобы люди Арктики, включая коренные общины в нашем штате Аляска, процветали. Сейчас, с новой администрацией, мы уделяем основное внимание борьбе с климатическим кризисом. Этот новый акцент на климате очень приветствуется нашими арктическими союзниками и партнерами». Российское председательство в Arctic Council «АС – лучший и главный многосторонний форум региона… и редкая площадка, где США и Россия сотрудничают продуктивно. Мы готовы работать с российским председателем, как с предыдущими, видим возможности для взаимодействия, в том числе по климату. Надеемся, что Россия будет придерживаться норм и практики Совета и поддерживать его циркумполярную направленность в смысле постоянного внимания к потребностям всего арктического региона. [Что касается военного аспекта] – то Arctic Council напрямую им не занимается. Вместе с союзниками мы решаем данную проблему вне Совета, через НАТО и другими способами. У нас есть серьезные опасения из-за нарастания российской милитаризации Арктики, активных учений и непрозрачности в некоторых ее военных действиях. Мы также выразили озабоченность по поводу не соответствующего мировым нормам регулирования Россией Северного морского пути». Экономическая экспансия Китая «Относительно китайских инвестиций – мы настаиваем на их прозрачности и соблюдении высоких стандартов и местных требований. На примерах видно, как часто они ведут к долгам, коррупции, ущербу окружающей среде, отказу от обещаний развития местной рабочей силы. Мы считаем, что подобному неустойчивому развитию нет места в Арктике. С другой стороны, вызывает беспокойство стремление Пекина приобрести критически важную северную инфраструктуру (порты, аэропорты, цифровые сети). Нужно законодательство о проверке таких инвестиций через призму национальной безопасности». О геополитической конкуренции «Страны мира видят, что Арктика становится более доступной, и многие из них развивают настоящие и будущие возможности, те же ледоколы. Но имейте в виду: Арктика – не «неуправляемое» пространство. В Арктике действуют правила, начиная с Конвенции ООН по морскому праву, которая ставит большую часть ресурсов в территориальные юрисдикции арктических государств. С этим связан хорошо налаженный процесс урегулирования претензий на расширенный континентальный шельф. Регламенты и рамки в Арктике помогают сохранять предсказуемость и мир». О Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS) «США не подписали конвенцию, но относятся к ней как к обычному международному праву и соблюдают ее. Думаю, в наших интересах ратифицировать это соглашение, особенно, если мы готовимся подать заявку на расширение континентального шельфа в Арктике; но постановка этого вопроса в Сенат повлечет множество условий, выходящих за рамки моей компетенции». Научная дипломатия «Я не знаю ни одной другой территории, кроме, быть может, Антарктиды, где мировое партнерство в области науки настолько прочно. Работа, которую мы проводим в Арктике с партнерами, потрясающая и особенно важна для понимания изменения климата и прогнозирования будущих тенденций. Могу с гордостью сказать, что в арктической науке Соединенные Штаты лидируют». О покупке Гренландии «Мы не занимаемся бизнесом с недвижимостью. Наше дело – дипломатия, мы работаем над углублением связей (по туризму, коммерческим возможностям, образовательным обменам) с народом Гренландии и, в этом плане, со всем Королевством Дания. Дания, конечно, наш большой друг и союзник». Уверенная/вызывающая риторика незыблимости арктических правовых регламентов, «сохраняющих мир и предсказуемость», баланса интересов, госдепартамента как межведомственного интегратора и координатора, отлаженности международного процесса урегулирования претензий, научного партнерства, эффективности Arctic Council и его блокировки от темы милитаризации региона – в сочетании с местом и временем озвучивания позиции – свидетельствует, что политические силы в США, настроенные «играть мускулами» на полярном фронте не с помощью ракет и подлодок, но через идеи, переговоры и бумаги – организованы, влиятельны и не стесняются активности. России-председателю в Арктическом совете будет чем заняться. Хотя, судя по статье с названием «Арктический эксепционализм», опубликованной в том же номере FSJ за авторством сенатора Лизы Меркауски (часто в России фамилия читается как «Мурковски»), дипломатический вызов будет для нашей страны вряд ли легче привычного военного.

