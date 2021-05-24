Фархад Ахмедов побеждает Рэмбо с Татьяной

Продолжение истории «На абордаж!» или Развод по-олигархски

Отдел информации 23 мая 2021,

Мыльная опера о разводе миллиардера Фархада Ахмедова, которая длится уже пять с лишним лет, неожиданно оживилась «острым эпизодом». Британская газета Daily Mail, известная своей любовью к жареным фактам, разразилась на днях новостью о том, что суперъяхту Luna, припаркованную в порту Дубая, могут захватить штурмом ветераны спецподразделения особой лодочной службы (SBS) Её Величества, сообщает haqqin.az со ссылкой на российское издание «Версия».

Издание пишет, что газетчики подают эту новость с нескрываемой иронией, а издания посерьезнее, вроде Bloomberg, расценивают эту пиар-акцию как агонию судебно-инвестиционного фонда Burford Capital, который на разводе Ахмедовых уже потерял практически всё.

Суперъяхту Luna могут захватить штурмом ветераны спецподразделения особой лодочной службы (SBS) Её Величества

Яхта, принадлежащая семейному трастовому фонду Ахмедова, давно стала ключевой декорацией спектакля, разыгранного в конце 2016 года Высоким судом Лондона. С подачи Burford Capital, стараниями дорогих адвокатов, нанятых для защиты интересов Татьяны Ахмедовой, судья назначил бывшей жене олигарха рекордные отступные – более 600 млн долларов. Ахмедов тогда заявил, что исполнять решения британского суда не собирается, и активами в Соединенном Королевстве, которые могли бы быть арестованы во исполнение данного вердикта, просто не владеет.

С тех пор уже шестой год длится охота эмиссаров-коллекторов Burford по всему миру за активами Фархада Ахмедова. Их попытка арестовать упомянутую яхту Luna в 2019 году закончилась, как говорят англичане, «эпикфейлом». Суд Дубая яхту освободил, а владеющий судном семейный фонд выставил против Burford иски на сумму свыше 100 млн долларов - за вынужденный простой лодки. На этой истории акции фонда потеряли 70% своей цены, акционеры стали лихорадочно избавляться от бумаг потерпевшего фиаско судинвестора.

В итоге, констатирует Bloomberg, российский предприниматель показательно проучил не только жадную до чужих денег компанию Burford Capital, но и все британское правосудие, решившее монетизировать свою деятельность с помощью «жирных разводов».

«Решение лондонского суда может не стоить бумаги, на которой оно написано, когда оно противопоставляется кому-то, кто может перемещать активы по всему миру и полон решимости сорвать вердикт, – пишет обозреватель Bloomberg Джонатан Браунинг. – Это дело проливает свет на то, как богатые люди мира могут защитить активы с помощью регулирующего арбитража, игры одной юрисдикции против другой, создания непрозрачных трастов и передачи прав собственности».

Бракоразводный спор завершился авторитетным комплиментом в адрес Фархада Ахмедова, доказавшего, что он всегда добивается своей цели и всегда побеждает

То есть, по сути, бракоразводный спор завершился авторитетным комплиментом в адрес Фархада Ахмедова, доказавшего, что он всегда добивается своей цели и всегда побеждает, а также сочной пощечиной хваленому британскому суду.

«Предприниматель продемонстрировал, что охота за деньгами наших олигархов, как и санкции против России, обречены на провал», - пишет издание.

И на этом фоне особенно забавной выглядит информация, обнародованная в эти же дни Daily Mail. «Бывшая жена русского олигарха наняла первоклассную команду элитных солдат для штурма «Луны» – гласит заголовок таблоида от 19 мая.

«Под «элитными солдатами» подразумеваются ветераны SBS особой лодочной службы. И в голове читателя, по задумке, должна вырисовываться картина в духе фильмов про Рэмбо: красавцы «морские котики» под покровом ночи в чужой стране проводят спецоперацию по захвату… гражданского судна.

