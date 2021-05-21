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опубликовано редакцией на Переводике 21.05.21 12:15 скаут: suzdalczevi;

Ссылка на оригинал Новая комедия Зеленского: "Обыск у Кличко" Я в обед готовлю плов -

Сразу мысль: что у хохлов?



А у них по-прежнему происходит классический вариант поговорки "шумиха, неразбериха, наказание невиновных, поощрение непричастных".



Думаю, вы уже слышали о недавнем скандале, связанным с мэром Киева Виталием Кличко. Если нет, то вкратце напомню: столичные прокуроры совместно с Государственной фискальной службой, Национальной полицией и СБУ провели масштабные обыски мэрии Киева, а также подведомственные ей коммунальные предприятия. Под ударом оказались такие учреждения, как "Киевавтодор", "Киевзеленстрой", "Спецжилфонд", "Киевгорсвет", "Киевавтодормост", "Киевский метрополитен", а также департаменты Киевской администрации - соцполитики, градостроительства и земельных ресурсов. Сам же Виталий Кличко назвал все обвинения "политически мотивированными и направленными против него лично".



В это же время на телеграмм-канале Крiт СБУ (@SBUmole) появляется сообщение о том, что вся эта история является началом более масштабных чисток в политических рядах Украины, вероятно, во имя грядущей избирательной кампании господина Зеленского.







Все бы хорошо, но подобные угрозы не выглядят убедительными, потому что не затрагивают настоящих корифеев украинской политики, замешанных не только в коррупции, но и даже в уголовных делах. Это такие люди, как Юлия Свириденко, Валерий Сушкевич, ну и конечно же непотопляемый Арсен Аваков.



Возможно, для "заграничных благодетелей" несчастного Кличко в качестве "агнца" будет и достаточно, но по факту реальной борьбы с коррупционерами на Украине как не было, так и нет. Как и нет улучшений в экономике страны, нет внятной стратегии по разрешению конфликта на Донбассе, нет грамотной социальной политики. Только лозунги, громкие, но пустые заявления и показные выступления на внутреннюю и зарубежную публику.



И всё это лишний раз доказывает, что Владимир Зеленский за время своего правления так и не сумел выйти из роли комедианта, продолжая разыгрывать бесконечный фарс во всех сферах украинской жизни. статью прочитали: 1 человек Комментарии ﻿

А у них по-прежнему происходит классический вариант поговорки "шумиха, неразбериха, наказание невиновных, поощрение непричастных".Думаю, вы уже слышали о недавнем скандале, связанным с мэром Киева Виталием Кличко. Если нет, то вкратце напомню: столичные прокуроры совместно с Государственной фискальной службой, Национальной полицией и СБУ провели масштабные обыски мэрии Киева, а также подведомственные ей коммунальные предприятия. Под ударом оказались такие учреждения, как "Киевавтодор", "Киевзеленстрой", "Спецжилфонд", "Киевгорсвет", "Киевавтодормост", "Киевский метрополитен", а также департаменты Киевской администрации - соцполитики, градостроительства и земельных ресурсов. Сам же Виталий Кличко назвал все обвинения "политически мотивированными и направленными против него лично".В это же время на телеграмм-канале Крiт СБУ (@SBUmole) появляется сообщение о том, что вся эта история является началом более масштабных чисток в политических рядах Украины, вероятно, во имя грядущей избирательной кампании господина Зеленского.Все бы хорошо, но подобные угрозы не выглядят убедительными, потому что не затрагивают настоящих корифеев украинской политики, замешанных не только в коррупции, но и даже в уголовных делах. Это такие люди, как Юлия Свириденко, Валерий Сушкевич, ну и конечно же непотопляемый Арсен Аваков.Возможно, для "заграничных благодетелей" несчастного Кличко в качестве "агнца" будет и достаточно, но по факту реальной борьбы с коррупционерами на Украине как не было, так и нет. Как и нет улучшений в экономике страны, нет внятной стратегии по разрешению конфликта на Донбассе, нет грамотной социальной политики. Только лозунги, громкие, но пустые заявления и показные выступления на внутреннюю и зарубежную публику.И всё это лишний раз доказывает, что Владимир Зеленский за время своего правления так и не сумел выйти из роли комедианта, продолжая разыгрывать бесконечный фарс во всех сферах украинской жизни.