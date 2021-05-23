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"Высокие белые мужчины". Почему россияне воюют в Венесуэле

Радио Свобода/Свободная Европа  признана в России  СМИ  “иностранным агентом”

20 мая 2021  Александр Гостев

Николас Мадуро встречается в Каракасе с "российским посланником" Стивеном Сигалом. 4 мая 2021 года

Николас Мадуро встречается в Каракасе с "российским посланником" Стивеном Сигалом. 4 мая 2021 года

На западе Венесуэлы, вблизи границы с Колумбией, где в последние месяцы идут ожесточенные бои венесуэльской армии с местными оппозиционными повстанцами, криминальными бандами и все активнее проникающими в страну колумбийскими группировками FARC и ELN, появились говорящие по-русски солдаты. В открытых источниках в интернете можно найти все больше доказательств их присутствия, включая фото и видео. Кто они и каков их статус, неизвестно – доступ в район конфликта, с учетом общей крайне нестабильной ситуации в Венесуэле, невозможен.

Фотографии и видеозаписи, на которых предположительно российские наемники участвуют в боевых действиях на стороне Боливарианских национальных вооруженных сил Венесуэлы (FANB), в основном просачиваются в сеть и мировые СМИ из отдаленного и малонаселенного юго-западного штата Апуре, граничащего с Колумбией. Это очень труднодоступная местность, покрытая тропическими лесными саваннами (льянос), пронизанная сотнями рек и ручьев.

В последний год, особенно после начала пандемии COVID-19, венесуэльско-колумбийское пограничье превратилось в "сумеречную зону" запутанного вооруженного конфликта, с большим числом участников, как внутренних, так и внешних. Здесь царит безвластие и отсутствует минимальный правопорядок. Из-за потери работы в соседних странах в Венесуэлу к тому же пешком через "прозрачную" границу постоянно тайком возвращаются десятки тысяч иммигрантов, попадающих в центр боевых действий, а навстречу им в Колумбию идут такие же десятки тысяч беженцев, спасающихся от нищеты, преступности и репрессий в самой Венесуэле.


Здесь сражаются и почти автономные подразделения армии и Национальной гвардии фактического президента страны Николаса Мадуро, получившие неограниченные полномочия, и вооруженные банды наркокартелей или нелегальных добытчиков полезных ископаемых, и разные "отряды самообороны" местных общин, и партизаны из ультралевых экстремистских колумбийских группировок, еще много лет назад закрепившиеся в этих местах.

Стопроцентно проверенной информации о прямом участии российских военнослужащих, инструкторов либо наемников в боестолкновениях в этом регионе нет, однако они точно были замечены там – при эвакуации раненых венесуэльских солдат с поля боя или при обслуживании военной техники, которую Москва продолжает поставлять Каракасу.

Военный Осведомитель

Российские военные специалисты и венесуэльские военнослужащие, пострадавшие после столкновения с одной из колумбийских группировок в штате Апуре, которая пытается установить контроль над пограничным переходом Апуре-Колумбия.

t.me/milinfolive/67049

https://t.me/milinfolive

68.6KviewsMar 29 at 14:13

С учетом фактической обстановки в регионе, и если судить о происходящем по аналогии с тем, как развивались события в Центральноафриканской Республике (где российское военное присутствие также, по официальной версии, сперва начиналось с "услуг инструкторов"), можно предполагать, что на поле боя россияне все-таки задействованы.

El Druso

@Eldruso

- Instructores militares rusos (también posible miembros del Grupo Wagner) con fuerzas del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Изображение

11:25 AM · 4 мар. 2021 г.

"Высокие светлокожие суровые мужчины в военной форме, говорящие между собой на русском языке ". Именно так описывают очевидцы людей, находящихся сейчас на западе Венесуэлы. Оппозиционный Мадуро военный аналитик и блогер Андрей Сербин Понт, весьма известный в Латинской Америке, директор "Регионального координационного центра экономических и социальных исследований" (Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales), например, проанализировал также их вооружение и экипировку.

Как указывает Сербин Понт, военные, о которых идет речь, вооружены автоматами Калашникова новейшей модификации, которые не состоят на вооружении Боливарианских национальных вооруженных сил. К тому же у них есть глушители (стоимостью примерно 1500 долларов), оптические прицелы (за 700 долларов), магазины, не используемые в Венесуэле, и даже дорогие цевья (за 200 долларов). "Ясно, что обычный солдат FANB никогда ничего не получит, за исключением обычного голого "калаша", – подчеркивает он. "Они носят военные ботинки (берцы) марки, которая не распространена в Венесуэле, и простые ремни, которые также не входят в экипировку никаких венесуэльских силовиков. Все доказательства налицо – это никакие не венесуэльцы, и мы делаем такой вывод, судя не по цвету их кожи или высокому росту, а также по их оружию и экипировке".

Военный Осведомитель

2:20Эпизод боестолкновения венесуэльских военнослужащих и боевиков FARC в штате Апуре.

t.me/milinfolive/67124

Большинство этих фото с большой долей вероятности были сделаны в месте, где располагается и ведет боевые действия одно из самых подготовленных подразделений венесуэльского спецназа Batallón 923 de Caribes.

