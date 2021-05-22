навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
22.05.21   Редакция

Байден вручает Путину приз "Северного потока"

(0)
 
21.05.21   Редакция

Российский шпионский корабль следит за авианосцем HMS Queen Elizabeth

(0)
 
20.05.21  

Подборка сообщений российских СМИ

(0)
 
20.05.21   Редакция

Foreign Policy: ЧВК «Вагнера» берет под контроль сирийскую нефть

(0)
20.05.21  

Видеоподборка

(0)
19.05.21   Редакция

Кто же такой мистер Омбадыков?

(0)
 
19.05.21  

Бундесвер вынес «последнее предупреждение» российскому журналисту за правду о войне

(0)

последние за вчера, 21.05.21  
 
20:51  

Подборка сообщений российских СМИ

(0)
 
20:24   Редакция

Foreign Policy: ЧВК «Вагнера» берет под контроль сирийскую нефть

(0)
 
20:18  

Русскоязычные СМИ Украины

(0)
 
17:51  

Русскоязычные СМИ Израиля

(0)
 
17:26  

Путин назначил членом научного совета при Совбезе сотрудника ГРУ, которого США и Эстония обвиняли в распространении фейков о Ковиде. Короткое расследование «Медузы»

(0)
 
17:13  

«Интернациональный долг» России…

(0)
 
16:57  

Грузины, уехавшие в Германию по программе трудоустройства, жалуются на условия

(0)
11:56   Редакция

Вован и Лексус не заметили, как NED Юлю в президенты готовит

(0)
05:16  

Видеоподборка

(0)
 
04:56   Редакция

В прошлом году в Болгарии было выявлено одиннадцать агентов иностранных разведок - Государственное агентство национальной безопасности

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
опубликовано редакцией на Переводике 22.05.21 00:01
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Байден вручает Путину приз "Северного потока"

И ничего не получает взамен

PAUL RODERICK GREGORY,  21.05.21  

Байден вручает Путину приз "Северного потока" и ничего не получает взамен

© Getty Images

Много  говорилось  о комментарии президента  Байдена что  „Северный поток 2 - это плохая сделка для Европы“ Тем не менее, с объявлением госсекретаря Энтони Блинкена что санкции против «Северного потока - 2» не отвечают национальным интересам США и будут отменены, европейский трубопровод, финансируемый Россией, должен быстро завершиться. Для  ввода в эксплуатацию «Северного потока-2» остается только одобрение немецких регулирующих органов, если только сентябрьские выборы в Германии не преподнесут каких-либо  серьезных сюрпризов.

Обоснование администрации Байдена, похоже, состоит в том, что президент Трамп грубо обошелся  с главным союзником -  Германией  и  поэтому мы должны дать Германии то, что она хочет - «Северный поток 2». Пусть остальные наши европейские союзники  покипятятся  немножко; Трамп обидел их чувства меньше, чем Германии, поэтому они не в счет. И, кроме того, может быть, этот  великодушный жест приведет Владимира  Путина  на саммит с Байденом, который решит нерешенные мировые проблемы.

Якобы пророссийский президент  Трамп, на протяжении всего своего президентства боролся с газопроводом «Северный поток - 2»; в этом он, как и Байден, пользовался твердой поддержкой Сената США. Трамп ввел санкции, чтобы отпугнуть западные компании, участвовавшие в его строительстве, оставив только российские суда, связанных с ними российских олигархов и головную компанию Nord Stream со штаб-квартирой в Швейцарии под угрозой дальнейших санкций. Хотя проект «Северный поток - 2» был запущен в 2016 году, Трампу удалось отложить его завершение на весь  свой президентский срок, и  передать эту  битву администрации Байдена.

Хотя администрация Байдена в своих показаниях в Сенате пообещала выступить против «Северного потока - 2», отсутствие интереса Байдена к санкциям, каким бы плохим ни было поведение Путина, быстро стало очевидным. На глазах у  Байдена российский оппозиционер Алексей Навальный был заключен в печально известную российскую исправительно-трудовую колонию, Путин приказал провести массированное наращивание военной мощи на границе с Украиной, Кремль инициировал молчаливый захват Беларуси и в целом играл  деструктивную  роль  на международной арене.

Даже Европейский парламент, несмотря на отсутствие сплоченности, ввел новые санкции в отношении «Северного потока - 2», в  то время как  международное сообщество ждало санкций  от  Байдена.

Решение администрации Байдена отказаться от санкций против Северного потока - 2 оправдывается необходимостью  восстановления отношений с Германией, которые якобы были подорваны  жестким обращением Трампа с правительством Ангелы Меркель.   Кроме того, Берлин  утверждал  что «Северный поток - 2» - это просто коммерческий проект, и вмешивать в него  политику  -  это  игра не по правилам; нужно  «делать  бизнес  как  обычно».

Администрация Байдена в своем отказе от санкций проигнорировала тот факт, что большинство партнеров Германии по Европейскому союзу выступили против «Северного потока-2», который, как показывают «стресс-тесты», не является необходимым для европейской энергетической безопасности. Германия, которая позиционирует себя как хранительница европейского единства, похоже, поставила свои экономические интересы выше общеевропейских. Страны Восточной Европы и Балтии более  всех   возражают  против «Северного потока-2», поскольку,  после того, как «Северный поток-2» будет введен в действие,  существующая трубопроводная система через Украину, Польшу и Беларусь в остальную Восточную Европу будет  отключена.

Одним из первых условий, поставленным  правительством Меркель при одобрении проекта, было сохранение существующей украинской трубопроводной системы. Однако не случайно объемы газа  запланированные для  «Северного потока-2» полностью замещают те  которые  транспортируются  по украинским трубопроводам. А при малых объемах украинская трубопроводная система просто рухнет.

Бывший советник Путина Андрей Илларионов указывает на огромное политическое влияние, которое «Северный поток - 2» предоставит российскому «Газпрому»: зимой могут возникнуть перебои в обслуживании, которые угрожают клиентам, выступающим против политики России; другие, если они подчинятся правлению Путина, могут получить преимущества по цене и доставке. Россия может продолжать “отжимать”  украинские территории, в то время как  европейские потребители  её  газа  будут  хранить  молчание.

Примечательно, что решение Байдена было принято в подходящий для «Северного потока 2» политический момент. В связи с назначенными на сентябрь общенациональными выборами, уходом Меркель на пенсию и скандалами, угрожающими традиционной немецкой правящей коалиции, возрождающаяся Немецкая Партия зеленых, похоже, должна добиться значительных успехов. Возможно, там даже будет “зеленый” канцлер или “зеленый” министр иностранных дел или экономики. В таком случае официальная политика Германии  повернется против «Северного потока-2».

Зеленые официально выступают против «Северного потока-2» не только по экологическим причинам, но и потому, что он  значительно усилит зависимость ЕС от российских энергоносителей и подготовит почву для эскалации конфликта на  Украине. И “зеленые”  уже угрожают, что могут использовать государственное  регулирование, чтобы остановить Северный поток-2.

Битва за «Северный поток» не окончена, и ясно, почему Германия канцлера Меркель  и Россия пытаются поставить мир перед свершившимся фактом,-  чтобы предотвратить грядущую контратаку “зеленых”.

Я подозреваю, что Байден играет в игру администрации Обамы «уступки ради уступок». В таком случае это не сработает с Путиным, который воспринимает уступки как признак слабости. Еще более опасным является тот факт, что Путин никогда не пойдет на украинское урегулирование, которое позволит создать мирную, ориентированную на Запад и процветающую Украину. Это означает, что единственный путь к какому-либо соглашению - это “продажа” Украины путем ее реинтеграции в сферу влияния России. 


Пол Родерик Грегори - почетный профессор экономики  Хьюстонского университета,  научный сотрудник  Института Гувера Стэнфордского университета  и научный сотрудник Немецкого  института экономических исследований .

статью прочитали: 2 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2021
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2021  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 