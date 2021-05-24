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опубликовано редакцией на Переводике 24.05.21 23:02
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Главнокомандующий силами США на Ближнем Востоке генерал морской пехоты Фрэнк Маккензи предупреждает Россию «не конфликтовать с американцами»

Sunday, 23 May, 2021 

Генерал морской пехоты Фрэнк Маккензи, главнокомандующий силами США на Ближнем Востоке, обращается к средствам массовой информации после прибытия в Сирию. (AP Photo / Lolita C. Baldor)

Washington - Elie Youssef

Главнокомандующий силами США на Ближнем Востоке генерал морской пехоты Фрэнк Маккензи выразил оптимизм по поводу перевода из лагеря Аль-Хол около 100 иракских семей и сказал, что отправка бронированных боевых машин Bradley в Сирию является сигналом для России, что «сейчас не  время устраивать разборки с  американцами».

Маккензи сделал свои замечания во время необъявленного визита в Сирию, где он встретился с генералом Мазлуном Абди, командующим возглавляемых курдами сирийских демократических сил, и посетил несколько баз США на северо-востоке страны.

«Это был бы первый шаг в  проведении  многих таких репатриаций, и я думаю, что это будет ключом к сокращению населения в лагере аль-Холь, да и в других лагерях по всему региону», -  Associated Press цитирует слова Маккензи о планируемой на следующей неделе репатриации иракских семей.

«Странам необходимо вернуть своих граждан, репатриировать их, реинтегрировать, дерадикализировать, когда это необходимо, и сделать из них х  членов общества».

В лагере Аль-Холь проживает около 65 000 человек, в основном женщины и дети, которые были перемещены в результате гражданской войны в Сирии и битвы против ИГИЛ. Многие в лагере остаются стойкими сторонниками ИГИЛ.

Маккензи сказал в пятницу, что безопасность в лагере улучшилась. Но, добавил он, безопасность не оказывает реального влияния на радикализацию тамошней молодежи.

«Вот что меня беспокоит», - сказал он, находясь  на базе на северо-востоке Сирии, недалеко от турецкой границы. «Способность ИГИЛ протянуть руку,  заинтересовать  этих молодых людей и повернуть их  к  себе  такова,  что, если мы не найдем способ вернуть их, это заставит нас заплатить высокую цену в будущем».

Маккензи охарактеризовал  целенаправленную работу ИГИЛ с  маленькими детьми  в лагере как «долговременную угрозу».

«ИГИЛ ежедневно радикализирует их, даже если они предоставляют базовые услуги для поддержания лагеря в рабочем состоянии», - сказал он. «Очень трудно разорвать этот круг», из-за которого через десять лет они потенциально могут стать бойцами ИГИЛ.

Маккензи рассматривает репатриацию семей в их родные страны как решение этого кошмарного сценария, хотя ему кажется, что этот процесс продвигается слишком медленно.

«Отправьте их домой, - сказал Маккензи.

«Это то, что должно произойти, и наш Государственный департамент сейчас активно работает над достижением этой цели. Действительно, все международное сообщество работает, но сейчас это продвигается слишком медленно», - сказал он ABC News.

Что касается преследования американских войск российскими войсками, Маккензи, который приказал направить в Сирию бронированные боевые машины Bradley, сказал, что этот шаг стал сигналом о том, что «сейчас не время дразнить и оскорблять американцев  в регионе».

В очередной попытке снизить напряженность США привлекли русскоязычных лингвистов, чтобы избежать недопонимания, «чтобы ничего не терялось при переводе».

В четверг Маккензи посетил Ирак, где встретился с премьер-министром Мустафой аль-Кадими, чтобы обсудить будущее 2500 американских военнослужащих в этой стране.

Как и в Сирии, американские войска оказывают помощь иракским военным в уничтожении остатков ИГИЛ.

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