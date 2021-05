архив



опубликовано редакцией на Переводике 23.05.21 04:46 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Sex and the Chinese economy" Малайзия - 20 мая 2021 г. Секс и китайская экономика Shang-Jin Wei -May 20, 2021 Недавно опубликованные результаты переписи населения Китая подтверждают сохранение тревожного превышения численности мужчин в стране по сравнению с мировой нормой. Этот численный дисбаланс с момента рождения имеет несколько важных экономических последствий - и не только для Китая. Поскольку женщины в среднем живут дольше мужчин, в большинстве стран среди населения женщин больше, чем мужчин. В США, например, в 2020 году на 100 женщин приходилось 96 мужчин. В Китае же, по данным последней переписи, на каждые 100 женщин приходится 105 мужчин. Китайские женщины в среднем живут примерно на три года дольше, чем китайские мужчины, поэтому «избыток мужчин» является исключительно результатом необычного соотношения новорожденных мальчиков и девочек. Соотношение полов при рождении обычно составляет около 106 мальчиков на 100 девочек. Поскольку у мальчиков и молодых мужчин уровень смертности несколько выше, а мужья обычно несколько старше жен, такое соотношение при рождении является естественным способом обеспечить соотношение примерно 1: 1 к тому времени, когда они достигнут репродуктивного возраста. Хотя соотношение мужчин и женщин при рождении в Китае было близко к этому естественному показателю в 1970-х годах, сочетание факторов способствовало его устойчивому росту. Наиболее значительными были предпочтение сыновей, доступность ультразвука и других технологий, которые позволяют будущим родителям узнать пол плода, а также введение правительством в 1980 году строгой политики планирования семьи, которая не позволяла большинству семей иметь столько детей, сколько они желают. Некоторые родители сделали выбор в пользу абортов по признаку пола. Правительство пыталось запретить эту практику, но ее трудно предотвратить, пока аборты используются как средство соблюдения ограничений на рождаемость. В результате соотношение полов при рождении неуклонно росло, достигнув пика примерно 121 мальчика на 100 девочек в 2009 году. Согласно недавней переписи населения, это соотношение с тех пор снизилось до 111,3 мальчиков на каждые 100 девочек - более сбалансировано, чем раньше, но все же значительно выше, чем было бы при отсутствии абортов по признаку пола. «Избыток» рождений детей мужского пола в Китае приводит к тому, что большое количество молодых мужчин не могут вступать в брак. Говоря математически, примерно каждый девятый молодой человек в Китае не может найти девушку или жену. Эта проблема еще более серьезна в таких регионах, как сельские провинции Аньхой и Гуандун, где каждый шестой молодой человек испытывает трудности с поиском партнера по браку. В серии исследовательских работ с разными соавторами я задокументировал некоторые из крупных, а иногда и удивительных экономических последствий такого перекоса соотношения полов для Китая и всего мира. Во-первых, молодые люди - и особенно родители с неженатыми сыновьями - существенно увеличивают свои сбережения, чтобы повысить свою относительную конкурентоспособность на рынках свиданий и брака. В статье 2011 года мы с Сяобо Чжаном обнаружили, что рост соотношения мужчин и женщин в возрастной группе до вступления в брак в Китае с 1990 по 2007 год составил около половины увеличения нормы сбережений домохозяйств за этот период. Увеличение нормы сбережений имеет тенденцию к увеличению положительного сальдо торгового баланса страны. В статье 2013 года мы с Цинюань Ду показали, что увеличение соотношения мужчин и женщин в Китае могло способствовать от одной трети до половины увеличения положительного сальдо торгового баланса Китая с другими странами. Таким образом, половой дисбаланс, вероятно, является важным источником напряженности между Китаем и США. Однако в двустороннем взаимодействии этой связи уделяется мало внимания. Как я покажу в готовящейся к выходу исследовательской работе с Чжибо Таном и Сяобо Чжан, несбалансированное соотношение мужчин и женщин в Китае также способствует небезопасной практике на рабочем месте, что приводит к множеству травм и смертей которые могли бы быть предотвращены. Из-за нехватки потенциальных невест многие родители с сыновьями, достигшими брачного возраста, вынуждены больше работать и искать более высокооплачиваемую, но потенциально опасную работу в таких секторах, как горнодобывающая промышленность и строительство, или работы, на которых они могут подвергаться воздействию опасных материалов, сильной жары или холода. Поскольку люди с большей готовностью соглашаются на такую ​​работу, работодатели часто меньше инвестируют в безопасность на рабочем месте, что, в свою очередь, увеличивает производственные травмы и смертность. Мы с соавторами обнаружили, что случайные травмы и смертельные случаи на рабочем месте значительно выше в регионах с более острой нехваткой молодых женщин по сравнению с мужчинами. А родители с сыновьями брачного возраста составляют непропорционально большую долю жертв. Дисбаланс в соотношении полов может саморегулироваться, но только медленно. Видя, как родители с сыновьями несут на себе большее финансовое и физическое бремя, чтобы помочь своим сыновьям избежать принудительного холостячества, многие молодые пары могут решить, что иметь дочь так же хорошо или лучше. Но последняя перепись населения, которая показывает, что соотношение полов при рождении остается несбалансированным, говорит нам, что дискриминация девочек сохраняется. Поскольку Китай обеспокоен низким приростом населения в стране, он постепенно ослабил (но еще не прекратил) свою политику планирования семьи. Директивным органам следует пойти дальше и предоставить существенное финансовое вознаграждение родителям маленьких девочек. Такая мера одновременно ускорит коррекцию дисбаланса в соотношении полов при рождении и остановит снижение общей рождаемости. Более сбалансированное соотношение полов уменьшит необходимость для многих китайских домохозяйств жертвовать текущим потреблением ради более высоких сбережений и будет способствовать созданию более безопасных условий труда. Это также поможет снизить торговую напряженность с другими странами.

Шан-Цзинь Вэй, бывший главный экономист Азиатского банка развития, является профессором финансов и экономики Колумбийской школы бизнеса и Школы международных и общественных отношений Колумбийского университета.