О соперничестве США с Россией и Китаем: тезисы американского разведывательного сообщества 18.05.2021 Андрей Сушенцов Из ежегодного доклада разведки США следует, что два ключевых вызова американским интересам носят страновой характер и чётко локализуются географически – это Китай и Россия. О полёте стратегической американской мысли пишет Андрей Сушенцов, программный директор Валдайского клуба. Каждый год Управление директора Национальной разведки США выпускает доклад, посвящённый оценке угроз, учитывающий мнение всех 17 американских разведывательных служб. Этот публичный документ готовится для представления в Конгресс к сведению специальных комиссий по разведке и вооружённым силам. Доклад представляет собой совокупный взгляд американского разведывательного сообщества на «наиболее прямые и серьёзные угрозы Соединённым Штатам», которые разведывательное сообщество ожидает в следующем году. Каждая из названных угроз, по мнению авторов доклада, нуждается в немедленном ответе. При этом сам доклад, хотя и содержит перечень угроз, опускает оценки уязвимых мест соперников США. Вероятно, эти оценки содержатся в других закрытых документах, которые используются в планировании деятельности американской разведки. Хотя в предисловии к докладу говорится о том, что последовательность тем не отражает приоритеты американской разведки, структура документа говорит за себя. В нём четыре главы, посвящённые отдельным странам, и две главы, посвящённые транснациональным угрозам. Четыре ключевые главы посвящены соответственно Китаю, России, Ирану и Северной Корее. Только эти страны удостоились отдельного раздела в этом документе. Структура странового обзора повторяется. В ней освещаются шесть ключевых тем: региональная и глобальная активность страны, её военный потенциал и наличное ОМУ, меры, которые страна собирается предпринять в космической сфере, её потенциал в сфере кибертехнологий и способности к ведению разведывательных операций, операций по распространению влияния и вмешательству в политические процессы других стран. Характеризуя общее состояние мира, доклад констатирует, что в нём протекает глобальный слом, ставший результатом соперничества великих держав, на которое наложились пандемия COVID-19, деградация экологии и климата, увеличивающаяся мощь негосударственных действующих лиц. Открывая страновые главы, авторы доклада начинают с Китая, который характеризуется ими как near-peer competitor – соперник, приближающийся по уровню к США, который бросает им вызов в нескольких сферах, включая экономическую, военную и технологическую, а также стремится к изменению глобальных норм. В докладе утверждается, что Пекин оценивает кризис американо-китайских отношений как часть эпохального геополитического сдвига. Доклад констатирует, что в сфере региональной активности Китай больше всего сфокусирован в поясе своих ближайших границ – освещены темы китайско-индийского соперничества, ситуации в Южно-Китайском море, вопросы о Тайване и сближении Китая с Россией. Отдельно говорится, что Китай стремится к продвижению новых международных норм в сфере технологий и прав человека, подчёркивая преимущество государственного суверенитета и политической стабильности перед правами индивидуальной личности. Более коротко доклад описывает военные возможности Китая, которые пока носят региональный характер. В отношении оружия массового поражения Пекина доклад указывает, что программы ОМУ переживают период наиболее быстрого роста и диверсификации. В сфере космоса Китай начинает навёрстывать упущенное и развивает средства поражения объектов на низкой орбите, а также развивает способности к операциям в космосе. О сфере киберугроз сказано, что Китай развивает потенциал для нанесения ударов по критической инфраструктуре США, а о сфере операций по влиянию, – что Китай нацелен на распространение сомнений в приверженности Соединённых Штатов своим обязательствам в отношении союзников в регионе Восточной и Юго-Восточной Азии и на подрыв демократии в Тайване. Второй раздел посвящён России. Он более подробно описывает сферу угроз, которые представляет наша страна для США. Однако доклад начинается с неординарного признания, которое состоит в том, что, по мнению американской разведки, Москва ищет возможности для наращивания прагматичного сотрудничества с Вашингтоном на своих условиях и не заинтересована в прямом конфликте с вооружёнными силами США. В докладе говорится, что Россия стремится к налаживанию взаимопонимания с Соединёнными Штатами по вопросам взаимного невмешательства во внутриполитические дела и признанию Соединёнными Штатами сферы влияния России на большой части территории бывшего Советского Союза. Довольно широкими мазками