навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
автор  
Игорь Суздальцев
статей: 1
 
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
21.05.21   Редакция

Новая комедия Зеленского: "Обыск у Кличко"

(0)
 
20.05.21  

Подборка сообщений российских СМИ

(0)
 
20.05.21   Редакция

Foreign Policy: ЧВК «Вагнера» берет под контроль сирийскую нефть

(0)
20.05.21  

Видеоподборка

(0)
19.05.21   Редакция

Кто же такой мистер Омбадыков?

(0)
 
19.05.21  

Бундесвер вынес «последнее предупреждение» российскому журналисту за правду о войне

(0)
 
18.05.21  

Против России или нет? Китай в Средней Азии

(0)
 
18.05.21   Редакция

#ПрекрасноеБали за..э-э-э..долбали отмороженные иностранные блогеры и инстаграммеры

(0)

последние за вчера, 20.05.21  
 
20:51  

Подборка сообщений российских СМИ

(0)
 
20:24   Редакция

Foreign Policy: ЧВК «Вагнера» берет под контроль сирийскую нефть

(0)
 
20:18  

Русскоязычные СМИ Украины

(0)
 
17:51  

Русскоязычные СМИ Израиля

(0)
 
17:26  

Путин назначил членом научного совета при Совбезе сотрудника ГРУ, которого США и Эстония обвиняли в распространении фейков о Ковиде. Короткое расследование «Медузы»

(0)
 
17:13  

«Интернациональный долг» России…

(0)
 
16:57  

Грузины, уехавшие в Германию по программе трудоустройства, жалуются на условия

(0)
11:56   Редакция

Вован и Лексус не заметили, как NED Юлю в президенты готовит

(0)
05:16  

Видеоподборка

(0)
 
04:56   Редакция

В прошлом году в Болгарии было выявлено одиннадцать агентов иностранных разведок - Государственное агентство национальной безопасности

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
опубликовано редакцией на Переводике 21.05.21 12:15
скаут: suzdalczevi;
 
 

Новая комедия Зеленского: "Обыск у Кличко"

Я в обед готовлю плов -
Сразу мысль: что у хохлов?

А у них по-прежнему происходит классический вариант поговорки "шумиха, неразбериха, наказание невиновных, поощрение непричастных".

Думаю, вы уже слышали о недавнем скандале, связанным с мэром Киева Виталием Кличко. Если нет, то вкратце напомню: столичные прокуроры совместно с Государственной фискальной службой, Национальной полицией и СБУ провели масштабные обыски мэрии Киева, а также подведомственные ей коммунальные предприятия. Под ударом оказались такие учреждения, как "Киевавтодор", "Киевзеленстрой", "Спецжилфонд", "Киевгорсвет", "Киевавтодормост", "Киевский метрополитен", а также департаменты Киевской администрации - соцполитики, градостроительства и земельных ресурсов. Сам же Виталий Кличко назвал все обвинения "политически мотивированными и направленными против него лично".

В это же время на телеграмм-канале Крiт СБУ (@SBUmole) появляется сообщение о том, что вся эта история является началом более масштабных чисток в политических рядах Украины, вероятно, во имя грядущей избирательной кампании господина Зеленского.



Все бы хорошо, но подобные угрозы не выглядят убедительными, потому что не затрагивают настоящих корифеев украинской политики, замешанных не только в коррупции, но и даже в уголовных делах. Это такие люди, как Юлия Свириденко, Валерий Сушкевич, ну и конечно же непотопляемый Арсен Аваков.

Возможно, для "заграничных благодетелей" несчастного Кличко в качестве "агнца" будет и достаточно, но по факту реальной борьбы с коррупционерами на Украине как не было, так и нет. Как и нет улучшений в экономике страны, нет внятной стратегии по разрешению конфликта на Донбассе, нет грамотной социальной политики. Только лозунги, громкие, но пустые заявления и показные выступления на внутреннюю и зарубежную публику.

И всё это лишний раз доказывает, что Владимир Зеленский за время своего правления так и не сумел выйти из роли комедианта, продолжая разыгрывать бесконечный фарс во всех сферах украинской жизни.

статью прочитали: 1 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2021
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2021  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 