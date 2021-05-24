Рейс авиакомпании Ryanair был перенаправлен в Белоруссию

Пассажиры рассказали о панике на борту

Босс Ryanair Майкл О'Лири утверждает, что на борту самолета находились агенты [белорусской] службы безопасности - КГБ.

Пассажиры на борту рейса Ryanair, который следовал в Вильнюс, Литва, описали свою панику, когда самолет внезапно, без каких-либо объяснений со стороны экипажа, изменил курс и начал снижаться.

Воскресный рейс FR4978 следовал в Литву из Греции, когда он был вынужден сменить направление движения и взять курс на белорусскую столицу Минск, чтобы [местные] власти могли арестовать 26-летнего журналиста-диссидента Романа Протасевича.

Пилот объявил об экстренном изменении курса, но не сообщил подробностей.

Затем самолет сопровождал реактивный истребитель, который сопроводил его в Минск.

В предшествующие всему этому моменты все было спокойно, и ничего необычного не происходило.

Внезапное снижение и страх катастрофы

«Мы все в самолете запаниковали, потому что думали, что вот-вот рухнем», - сказала литовская пассажирка Раселле Григорьева телеканалу ABC News.

«Это было внезапное снижение с очень резкой потерей высоты. Это было очень ощутимо. Я никогда не чувствовала такого в самолете. Все были в шоке», - сказала она.

Рейс FR4978 повернул на восток, в сторону Минска, незадолго до того, как достиг границы с Литвой.

В качестве причины, по которой нужно было изменить маршрут, Беларусь назвала угрозу взрыва бомбы на борту, но это утверждение оказалось ложным.

Журналист Протасевич был «напуган» и «дрожал»

Другой литовский пассажир, который назвался Мантас, сообщил агентству Reuters, что в тот момент, когда пилот объявил, что рейс перенаправляется в Минск, Протасевич встал и открыл верхний шкафчик со своим багажом.

«[Он] взял багаж и пытался разделить вещи, например, компьютер, который он дал своей девушке», - сказал Мантас. «Я думаю, он совершил ошибку. Вокруг было много людей, поэтому он мог передать вещи мне или другим пассажирам, а не девушке, которая, я думаю, тоже была арестована».

Пассажир из Литвы Мантас (в центре, на переднем плане) сказал, что Протасевич "совершил ошибку", отдав свой ноутбук своей девушке.

Мантас добавил, что был свидетелем того, как силы безопасности в аэропорту Минска использовали служебных собак для обыска багажа г-на Протасевича.

Один пассажир, имя которого не было названо, сказал, что полицейские применили физическую силу при аресте журналиста и что он выглядел «очень напуганным», добавив: «Я посмотрел ему прямо в глаза, он был очень огорчен».

37-летний пассажир Эдвинас Димса сказал AFP, что было ясно, что г-н Протасевич «очень сильно напуган». «Было похоже, что если бы было открыто окно, он бы выпрыгнул».

Протасевичу было предъявлено обвинение в терроризме и разжигании беспорядков после освещения событий президентских выборов в Беларуси 2020 года (фото из архива)

Другой пассажир сообщил литовской Delfi news, что, хотя Протасевич оставался относительно спокойным, он заметно дрожал, когда выходил из самолета, в то время как офицеры были рядом с ним «все время».

«Мы спросили его, что происходит ... он сказал:«Здесь меня ждет смертная казнь»».

Другие рассказали, как г-н Протасевич сразу же представился офицерам, которые затем, похоже, конфисковали его паспорт.

Пассажиров продержали в Минске несколько часов без информации

Остальных пассажиров задержали в аэропорту Минска на несколько часов, пока проверяли их багаж и документы.

«Мы пробыли там восемь часов. Мы не получили никакой информации о том, что произошло, только то, что мы смогли найти в Интернете», - сказал Рейтер один из пассажиров.

Сторонники господина Протасевича ждут его в аэропорту Вильнюса с табличкой: «Я/мы Роман Протасевич».

Около 21:30 рейс FR4978 Ryanair наконец приземлился в Вильнюсе

Г-н Протасевич - бывший редактор медиа Nexta, с каналом Telegram. Он покинул Беларусь в 2019 году, чтобы жить в изгнании в Литве. Оттуда он освещал события президентских выборов в Беларуси 2020 года, после которых ему было предъявлено обвинение в терроризме и разжигании беспорядков.

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