описывается глобальная и региональная активность России с особым акцентом на растущее стратегическое сотрудничество её с Китаем. Указывается, что на Ближнем Востоке и в Северной Африке Москва стремится усилить свои позиции, а в Западном полушарии она активно взаимодействует с Венесуэлой и Кубой для того, чтобы закрепиться в Латинской Америке. Говорится также о том, что влияние Москвы на территории бывшего Советского Союза крайне велико и она может им пользоваться без значительной мобилизации ресурсов. Американская разведка констатирует, что Россия может применять свои вооружённые силы вдали от своих границ, однако эти операции не могут быть продолжительными. Арсенал ОМУ России оценивается как наиболее крупный и развитый в сравнении с арсеналом США на поддающееся предвидению будущее. Россия также рассматривается в качестве главной угрозой в сфере кибербезопасности и одной из наиболее серьёзных угроз в сфере разведывательной деятельности. В космической области Россия видится ключевым соперником Соединённых Штатов. Хотя фокус доклада разведки ограничен одним годом, из его выводов следует, что два ключевых вызова американским интересам носят страновой характер и чётко локализуются географически – это Китай и Россия. Хотя значительное внимание в докладе уделено и другим угрозам – изменению климата, экологическим проблемам, последствиям пандемии, технологическим рискам, – однако высокий приоритет угроз, исходящих от национальных государств, свидетельствует, что США отбросили иллюзии предыдущих десятилетий о том, что природа международной жизни в XXI веке будет качественно иной. Двадцать лет назад американское правительство считало, что ключевым врагом будет терроризм, десять лет назад администрация Обамы указывала на то, что ключевыми вызовами будут технологические угрозы и распространение ОМУ, сейчас же американский истеблишмент вернулся к тезису о том, что главные угрозы исходят от национальных государств. Однако в этой констатации заложена главная проблема американской стратегии в XXI веке. Как не допустить сближения двух своих ключевых соперников на антиамериканской основе? Предлагаемые подходы Соединённых Штатов лишь способствовали сближению России и Китая. Обе столицы смотрят на США как на ключевую проблему международной стабильности. В погоне за удержанием своего лидерства США нацелены на саботирование любых конструктивных инициатив, исходящих от Москвы и Пекина, нагнетают напряжённость по поясу их границ и пытаются вытеснить Россию и Китай из ставшего глобальным мира. Эти шаги, разумеется, не останутся без ответа. Не исключено, что на горизонте десяти лет мы увидим конвертацию стратегического сотрудничества России и Китая во что-то большее. Пока американская стратегическая мысль не способна дать ответ на эту проблему.

Россия и Центральная Азия: между прагматизмом и геополитикой 18.05.2021 Тимофей Бордачёв © РИА Новости/Игорь Егоров В каком-то смысле Россия всегда хотела отгородиться от Центральной Азии настолько же сильно, как стремилась стать частью Европы, и обе задачи остаются одинаково нерешаемыми. Поэтому основное внимание России в отношениях с региональными государствами в предстоящие годы может быть сосредоточено на содействии их внутренней устойчивости и предотвращении дестабилизации их обществ, пишет Тимофей Бордачёв, программный директор клуба «Валдай», в преддверии Центральноазиатской конференции Валдайского клуба. Недавние вооружённые столкновения на границе Киргизии и Таджикистана, а также крайне неопределённые перспективы центрального правительства в Афганистане после бегства оттуда США и их союзников заставляют вновь обратиться к вопросу о степени и масштабах ответственности России за происходящее в Центральной Азии. Большинство стран региона являются формальными союзниками России – в рамках Организации договора о коллективной безопасности или, как Узбекистан, на основе двустороннего соглашения. Возможности того, что другие крупные державы окажутся способны предоставить свои силовые возможности для обеспечения безопасности Центральной Азии, ничтожны. При этом экономическая заинтересованность Москвы в данном регионе не является значительной, и потому речь здесь может идти только о чистой геополитике. Сейчас определяющим условием для российской политики в отношении Центральной Азии является отсутствие здесь непосредственной угрозы национальной безопасности в виде враждебного союза государств или одной сильной державы. Здесь Россия не соприкасается с региональными институтами, коллективный интерес которых мог бы вступать в противоречие с её интересами и диктовать поведение своих участников. Наиболее крупная военная держава по соседству – это Китай, отношения с которым у России дружественные и почти союзнические. Сама по себе Центральная Азия не представляет собой для России целостную проблему, как Европа или Южный Кавказ, связанные с ней озабоченности имеют частный характер, хотя иногда могут быть и достаточно актуальными. Если исключить внешние вызовы, то в долгосрочной перспективе самый серьёзный вопрос к отношениям может быть связан с продолжением процесса формирования национальных государств в России и странах Центральной Азии и возникновением в результате оснований для большей отстранённости. Ответом на этот вызов может быть работа над более гармоничным процессом неизбежной смены поколений с целью сохранения целостности общего пространства вне зависимости от того, насколько масштабным будет влияние коллективного исторического опыта. Другими словами, уже сейчас необходимо стремиться к тому, чтобы общее наследие стало фундаментом для объединяющей традиции совместного развития. Россию не должно вводить в заблуждение то, что сейчас её культура, включая массовую, и язык являются преобладающими в странах Центральной Азии. Но и страны Центральной Азии не должны ошибиться в прочтении российской внешней политики – уважение здесь очень легко спутать с хладнокровием, последствия которого могут оказаться трагическими. Среди факторов, определяющих природу взаимодействия России и государств Центральной Азии, на первом месте находится их взаимное геополитическое положение. Граница России и Центральной Азии представляет собой не имеющую естественных препятствий степь, открытость которой и непригодность для обозначения чётких разграничительных линий естественным образом переносится на сферы политического, экономического и культурного взаимодействия поверх государственных границ. Это ведёт к тому, что на пространстве от Южной Сибири до предгорий Памира и Тянь-Шаня серьёзная форма изоляции становится для России сложной в реализации. Со стороны России Центральная Азия начинается не сразу, а как будто постепенно проявляется отдельными своими чертами в ландшафте, облике городов, национальном и религиозном составе населения ещё задолго до того, как путешественник пересекает государственную границу. Линия формального соприкосновения России и государств Центральной Азии представляет собой рукотворную черту, существование которой обеспечено доброй волей государств и не опирается на такие естественные рубежи, как горные цепи, большие реки или моря. По сути, Россия и Центральная Азия являются общим пространством, что определяет и будет определять природу и содержание отношений между государствами. В таких географических условиях традиционные формы силового взаимодействия держав приобретают особую специфику, которая отличает их от отношений между странами, чётко разделёнными между собой естественными барьерами. Можно предположить, что именно поэтому вопрос «отмежевания» от Центральной Азии остаётся таким болезненным в российской дискуссии – в силу осознаваемой невозможности это сделать в реальности. Значительный демографический потенциал региона выглядел пугающим для России в рамках СССР. Он стал одной из причин того, что в 1991 году Москва с лёгкостью пошла на отделение центральноазиатских республик, фактически избавляясь от них в своём стремлении к обновлению российского государства, экономики и общества. Сближение и интеграция с этим регионом никогда ещё не рассматривались в России как приоритет национальной внешней политики, в отличие от отношений с Европой или славянскими государствами бывшего СССР – Белоруссией и Украиной. Необходимо признать, что в каком-то смысле Россия всегда хотела отгородиться от Центральной Азии настолько же сильно, как стремилась стать частью Европы, и что обе задачи остаются одинаково нерешаемыми. Поэтому основное внимание России в отношениях с региональными государствами в предстоящие годы может быть сосредоточено на содействии их внутренней устойчивости и на предотвращении масштабной архаизации и, как следствие, дестабилизации их обществ с последующим появлением множества локальных очагов религиозного экстремизма. За тридцать лет, прошедшие после распада СССР, государства Центральной Азии – Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан – прошли собственный и в каждом случае оригинальный путь самостоятельного развития. В силу того, что у них изначально не было перспективы механистического включения в альтернативную юрисдикцию, как это произошло со странами Прибалтики и может произойти с другими республиками западной части так называемого постсоветского пространства, этот исторический опыт оказался уникальным для каждого из центральноазиатских государств, хотя присутствуют и объединяющие их черты. Не существует предпосылок