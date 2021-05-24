Объем богатства частных лиц в Китае растет

Пекин, 23 мая /Синьхуа/ -- Согласно докладу о благосостоянии частных лиц в Китае, опубликованному совместно банком China Merchants Bank и глобальной консалтинговой фирмой Bain & Company, объем богатства китайских граждан неуклонно растет, поскольку экономика страны продолжает расти.

К концу 2020 года общий объем принадлежащих гражданам Китая активов, которые можно использовать для инвестиций, достиг 241 трлн юаней /около 37,48 трлн долл. США/ в стране, а совокупные среднегодовые темпы роста в период с 2018 по 2020 гг. достигли 13 проц., говорится в докладе.

В Китае к концу 2020 года количество состоятельных частных лиц, обладающих подходящими для инвестиций активами размером более 10 млн юаней, достигло 2,62 млн человек.

Согласно докладу, благодаря структурным преобразованиям в экономике страны и развитию реального сектора экономики структура группы состоятельных частных лиц в Китае становится все более диверсифицированной.

В докладе прогнозируется, что к концу 2021 года общий объем активов китайских граждан, которые можно использовать для инвестиций, достигнет 268 трлн юаней, а число состоятельных частных лиц приблизится к 3 млн человек.

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