Военный Осведомитель

Предположительно военнослужащий российского спецназа позади командующего вооруженными силами Венесуэлы Ремихио Себальоса.

t.me/milinfolive/67846?single

25.4KviewsMay 6 at 22:09

Есть и другие доказательства присутствия военных из России в Венесуэле, причем иногда даже из источников, скорее лояльных режиму в Каракасе. К примеру, недавно в венесуэльских СМИ появились сообщения, что "восемь военнослужащих российского спецназа" начали участвовать в совместном патрулировании окрестностей приморского города Караяка в штате Ла-Гуайра – непосредственно вблизи столицы Каракаса на побережье Карибского моря. Это своеобразные ворота Венесуэлы, здесь расположен главный международный аэропорт страны имени Симона Боливара, важнейшие морские порты – и здесь же год назад была разгромлена маленькая группа высадившихся с воды иностранных наемников, якобы собиравшихся свергнуть Николаса Мадуро (все его противники и независимые аналитики за пределами Венесуэлы называют ту историю постановочным фарсом).

Информацию о "российском спецназе" в штате Ла-Гуайра сейчас подтвердило венесуэльское региональное военное командование. Сперва россияне вроде бы собирались лишь патрулировать местность с воздуха с помощью дронов, но, так как этого не позволяет горно-лесистая местность, они "пойдут в пеший патруль и будут использовать вертолет".

Еще на одной видеозаписи и ряде фото, оказавшихся в сети, по-видимому, запечатлена встреча офицеров войск Николаса Мадуро и российского военного советника. На стене при этом видна карта, судя по которой, можно сделать вывод, что они обсуждают ситуацию на границе – между колумбийским департаментом Араука и венесуэльским штатом Апуре. На боковой панели в глубине кадра видны записи, несколько строк с предполагаемыми расчетами: "…сколько русских тут нужно для Боливарианских вооруженных сил и сколько для FAES…" (Fuerzas de Acciones Especiales de Venezuela, то есть Силы специальных операций армии Венесуэлы. – РС). Как полагают журналисты, в распоряжение которых попали эти кадры, встреча произошла после того, как сотни венесуэльцев в один день бежали через границу на территорию Колумбии.

Военный Осведомитель

Трофеи колумбийских боевиков FARC, после боя с ВС Венесуэлы: несколько автоматов АК-103, пулеметы FN MAG и револьверный гранатомёт Milkor.

Венесуэла стягивает резервные войска Боливарианской национальной гвардии в район границы с Колумбии. Сейчас там проходят боевые действия против марксистской группировки FARC.

t.me/milinfolive/67778?single

В документах, опубликованных колумбийским расследовательским сайтом Noticiasrcn.com, есть свидетельства того, что высокопоставленные венесуэльские офицеры и россиянин, изображенные на описанных выше фотографиях и видео, недавно участвовали в переговорах о перемирии с известным колумбийским полевым командиром Иваном Маркесом (Лусианом Аранго) по кличке Паблито, когда-то входившим в руководство FARC, но потом перебежавшим в группировку ELN и ставшим членом ее командования. Речь на встрече якобы шла о временном военном союзе – для противостояния набирающей все большую силу на юго-западе Венесуэлы (и выступающей резко против Мадуро) партизанской "наркоармии" под руководством "диссидентского" командира FARC "Джентиля Дуарте" (Мигеля Ботаче Сантильяны).

Военный Осведомитель1:43

БТР-80А вооружённых сил Венесуэлы ведёт огонь по боевикам группировки FARC на границе с Колумбией.

t.me/milinfolive/67123

   Apr 2 at 02:51

Москва, наряду с Пекином, Гаваной и Тегераном, остается главным союзником Венесуэлы в мире – на фоне кошмарного экономического кризиса, поразившего эту страну, и санкций, введенных США, чтобы помешать правительству Мадуро проводить финансовые и коммерческие операции за рубежом, включая операции с нефтью и золотом.

На официальном уровне Кремль продолжает всячески выказывать свою всестороннюю поддержку Мадуро. 30 марта этого года Москва и Каракас подписали более десятка новых соглашений о сотрудничестве в области продовольствия, финансов, энергетики, военного, научного, технологического и горнодобывающего секторов. Россия также подтвердила обязательство поддерживать Венесуэлу в области здравоохранения, что предполагает увеличение поставок вакцин "Спутник V" и "Спутник Light" – недавно их применение было официально одобрено венесуэльскими властями.

Несколько дней назад из московского аэропорта Внуково венесуэльская государственная авиакомпания Conviasa запустила прямой туристический чартерный рейс Москва – Каракас – Москва, надеясь привлечь в страну российских туристов. Параллельно венесуэльские представители организовывают в России соответствующую рекламную кампанию.

В начале мая Николас Мадуро встретился в Каракасе с американским актером Стивеном Сигалом (с 2016 года гражданином РФ), который прибыл с визитом в Венесуэлу в качестве официального представителя Москвы, и получил от него в подарок самурайский меч. Национальное венесуэльское телевидение показывало в прямом эфире, как Мадуро, одетый в традиционную венесуэльскую черную рубашку с длинными рукавами, известную как Liqui Liqui, стал размахивать этим мечом, "демонстрируя свое мировое лидерство", по словам телеведущих.

venezuelanalysis.com

@venanalysis

Never a dull moment in Venezuela. Actor Steven Seagal visited Venezuela (on behalf of the Russian Foreign Ministry) and gave Maduro a sword

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11:12 PM · 5 мая 2021 г.

"Мы много говорили о нашем общем друге, президенте России Владимире Путине", – сказал Николас Мадуро. "Теперь мы со Стивеном собираемся снимать вместе его новый фильм, который будет называться по-испански "Nico Ma Duro de tumbar" (игра слов с использованием имени действующего президента Венесуэлы, означающая "Нико трудно похоронить". – РС). "Мы будем сражаться с чертями, с плохими парнями. А Нико – это, конечно, я".

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