Нелепость подобной новости, по большому счету, не требовала комментариев, но они все-таки поступили. Так, представитель Фархада Ахмедова заявил журналистам Daily Mail: «Идея о том, что оперативники британских спецслужб прилетают в Дубай с миссией штурмовать принадлежащую России яхту с российским капитаном, командой и полным отрядом безопасности на борту, – это фантастика. Это говорит о том, что Burford Capital, которая финансирует и ведет судебный процесс Татьяны, перешла от отчаяния к заблуждению», - пишет «Версия».

Издание отмечает, что по сути, комментатор известной британской газеты назвал заказчиков этого смешного, прямо скажем, пиара – фонд Burford.

«И отчаяние владельцев этого фонда, в принципе, можно понять. Вложив в процессе, как писала The Guardian, более 30 млн фунтов, пытаясь получить как минимум треть «пирога», присужденного Татьяне Ахмедовой, они получили в итоге дырку от бублика. Сверхдорогие юридические услуги по выявлению и захвату имущества российского миллиардера оказались неэффективными. В Burford Capital поняли, что в итоге им не видать денег Фархада Ахмедова для выплаты дивидендов своим акционерам. И не исключено, что утка про возможный захват с помощью морского спецназа была инициирована в том числе для привлечения новых поступлений от спонсоров. В компании истерят, не зная, что делать в создавшейся ситуации.

Да и сама Татьяна, судя по всему, уже буквально обезумела от долгого латентного процесса. Если верить людям из ее окружения, после многочисленных судебных заседаний в настоящее время она очень сильно психологически подавлена, фактически находится на грани физического истощения», - говорится в статье.

Татьяна Ахмедова очень сильно психологически подавлена

Издание отмечает, что в Burford заявляют, что потратили чуть ли не 75 млн фунтов стерлингов на судебные процессы. Хотя реальные их расходы, как как писала The Guardian, составили около 20 млн фунтов. Четыре года юристы компании безрезультатно охотятся за активами российского бизнесмена. И света в конце тоннеля не видно. Татьяна сама уже, похоже, не рада этим судебным инвесторам, затягивающим, по сути, долговую удавку на ее же шее. Если доверять информации тех, кто ее окружает, Татьяна уже давно хотела бы избавиться от своих попечителей, постоянно опасаясь, на что судинвесторы решатся пойти в следующий раз, чтобы попытаться «отбить» вложенные в судебные процессы деньги. У них, что называется, тикает счетчик, одни цифры в голове, а у женщины в бесконечных судебных тяжбах проходит жизнь.

В прессе писалось, что Фархаду Ахмедову будто бы предлагали в обмен на выплату 100 млн. для Татьяны и 30 млн. для Burford Capital отказаться от финансовых к нему претензий в дальнейшем. Но олигарх категорически опроверг, что вступал в какие-либо переговоры с представителями Burford. По его словам, с террористами, пусть даже юридическими, он в переговоры никогда не вступал и не собирается вступать в дальнейшем.

Также ньюсмейкер отметил любопытную деталь: Luna пришвартована рядом с судном MV Dubai, которое принадлежит правителю Эмирата шейху Мохаммеду. Поскольку британский Высокий суд сейчас пытается принять участие в супружеском разбирательстве против шейха Мохаммеда, возможно, этот фантомный батальон оперативников SBS попытается штурмовать его одновременно с «Луной». За этим высказыванием слышится уже намек на бизнес-интересы всего британского правосудия. Хотя намекать тут особо и не нужно: на Высоком суде Лондона разве что не вывешен прайс за те или иные вердикты. И то, наверно, потому что цифры в этом прайсе неприлично большие.

Luna пришвартована рядом с судном MV Dubai, которое принадлежит правителю Эмирата шейху Мохаммеду

История с «фантомным спецназом» как нельзя лучше дополняет образ судебных инвесторов Burford Capital – эдаких британских пиратов, больше, впрочем, в данном случае похожих на дворовых хулиганов, готовых взять на абордаж любой актив в любой точке мира. Однако безраздельное владычество Британии в мировом океане закончилось, как известно, еще в позапрошлом веке, и пиратские схемы больше не работают. Во всяком случае, Фархад Ахмедов доказал это вполне убедительно, выражаясь его же собственным языком, вышибив им зубы.

статью прочитали: 2 человек