для формирования в регионе альтернативного российским интересам институционализированного объединения и сейчас – ни одна из интеграционных группировок современности, кроме Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда уже входят Казахстан, Киргизия и Россия, не может рассматривать эти страны в качестве своих участников. При этом более активное взаимодействие стран на уровне внутри региона принесёт России больше выгод, чем озабоченностей, поскольку не сможет стать фактором, формирующим у этих стран организованную враждебность в отношении российских интересов и ценностей. Россия и государства Центральной Азии вместе соприкасаются с южным поясом Евразии, в состав которого входят такие государства, как Иран, Афганистан, Пакистан и Индия. Их собственные масштабы и демография делают поглощение и полную интеграцию с Россией и Центральной Азией невозможными. При этом исторически существуют прочные и фундаментальные связи между этим миром и такими странами Центральной Азии, как Таджикистан или Узбекистан. Афганистан сам по себе является чётким разделителем между Востоком и Западом, Севером и Югом, что подкрепляется его горным рельефом и сложным этническим составом. Важной общей задачей России и государств Центральной Азии может быть сохранение относительного мира в этой стране после тех изменений, которые произойдут в 2021 году, и её включение в международные экономические связи, соединение с основными континентальными транспортными путями. Иран как одно из государств-цивилизаций современного мира всегда будет оставаться вызовом для России и Центральной Азии. Масштабы Ирана и его культурный фундамент делают внешнюю политику страны теоретически доступной для временного силового контроля извне, но непригодной для интеграции в более широкие сообщества. Намерения Ирана всегда будут неопределёнными для его соседей. Турция демонстрирует понятные стремления к увеличению своего взаимодействия с родственными народами Центральной Азии, но сама испытывает колоссальное политическое и культурное давление со стороны Запада и не имеет масштабов, достаточных для того, чтобы выступать в качестве альтернативы российскому полюсу силы в международной политике. Индия, в свою очередь, слишком велика для развития в рамках сообщества государств. Китай теоретически мог бы предложить России и Центральной Азии идеи и экономические возможности для совместного развития, но испытывает резонные опасения по поводу излишней открытости для исламского мира и необходимости более активно взаимодействовать в Центральной Азии с таким могущественным союзником, как Россия. США и другие страны Запада смотрят на регион только в контексте своих экономических и дипломатических отношений с крупнейшими евразийскими державами – Китаем, Индией и Россией. Вряд ли мы можем рассчитывать на то, что такой подход станет внешней основой для достижения странами Центральной Азии основных целей своего развития. Европа перестала существовать как фактор развития региона после исчезновения британской колониальной империи в середине XX века и уже не сможет обозначить здесь своё присутствие в качестве силы, влияющей на безопасность и развитие государств. Это, однако, не является фактором, исключающим позитивную роль европейских, американских или восточноазиатских инвестиций в повышении социально-экономической устойчивости стран Центральной Азии. Но это не заслуга межгосударственных отношений, а естественный эффект того, что пока в мире сохраняется сравнительно высокая степени экономической открытости, а бизнес ищет способы наиболее привлекательных для себя инвестиций. Таким образом, российская политика в отношении Центральной Азии имеет под собой достаточно прочную основу и гораздо меньше подвержена воздействию тех негативных факторов, которые сейчас присущи международной системе. Это, конечно, создаёт для Москвы соблазн рассматривать страны региона в менее приоритетном порядке, чем те направления, откуда уже сейчас исходят угрозы (Европа и Ближний Восток) или ярко выраженные экономические возможности (Восточная Азия). В том случае, если после 2021 года Центральная Азия столкнётся с непосредственной угрозой с юга, у России возникнет необходимость наращивать своё военное сотрудничество с правительствами этого региона. Однако Россия уже вряд ли будет стремиться в одиночку брать на себя всю ответственность – условием для этого было бы возвращение Центральной Азии в подконтрольный Москве имперский порядок, а для этого нет никаких предпосылок. Поэтому в будущем Россия будет здесь рассчитывать на самостоятельные способности региональных государств и взаимодействие с Китаем, который не меньше Москвы заинтересован в их внутренней стабильности.

