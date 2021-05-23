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20 мая 2021 |

© Public domain/ National Digital Archive of Polish

ФСБ опубликовала новые материалы, рассказывающие об участии эстонцев из 37-го охранного батальона в массовых убийствах мирного населения на территории СССР в годы Второй мировой войны.

Управление ФСБ по Псковской области опубликовало документы, в которых названы имена эстонских карателей, участвовавших в годы Второй мировой войны в зверствах нацистов. В рассекреченных материалах перечислены десятки эстонских коллаборационистов 37-го охранного батальона, сообщает РИА Новости.

По данным архивов, сформированное гитлеровцами подразделение проводило карательные акции против партизан и тех, кто сражался на стороне Советского Союза. Наиболее известным его преступлением стало уничтожение деревни Ланева Гора в октябре 1943 года. Тогда каратели расстреляли, а затем сожгли 55 человек. Среди убитых более половины были детьми. Списки погибших не сохранились, а общее количество жертв установили в ходе опроса местных жителей.

Среди тех, кто участвовал в карательной акции против жителей Ланевой Горы, был эстонец Энн Оодл. Из материалов допросов КГБ выяснилось, что он командовал 3-м взводом 3-й роты 37-го батальона. Эстонцам пришел приказ всех развести по домам, там расстрелять, а затем сжечь дома.

"В первом доме был один мужчина, дали залп и убили его. Во втором доме было четыре человека – женщины. Каждый из нас застрелил по одному человеку от двери дома", – рассказывал каратель. Он сообщил, что за время операции расстрелял из пистолета пять человек – четырех мужчин и одну женщину.

Несмотря на то, что прошло много лет, он запомнил имена и фамилии других эстонцев, участвовавших в карательной акции: унтер-офицер Андерсон, рядовые Калберг, Касеоя, Паурсон, Пылд, капрал Каллас, рядовые Ыун, Рахумяэ, Калласте. Он также назвал несколько десятков фамилий своих сообщников из 37-го батальона: это некие Саукас, Сауэ, Кыпп, Марипуу, Палло, Вельнер, Няпп, Ряйм, Немвальтс, Виппер, Пихус, Парек, Паурсон, Лайус, Пярнасте, Вялк, Лаане, Кютт, Манго, Роотс, Томсон, Яаска, Лухт, Алуоя, Кулласту, Лыхмус и многие другие.

Оодла воспроизвел схему Ланевой Горы с расположенными в ней домами, в которых он расстреливал местных жителей. В ходе следственного эксперимента он даже показал, как это было.

УФСБ по Псковской области Страница протокола из рассекреченных документов Великой Отечественной войны об эстонских карателях

В июне прошлого года ФСБ опубликовала протоколы допроса "лесного брата" Эриха Лемпетса. Из материалов допросов стало известно, как он с 1944 по 1946 годы состоял в банде, действовавшей в Ракверском районе Эстонской ССР, и участвовал в расстрелах мирных граждан, содержавшихся в концлагере в деревне Моглино под Псковом.

В конце ноября 2019 года в Общественной палате в Москве открылась выставка архивных документов, посвященная зверствам прибалтийских пособников Гитлера.

Помимо показаний Лемпетса, были представлены архивы допросов эстонских карателей Эдуарда Торна и Арнольда Веедлера. Они служили в лагере для военнопленных, расположенном в деревне Моглино в 11–12 км от Пскова. В материалах отмечается, что за одну только зиму 1941–1942 года от холода и голода в концентрационном лагере из 280 человек в живых остались около 20.

Limon.ee 21 мая 2021

Нарва. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

«Нарва - это эстонский город, который находится прямо через мост от российской границы. По сути, Нарва и Ивангород - это один населенный пункт, разделенный границей», - объясняет в своем блоге «Где нам жить?» на портале zen.yandex.ru российкисй журналист, урбанист и кульуролог. Он описывает устройство жилых домов, быт и все то, что окружает людей. Одна из его последних публикаций - про нашу Нарву.

В Эстонии вообще не так много городов, в которых бы кипела жизнь, в основном, это крупные центры, а маленькие провинциальные городки, хоть в них и вкладывают деньги ЕС, постепенно умирают, люди из них уезжают, жилье дешевеет. Но Нарва уже много лет держится в числе вполне себе живых мест, спасает этот город, конечно, близость к России.

Граница Эстонии и России ФОТО: Shutterstock

«Начинается» город с шикарной набережной. Про нее в Ленинградской области знают многие, в основном, потому что какое-то время назад активно обсуждалось, что на эстонскую и российскую набережную выделили примерно одинаково денег (ЕС дал денег в рамках программы приграничного сотрудничества), чтобы, мол, эстонцам не смотреть на кусты и мусор на той стороне речки. Но вот результат получился разный и в Нарве набережная хороша, со скверами, тренажерами, велодорожками, а в Ивангороде несколько метров тротуарной плитки.

Набережная в Нарве ФОТО: Shutterstock

Сам город, в основном, похож на российскую провинцию. Только, наверное, чище и аккуратнее.

Большая часть зданий здесь - знакомые всем хрущевки. Но все они в очень хорошем состоянии, ни пластиковых балконов, ни облупившихся стен.

Жилье в Нарве стоит, конечно, дешевле, чем где-нибудь в Таллине, но заметно дороже, чем в небольших городках в 20-30 минутах езды от границы.

По сути, этот город - это русский центр Эстонии. Большая часть местного населения - этнические русские и даже эстонцам, которые здесь живут, приходится знать русский, без него могут возникнуть проблемы.

Хоть в Нарве и живет около 50 тысяч человек, тут есть все крупные супермаркеты Эстонии. Связано это с тем, что до закрытия границ в Нарву ездили за продуктами из Ленинградской области. А местные даже шутили, что супермаркеты здесь - градообразующие предприятия.

Нарва ФОТО: Shutterstock

Люди в Нарве, в основном, говорят на русском языке. Услышать русскую речь, гуляя по торговому центру, нормально, эстонский язык большая редкость.

Но, конечно, в городе, как и во многих других эстонских городах, довольно много пожилых людей. Население Эстонии стареет, молодые люди часто уезжают в соседние скандинавские страны.

Старая Нарва. ФОТО: личный архив

В целом, жизнь в этом месте выглядит тихой и спокойной, как в хорошем провинциальном городке, где время немного остановилось.

Rus.postimees.ee

Дача в Финляндии. Снимок иллюстративный ФОТО: Ismo Pekkarinen / AOP / Yle.fi

Пограничная служба Финляндии рассказала «Фонтанке», у кого из российских владельцев финских дач есть шанс увидеть свою недвижимость после послаблений российского правительства, а у кого - нет.

«Въезд в Финляндию из России на основании права собственности возможен, но только в определенных случаях», — заявил 21 мая главный инспектор финского пограничного управления Макс Янзон.

По его словам, у владельца недвижимости во время пандемии должна быть «убедительная личная причина» для поездки в Финляндию. Например, таким основанием считаются проведение необходимого ремонта или обслуживания собственности, без которых зданию может быть нанесен «значительный ущерб».

Помимо подтверждающих документов на собственность, россиянам придется получить визу. Продолжительность пребывания в Финляндии не должна превышать 90 дней в любой 180-дневный период. «Решение о въезде принимается пограничным контролем. Во время пограничного досмотра лицо должно представить убедительные личные причины для въезда», — отметил Янзон.

Российские пограничники стали выпускать владельцев финских дач через наземные пункты пропуска после того, как накануне правительство решило, что владение иностранной недвижимостью теперь будет причиной для выезда из страны.

Корреспонденту «Фонтанки» по телефону Пограничного управления по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уточнили, что на границе нужны документы, подтверждающие право собственности на недвижимость.

Наличие финской дачи поможет доказать, например, выписка из реестра. Желательно, чтобы бумаги были переведены на русский. Выехать могут только владельцы.

Финские власти еще в конце сентября прошлого года обрадовали российских владельцев финских дач и пообещали пропустить их через границы в случае серьезной надобности.

Однако петербуржцы этого сделать так и не смогли — на российской границе им заявили, что «выезд в связи с наличием недвижимости в Финляндии не предусмотрен». Тем не менее россияне окольными путями все-таки навещали свои коттеджи.

А те, кому не удалось этого сделать, продолжали скучать по своей собственности.

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