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опубликовано редакцией на Переводике 21.05.21 04:22
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Анта-а-алья, там ночи полные огня…..

Несмотря на запрет на полеты, число прибывших в Анталию россиян, по сравнению с прошлым 2020-м годом,  увеличилось вдвое 

BY DAILY SABAH

 ISTANBUL TOURISM MAY 19, 2021

People are seen on a beach in the Mediterranean resort city of Antalya, Turkey, May 19, 2021. (AA Photo)

Отдыхающие  на пляже в средиземноморском курортном городе Анталия, Турция, 19 мая 2021 года (фото АА)

По официальным данным, турецкий средиземноморский курортный город Анталия с января по апрель этого года принял  445 671 иностранного  туриста,  число российских туристов, по сравнению с прошлым годом, увеличилось вдвое несмотря на решение Москвы в прошлом месяце прекратить полеты.

Согласно данным Управления культуры и туризма провинции Анталия, полученным  в среду, число туристов из одной только России составило  296 131 человек.

Число прибывших из страны, основного источника отдыхающих увеличилось вдвое по сравнению с прошлым годом, когда с января по апрель в Анталию приехало 145 406 россиян.

Ежегодно в Турцию приезжают миллионы российских туристов, и решение Москвы в прошлом месяце прекратить полеты с 15 апреля до 1 июня из-за растущего числа случаев COVID-19 нанесло удар по индустрии туризма.

Главный советник президента Реджепа Тайипа Эрдогана и официальный представитель правительства Ибрагим Калин и министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой побывали  в понедельник в России для обсуждения различных вопросов, включая туризм.

«Мы достигли договоренности о скорейшей доставке в Турцию  российской вакцины, а также о шагах в отношении туристического сезона, начале полетов и ускорении процесса», - сказал Калин после переговоров с российскими властями.

Официальные лица также заявили, что в ближайшее время ожидается визит российской делегации в Турцию, чтобы оценить меры по борьбе с пандемией и решить, следует ли возобновлять полеты.

Решение Москвы прекратить большинство рейсов нарушило  планы 500 000 туристов, которые надеялись приехать в  Турцию на отдых  в период с апреля по июнь.

В прошлом году Турция приняла 2,1 миллиона россиян, а за год до пандемии - около 6 миллионов.

«Мы ожидаем намного больше туристов с началом взаимных рейсов из России», - сказал председатель рабочей группы по туризму городского совета Анталии Реджеп Явуз.

«В прошлом году мы начали сезон в середине июля. Сейчас май, и уже  прибыло около полумиллиона туристов», - сказал Явуз агентству Anadolu (AA).

Согласно официальным данным, в период с января по апрель 2020 года Анталия приняла в общей сложности 511 498 иностранных гостей, но  затем сезон  был  омрачен пандемией, которая заблокировала  международные поездки.

Цифра за четырехмесячный период в этом году была бы намного выше, если бы не были приостановлены  полеты из России, - сказал Джем Кинай, глава Фонда развития  культуры и туризма Анатолии, известного как разработчик системы «все включено» в туризме.

«Был большой спрос», - отметил Кинай. «В праздничный период россияне даже не выезжали в другие страны. Турция - ключевое направление».

«Количество туристов, приезжающих в Анталию с начала года, очень хорошее, учитывая пандемию коронавируса. Хотя мы не можем сравнивать это с предыдущими годами, важно, что они (туристы) прибыли даже во время пандемии», - добавил он.

Кинай предположил, что приток будет нарастать  вместе с сокращением ежедневных случаев COVID-19 и ускорением кампании вакцинации.

В понедельник Турция вышла из режима полной изоляции , продлившейся почти три недели, и ослабила ограничения, вселяя некоторую надежду на летний туристический сезон.

Ежедневное  количество случаев коронавируса упало с рекордного максимума в 63 082 месяц назад  до почти 10 000 в понедельник.

Полеты остановлены

Неуверенность в том, продлит ли правительство России период ограничения полетов, подтолкнула авиакомпании к решению приостановить полеты после 1 июня.

S7 Airlines во вторник присоединилась к флагманскому авиаперевозчику Аэрофлоту в решении отменить полеты в Турцию этим летом в ожидании решения правительства.

«Мы остановили продажи и отменили все рейсы в Турцию на июнь, за исключением двух рейсов в неделю, разрешенных целевой группой (по коронавирусу), чтобы не доставлять неудобства пассажирам из-за возможных отмен», - говорится в заявлении Аэрофлота в понедельник.

В понедельник вечером штаб - оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом - сообщил, что никаких решений о продлении ограничений до 30 июня принято не было.

Днем позже S7 Airlines заявила, что отменила все рейсы в Турцию до конца лета из-за неуверенности в возможности летать туда.

«Мы будем готовы возобновить продажи, как только стабилизируется эпидемиологическая ситуация и возобновятся полеты», - сказали в S7.

По данным Ассоциации туроператоров России, в первом квартале этого года в Турции побывало около 500 000 россиян.

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