Обнаружена долговременная успешная хакерская атака на информационные ресурсы органов власти РФ Отдел новостей -19.05.2021 В сетях федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) РФ с 2017 года действовали хакерские группировки, сообщает RSpectr.com в среду со ссылкой на отчёт «Ростелеком-Солар». В обнаружении и анализе нападения участвовал также Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ). Проникновение в сети ФОИВ началось в 2017 году, наибольшую активность хакеры развили в 2020-м. «Однажды ночью при обеспечении мер безопасности один из наших инженеров обнаружил попытки «прикосновения» к серверу заказчика. Следы хакеров исчезли в течение нескольких минут, но этого было достаточно для понимания происходящего. …Мы не можем сказать, что кто-то из ИБ-специалистов плохо работал. Условно говоря, безопасники готовились к боксёрскому поединку, а когда вышли на ринг, увидели танк. Настолько неожиданны угрозы нового типа», – комментирует вице-президент «Ростелекома» по информационной безопасности Игорь Ляпунов. Выявленные атаки отличают несколько характерных особенностей. Во-первых, вредоносное ПО использовало для выгрузки данных облачные хранилища «Яндекса» и Mail.ru Group. Сетевую активность хакеры маскировали под работу утилит Yandex Disk и Disk-O. Подобное вредоносное ПО ранее нигде не встречалось, сообщает «Ростелеком-Солар». «Хакеры изучили особенности администрирования работы одного из российских антивирусов и использовали его компоненты для кражи информации в атакуемой сети, полагают в компании. Пресс-конференция (длительность видеозаписи 1 час 6 минут), на которой сообщалось об инциденте, состоялась во вторник. На ней сообщалось, что до 80% атак на государственные информационные ресурсы РФ начинаются с почтового фишинга, и что фишинговые (и просто подозрительные) письма открывает каждый четвертый госслужащий.

"Досталось всем". Что натворил элитный спецназ США 16.05.2021 © Фото : Public Domain МОСКВА, 16 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Командование ВМС США представило план реформирования широко известного специального подразделения SEAL. По мнению экспертов оборонного ведомства, "морские котики" уже не соответствуют предъявляемым требованиям и не готовы к современным вызовам. Кроме того, репутация бойцов SEAL серьезно пострадала за последние годы в связи с серией скандалов, попавших в СМИ. Подготовка к большой войне Основное тактическое подразделение Сил специальных операций ВМС США SEAL, созданное в 1962 году, занимается разведкой, диверсионными и поисково-спасательными операциями, наведением артиллерийского огня и авиации, борьбой с морским терроризмом. Легендарные "морские котики" приняли участие в сотнях боевых операций — от Вьетнама до Сирии. Однако командование ВМС США обеспокоено тем, что оперативники SEAL уже давно не имели дело с серьезным противником. "Спецназ ВМС США два десятилетия занимается главным образом контртеррористическими и противопартизанскими действиями на Ближнем Востоке, — сообщил журналистам командующий Силами специальных операций американского флота контр-адмирал Хью Говард. — Они долго воевали в пустынях Ирака и горах Афганистана. Но сейчас "морским котикам" пора вернуться в океан. Конечно, наши солдаты приобрели бесценный опыт в разведке, обнаружении целей и их уничтожении. Однако этого недостаточно для того, чтобы эффективно противостоять противникам, близким к нам по военному потенциалу". К таким противникам Пентагон, разумеется, относит Россию и Китай. В Вашингтоне сложилось мнение, что, пока американцы воевали с террористами в странах третьего мира, Москва и Пекин успели получить массу преимуществ над странами НАТО. © Flickr / U.S. Department of Defense Current Photos Солдаты США на марше В частности, только Китай и Россия способны установить вблизи границ "зоны запрета доступа" (Anti-Access / Area Denial, A2/AD), где авиация, флот и сухопутные силы западных держав понесут неоправданно высокие потери. Как считают стратеги Пентагона, взламывать эти зоны предстоит именно спецназу. Количество взводов "морских котиков" планируют сократить на треть. Оставшимся значительно увеличат штат. Добавят специалистов по кибербезопасности, радиоэлектронной борьбе, использованию беспилотных платформ и космической связи. Пентагон хочет, чтобы элитные солдаты могли одолеть противника, обладающего существенно большими возможностями, чем боевики ИГ* или "Талибана". Порядок и дисциплина Также ужесточат отбор офицерских кадров. В частности, особое внимание уделят психологическому тестированию. Не секрет, что "морские котики" в последние годы серьезно подмочили себе репутацию. Некоторые элитные бойцы, на голову превосходящие сослуживцев из обычных частей по уровню боевой подготовки, возомнили себя "дембелями" и начали открыто преступать закон. В конце июля 2019-го высокопоставленный офицер специального командования ВМС США контр-адмирал Колин Грин даже обратился к подчиненным с тревожным заявлением. "У нас есть проблема", — сказал он. В элитных войсках, по его словам, большие трудности с порядком и дисциплиной. Этим необходимо срочно заняться. Незадолго до этого 19 "морских котиков" взвода "Фокстрот" отряда SEAL 7 вернули из командировки в Ирак в пункт постоянной дислокации на базе в Калифорнии. Элитных бойцов заподозрили в принуждении женщины-военнослужащей к сексу и злоупотреблении спиртным во время празднования Дня независимости. После долгих судебных разбирательств большинство спецназовцев оправдали, оператора первого класса (Operator First Class) Аделю Энаяту, обвиняемого в изнасиловании, приговорили лишь к 90 суткам гауптвахты. Однако неприятный осадок остался. За несколько дней до того, как эта история стала достоянием общественности, "морские котики" оказались замешаны в другом скандале: шестерых бойцов отряда SEAL 10 уличили в систематическом употреблении кокаина. Они принимали психостимулятор несколько месяцев. Более того, при регулярном тестировании на наркотики элитные солдаты подменяли анализы чужими. Под трибунал никого не отдали, однако спецназовцев по-тихому уволили со службы. Один из них через месяц покончил с собой. Бей своих, чтобы чужие боялись Теперь аббревиатуру SEAL связывают не только с наркоманией, алкоголизмом и неуставными взаимоотношениями, но и с военными преступлениями. В июне 2019-го состоялся судебный процесс над "морским котиком" Эдвардом Галлахером. Сослуживцы из взвода, которым он командовал в 2017-м в иракском Мосуле, рассказали представителям командования, что видели, как Галлахер добил ножом пленного боевика, которому ранее спецназовцы оказали медицинскую помощь. После этого боец, как ни в чем не бывало, сфотографировался с трупом "на память". Кроме того, Галлахера обвинили в том, что он вел прицельный огонь по гражданским: намеренно обстрелял девушку в цветастом хиджабе, когда та шла по берегу реки, и старика, несшего кувшин с водой. © AFP 2021 / Delil Souleiman Американский спецназ в сирийской провинции Ракка Более того, следствие представило доказательства того, что Эдвард Галлахер неоднократно нарушал требования уставов и правила несения службы. У него в гараже нашли учебную гранату. Также отыскали текстовые сообщения Галлахера о том, что он вместе с другими "морскими котиками" употреблял марихуану и другие наркотики. Однако американское правосудие обычно не наказывает строго за преступления в горячих точках. Двоих бойцов отряда SEAL 6, помимо всего прочего участвовавшего в ликвидации Усамы бин Ладена в мае 2011-го, обвинили в убийстве американского же "зеленого берета" в Мали в 2017-м. Следствие выяснило, что штабного сержанта Логана Мелгара, унтер-офицера, назначенного в 3-ю группу спецназа, связали скотчем и задушили. Он поймал подчиненных на краже военного оборудования, предназначенного для контртеррористических и разведывательных операций.