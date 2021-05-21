Ведущие дипломаты США и России жестко, но вежливо поспорили в Исландии
By: Matthew Lee, The Associated Press
Thursday, May. 20, 2021
REYKJAVIK, Iceland (AP) —Ведущие дипломаты из США и России вежливо поругались в Исландии во время своей первой личной встречи, которая произошла в связи с резким ухудшением отношений между странами в последние месяцы.
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров откровенно, но спокойно говорили о своих разногласиях во время переговоров в кулуарах заседания Арктического совета в среду в столице Исландии Рейкьявике, городе с долгой историей в американо-российских отношениях. .
«Мы стремимся к предсказуемым и стабильным отношениям с Россией», - сказал Блинкен Лаврову, повторяя комментарии президента Джо Байдена, который предложил провести встречу на высшем уровне с российским лидером Владимиром Путиным в следующем месяце. «Мы считаем, что это хорошо для нашего народа, хорошо для народа России. и действительно хорошо для мира».
«Также не секрет, что у нас есть наши разногласия, и когда дело доходит до этих разногласий, то, как президент Байден также заявил президенту Путину, если Россия будет действовать агрессивно против нас, наших партнеров и наших союзников, мы ответим - и президент Байден продемонстрировал это и словом, и делом, не в целях эскалации, не для поиска конфликта, а для защиты наших интересов», - сказал Блинкен.
Встреча состоялась сразу после того, как администрация Байдена уведомила Конгресс о новых санкциях в отношении России из-за спорного европейского трубопровода. Администрация наложила штрафы на восемь российских компаний и судов за их участие в трубопроводе «Северный поток - 2», избавив при этом две немецкие компании от аналогичных штрафов, хотя они могли бы оказать более существенное влияние на проект.
«У нас есть серьезные разногласия в оценке международной ситуации, у нас есть серьезные разногласия в подходах к задачам, которые необходимо решить для ее нормализации», - сказал Лавров. «Наша позиция очень проста: мы готовы обсуждать все вопросы без исключения, но с учетом того, что обсуждение будет честным, с фактами на столе и, конечно же, на основе взаимного уважения».
Еще до переговоров в среду два дипломата изложили почти диаметрально противоположные позиции для встречи, предваряя то, что, вероятно, будет сложным и спорным обменом мнениями по множеству вопросов, включая Украину, Арктику, отношение России к оппозиционеру Алексею Навальному и обвинения в киберпреступлениях, в том числе утверждения, что базирующиеся в России хакеры несут ответственность за атаку программ-вымогателей на ключевой трубопровод в США.
Встреча также последовала за серией высылок дипломатов по принципу «око за око», на фоне того что американо-российские отношения угрожают возвращением к минимальным уровням времен «холодной войны».
После встречи, которая длилась дольше, чем ожидалось, час и 45 минут, Госдепартамент сообщил, что Блинкен призвал Россию освободить двух американцев, которых она удерживает, Пола Уилана и Тревора Рида. Он также выразил «глубокую обеспокоенность» наращиванием российской военной мощи на границе с Украиной и ее действиями против «Голоса Америки» и Радио Свободная Европа / Радио Свобода, говорится в сообщении ведомства.
Между тем Лавров заявил российским журналистам после встречи, что переговоры были «конструктивными» и что Россия предложила начать новый и широкий стратегический диалог. «Там много обломков, их нелегко разгребать, но я чувствовал, что Энтони Блинкен и его команда были полны решимости сделать это. Для нас это не будет проблемой», - сказал он, сообщает ТАСС.
Ни одна из сторон не представила обновленной информации о намечаемом саммите Байден-Путин, отметив лишь, что дискуссии о его логистике продолжаются.
Блинкен отметил, что, несмотря на неприязнь и раздражение, США и Россия на раннем этапе администрации Байдена договорились о пятилетнем продлении ключевого пакта о контроле над вооружениями, который президент Дональд Трамп отказался продлить перед уходом со своего поста. Трамп оставил России явно неоднозначное наследие, в том числе дружеские личные отношения с Путиным, в то время как его администрация по-прежнему вводила санкции и другие карательные меры.
Другой, более актуальной областью разногласий в Рейкьявике, месте знаменитого саммита 1986 года между президентом Рональдом Рейганом и российским лидером Михаилом Горбачевым, является Арктика, где Россия расширяет свое военное присутствие и проводит политику расширения своего влияния, что тревожит американцев.
Блинкен отметил, что США и Россия в прошлом сотрудничали по арктическим вопросам, хотя он умалчивает о глубоком американском неприятии возросшей военной активности России в этом районе и ее предложении возобновить давно приостановленный военный диалог в рамках Арктического совета восьми стран.
Блинкен отклонил призывы России возобновить военный компонент Арктического совета и выразил озабоченность по поводу возрастающей военной активности России в регионе, известном как «Крайний Север». В среду, в ходе последовательных встреч с министрами иностранных дел других членов Северного совета, Блинкен неоднократно подчеркивал важность «продолжения сохранения этого региона как региона мирного сотрудничества».
«У нас есть опасения по поводу некоторых недавних военных действий в Арктике», - сказал он. «Это увеличивает опасность инцидентов и просчетов и подрывает общую цель - создания мирного и устойчивого будущего для этого региона».
Блинкен также поставил перед Россией задачу предложить новые правила навигации в этом регионе и осудил Лаврова за комментарии, в которых тот отверг такую критику, заявив что Арктика «это наша территория, наша земля».
«Мы все, включая Россию, должны действовать на основе правил, на основе норм, на основе взятых на себя обязательств, а также избегать заявлений, которые подрывают их», - сказал Блинкен.
Москва и Вашингтон также ведут ожесточенный спор о статусе своих посольств и консульств после взаимной высылки дипломатов. Россия дала США время до 1 августа избавиться от всего неамериканского персонала в своих дипломатических представительствах, что, по словам США, сделает практически невозможным функционирование их объектов.
Авторы Associated Press Владимир Исаченков и Джим Хайнц из Москвы внесли свой вклад в подготовку этой статьи.
статью прочитали: 2 человек
Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь