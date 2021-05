архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 23.05.21 04:13 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Turkish Air Force commander Abidin Ünal gave direct order to down Russian jet" Швеция - 22 мая 2021 г. Приказ сбить российский самолет отдал командующий ВВС Турции Абидин Юнал by Abdullah Bozkurt May 22, 2021 Turkish F-16 fighter jets. Как сообщил старший офицер, работавший в то время в штабе ВВС, пилот турецкого истребителя знал, что стреляет по российскому военному самолету в воздушном пространстве над турецко-сирийской границей, приказ об этом был отдан командующим ВВС Турции генералом Абидином Юналом. Давая показания в суде 15 августа 2017 года, 45-летний штаб-полковник Али Дурмуш сказал, что 24 ноября 2015 года, командование ВВС сообщило Юналу, что два российских истребителя нарушили воздушное пространство Турции над сирийской границей, и запросило инструкций. Юнал приказал нанести удар, что привело к тому, что российский Су-24М был сбит турецким истребителем F-16 недалеко от границы с Сирией, над гористой местностью на стыке турецкой провинции Хатай и сирийской провинции Латакия. «… Когда ему позвонили и рассказали о двух российских самолетах, которые кружат над нашей границей, он приказал сбивать самолеты, если они пересекут границу и войдут в воздушное пространство Турции, и повесил трубку. В результате, через несколько минут после этого звонка, по приказу [авиадиспетчеров], [российский] самолет, пересекший границу и вошедший в наше воздушное пространство, был сбит», - сказал Дурмуш. Он также объяснил, как пересмотренные правила ведения боевых действий, утвержденные правительством, по-разному работали для российских и сирийских самолетов. Хотя окончательная власть сбивать иностранный самолет принадлежит правительству, правила ведения боевых действий были разработаны таким образом, чтобы дать право делать такие вызовы военным, чтобы сократить время реагирования из-за срочности быстро развивающихся ситуаций. Что касается сирийских самолетов, то право принимать решение об открытии огня было делегировано правительством пилотам и авиадиспетчерам через начальника генерального штаба и командование ВВС. «Если учесть, что один из наших самолетов был сбит Сирией, то это было сделано для того, чтобы быстро реагировать на самолеты, пересекающие воздушную границу, в результате чего были сбиты сирийский самолет и вертолет», - сказал он. Он имел в виду турецкий разведывательный самолет RF-4E Phantom, который был сбит Сирией 22 июня 2012 года после того, как он нарушил сирийское воздушное пространство возле Латакии. Ранее Nordic Monitor публиковал отчет, подтверждающий, что тот полет был спланирован Национальной разведывательной службой Турции (MİT) как секретная операция под ложным флагом, чтобы подтолкнуть Турцию к военному вторжению на территорию её южного соседа в самом начале гражданской войны в арабской стране, и втянуть за собою НАТО. В соответствии с пересмотренными правилами ведения боевых действий, турецкие F-16 в 2013 году сбили сирийский вертолет, а в 2014 году, с разрешения авиадиспетчеров - сирийский истребитель Mig 23. Однако правила взаимодействия с российскими самолетами в Сирии, по словам Дурмуша, так как российские истребители не стреляли по турецким самолетам, а оперировали в Сирии. В результате право принятия решения на поражение российских самолетов не было передано авиадиспетчерам или пилотам, а было, с одобрения правительства, которое делегировало свои полномочия на ведение огня военным, оставлено на усмотрение и ответственность командующего ВВС. «Был проведен анализ и сделан вывод, что опытный командующий ВВС больше подходит для оценки и принятия решения с учетом стратегических и внешнеполитических интересов нашей страны», - сказал Дурмуш. Другими словами, сбитый российский самолет имел бы далеко идущие стратегические и политические последствия для Турции, и право на такое решение не оставалось на усмотрение авиадиспетчера или пилота, а делегировалось командованию ВВС. Штаб-полковник Али Дурмуш «Теперь, когда мы смотрим на это сейчас здесь [то совершенно ясно], что ответственность несет человек отдавший приказ. Пилот и авиадиспетчер, конечно же, не несут здесь никакой ответственности», - подчеркнул Дурмуш. Юнал не был обычным генералом ВВС. В отличие от своих предшественников, он поддерживал тесные отношения с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, с которым он встречался тайно, вне цепочки командования, без ведома тогдашнего начальника Генерального штаба генерала Хулуси Акара. В коридорах политики Анкары ходили слухи, что он станет следующим начальником Генштаба, а его сын-дипломат хвастался такой перспективой перед друзьями и коллегами. Эта болтовня об Унале побудила подозрительного Акара следить за его передвижениями. Когда Юнал отдал приказ нанести удар по российскому самолету, он знал, что выполняет волю президента Эрдогана. Приказ командующего ВВС уничтожить российский самолет был, по всей видимости, расценен как победа как правительством, так и начальником Генерального штаба Акаром, который лично посетил авиабазу, чтобы поздравить пилота истребителя F-16, сбившего самолет. Русский самолет. Администрация президента обрадовалась известием о сбитом российском самолете и слила эту информацию в СМИ как последнюю новость. Турецкое полуофициальное информационное агентство Anadolu со ссылкой на источники в президенте Турции заявило, что российский СУ-24 был сбит в рамках турецких правил ведения боевых действий в сирийском районе Байыр-Бучак, где проживают туркоманы. Перед инцидентом российская авиация обстреливала северную Латакию в Сирии, и проживающие в этом районе туркоманы бежали к турецкой границе. Москва тогда заявила, что наносит авиаудары по тем, кого она называет террористами. Бывший командующий ВВС генерал Абидин Юнал (стоит) знакомит президента Реджепа Тайипа Эрдогана с обстановкой. Ключевая роль президента Эрдогана в инциденте также была раскрыта, когда в декабре 2019 года Nordic Monitor опубликовал секретные военные документы. Эрдоган заявил в то время, что «каждый военный элемент, приближающийся к Турции со стороны сирийской границы и представляющий риск и опасность для безопасности, будет оцениваться как военная угроза и рассматриваться как военная цель». Хотя Эрдоган и другие турецкие лидеры изначально игнорировали угрозы России и пообещали снова действовать в соответствии с правилами ведения боевых действий, если в воздухе произойдет еще одно нарушение, позже они смягчили риторику. После соглашения между Москвой и Анкарой о сближении правящая Партия справедливости и развития (ПСР) Турции начала утверждать, что правительство не приказывало ВВС Турции сбивать российский самолет, а скорее утверждало, что пилоты действовали самостоятельно. Два пилота были обвинены в том, что по собственной инициативе сбили российский самолет, и были арестованы после попытки государственного переворота 15 июля 2016 года. Юнал, отдавший приказ по телефону, уволился из армии в 2017 году после того, как, в тесном сотрудничестве с турецким разведывательным агентством MIT, сыграл роль в попытке переворота под ложным флагом в 2016 году. Он оставил военно-воздушные силы изувеченными из-за массовой чистки боевых пилотов, которая привела к огромной нехватке пилотов во второй по численности армии НАТО. Он дал противоречивые заявления о своей роли во время неудавшегося переворота и подвергся критике за то, что намеренно не предпринял никаких действий для прекращения деятельности ВВС на раннем этапе. Сообщается, что сегодня он живет за границей. Дурмуш был заключен в тюрьму правительством Эрдогана по сфабрикованным обвинениям в заговоре с целью совершения государственного переворота и по окончании фиктивных судебных процессов, завершившихся в ноябре 2020 года, был приговорен к 79 пожизненным заключениям плюс 3901 год. статью прочитали: 47 человек Комментарии