"The New York Times", "A Look Inside Israel's 'Fortress of Zion' Military Command Beneath Tel Aviv" США - 22 мая 2021 г.

"A Look Inside Israel’s ‘Fortress of Zion’ Military Command Beneath Tel Aviv" США - 22 мая 2021 г. "Крепость Сиона" изнутри Взгляд на подземный бункер военного командования Израиля под Тель-Авивом Военные и разведка страны руководили недавним нападением на ХАМАС в Газе из подземного бункера, созданного для высокотехнологичных воздушных войн. Вся разведывательная информация от различных агентств, ведомств и подразделений стекается в подземный командный бункер израильской армии и та использует ее для проведения операций. Credit.Dan Balilty for The New York Times By Ronen Bergman May 22, 2021 Была уже пятница, чуть позже полуночи, и командование армии Израиля спешило нанести как можно больше ударов в последние часы перед тем, как в 2 часа ночи вступит в силу перемирие с палестинской военизированной группировкой ХАМАС. На огромных экранах покрывавших всю стену, появилась трехмерная схема многоэтажного дома с красной пометкой на одной из квартир. На другом экране, в прямой трансляции с воздуха, было показано здание в Газе, очень похожее на то, что что было изображено на схеме. Эта комната является мозговым центром бункера, получившего название «Крепость Сиона», нового командного пункта израильской армии, расположенного глубоко под землей под ее штабом в самом центре Тель-Авива. Он предназначен для управления высокотехнологичными воздушными войнами, которые заменили собой наземные вторжения танков и пехотных батальонов. Последний конфликт с палестинцами был первым случаем, когда обширный объект использовался во время боевых действий. Это был также первый случай, когда армия позволила иностранным журналистам проникнуть в один из самых укрепленных и засекреченных объектов в стране - в попытке продемонстрировать военное мастерство и технологическое преимущество Израиля, а также противостоять критике по поводу жертв среди гражданского населения. Из бункера военные наблюдали за тысячами атак на сектор Газа, большинство из которых были совершены с воздуха, а также с моря и суши. Израильтяне заявляют, что нанесли серьезный ущерб ХАМАС, контролирующему Газу. В результате этих атак также пострадали и мирные жители. По словам палестинских властей, из 248 убитых палестинцев 66 были детьми. Эти жертвы вызвали международный протест и давление на Израиль со стороны его близкого союзника, Соединенных Штатов, с целью положить конец боевым действиям. Израильское нападение также привело к широкомасштабным разрушениям зданий и другой инфраструктуры в и без того обнищавшем секторе Газа, что усугубило затяжной гуманитарный кризис. Прекращение огня продолжалось в субботу днем, когда египетские дипломаты пытались выступить посредником в заключении долгосрочного соглашения между Израилем и ХАМАС. Было проведено всего несколько акций протеста против израильской оккупации и войны в Газе, что ослабило опасения по поводу новой вспышки военных действий. Когда Израиль решил нанести воздушный удар по Газе, к бункеру подключились тысячи штабов наземных войск. Credit..Dan Balilty for The New York Times Первое, на что обращаешь внимание при входе в бункер, - это тишина. Никакой драмы и трагедии войны не видно, и люди кажутся бдительными, сосредоточенными и спокойными. Командный пункт предназначен для операций, в значительной степени основанных на разведке и выполняемых с воздуха или небольшими группами специальных сил. Он собирает информацию из разрозненных отделов и подразделений в одну базу данных и переводит ее в операционные термины. Это место, где людей оценивают по количеству утвержденных целей - складов оружия, туннелей и других целей, которые могут атаковать военные. Когда один из руководителей высшего звена утверждает цель, она добавляется в «Книгу целей», которую начальник штаба просматривает раз в месяц. За последние два десятилетия «целями» все чаще становились люди, такие как высокопоставленные деятели ХАМАС. Военные хорошо осведомлены о критике своей тактики и гибели ни в чем не повинных людей, которые вызывают осуждение как внутри страны, так и за ее пределами. Один высокопоставленный офицер, стремясь показать, что Израиль пытался свести к минимуму количество смертей среди гражданского населения, демонстрирует подробные аэрофотоснимки операции, которая, по его словам, была отменена, поскольку ее целью был объект ХАМАС рядом с больницей в Газе. Он сказал, что многие другие аналогично были отменены из-за опасений по поводу жертв среди гражданского населения. Глава отдела по целям разведывательного отдела, которого называют подполковником С., поскольку военные не позволяют упоминать имена офицеров разведки в средствах массовой информации, сказал, что, по его мнению, солдаты отнюдь не станоятся бездушными, превращая людей в «цели». Однако другой командир, работавший в бункере, сказал: «Вы не можете убить кого-то, без того что в вас тоже что-то умрет». Бункер является продолжением старого командного пункта под названием «Укрытие» Credit..Dan Balilty for The New York Times Генерал-майор Ницан Алон, бывший директор по операциям израильских вооруженных сил, сказал, что он понимает, что отдаленность от поля боя и обращение с людьми как с «целями» может создать чувство безразличия к человеческим жизням. «Это часть непростого командирского дела, - сказал он, - обеспечить эффективность операции и «знать, что там, на другом , есть люди». Израиль также регулярно обвиняет ХАМАС в том, что тот прячет свои объекты и оружие внутри или вблизи гражданских зданий, эффективно используя гражданских лиц в качестве живого щита. В обычное время здесь круглосуточно работают от 300 до 400 военнослужащих. Когда Израиль решил начать воздушное нападение на Газу, к бункеру подключились тысячи штабов наземных войск. Также здесь присутствовали сотрудники спецслужб, таких как «Моссад» и «Шин Бет», израильской внутренней разведки, а также представители министерства иностранных дел и полиции. В течение 10 дней они командовали операциями из бункера. Большинство из них почти не выходили из него. Внутри зала - “мозгового центра” около 70 человек расположились на разных уровнях так, чтобы каждый мог видеть все экраны на стене. Большинство из них были в военной форме и были моложе 25 лет, а те, кто не носил форму, были в основном старше. Они сидели за столиками с компьютерами, стационарными телефонами или другими непонятными устройствами связи. Некоторые из их клавиатур передавали данные на настенные экраны - детальную разбивку проведенных атак и ущерба, нанесенного ХАМАС. По оценкам Израиля, он уничтожил от 15 до 20 процентов ракетного арсенала ХАМАСа и некоторых объектов по производству оружия. Он утверждает, что убил около 200 боевиков ХАМАС и уничтожил 30 процентов туннелей под Газой, используемых для укрытия боевиков, размещения систем управления и перемещения оружия. На стенах в командном центре висят стенды, посвященные всем тем войнам которые вел Израиль. Credit.. Dan Balilty for The New York Times В “мозговом центре” также была карта с расположением наземных войск и военной авиации по всему Ближнему Востоку. За несколько часов до прекращения огня стало ясно, что Израиль стремится нанести мощный последний удар ХАМАС. Один экран отслеживал запуски ракет из Газы и места их возможного попадания в кибуц на юге Израиля. В 2 часа ночи командующий повторил приказ начальника штаба о прекращении боевых действий. Но домой никто не ушел. Пост остается в боевой готовности до тех пор, пока Израиль не решит, что хрупкое прекращение огня сохранится. На проектирование и строительство «Крепости Сиона» ушло 10 лет. Расположенный глубоко под землей, он защищен от множества угроз, в том числе от ядерных атак. У него достаточно энергии, еды и воды, чтобы функционировать, даже если его обитатели не смогут выбраться на поверхность земли в течение длительного времени. Это продолжение старого командного пункта, получившего прозвище «Убежище», который несколько раз расширяли, но, в конце концов, сочли слишком маленьким и мрачным, и в нем были проблемы с электричеством и канализацией. Что еще более важно, сказал генерал-майор Аарон Халива, нынешний директор по операциям вооруженных сил: «С годами потребности Сил обороны Израиля изменились». Огромные наземные войны прошедших десятилетий уступили место более частым, но более мелким операциям, известным как «война между войнами». По словам генерала Халивы, этот сдвиг означает что для сбора разведывательных данных нужно больше полагаться на технологии и цифровые сети. По словам генерал-майора Аарона Халивы, военного командира, работающего в бункере, по мере того как потребности Сил обороны Израиля изменились, их зависимость от технологий возросла. Credit..Dan Balilty for The New York Times Бункер технологически связан с другим подземным командным пунктом израильских политических лидеров недалеко от Иерусалима, подземным штабом ВВС и командным центром Шин Бет. Комплекс включает в себя тренажерный зал, синагогу, кухню и столовые, а также спальню для гостей с рядом часов показывающих время в разных уголках мира, в том числе в Тегеране. Здесь также есть холл с едой и безалкогольными напитками - единственное место, где солдаты могут использовать свои мобильные телефоны. Один этаж занимает высшее командование армии, включая отдельную спальню для начальника штаба с простой мебелью, такой же как и во всем бункере. Различные военные и разведывательные ведомства снабжают ”мозговой центр” информацией и имеют в нем своего представителя. Комбинирование операций позволяет наносить большое количество ударов почти непрерывным потоком. Чтобы создать в бункере без окон приятную атмосферу, были предприняты некоторые усилия - он был украшен фотографиями живописных мест страны и известной цитатой отца-основателя Израиля Давида Бен-Гуриона - «В руки этой армии мы вручаем безопасность народа и Родины». Бывший командир израильского спецназа признал, что отдаленность от поля боя может создать чувство безразличия к человеческой жизни. Credit..Dan Balilty for The New York Times

